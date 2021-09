Einer der weltweit am meisten verbreiteten und verheerendsten Artikel über Impfstoffe

mercola.com

Laut dem Transparenzbericht von Facebook für das erste Quartal 2021 war der beliebteste Artikel, der zwischen Januar 2021 und März 2021 auf der Plattform geteilt wurde, ein Artikel über einen 56-jährigen Geburtshelfer aus Miami, Florida, der zwei Wochen nach seiner ersten Pfizer-Injektion starb

Wenn etwas viral geht, ist die Gesamtzahl der Aufrufe immer noch ein winziger Bruchteil des gesamten Inhalts. Selbst die größten Konten machen nur einen kleinen Teil der gesamten Inhaltsaufrufe aus. Die 20 größten Konten mit den meisten Aufrufen im ersten Quartal zusammengenommen machten nur 1,18 % aller Aufrufe von Inhalten in den USA aus.

Laut Monika Bickert, Vizepräsidentin der Facebook-Inhaltspolitik, sind die vom Center for Countering Digital Hate (CCDH) identifizierten „Desinformations-Dutzend“ für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich, was 1.460 Mal niedriger ist als die unerhörte Behauptung des CCDH von 73 %.

Es gibt 84.700 Google-Suchergebnisse für die diffamierende Phrase „Desinformations-Dutzend“ der CCDH, darunter 16.000 Nachrichten in der internationalen Presse, die fast alle die diffamierenden Aussagen der CCDH wortwörtlich nachplappern und als Fakten berichten.

Laut Bickert hat die CCDH ein „fehlerhaftes Narrativ“ erstellt, das auf „einer kleinen Gruppe von 483 Beiträgen über sechs Wochen aus nur 30 Gruppen“ basiert, die „in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen sind, die Menschen in den letzten Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben“. Es gibt auch keine rationale Erklärung dafür, wie die CCDH Inhalte als „Impfgegner“ identifiziert hat oder welche Kriterien sie für die Auswahl der 30 Gruppen verwendet hat.

Laut Facebooks Transparenzbericht für das erste Quartal 2021, der Mitte August 2021 veröffentlicht wurde, handelte der beliebteste Artikel, der zwischen Januar 2021 und März 2021 auf der Plattform geteilt wurde, von einem 56-jährigen Geburtshelfer aus Miami, Florida, der zwei Wochen nach seiner ersten Pfizer-Injektion starb.

Die Geschichte erschien zuerst in der South Florida Sun Sentinel am 8. April 2021 und wurde am selben Tag von der Chicago Tribune erneut veröffentlicht. Der Arzt, Dr. Gregory Michael, erhielt seine erste Dosis am 18. Dezember 2020.

Drei Tage später bekam er kleine Flecken an Händen und Füßen, die ihn veranlassten, die Notaufnahme aufzusuchen, wo man feststellte, dass sein Blutbild abnormal niedrig war. Thrombozyten stoppen Blutungen durch Gerinnung, und wenn die Thrombozyten zu niedrig sind, kann es zu inneren Blutungen kommen, die wie Blutblasen auf der Haut aussehen.

Michael blieb zwei Wochen lang auf der Intensivstation, aber egal, was sie taten, seine Thrombozytenzahl änderte sich nicht. In der Nacht zum 3. Januar 2021 starb er an einem schweren Schlaganfall. Dem Gerichtsmediziner zufolge konnte die COVID-Injektion nicht als mitwirkender oder ursächlicher Faktor ausgeschlossen werden.

In einem Facebook-Post erklärte Michaels Witwe, er sei „sehr gesund“ gewesen und habe sich für die COVID-19-Impfung eingesetzt. Sein Tod veranlasste sie jedoch, die Sicherheit der Impfung in Frage zu stellen.

„Ich glaube, dass die Menschen wissen sollten, dass Nebenwirkungen auftreten können, dass der Impfstoff nicht für jeden gut ist und dass er in diesem Fall ein schönes Leben und eine perfekte Familie zerstört hat und so viele Menschen in dieser Gemeinschaft betroffen hat“, schrieb sie. „Bitte lassen Sie nicht zu, dass sein Tod umsonst war, bitte retten Sie mehr Leben, indem Sie diese Information bekannt machen.

