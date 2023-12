Freiheit – ein befreiter Apfel nach dem anderen

Colin Todhunter

Am 15. Dezember kam es in New York zu einem kleinen, aber bedeutsamen Funken der direkten Aktion. Eine Gruppe von Menschen betrat einen Whole-Foods-Laden (der zu Amazon gehört), nahm Lebensmittel mit, ohne zu bezahlen, und verließ ihn mit Jeff-Bezos-Masken.

Die unabhängige Reporterin Talia Jane postete das Folgende auf Twitter/X:

A “merry band of miscreants” entered a Whole Foods in NYC, lifted a bunch of groceries, & walked out in Jeff Bezos masks.



Per communique, the action was in protest against corporate wealth alongside increased food insecurity & to call attention to Amazon’s contracts with Israel. pic.twitter.com/4TWPoXXIFM — Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) December 18, 2023

„Die Aktion war ein Protest gegen den Reichtum der Konzerne und die zunehmende Lebensmittelunsicherheit und sollte die Aufmerksamkeit auf die Verträge von Amazon mit Israel lenken.“

Sie postete auch ein Video von der Veranstaltung, auf dem Menschen Flugblätter herumwerfen und rufen: „Feed the people, eat the rich!“ („Das Volk ernähren, die Reichen fressen!“ Jane erklärte, dass die Lebensmittel später umverteilt und an Lebensmittelverteilzentren und kommunale Einrichtungen zur Versorgung von Migranten und Obdachlosen weitergegeben wurden.

It’s Going Down – das sich selbst als „digitales Gemeinschaftszentrum für anarchistische, antifaschistische, autonome antikapitalistische und antikoloniale Bewegungen im so genannten Nordamerika“ beschreibt – hat auf seiner Website die Texte der Flugblätter veröffentlicht.

Hier eine gekürzte Version eines der Texte:

„Wir behaupten, dass Konzerne wie Amazon und Whole Foods enormen Schaden anrichten: Sie horten Reichtum und Ressourcen, stehlen Arbeitskräfte und zerstören das Land, auf dem wir leben. Wenn wir Lebensmittel bei Whole Foods kaufen, geht nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir ausgeben, an diejenigen zurück, die für die Produktion der Lebensmittel arbeiten – der überwiegende Teil fließt in die Kassen von Jeff Bezos, wo er wiederum in Waffenproduktion, Krieg und Ölkonzerne investiert wird.

„Darüber hinaus bedeutet Amazons Vertrag für das Projekt Nimbus mit der IOF [Israelische Besatzungsarmee], dass Bezos direkt vom anhaltenden Völkermord in Palästina profitiert. Boykottieren. Divest. Ladendiebstahl. Keinen weiteren Cent für den Völkermord!

„Wir glauben, dass direkte Aktionen eine wichtige Form des Widerstands gegen die kapitalistischen Institutionen sind, die gebaut wurden, um uns zu zerquetschen, auszuhungern und auszubluten. Solidarität mit Ladendieben überall! Wir hoffen, dass ihr euch inspirieren lasst, ähnliche Aktionen durchzuführen, wo immer ihr seid.

„Bewegt euch wie Wasser. Nehmt euch zurück, was euch schon immer gehört hat. Werdet unregierbar.“

Einige der skrupellosen Praktiken und die negativen Auswirkungen von Bezos und seinem Unternehmen Amazon werden in dem Online-Artikel „Amazon, ‚Economic Terrorism‘ and the Destruction of Livelihoods“ beschrieben. In der Tat sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin 2019, dass Amazon „den Einzelhandel in den Vereinigten Staaten zerstört hat.“

Das Projekt Nimbus, auf das in dem Flugblatt Bezug genommen wird, ist ein 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag zur Bereitstellung von Cloud-Diensten für das israelische Militär und die israelische Regierung und wird die weitere Überwachung von Palästinensern und die unrechtmäßige Datensammlung über sie ermöglichen und gleichzeitig die Ausweitung der illegalen israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land erleichtern.

Direktes Handeln

Natürlich wird es diejenigen geben, die die oben beschriebene direkte Aktion verurteilen. Und sie werden dies tun, während sie sich der direkten Maßnahmen der Superreichen, die Hunderte von Millionen in Not und Armut gestürzt haben, glücklicherweise nicht bewusst sind oder dazu schweigen.

Der völlig unvermeidliche Konflikt in der Ukraine (von dem die Konzerngeier profitieren), der spekulative Handel mit Nahrungsmitteln, die Auswirkungen der Schließung der Weltwirtschaft durch das COVID-Ereignis und die inflationären Auswirkungen des Pumpens von Billionen von Dollar in das Finanzsystem haben die Menschen in die Armut getrieben und ihnen den Zugang zu ausreichender Nahrung verwehrt.

All diese Ereignisse sind nicht auf eine „höhere Gewalt“ zurückzuführen. Sie wurden durch bewusste politische Entscheidungen inszeniert und herbeigeführt. Und die Auswirkungen waren verheerend.

