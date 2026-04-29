Einer von sieben Geimpften berichtet über ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis, so ein MHRA-Bericht – doch die Vertuschung geht weiter

von Dr. Clare Craig

Einer von sieben. Das ist der Anteil der Personen in der von der MHRA selbst aktiv rekrutierten Überwachungsgruppe, die nach einer Covid-Impfung eine medizinisch schwerwiegende unerwünschte Reaktion berichteten. Mehr als die Hälfte berichtete mindestens eine Reaktion irgendeiner Art. Die Daten wurden zwischen 2020 und 2022 erhoben. Sie wurden erst im September 2025 veröffentlicht – und auch dann nur, weil Cheryl Grainger sie durch eine FOI-Anfrage und ein anschließendes ICO-Berufungsverfahren erzwang.

Der schließlich erschienene Artikel im Journal Drug Safety wurde nicht als Sicherheitsstudie verfasst. Er wurde als Beschreibung der digitalen Plattform geschrieben, die zur Datenerhebung verwendet wurde – ein Methodenpapier, veröffentlicht fünf Monate nachdem Dame June Raine als Geschäftsführerin ausgeschieden war und fast drei Jahre nachdem die Daten abgeschlossen waren. Die tatsächlichen Raten unerwünschter Reaktionen werden berichtet, aber nicht analysiert. Die eine Aufschlüsselung, die hätte klären können, ob diese Raten real sind, wurde nicht durchgeführt.

Die darin verborgenen Zahlen hätten deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient.

Was die Daten zeigen

Das YCVM war die hochwertigste Datenquelle der MHRA. Es war eine von vier Säulen ihrer Strategie zur Überwachung der Sicherheit von Covid-Impfstoffen. Anders als das passive Yellow-Card-System, bei dem Menschen freiwillig und unregelmäßig berichten, rekrutierte das YCVM aktiv Teilnehmer und verfolgte sie in festgelegten Abständen nach. Die MHRA selbst beschrieb es als Werkzeug, um „neue Risiken schnell zu erkennen, zu bestätigen, zu charakterisieren und zu quantifizieren“.

Von den 30.281 Personen, die angaben, eine Impfung erhalten zu haben, berichteten 15.764 (52,1 %) mindestens eine unerwünschte Reaktion. 4.134 (13,7 %) berichteten eine Reaktion, die nach dem MedDRA-System als medizinisch schwerwiegend eingestuft wurde. Dies ist eine regulatorische Klassifikation, die Ereignisse umfasst, die von einem internen MHRA-Gremium als medizinisch bedeutsam eingestuft werden, und geht über die umgangssprachliche Bedeutung von „schwerwiegend“ hinaus, ist jedoch keine triviale Schwelle. Sie umfasst Krankenhausaufenthalte, Behinderungen, lebensbedrohliche Verläufe und Tod, aber auch andere klinisch relevante Ereignisse.

Allerdings könnten die 13,7 % auch Personen einschließen, die sich für das Monitoring gemeldet haben, weil sie bereits geschädigt waren. Die MHRA schloss Personen nicht aus, die sich erst nach der Impfung registrierten.

Die entscheidende Frage ist, wie repräsentativ diese Gruppe war. Jede freiwillige Gruppe – selbst eine aktiv rekrutierte – kann Personen mit Problemen überrepräsentieren. Andere aktive Überwachungssysteme weltweit haben niedrigere Raten gemeldet, wenngleich keines frei von ähnlichen methodischen Einschränkungen ist. Die tatsächliche Rate ist unbekannt – genau das ist das Problem.

Das YCVM sollte eigentlich so konzipiert sein, dass es Risiken quantifizieren kann, was bei passiver Überwachung wegen Meldeverzerrungen nicht möglich ist. Doch die entscheidende einfache Analyse zur Interpretation wurde nicht durchgeführt. Die Frage ist nicht, ob 13,7 % die tatsächliche Rate schwerer Schäden sind. Die Frage ist, warum die MHRA nicht die Arbeit geleistet hat, um die tatsächliche Rate zu ermitteln.

Die Gruppe, die nicht analysiert wurde

Der Artikel berichtet, dass sich 35,6 % vor der Impfung registrierten und 47,5 % danach. Eine weitere Gruppe registrierte sich am selben Tag, doch deren Anteil wird nicht angegeben. Selbst unter Berücksichtigung dessen decken diese Kategorien nur 83,1 % der Gruppe ab – 16,9 % bzw. über 5.000 Personen bleiben unklassifiziert. Der Artikel erklärt diese Lücke nicht.

Die vor der Impfung und am selben Tag registrierten Personen sind die entscheidende Gruppe. Sie meldeten sich vor oder zum Zeitpunkt der Impfung an – nicht als Reaktion auf eine schlechte Erfahrung. Ihre Daten sind daher deutlich weniger anfällig für Verzerrungen durch nachträgliche Auswahl.

Der offensichtliche analytische Schritt wäre gewesen, diese Gruppen zu trennen und ihre Nebenwirkungsraten mit denen der später Registrierten zu vergleichen. Doch diese zentrale Analyse fehlt vollständig. Ich habe hierzu eine FOI-Anfrage gestellt.

Das Problem der Abbrüche

27.403 Personen meldeten eine erste Dosis. Nur 12.508 – weniger als die Hälfte – meldeten eine zweite. Gleichzeitig zeigen nationale Daten, dass über 95 % der Erstgeimpften auch eine zweite Dosis erhielten. Diese Menschen hörten also nicht auf, sich impfen zu lassen – sie hörten auf zu berichten.

Der Artikel analysiert diese Ausfälle nicht.

Unter denjenigen, die weiter berichteten, waren die Raten bemerkenswert stabil: etwa 21 % berichteten irgendeine Reaktion und etwa 4,2 % ein medizinisch schwerwiegendes Ereignis pro Dosis. Ohne Analyse der Abbrecher lässt sich jedoch nicht klären, was das bedeutet.

Schwangerschaft und Menstruation

Der Artikel behauptet, es gebe „keine Sicherheitsbedenken“ bei Schwangeren. Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug jedoch nur 72,5 Tage – eine Schwangerschaft dauert mindestens 280 Tage. Die Daten sind daher unzureichend.

Bei Menstruationsstörungen wird das Muster auf Medienberichte zurückgeführt, ohne alternative Erklärungen zu prüfen.

Die institutionelle Geschichte

Die Daten wurden im Dezember 2022 abgeschlossen. 2023 wurde ihre Veröffentlichung beantragt, aber zunächst verweigert. Erst durch Druck wurden sie veröffentlicht.

Der schließlich veröffentlichte Artikel beschreibt hauptsächlich die technische Plattform. Er enthält keine Analyse, die überprüft, ob die berichteten Nebenwirkungsraten real sind. Zentrale Fragen bleiben unbeantwortet.

Die MHRA gab öffentliche Mittel für ein Überwachungssystem aus, sammelte zwei Jahre Daten, hielt sie weitere drei Jahre zurück und veröffentlichte schließlich einen Artikel über die App – nicht über die Ergebnisse.

Dr. Clare Craig ist diagnostische Pathologin und Co-Vorsitzende der HART-Gruppe. Sie ist Autorin von Expired – Covid the untold story und Spiked: A shot in the dark. Dieser Artikel wurde zuerst von HART veröffentlicht.