Moon of Alabama

Es ist ziemlich offensichtlich, dass die USA Europa (miss-)brauchen, um den Druck auf ihren Supermacht-Konkurrenten Russland zu erhöhen. Doch Russland vermeidet es, Washington offen dafür verantwortlich zu machen, was es tut. Es scheint an der Illusion festzuhalten, dass ein Deal möglich sei.

[B]emerkungen von Außenminister Sergey Lavrov, 24. April 2026

Lavrov beschreibt den „Westen“ als geeinte Bedrohung für den Rest der Welt. Doch er trennt die USA wegen ihrer (angeblichen) politischen Differenzen mit der EU über die Ukraine davon ab. Dies, während die CIA täglich ukrainische Drohnenangriffe auf russisches Kerngebiet lenkt.

Auszüge:

Die Politik des kollektiven Westens stellt die größte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar. Wir nennen ihn weiterhin „kollektiv“, obwohl der kollektive Teil nun durch Meinungsverschiedenheiten auseinandergerissen wird. Ihr strategisches Ziel jedoch, daran haben wir keinen Zweifel, bleibt dasselbe: mit allen Mitteln zu dominieren, weiter zu dominieren und ihre Hegemonie so lange wie möglich zu bewahren, während sie das Wachstum neuer globaler Zentren und Konkurrenten in den Ländern der Weltmehrheit in Asien, Afrika und Lateinamerika eindämmen.

Jeden Tag beobachten wir – ja, wir bekommen es in Echtzeit gezeigt –, dass zur Bewahrung ihrer Hegemonie und zur Erreichung dieser schändlichen Ziele illegale Sanktionen, Plünderung, der Diebstahl souveräner Vermögenswerte anderer Länder, Erpressung, Drohungen und natürlich der Einsatz militärischer Gewalt genutzt werden, wie wir es in Venezuela und nun im Iran sehen – all dies in eklatanter Verletzung des Völkerrechts.

Die Einschätzung, dass die unprovozierte Aggression der Amerikaner und Israelis gegen den Iran die Lage im Nahen Osten ernsthaft destabilisiert habe, beschreibt nicht einmal ansatzweise das volle Ausmaß, denn die Situation wird nun global destabilisiert, und alle Länder bewerten ihre Aussichten auf wirtschaftliche Entwicklung, Energieversorgung und so weiter neu. Die Fortsetzung des Konflikts (der offenbar noch lange nicht vorbei ist) wird äußerst negative Folgen für die gesamte internationale Gemeinschaft, für die wirtschaftliche Lage des größten Teils der Menschheit und für die globale Sicherheit haben.

Missbrauch der Ukraine durch die EU gegen Russland:

Ein Krieg gegen uns wurde offen erklärt. Das Kiewer Regime wird als Speerspitze benutzt. Doch jeder weiß, dass diese Speerspitze ohne westliche Waffenlieferungen, Geheimdienstinformationen, Satellitensysteme, Ausbildung des Militärpersonals und vieles mehr unbrauchbar wäre. …

Um ihre Politik zu rechtfertigen, versucht der Westen – vor allem die internationale Bürokratie in Brussels (sowohl EU als auch NATO, die zunehmend eins werden), ebenso wie Berlin, Paris und natürlich London – alles Russische zu dämonisieren und spricht offen davon, sich in absehbarer Zukunft für einen Krieg gegen uns zu rüsten.

Die USA als anderes Wesen:

Die Logik der Amerikaner in den Beziehungen zu den meisten Ländern (ich habe niemanden dies im Dialog mit uns sagen hören, und ich hoffe, ich werde es nie hören) lautet: Wenn du nicht tust, was ich sage, werde ich dich bestrafen. Mit anderen Worten: Ich verspreche nichts, aber du musst mir geben, was ich will; und wenn du das nicht tust, werde ich dich bestrafen. Das ist kein Interessenausgleich und gewiss kein ehrliches Gespräch.

Die jeweilige Rolle in der Ukraine:

Volodymyr Zelenskyy reiste kürzlich nach Cyprus und traf dort EU-Vertreter, um Garantien für seinen Machterhalt und den seiner Clique zu besprechen, während gleichzeitig all das bestehen bleibt, was zu einer weiteren zentralen Ursache der aktuellen Lage geworden ist: der entfesselte Krieg und die gesetzgeberische Auslöschung alles mit Russland Verbundenen – die russische Sprache im Bildungswesen, in den Medien und in der Kultur sowie die Zerstörung der kanonischen Orthodoxie. Dies ist ebenfalls Teil der zivilisatorischen Aggression des Westens gegen die Russische Föderation, denn man plante und begann bereits damals, zivilisatorische Bedrohungen direkt an unseren Staatsgrenzen im Zentrum der russischen Welt zu schaffen.