Auch virale Inhalte haben eine geringe Reichweite

Nach Angaben der New York Times zögerte Facebook mit der Veröffentlichung des Berichts für das erste Quartal, weil man befürchtete, die Ergebnisse könnten „schlecht für das Unternehmen aussehen“. Die Geschäftsleitung entschied, dass sie vor der Veröffentlichung einige „wichtige Korrekturen am System“ vornehmen wollte. Aus diesem Grund wurde der Bericht erst im August veröffentlicht.

Interessanterweise zeigt der Bericht, dass selbst wenn etwas viral geht, die Gesamtzahl der Aufrufe immer noch einen winzigen Bruchteil des gesamten Inhalts ausmacht. Selbst die größten Konten machen nur einen kleinen Teil der gesamten Inhaltsaufrufe aus. Die 20 größten Konten mit den meisten Aufrufen im ersten Quartal – darunter UNICEF, The Dodo und LADbible – machten zusammen nur 1,18 % aller Aufrufe von Inhalten in den USA aus.

Im Bericht heißt es: „Das zeigt, dass eine Seite oder ein Beitrag zwar eine große Reichweite auf der Plattform zu haben scheint, dies aber nicht der Fall ist, wenn man es an der Gesamtmenge der auf der Plattform verfügbaren Inhalte misst.“

Facebook wirft CCDH vor, eine „fehlerhafte Geschichte“ zu erzählen

Wie Sie vielleicht wissen, hat eine obskure, von Schwarzgeld finanzierte Ein-Mann-Organisation namens Center for Countering Digital Hate (CCDH) mehrere Berichte veröffentlicht, darunter „The Anti-Vaxx Playbook“ , „The Disinformation Dozen und „Disinformation Dozen: The Sequel, in denen der Gründer, Imran Ahmed – ein nicht registrierter ausländischer Agent – behauptet, die einflussreichsten „Impfgegner“ in den USA identifiziert zu haben.

In einer völlig unerwarteten Wendung der Ereignisse ruft Facebook nun die CCDH auf, eine fehlerhafte Geschichte ohne Beweise gegen die 12 Personen, die in ihren Berichten ins Visier genommen werden (mich selbst eingeschlossen), fabriziert zu haben.

Dies ist wichtig, da die CCDH-Berichte von den Medien und Regierungsvertretern als primäre „Referenz“-Quelle genutzt wurden, um amerikanische Bürger zu verleumden, zu bedrohen und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung zu verletzen.

Das U.S. Department of Homeland Security listet die Verbreitung von „Falschmeldungen“ rund um COVID-19 sogar als eine der größten nationalen Sicherheitsbedrohungen auf, was im Grunde genommen diejenigen von uns, die von der CCDH als die produktivsten „Superverbreiter“ von COVID-Fehlinformationen identifiziert wurden, als „inländische Terroristen“ ins Visier nimmt.

Das „Desinformations-Dutzend“ ist für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dazu gehören alle impfbezogenen Beiträge, die sie geteilt haben, ob wahr oder falsch, sowie URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen. ~ Monika Bickert, Vizepräsidentin der Facebook-Inhaltspolitik

Wie von GreenMed Info berichtet:

Google zeigt jetzt erstaunliche 84.700 Suchergebnisse für die diffamierende Phrase ‚Desinformationsdutzend‘ von CCDH an. Erstaunlicherweise sind darunter 16.000 Nachrichten in der internationalen Presse, von denen etwa 100 % wortwörtliche Wiederholungen der Behauptungen/verleumderischen Aussagen der CCDH sind und unkritisch als Tatsache wiedergegeben werden. Darüber hinaus haben der Surgeon General Vivek Murthy, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, und Präsident Biden den Bericht der CCDH als einzige Quelle für ihre eigenen diffamierenden Anschuldigungen verwendet, was am 20. Juli einen gefährlichen rhetorischen Höhepunkt erreichte, als Biden erklärte, dass diese 12 Personen buchstäblich „Menschen töten“ [durch die Verbreitung von Fehlinformationen].