Für das Jahr 2022 wurde geschätzt, dass allein in diesem Jahr weltweit eine Viertelmilliarde Menschen in die absolute Armut gedrängt werden würde.

Im Vereinigten Königreich nimmt die Armut in zwei Dritteln der Gemeinden zu, Lebensmittelbanken gehören für Millionen von Menschen zum Alltag und der Lebensstandard sinkt rapide. Die ärmsten Familien erleben einen „erschreckenden“ Einbruch des Lebensstandards, der zu lebensverändernder und lebenseinschränkender Armut führt. Die absolute Armut wird im Zeitraum 2023-2024 bei 18,3 Prozent liegen.

In den USA befinden sich rund 30 Millionen Menschen mit niedrigem Einkommen am Rande einer „Hungerklippe“, da ihnen ein Teil der staatlichen Nahrungsmittelhilfe gestrichen wird. Schätzungen zufolge musste im Jahr 2021 eines von acht Kindern in den USA hungern.

Kleine Unternehmen melden in den USA in Rekordzeit Konkurs an. Die Zahl der privaten Konkursanmeldungen im Jahr 2023 hat den Höchststand, der in der Anfangsphase der COVID verzeichnet wurde, deutlich überschritten. Der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt der Privatkonkursanmeldungen lag Ende Februar 2023 um 73 % höher als im Juni 2020.

Während Hunderte von Millionen Menschen leiden, hat eine Handvoll Multimilliardäre auf ihre Kosten profitiert.

Aus einem Bericht von Greenpeace International vom Februar 2023 geht hervor, dass 20 Lebensmittelkonzerne in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 53,5 Milliarden Dollar an ihre Aktionäre abführten. Gleichzeitig schätzten die Vereinten Nationen, dass 51,5 Milliarden Dollar ausreichen würden, um die 230 Millionen bedürftigsten Menschen der Welt mit Nahrung, Unterkunft und lebensrettender Hilfe zu versorgen.

Diese „Hungerprofiteure“ nutzten Krisen aus, um groteske Gewinne zu erzielen. Sie stürzten Millionen von Menschen in den Hunger und verstärkten gleichzeitig ihren Einfluss auf das globale Nahrungsmittelsystem.

Unterdessen verzeichneten fast 100 der größten börsennotierten US-Unternehmen 2021 Gewinnmargen, die mindestens 50 Prozent über dem Niveau von 2019 lagen.

In einem Bericht vom Juli 2021 stellte Yahoo Finance fest, dass die reichsten 0,01 % – etwa 18.000 US-Familien – heute 10 % des Vermögens des Landes besitzen. Im Jahr 1913 besaßen die obersten 0,01 % 9 % des US-Vermögens und in den späten 1970er Jahren nur 2 %.

Das Vermögen der Milliardäre der Welt ist zwischen dem 18. März und dem 31. Dezember 2020 um 3,9 Billionen Dollar gestiegen. Ihr Gesamtvermögen belief sich dann auf 11,95 Billionen $, ein Anstieg um 50 % in nur 9,5 Monaten. Zwischen April und Juli 2020, während der ersten Lockdowns, wuchs das Vermögen dieser Milliardäre von 8 Billionen Dollar auf mehr als 10 Billionen Dollar.

Die 10 reichsten Milliardäre der Welt haben in diesem Zeitraum zusammen einen Vermögenszuwachs von 540 Mrd. $ verzeichnet. Im September 2020 hätte Jeff Bezos allen 876.000 Amazon-Mitarbeitern einen Bonus von 105.000 Dollar zahlen können und wäre immer noch so reich wie vor COVID gewesen.

Und vergessen Sie nicht die Verlagerung des geplünderten Reichtums der Superreichen in Höhe von 50 Billionen Dollar auf versteckte Konten.

Dies sind die „direkten Maßnahmen“, über die wir uns wirklich Sorgen machen sollten.

Ein Punkt, der durch ein weiteres Flugblatt, das während des Protests in New York verteilt wurde, deutlich gemacht wurde:

„Die Regale in diesem Laden wurden mit Produkten bestückt, die über eine lange Lieferkette der Ausbeutung und des Raubes an Menschen und Land geerntet, zubereitet und gekocht wurden.

„Diese Lebensmittel wurden vom Volk hergestellt und sollten die Bäuche des Volkes füllen.

„Fallen Sie nicht dem Mythos der Knappheit zum Opfer! Schauen Sie sich um: Es ist genug für uns alle da. Diese Lebensmittel werden gehortet, und wir geben sie an unsere Gemeinschaften zurück. Die Welt gehört uns – alles gehört bereits uns.

„Es steht uns zu, zu essen, ob wir es bezahlen können oder nicht. Reißt das System nieder, das Menschen verhungern lässt und tötet, einen befreiten Apfel nach dem anderen!“