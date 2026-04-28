Erste von vielen? VAE verlassen OPEC, während Iran-Chaos eine nationalistische Neuordnung unter Produzenten auslöst

Tyler Durden

Nur wenige Tage nachdem die VAE öffentlich Liquiditätsprobleme signalisiert hatten, indem sie Swap-Linien von der Federal Reserve anforderten, um den Druck auf die Banken des Landes zu lindern, hat der große Golf-Ölproduzent, die VAE, beschlossen, das Ölkartell zu verlassen – eine unerwartete Entwicklung, die am Dienstagmorgen gegen 08:22 Uhr ET die Schlagzeilen von Bloomberg erreichte.

Die offizielle Website der Emirates News Agency (WAM) brachte die Nachricht und erklärte, dass die VAE beschlossen haben, OPEC und OPEC+ zum 1. Mai zu verlassen, im Einklang mit dem langfristigen strategischen und wirtschaftlichen Plan des Landes.

Der Schritt würde einen großen Bruch innerhalb der OPEC darstellen, mit direkten Auswirkungen auf die verbleibenden 11 Mitglieder: Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Libyen, Algerien, Kongo, Äquatorialguinea und Gabun.

WAM erklärte, die Entscheidung spiegele die „Weiterentwicklung der Sektorpolitik wider, um die Flexibilität bei der Reaktion auf Marktdynamiken zu erhöhen, während weiterhin auf durchdachte und verantwortungsvolle Weise zur Marktstabilität beigetragen wird.“

Die OPEC wurde im September 1960 in Bagdad von Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela gegründet. Ihr ursprünglicher Zweck war es, ölproduzierenden Staaten mehr Kontrolle über Preise und Produktion zu geben, nachdem westliche Ölkonzerne die globalen Rohölmärkte dominiert hatten.

Wichtig zu beachten: Die VAE gehören zu den größten Produzenten innerhalb der OPEC (~4,05 Millionen Barrel pro Tag), was sie zu einem bedeutenden Akteur mit wachsenden Kapazitätsambitionen macht (Ziel: 5 Millionen Barrel pro Tag bis 2027).

WTI-Futures fielen nach der Nachricht, haben sich aber inzwischen wieder erholt.

Das Kreditrisiko der VAE ist seit Beginn des Krieges stark gestiegen…

UBS-Analyst Matthew Cowley reagierte auf die Entwicklung und sagte Kunden: „Dies würde die Fähigkeit der OPEC schwächen, Preisuntergrenzen zu verteidigen, insbesondere während wirtschaftlicher Abschwünge.“

Die vollständige Erklärung der VAE:

Abu Dhabi, 28. April / WAM / Die Vereinigten Arabischen Emirate gaben heute ihre Entscheidung bekannt, aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und OPEC+ auszutreten, mit Wirkung zum 1. Mai 2026. Diese Entscheidung steht im Einklang mit der langfristigen strategischen und wirtschaftlichen Vision der VAE sowie der Entwicklung ihres Energiesektors, einschließlich der Beschleunigung von Investitionen in die heimische Energieproduktion, und unterstreicht ihr Engagement für ihre Rolle als verantwortungsvoller und zuverlässiger Produzent, der auf die Zukunft der globalen Energiemärkte blickt. Diese Entscheidung wurde nach einer gründlichen Überprüfung der Produktionspolitik der VAE sowie ihrer aktuellen und zukünftigen Kapazitäten getroffen und im Hinblick darauf, was das nationale Interesse erfordert, sowie das Engagement des Staates, effektiv zur Deckung der dringenden Bedürfnisse des Marktes beizutragen, während geopolitische Schwankungen kurzfristig durch Störungen im Arabischen Golf und in der Straße von Hormus anhalten, die die Angebotsdynamik beeinflussen, da die grundlegenden Trends auf ein anhaltendes Wachstum der globalen Energienachfrage im mittleren und langen Zeitraum hindeuten. Die Stabilität des globalen Energiesystems hängt von der Verfügbarkeit flexibler, zuverlässiger und erschwinglicher Lieferungen ab, und die VAE haben investiert, um den sich verändernden Anforderungen effizient und verantwortungsvoll gerecht zu werden, wobei sie Angebotsstabilität, Kosten und Nachhaltigkeit priorisieren. Diese Entscheidung erfolgt nach Jahrzehnten konstruktiver Zusammenarbeit, da die VAE 1967 über das Emirat Abu Dhabi der OPEC beitraten und ihre Mitgliedschaft nach der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 1971 fortsetzten. Während dieses Zeitraums spielte das Land eine aktive Rolle bei der Unterstützung der Stabilität des globalen Ölmarktes und der Förderung des Dialogs zwischen produzierenden Ländern. Die Entscheidung bestätigt die Weiterentwicklung der Sektorpolitik, um die Flexibilität bei der Reaktion auf Marktdynamiken zu erhöhen, während weiterhin auf durchdachte und verantwortungsvolle Weise zur Marktstabilität beigetragen wird. Die VAE sind ein zuverlässiger, kosteneffizienter und emissionsarmer Ölproduzent auf globaler Ebene und tragen zum globalen Wachstum und zur Reduzierung von Emissionen bei. Nach dem Austritt aus der OPEC werden die VAE ihre verantwortungsvolle Rolle fortsetzen, indem sie die Produktion schrittweise und umsichtig erhöhen, im Einklang mit der Nachfrage und den Marktbedingungen. Mit einer großen und wettbewerbsfähigen Ressourcenbasis werden die VAE weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um Ressourcen zu entwickeln und das Wirtschaftswachstum sowie die Diversifizierung zu unterstützen. Es ist erwähnenswert, dass diese Entscheidung das Engagement der VAE für die Stabilität der globalen Märkte oder ihren Ansatz der Zusammenarbeit mit Produzenten und Verbrauchern nicht verändert, sondern vielmehr ihre Fähigkeit stärkt, auf sich verändernde Marktanforderungen zu reagieren. Die VAE bekräftigen ihre Wertschätzung für die Bemühungen sowohl der OPEC als auch der OPEC+-Allianz, da die Präsenz des Landes in der Organisation bedeutende Beiträge und sogar größere Opfer zum Nutzen aller geleistet hat. Es ist jedoch nun an der Zeit, die Bemühungen auf das zu konzentrieren, was das nationale Interesse der VAE erfordert, ihr Engagement gegenüber ihren Investitions- und Importpartnern sowie die Bedürfnisse des Marktes, und darauf wird sie sich in Zukunft konzentrieren. Die VAE bekräftigen zudem ihr fortgesetztes Engagement für verantwortungsvolle Produktionspolitik und einen Fokus auf Marktstabilität unter Berücksichtigung von globalem Angebot und Nachfrage. Der Staat wird weiterhin entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Energiesektors investieren, einschließlich Öl und Gas, erneuerbarer Energien und kohlenstoffarmer Lösungen, um die Widerstandsfähigkeit und die langfristige Transformation des Energiesystems zu unterstützen. Die VAE schätzen mehr als fünf Jahrzehnte der Zusammenarbeit mit Partnern und setzen ihre aktive Rolle fort.

Der Austritt Abu Dhabis schwächt den Zusammenhalt der OPEC, und das Schicksal des Ölkartells bleibt nun ungewiss.