Keine Beweise für die Behauptung eines „Misinfo-Superverbreiters

In einem Facebook-Bericht vom 18. August 2021 stellt Monika Bickert, Vizepräsidentin für Facebook-Inhaltsrichtlinien, die Behauptungen des CCDH richtig und demontiert sie:

In den letzten Wochen gab es eine Debatte darüber, ob das globale Problem der COVID-19-Impfstoff-Fehlinformationen einfach dadurch gelöst werden kann, dass man 12 Personen von Social-Media-Plattformen entfernt. Diejenigen, die diese Behauptung aufgestellt haben, behaupten, dass diese 12 Personen für 73 % der Online-Impfstoff-Fehlinformationen auf Facebook verantwortlich sind. Es gibt keine Beweise für diese Behauptung … Abgesehen davon ist jede Menge COVID-19-Impfstoff-Fehlinformation, die gegen unsere Richtlinien verstößt, nach unseren Maßstäben zu viel – und wir haben mehr als drei Dutzend Seiten, Gruppen und Facebook- oder Instagram-Konten, die mit diesen 12 Personen in Verbindung stehen, entfernt, darunter mindestens eines, das mit jeder der 12 Personen in Verbindung steht, weil sie gegen unsere Richtlinien verstoßen.

Außerdem haben wir gegen fast zwei Dutzend weitere Seiten, Gruppen oder Konten, die mit diesen 12 Personen verknüpft sind, Sanktionen verhängt, wie z. B. das Verschieben ihrer Beiträge in den Neuigkeiten nach unten, damit sie von weniger Personen gesehen werden, oder das Verbot, sie anderen zu empfehlen. Wir haben auch gegen einige ihrer Website-Domains Sanktionen verhängt, sodass alle Beiträge, die den Inhalt ihrer Website enthalten, im News Feed nach unten verschoben werden. Die übrigen Konten, die mit diesen Personen verbunden sind, posten keine Inhalte, die gegen unsere Regeln verstoßen, haben nur eine kleine Menge an verletzenden Inhalten gepostet, die wir entfernt haben, oder sind einfach inaktiv.

Tatsächlich sind diese 12 Personen für nur 0,05 % aller Aufrufe von impfstoffbezogenen Inhalten auf Facebook verantwortlich. Dazu gehören alle impfrelevanten Beiträge, die sie geteilt haben, unabhängig davon, ob sie wahr oder falsch sind, sowie die URLs, die mit diesen Personen in Verbindung stehen.

Es lohnt sich, den wichtigsten Punkt in diesem Zitat zu wiederholen: Zusammengenommen sind die 12 Personen und Organisationen, die von der CCDH als verantwortlich für satte 73 % der Fehlinformationen über Impfstoffe auf Facebook identifiziert wurden, in Wirklichkeit nur für 0,05 % der impfstoffbezogenen Inhalte verantwortlich – 1.460 Mal weniger als die unerhörte Behauptung der CCDH. Das ist keine kleine Diskrepanz.

CCDH-Behauptungen als ungerechtfertigt und voreingenommen kritisiert

Bickert bezieht sich direkt auf den CCDH-Bericht „The Disinformation Dozen“ (Das Dutzend der Desinformation)12 und stellt fest:

Der Bericht, auf dem die fehlerhafte Darstellung beruht, analysierte nur eine kleine Gruppe von 483 Inhalten über einen Zeitraum von sechs Wochen von nur 30 Gruppen, von denen einige nicht mehr als 2.500 Nutzer haben. Sie sind in keiner Weise repräsentativ für die Hunderte von Millionen von Beiträgen, die Menschen in den vergangenen Monaten auf Facebook über COVID-19-Impfstoffe geteilt haben.

Außerdem gibt es keine Erklärung dafür, wie die Organisation, die hinter dem Bericht steht, die Inhalte identifiziert hat, die sie als „Impfgegner“ bezeichnet, oder wie sie die 30 Gruppen ausgewählt hat, die sie in ihre Analyse einbezogen hat. Es gibt keine Rechtfertigung für ihre Behauptung, dass ihre Daten eine ‚repräsentative Stichprobe‘ der über unsere Apps geteilten Inhalte darstellen.