Dieselbe Art zivilisatorischer Aggression zeigte sich darin, dass das Regime Selenskyjs ermutigt wurde, alles Russische und die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche zu beseitigen. Auch das ist Teil der Aggression gegen uns, gegen Russland als Zivilisation. So nutzt der Westen das Nazi-Regime in der Ukraine. Wenn man uns sagt, wir sollten irgendwie das Donbass-Problem lösen, und vielleicht werde man Selenskyj zu Zugeständnissen bewegen oder vielleicht werde Russland Zugeständnisse machen und dann werde alles gut – dann wird gar nichts gut werden. Der Westen hat offen erklärt, dass er Sicherheitsgarantien für ein Regime entwickelt, das als langfristige Bedrohung für unser Land angesehen wird und unter anderem für weitere militärische Abenteuer genutzt werden soll. Sie haben erklärt, dass all dies im Zeitraum 2029–2030 beginnen werde.

Deshalb schätzen wir die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten trotz der Besonderheiten ihres Handelns eine Position einnehmen, in der sie öffentlich die zugrunde liegenden Ursachen benennen (annähernd entsprechend ihrem tatsächlichen Verständnis) und – was am wichtigsten ist – konkrete Schritte unternehmen: keine NATO-Erweiterung und Festhalten an den Vereinbarungen des Alaska-Gipfels. Bald werden wir den ersten Jahrestag des Treffens in Anchorage begehen. In dieser Zeit haben die Europäer – man muss ihren Mut anerkennen – und Selenskyj viel getan, um die Amerikaner von dem Kurs abzubringen, den wir eingeschlagen hatten, und ihre Spiele fortzusetzen, die auf die Zerstörung eines geopolitischen Konkurrenten abzielen.

Ich glaube, dass Lavrows Unterscheidung zwischen den USA und EU-/NATO-Europa in Bezug auf die Ukraine rein taktischer Natur ist.

Russland hofft weiterhin auf einen Deal mit Donald Trump. Doch ich bin sicher, dass man sich in Moskau sehr wohl bewusst ist, dass es die USA sind, die auf weitere europäische Aggression gegen Russland drängen.

Warum sonst würde Elbridge Colby die Pläne der deutschen Regierung zum Ausbau ihres Militärs loben, wenn nicht für einen Krieg gegen Russland:

Präsident Trump hat zu Recht klargemacht, dass Europa mehr tun muss und die NATO kein Papiertiger mehr sein darf.

Durch die historischen Verpflichtungen von Den Haag hat Europa begonnen, dies zu tun.

Doch jetzt kommt es darauf an, in den Worten von Generalsekretär Mark Rutte: Taten statt Worte. Wie Rutte diese Woche sagte: „Luftverteidigungssysteme, Drohnen, Munition, Radare, Weltraumfähigkeiten – das ist es, was uns sicher halten wird.“

Deutschland übernimmt dabei nun die führende Rolle. Nach Jahren der Abrüstung legt Berlin nun nach. Das Verteidigungsministerium arbeitet bereits eng mit europäischen Verbündeten zusammen, besonders mit Deutschland, um diesen Übergang zu NATO 3.0 zu beschleunigen.

Berlins neue Militärstrategie zeigt einen klaren Weg nach vorn, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland bei ihrer Umsetzung. Nachfolgend einige zentrale Auszüge:

…

Deutschlands Militärstrategie stellt einen klaren, glaubwürdigen Weg zu NATO 3.0 dar: Eine NATO, in der Europa und Kanada ihrer Verantwortung im Bündnis gerecht werden und sie von einem Papiertiger zu einer starken Abschreckungs- und Verteidigungsallianz verwandeln.

Präsident Trump hat Europa und Kanada die klare und beständige Botschaft gegeben, die sie hören müssen. Wir im Verteidigungsministerium stehen bereit, mit jenen zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, die seine Botschaft ernst nehmen und mit der nötigen Geschwindigkeit handeln.