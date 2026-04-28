60-Tage-Ultimatum: Droht Trump jetzt das Ende des Iran-Kriegs – oder eine Verfassungskrise?

Ein Gesetz aus den 1970er-Jahren rückt plötzlich ins Zentrum der Machtpolitik in Washington: Präsident Donald Trump steht im Konflikt mit Iran unter wachsendem Zeitdruck.

Die Frist läuft – und sie könnte den gesamten Kriegsverlauf verändern.

Das Gesetz, das den Krieg begrenzen soll

Im Mittelpunkt steht der sogenannte War Powers Act.

Er erlaubt einem US-Präsidenten, militärische Einsätze ohne Zustimmung des Kongresses für maximal 60 Tage zu führen. Danach muss der Einsatz beendet oder vom Kongress genehmigt werden.

Diese Frist nähert sich nun ihrem entscheidenden Punkt. Das wird der 1 Mai 2016 sein.

Damit entsteht eine seltene Situation: Ein laufender Krieg wird nicht nur durch militärische Entwicklungen bestimmt, sondern durch eine gesetzliche Deadline.

Die Debatte über die Uhr des War Powers Resolution läuft: Einige knüpfen die 60 Tage an die Feindseligkeiten vom 28. Februar (29. April), andere an die Benachrichtigung vom 2. März (1. Mai nach den meisten Rechtsanalysen). Trump hat keine Genehmigung eingeholt, der Kongress hat wiederholt Resolutionen blockiert, die einen Rückzug erzwingen sollten, und die Exekutive betrachtet das Gesetz von 1973 seit Langem als Einschränkung der Befugnisse des Oberbefehlshabers.

Tomorrow the Iran war becomes illegal under US law unless Congress votes to authorize it. 🚨



The 60 day War Powers Act deadline hits April 29. Under the 1973 law, the president must get congressional authorization to continue military operations or begin withdrawing troops.… pic.twitter.com/i4AzEeeqVq — Crypto Rover (@cryptorover) April 28, 2026

Drei Optionen – jede mit politischen Kosten

Für Trump ergeben sich daraus drei Möglichkeiten:

Er kann den Einsatz beenden und damit innenpolitisch angreifbar werden.

Er kann versuchen, eine Zustimmung des Kongresses zu erhalten – mit ungewissem Ausgang.

Oder er könnte versuchen, die gesetzlichen Grenzen auszudehnen oder zu umgehen.

Keine dieser Optionen ist ohne Risiko. Jede Entscheidung hätte unmittelbare Auswirkungen auf seine politische Position und auf die Dynamik des Konflikts.

Der Druck kommt aus Washington

Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die geopolitische Lage im Nahen Osten richtet, verschiebt sich der eigentliche Druck nach innen.

Der Kongress gewinnt Einfluss zurück, während innerhalb der politischen Lager keine geschlossene Linie erkennbar ist. Selbst in Trumps eigenem Umfeld gibt es unterschiedliche Positionen zur Fortsetzung des Einsatzes.

Damit wird deutlich: Die Entscheidung über den weiteren Verlauf liegt nicht allein im militärischen Geschehen, sondern zunehmend im politischen Machtgefüge der USA.

Ein Krieg ohne schnelle Lösung

Der Konflikt mit dem Iran hat sich nicht zu einer schnellen militärischen Entscheidung entwickelt. Stattdessen steigen Kosten, Risiken und politischer Widerstand.

Gerade in dieser Phase greift die gesetzliche Begrenzung. Das erhöht den Druck zusätzlich, da eine Verlängerung des Einsatzes nicht mehr allein durch exekutive Entscheidungen möglich ist.

Das Risiko einer Eskalation im Inneren

Sollte die Frist ohne klare politische Lösung verstreichen und der Einsatz dennoch fortgesetzt werden, könnte sich die Lage zuspitzen.

Ein solches Vorgehen würde Fragen nach der Gewaltenteilung aufwerfen und eine innenpolitische Auseinandersetzung auslösen. Die Grenze zwischen außenpolitischer Strategie und verfassungsrechtlicher Kompetenz würde in den Mittelpunkt rücken.

Fazit: Entscheidung unter Zeitdruck

Das 60-Tage-Ultimatum markiert einen entscheidenden Moment.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob der Konflikt beendet, politisch legitimiert oder weitergeführt wird. Gleichzeitig wird sich entscheiden, wie weit die Handlungsspielräume eines US-Präsidenten in einer solchen Situation reichen.

Damit steht nicht nur der weitere Verlauf des Iran-Konflikts auf dem Spiel, sondern auch die Frage, wie stabil die institutionellen Mechanismen in einer angespannten geopolitischen Lage sind.