CCDH erfüllt die Definition von „hasserfüllten Extremisten

Ironischerweise behauptet die CCDH zwar, „Hass“ im Internet zu bekämpfen, und Ahmed sitzt im Lenkungsausschuss der britischen Kommission zur Bekämpfung des Extremismus, aber die CCDH selbst erfüllt die Definition der Kommission für hasserfüllte Extremisten. Im Kommissionsdokument „Challenging Hateful Extremism“ von 2019 wird der Begriff wie folgt definiert:

„Verhaltensweisen, die zu Hass aufstacheln und diesen verstärken, oder die anhaltenden Hass zeigen, oder die Gewalt moralisch rechtfertigen; und die sich auf hasserfüllte, feindselige oder rassistische Überzeugungen stützen, die sich gegen eine Außengruppe richten, die als Bedrohung für das Wohlergehen, das Überleben oder den Erfolg einer Innengruppe wahrgenommen wird; und die Einzelpersonen, Gemeinschaften oder der Gesellschaft im weiteren Sinne Schaden zufügen oder wahrscheinlich zufügen.“

Darüber hinaus stellt die federführende Kommissarin Sara Khan im Vorwort des Berichts fest, dass „hasserfüllte Extremisten versuchen, die individuellen Freiheiten einzuschränken und die Grundfreiheiten, die unser Land ausmachen, zu beschneiden“.

Alle diese Definitionen und Klarstellungen, was hasserfüllter Extremismus ist, passen genau auf die CCDH. Ahmed fabrizierte Daten, um ein falsches Narrativ zu kreieren, dass 12 Individuen eine Bedrohung für das Wohlergehen und das Überleben der ganzen Welt darstellen, und nutzte dann dieses Narrativ, um Hass gegen uns zu schüren und unsere Redefreiheit zu beschneiden.

Wer prüft die Faktenchecker?

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der selbsternannte Schiedsrichter für Faktenwahrheiten, NewsGuard, in den letzten Monaten einen Rückzieher machen und Dutzende von Korrekturen an „Faktenchecks“ herausgeben musste, in denen sie die Theorie des Laborlecks in Wuhan als entlarvte Verschwörungstheorie ohne jede Grundlage bezeichneten.

Seit Beginn der COVID-Pandemie hat NewsGuard 225 Websites fälschlicherweise herabgestuft, in denen die Theorie des Laborlecks erwähnt wurde. In Wirklichkeit gibt es weit mehr Beweise für die Theorie des Laborlecks als für jede andere Theorie, aber es dauerte über ein Jahr, bis das Gewicht dieser Beweise für die Medien zu offensichtlich wurde, um sie zu ignorieren.

Die fehlerhaften Faktenüberprüfungen von NewsGuard wurden kürzlich in einem Bericht des American Institute for Economic Research (AIER) vom 11. August 2021 hervorgehoben.

Die AIER beschloss, NewsGuard genauer unter die Lupe zu nehmen, nachdem sie eine Bitte um Kommentare zu einem NewsGuard-Faktencheck-Artikel über die AIER und die Great Barrington Declaration erhalten hatte – eine Erklärung, die von Gesundheitsexperten aus Harvard, Stanford und Oxford verfasst wurde und in der die Regierung aufgefordert wird, einen gezielten Schutz zu implementieren, anstatt Abriegelungen und Selbstisolierung zu betreiben. Die AIERS-Untersuchung ergab Folgendes:

… NewsGuard erfüllt bei weitem nicht die gleichen Kriterien für Genauigkeit und Transparenz, die es angeblich für andere Websites anwendet. Den meisten Faktenprüfern des Unternehmens fehlt es an grundlegenden Qualifikationen in den wissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Bereichen, die sie vorgeben zu beurteilen. Die Erfolgsbilanz von NewsGuard bei Kommentaren – insbesondere zur Covid-19-Pandemie – zeigt ein Muster unzuverlässiger und irreführender Behauptungen, die nachträglich korrigiert werden mussten, sowie Analysen, bei denen regelmäßig Fakten mit Meinungsjournalismus verwechselt werden, wenn es darum geht, ein Urteil über den Inhalt einer Website abzugeben.

