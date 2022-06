Eine weitere schreckliche „Impfstoff“-Nebenwirkung in der langen Liste der Nebenwirkungen: Krebsartige Tumore an der Injektionsstelle

„Jetzt sagen Ärzte, dass COVID-19-Impfstoffe Krebs verursachen, und zwar nicht nur an der Injektionsstelle, sondern im ganzen Körper aufgrund von toxischen Spike-Proteinen, die zu den Reinigungsorganen wandern.“

Nach Angaben von Kinderärzten, Militärs und Tierärzten ist es nicht ungewöhnlich, dass sich an der Injektionsstelle eines Impfstoffs Sarkome bilden, sowohl bei Menschen als auch bei Haustieren, egal ob die Injektion in die Schulter, den Oberschenkel oder anderswo erfolgt.

Wie Natural News berichtet, wird das normale Zellwachstum durch tödliche Gifte gestört, die bei der Herstellung von Impfstoffen verwendet werden, darunter gentechnisch veränderte Viren, veränderte Bakterien und verschiedene giftige Zusatzstoffe und Emulgatoren, die zur Stimulierung von Immunreaktionen eingesetzt werden. Diese Krebsläsionen hätten Wurzeln, die mit der Zeit in die Tiefe wachsen, was es für Chirurgen schwieriger macht, sie sicher zu entfernen. –

Diese Sarkom-Krebstumore treten im Bindegewebe (in der Regel Muskeln) auf und können im Laufe der Zeit Metastasen bilden (sogenannte Fibro-Sarkome). Sie entstehen an der Stelle, an der der Impfstoff injiziert wird, da der Körper versucht, die giftigen Inhaltsstoffe des Impfstoffs einzukapseln, indem er sie mit Kalzium umgibt, um weitere Schäden durch die Giftstoffe und die Ausbreitung des Krebses zu verhindern.

Zu den vielen krebserregenden Impfstoffbestandteilen, die in der Tabelle der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für Impfstoffzusatzstoffe aufgeführt sind, gehören unter anderem Aluminium, Quecksilber, rekombinantes menschliches Albumin, Formaldehyd, Farbstoffe auf industrieller Basis, Harnstoff (tierischer Urin), Polysorbat 80, Rinderalbumin, infizierte Nierenzellen des Afrikanischen Grünen Affen, Latex usw. In der Liste der Nebenwirkungen auf der Verpackung wird jedoch nicht vor einem möglichen Sarkom an der Injektionsstelle gewarnt, auch nicht von den Ärzten und Krankenschwestern.

Es ist inakzeptabel, dass Ärzte und Immunologen behaupten, die Giftmengen in den Impfstoffen seien nicht hoch genug, um ernsthafte Probleme zu verursachen, wenn an den Injektionsstellen bösartige, sarkomartige Krebstumore gefunden werden, berichtet Natural News.

Nach Angaben von Natural News tritt dies bei bis zu 1 von 1000 Patienten auf. Die meisten Sarkome würden sich nach drei Monaten entwickeln, aber einige seien bereits wenige Wochen nach der Injektion beobachtet, getestet, diagnostiziert (durch Biopsie) und registriert worden. Es handelt sich nicht um „abnormales Gewebe“ oder eine Entzündung, sondern um Krebs.

Je nach Tiefe und Lage des Tumors kann die Amputation von Gewebe oder sogar einer ganzen Gliedmaße erforderlich sein. Ärzte haben erklärt, dass Sarkome „dazu neigen, an ihre ursprüngliche Stelle zurückzukehren“, sodass nach der Impfung eine aggressive Operation erforderlich ist, um Leben zu retten. Unten sehen Sie zwei Bilder von Krebs, der sich an der Injektionsstelle entwickelt.

Krebs breitet sich im ganzen Körper aus

„Jetzt sagen Ärzte, dass die COVID-19-Impfstoffe Krebs verursachen, und zwar nicht nur an der Injektionsstelle, sondern im ganzen Körper aufgrund von toxischen Spike-Proteinen, die zu den Reinigungsorganen wandern“, warnt Natural News.

Wie bei der RAIR Foundation USA berichtet, hat Dr. Ryan Cole davor gewarnt, dass die Corona-Impfstoffe unwirksam und für die erhöhte Anzahl von Krebsfällen verantwortlich sind.

Nachdem Dr. Cole sich über die Risiken des Covid-Impfstoffs geäußert hatte, nahmen „zahlreiche“ Onkologen Kontakt mit ihm auf. Die Ärzte berichteten, dass sie „die seltsamsten Krebsarten sehen, und Krebsarten, die wir in Schach halten und behandeln konnten, die sich wie ein Lauffeuer ausbreiten – in Stadium 2, Stadium 3, Stadium 4, einfach so.“

„Das liegt an der Dysregulation des Immunsystems, die diese Spritzen hervorrufen“, betont Dr. Cole. Ein Immunsystem, das geschwächt ist, kann das Krebswachstum nicht mehr in Schach halten.

Dr. Roger Hodkinson hat vor dem Wiederauftreten von Krebsarten gewarnt, die zuvor unter Kontrolle waren, und vor dem Auftreten neuer aggressiver Krebsarten nach den Covid-Impfungen. Darüber hinaus wurde in einer Forschungsstudie (von der ehemaligen Interviewpartnerin der RAIR Foundation USA, der Wissenschaftlerin Stephanie Seneff vom Massachusetts Institute of Technology [MIT] und Mitautorin des texanischen Internisten und Kardiologen Peter McCullough, MD und anderen) ein potenzielles Krebsrisiko im Zusammenhang mit dem mRNA-„Impfstoff“ festgestellt.