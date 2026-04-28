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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Die Medien schweigen! Was wirklich an der Ukraine-Front passiert // GEGENPOL

Rot/blau Spiel: Retten Sie die Menschheit?

Bill Cooper sagte, dies sei die letzte Phase … und erklärte, warum (Video Advice – Deutsch)

Wie China sich gegen einen Ölausfall wappnete | Stephan Ossenkopp | NDS-Podcast

Max Blumenthal: US-Strategie im Chaos – Golfstaaten in Angst vor dem Zusammenbruch

Was haben sie unter dem Boden des Iran gefunden? (Redacted News – Deutsch)

Bilderberg 2026: Kriegsplanung im Schatten des Iran-Kriegs?

Peter Hahne: Warum macht ihr uns kaputt?

Wenn Behörden gegen dich arbeiten – ein Fall, der Fragen aufwirft | Barbara Thaddey

Gewalt-Opfer ist nur, wer politisch passt – Punkt.PRERADOVIC mit Michael Kyrath

Wir leben am Leben vorbei – ohne es zu merken

AP Live | Die Morgellons kommen (mit Harald Kautz-Vella)

Dies ist eines der am häufigsten gesperrten Videos auf YouTube

Link zum Video

STIRB, PALANTIR! mit Johnny Vedmore (& Newspaste – Deutsch)

„Keine Angst vor der KI“ – Tom Lausen im 2. Teil des Realtalks über zu viel Panikmache!

GPT-5.5 „Spud“ knackt DAS Problem von Claude! ImageGen 2, Claude Design, Kimi-K2.6 & mehr KI-News