Außerdem bleiben die Praktiken des Unternehmens weit hinter den Transparenz- und Offenlegungsstandards zurück, die es regelmäßig auf andere Websites anwendet … Die Mitarbeiter von NewsGuard bewerten wissenschaftliche Behauptungen in erster Linie, indem sie sich auf die Autorität von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens berufen, die sie als „Experten“ für das betreffende Thema bezeichnen. Ihr Ansatz vermeidet in der Regel eine direkte Prüfung der Beweise für umstrittene Behauptungen und wählt stattdessen eine Figur aus, die sie als maßgebliche Autorität ansieht … viele der von ihnen bevorzugten Autoritäten sind politische Amtsträger und keine in wissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Methoden ausgebildeten Personen.

Indem NewsGuard selektiv ausgewählte politische Autoritäten kuratiert, anstatt Beweise direkt zu bewerten, umgeht der Ansatz von NewsGuard zur Faktenüberprüfung effektiv die wissenschaftliche Methode. Noch problematischer wird diese Strategie durch den allgemeinen Mangel an wissenschaftlichem Fachwissen innerhalb des Autorenteams von NewsGuard. Wir haben die Bildungsnachweise, einschließlich des höchsten aufgeführten Abschlusses, von 28 öffentlich ausgewiesenen Mitarbeitern auf der Website von NewsGuard untersucht. Die Personalseite des Unternehmens offenbart erschreckend wenig Fachwissen, weder in den Naturwissenschaften wie Medizin noch in den Sozialwissenschaften wie Politik, Wirtschaft und verwandten Bereichen …

Die meisten NewsGuard-Artikel zu Covid-19-Themen und -Politiken werden von [NewsGuard Deputy Editor for Health, John] Gregory verfasst, dessen einzige ausgewiesene Qualifikation ein Bachelor-Abschluss in Medienkunst ist … Gregory wäre kein Experte in den meisten Bereichen, für deren Überprüfung er zuständig ist … Natürlich haben auch Nicht-Experten das Recht, sich zu wissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Themen zu äußern. Ob man sie als Faktenprüfer ernst nehmen oder als Schiedsrichter in wissenschaftlichen Streitfragen einsetzen sollte, ist eine ganz andere Frage.

NewsGuard-Mitarbeiter nach Fachgebiet und höchstem Studienabschluss

NewsGuard entschuldigt sich für fehlerhafte Faktenchecks

Nachdem NewsGuard mit seinen fehlerhaften Faktenchecks zur Laborleck-Theorie konfrontiert wurde, entschuldigte sich das Unternehmen in einer an die AIER gesendeten Erklärung wie folgt:

NewsGuard hat entweder die Behauptungen der Websites über die Laborleck-Theorie falsch charakterisiert, das Laborleck als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet oder fälschlicherweise unbewiesene Behauptungen über das Laborleck mit der separaten, falschen Behauptung, das COVID-19-Virus sei von Menschenhand geschaffen, zusammengefasst, ohne zu erklären, dass die eine Behauptung unbegründet und die andere falsch war. NewsGuard entschuldigt sich für diese Fehler. Wir haben die entsprechenden Korrekturen an jedem der 21 Etiketten vorgenommen.

Die AIER kommentierte die Entschuldigung:

Gregory und seine Kollegen scheinen einfach entschieden zu haben, dass ihre eigene voreilige Ablehnung der Lab-Leck-Hypothese gleichbedeutend mit ‚Tatsache‘ ist und fuhren damit fort, andere Websites nicht für sachliche Fehler zu bestrafen, sondern dafür, dass sie von NewsGuards eigener redaktioneller Position zum selben Thema abwichen. Als sich diese Position als falsch herausstellte, schwenkte NewsGuard um, um die Fehler zu beseitigen – wenn auch auf eine undurchsichtige Weise, die die Bedeutung oder Tragweite ihres Fehlers herunterspielt.

