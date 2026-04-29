Russland sagt Teheran Unterstützung zu (Video)

Martin Armstrong

Das Treffen zwischen Wladimir Putin und Abbas Araghchi wird als diplomatische Geste dargestellt, doch der Inhalt offenbart etwas weitaus Bedeutenderes: Moskau hat nun offen Unterstützung für Teheran zugesagt, während die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten weiter zusammenbrechen. Russland bekräftigte seine strategische Unterstützung und positionierte sich sogar als Vermittler, während es gleichzeitig seine Allianz mit dem Iran durch militärische, wirtschaftliche und nukleare Zusammenarbeit stärkt, wodurch klar wird, dass diese Beziehung nicht vorübergehend, sondern strukturell ist.

🇮🇷🇷🇺 This morning: Iran sends the U.S. a peace proposal through Pakistani mediators.



This afternoon: Iranian Foreign Minister Araghchi lands in Moscow for talks with Putin.



Tehran is negotiating with Washington while simultaneously coordinating with Moscow.



Classic… https://t.co/P7NaSzuSQ4 pic.twitter.com/LthEmPGEsd — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026

Was hier zählt, ist nicht die Sprache des Friedens, sondern die Ausrichtung der Macht, denn wenn große Akteure beginnen, sich auf diesem Niveau während eines aktiven Konflikts zu koordinieren, zeigt die Geschichte, dass sich die Situation bereits über Verhandlungen hinaus bewegt. Russland und Iran vertiefen seit Jahren ihre Beziehungen durch Sanktionsdruck, Energiekooperation und militärischen Austausch, einschließlich Geheimdienstzusammenarbeit und Waffenunterstützung, und dieses jüngste Treffen bestätigt, dass die Allianz nun in Echtzeit formalisiert wird, während sich die geopolitische Spaltung vertieft.

Der Zusammenbruch der Gespräche mit den Vereinigten Staaten war unvermeidlich, da beide Seiten Ergebnisse fordern, die keine akzeptieren kann, insbesondere in Bezug auf Nuklearpolitik und regionale Kontrolle. Der Iran hat klargemacht, dass er die Anreicherung nicht aufgeben wird, während Washington weiterhin auf vollständigen Zugeständnissen besteht, wodurch kein realistischer Mittelweg bleibt. Gleichzeitig sorgen Spannungen rund um die Straße von Hormus und anhaltender militärischer Druck dafür, dass selbst vorübergehende Waffenstillstände fragil und weitgehend symbolisch bleiben.

Dies ist genau die Art von Umfeld, die das Kriegsmodell für 2026 prognostiziert hat, in der sich eine Eskalation durch eine Abfolge gescheiterter Verhandlungen, sich verhärtender Allianzen und wirtschaftlicher Druckpunkte entfaltet, anstatt durch ein einzelnes entscheidendes Ereignis.

Putin signalisiert der Welt, dass die Linien gezogen werden, und sobald dieser Prozess beginnt, wird es zunehmend schwierig, ihn umzukehren. Die Tatsache, dass beide Nationen bereits auf mehreren Ebenen zusammenarbeiten, von Energie bis hin zur militärischen Koordination, zeigt, dass es sich um eine breitere Neuordnung handelt und nicht um eine Reaktion auf einen einzelnen Konflikt.

Der entscheidende Fehler besteht darin, anzunehmen, dass diese Entwicklungen durch fortgesetzte Verhandlungen gesteuert werden können, denn sobald sich Allianzen verhärten und wirtschaftliche Konsequenzen beginnen, sich durch Energiemärkte und Kapitalflüsse zu ziehen, entwickelt der Zyklus eine Eigendynamik. Aus diesem Grund hat das Kriegsmodell diese Phase stets als eine Zeit zunehmender Volatilität beschrieben, in der sich Ereignisse beschleunigen und politische Entscheidungsträger die Kontrolle über den Ausgang verlieren.

Was wir hier sehen, ist nicht der Beginn einer Krise, sondern die Fortsetzung eines Zyklus, der sich bereits gedreht hat, und sobald diese Verschiebung in Gang gesetzt ist, zeigt die Geschichte, dass sie sich selten schnell oder friedlich auflöst.

LIVE: Putin trifft den iranischen Außenminister Abbas Araghchi – Hoffnung auf Frieden | AC1G

Putin:

Wir sind sehr zuversichtlich, dass durch das Setzen auf diesen Willen zur Verteidigung der Unabhängigkeit Ihres Landes diese Herausforderungen unter der Führung der neuen obersten Führung überwunden werden können.

Wir werden unsererseits alles tun, was Ihren Interessen entspricht und den Interessen aller Völker der Region dient, damit dieser Frieden so schnell wie möglich erreicht wird.

Sie kennen unsere Position gut, und auch dass Frieden erreicht wird.

Wir werden unsererseits maximalen Einsatz leisten, damit alle entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden und den Interessen der Völker unserer beiden Länder entsprechen, den Völkern der gesamten Region, und damit der Frieden gefestigt wird.

Araghchi:

Vielen Dank, Herr Präsident, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen, diesmal in dieser schönen Stadt.

Ich danke Ihnen für Ihre Beileidsbotschaft zum Märtyrertod des obersten Führers Irans sowie für Ihre Glückwünsche zur Wahl des neuen obersten Führers.

Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des obersten Führers sowie von Herrn Dr. Peseschkian, dem Präsidenten.

Ich wurde gebeten, auf dieser Reise noch einmal zu betonen, dass die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Russischen Föderation aus unserer Sicht eine strategische Partnerschaft sind und sich auch weiterhin so entwickeln werden.

Die Beziehungen zwischen Iran und Russland werden nicht nur so stark bleiben wie bisher, sondern noch stärker und umfassender werden.

Wie Sie ebenfalls gesagt haben, hat die Welt nun die wirkliche Stärke Irans im Umgang mit der größten Macht, der US-Armee, erkannt.

Es wurde deutlich, dass die Islamische Republik Iran ein stabiles, starkes System ist, das sich auf sein Volk stützt.

Ebenso wurde klar, dass die Islamische Republik Iran Freunde hat wie Russland, die in schwierigen Zeiten an der Seite Irans bleiben und es unterstützen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Positionen und Ihre Unterstützung.

Auf meiner ersten Auslandsreise in dieser Amtszeit habe ich beschlossen, nach Russland zu kommen, sowohl zur Vertiefung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern als auch um die neuesten Entwicklungen zu erläutern.

Ich danke Ihnen aufrichtig für die Gelegenheit, die Sie mir gegeben haben. Vielen Dank.