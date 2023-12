Einem neuen Bericht zufolge wussten US-Gesundheitsbeamte, dass Covid-Impfstoffe die Ausbreitung von Varianten nicht verhindern, drängten aber dennoch auf Impfverordnungen.

Im August 2021 führte der damalige Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen des Bundesstaates ein. Im Dezember desselben Jahres folgte das Mandat des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Bill de Blasio für die Beschäftigten der Stadt New York. Die Bundesregierung kündigte im September 2021 im Rahmen des COVID-19-Aktionsplans der Biden-Administration die Einführung von Covid-Impfvorschriften an. Die Daten sind wichtig, weil TrialSite News im Juli 2021 berichtete, dass die weitverbreiteten mRNA-Impfstoffe ihre Wirksamkeit gegen die sich damals ausbreitende Delta-Variante von Covid verloren hatten. Damals berichtete das israelische Gesundheitsministerium, dass die Delta-Variante die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech bei der Verhinderung von Infektionen um 64% verringerte. Wie jetzt bekannt wurde, war die israelische Regierung nicht die Einzige, die von den Problemen mit der Wirksamkeit des Impfstoffs wusste. Offenbar wussten auch Beamte in den Vereinigten Staaten von den Unzulänglichkeiten des mRNA-Impfstoffs.

E-Mails

Einem Artikel des Washington Examiner zufolge wussten US-Regierungsbeamte im Januar 2021, als der Impfstoff allgemein verfügbar wurde, von „bahnbrechenden Fällen“ von Covid. E-Mails, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit zugänglich gemacht wurden, zeigen, dass die Direktorin der Centers for Disease Control (CDC), Rochelle Walensky, und der Direktor der National Institutes of Health (NIH), Dr. Francis Collins, die Mängel des Covid-Impfstoffs im Kontext der bahnbrechenden Fälle diskutierten, während sie gleichzeitig Impfvorschriften vorantrieben.

Walensky und Collins schlossen auch Dr. Anthony Fauci ein, den damaligen Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), der auch als medizinischer Berater des Präsidenten fungierte. In ihren E-Mails sagte Walensky, dass die bahnbrechenden Fälle „eindeutig“ ein „wichtiger Bereich der Untersuchung“ seien.

Öffentliche und private Aussagen

Öffentlich gab Walensky jedoch eine andere Erklärung ab. Berichten zufolge sagte Walensky zwei Monate, nachdem er die Daten sowohl mit Fauci als auch mit Collins besprochen hatte, dass geimpfte Personen „das Virus nicht in sich tragen“ und „nicht krank werden“. Walensky wiederholte diese Behauptung im Mai 2021 bei einer Anhörung des Senatsausschusses und behauptete, dass vollständig geimpfte Menschen COVID-19 nicht auf andere Menschen übertragen könnten. Zum Leidwesen der ehemaligen Leiterin der CDC geht aus E-Mails hervor, dass sie wusste, dass dies nicht stimmte.

Mandate auf der Basis von Unwahrheiten?

Beunruhigend ist, dass Impfvorschriften durchgesetzt wurden, obwohl die verantwortlichen US-Mediziner wussten, dass sich Geimpfte anstecken und das Virus weiterverbreiten können. Menschen verloren ihre Arbeit, weil sie sich nicht impfen ließen, und die politische Zugehörigkeit entschied darüber, wer geimpft war und wer nicht. Ganz zu schweigen von den Menschen, die durch die Covid-Impfung verletzt wurden oder an Herzmuskelentzündung starben.

Die Frage ist natürlich, warum? Die Beziehungen zwischen der US-Regierung und den großen Pharmakonzernen wurden während der gesamten Pandemie immer wieder infrage gestellt, ebenso wie die Gewinne der Pharmaindustrie. Wenn all dies auf einer Lüge beruht, ist es kein Wunder, dass die amerikanische Öffentlichkeit das Vertrauen in die medizinische Industrie in den Vereinigten Staaten verloren hat.