NewsGuard erfüllt nicht seine eigenen Glaubwürdigkeitskriterien

In ihrem Bericht wendet die AIER die Kriterien, die NewsGuard zur Bewertung der Glaubwürdigkeit einer Website verwendet, auch auf NewsGuard selbst an. Die Bewertung? Satte 36.25 von 100 Punkten. Laut AIER:

Diese Website hält sich nicht an mehrere grundlegende journalistische Standards und sollte nur mit äußerster Vorsicht als Quelle für die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Websites, die sie angeblich bewertet, verwendet werden …

Wenn wir Faktenprüfer wie NewsGuard sehen, die nicht nur ihre hochtrabenden Prinzipien nicht einhalten, sondern sogar öffentlich dazu aufrufen, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um Meinungsäußerungen zu unterdrücken, sollten wir die Alarmglocken läuten lassen.

Die Bewertungen von NewsGuard sollen den Leser beeinflussen, indem sie ihn anweisen, Inhalte mit warnenden Farben und Warnungen zu ignorieren. Dass NewsGuard als Gedankenpolizei des technokratischen Establishments dient, das abweichende Meinungen zum Schweigen bringen und Informationen begraben will, die nicht dazu beitragen, die Great-Reset-Agenda voranzutreiben, ist keine Überraschung.

Vor allem, wenn man bedenkt, dass das primäre Startkapital von der Publicis Groupe stammt, einer PR-Gruppe, die den größten Teil von Big Pharma, einschließlich Impfstoffherstellern, und Big Tech vertritt. NewsGuard wird auch von Microsoft und Google unterstützt.

Die Publicis Groupe manipuliert seit fast einem Jahrhundert, was die Menschen über kommerzielle Produkte denken. Im Laufe dieses Jahrhunderts kaufte das Werbe- und Kommunikationsunternehmen gezielte Werbemöglichkeiten auf oder ging Partnerschaften mit ihnen ein, angefangen bei Zeitungen, gefolgt von Radio, Fernsehen, Kino und Internet.

Mit gesicherten Einnahmequellen bauten die Kunden und Partner von Publicis eine globale Präsenz auf, die die Werbewelt dominierte. Ob Tabak oder Zucker, Publicis Groupe fand einen Weg, große Industrien zu fördern und zu stärken. Kürzlich wurde Publicis verklagt wegen der tödlichen und illegalen Vermarktung der Opioidprodukte von Purdue Pharma.

Wenn man bedenkt, dass Publicis sein Geschäftsmodell so beschreibt, dass es die Kunden und deren Bedürfnisse und Ziele in den Mittelpunkt aller Aktivitäten stellt, damit seine Kunden „gewinnen und wachsen“ können, ist es leicht zu erkennen, was NewsGuard antreibt.

Insgesamt ist NewsGuard nur ein weiteres großes Unternehmen, das darauf abzielt, die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die Mainstream-Medien intakt zu halten, indem unerwünschte Konkurrenten und Analysten, die Ihnen Informationen liefern, die der Agenda einer bestimmten Branche zuwiderlaufen, diskreditiert und eliminiert werden.

Wenn Sie die Zensur genauso stört wie ich, sollten Sie sich noch heute mit Ihrer örtlichen Bibliothek in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob sie zu den mehr als 700 Bibliotheken gehört, die NewsGuard nutzen. Wenn ja, dann fragen Sie sie, ob sie sich der Zensur wahrheitsgemäßer Nachrichten durch NewsGuard bewusst sind, die nun in die wissenschaftliche Freiheit eingreift und die Wurzeln unserer Demokratie bedroht.

Wenn Ihre örtliche Bibliothek NewsGuard einsetzt, wäre es hilfreich, eine Kampagne zu starten, damit es entfernt wird. Setzen Sie sich mit Ihren Nachbarn in Verbindung und lassen Sie sie wissen, was vor sich geht, damit sie diese Bedrohung der öffentlichen Gesundheit beseitigen können. Wann immer Sie jemanden sehen, der sich auf Berichte des CCDH bezieht, sollten Sie ihn darauf hinweisen.

