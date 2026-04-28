Der Drache schreitet voran

Von Nick Griffin

Die Selbstgefälligkeit gegenüber „chinesischem Ramsch“ ist überholter Unsinn, doch Trumps Krieg könnte eher bösartig als verrückt sein

Während der „Purim-Krieg“ zwischen Netanjahu und Trump die USA allein in der Anfangsphase täglich bis zu 2 Milliarden Dollar kostete, gaben mehrere kaum beachtete Meldungen einen Einblick darin, wie China in allen möglichen entscheidenden Technologiebereichen die Nase vorn hat.

Es hat sich herausgestellt, dass das chinesische KI-Startup MizarVision hochauflösende Satellitenbilder von jedem US-Militärstützpunkt, jeder Flugzeugträgerkampfgruppe, jedem Flugzeug, jeder THAAD-Batterie und jeder Patriot-Raketenstellung im Nahen Osten aufnimmt.

Mit KI-generierten Beschriftungen, Geolokalisierung und Anmerkungen werden die Daten nahezu in Echtzeit aktualisiert. Allein eine Veröffentlichung katalogisierte etwa 2.500 einzelne Einrichtungen der US-Armee in der Region. Die Bilder stammen hauptsächlich aus dem Jilin-1-Netzwerk von über 100 kommerziellen Beobachtungssatelliten.

Das chinesische Start-up hat die Milliarden, die das Pentagon für Spionagetechnologie ausgegeben hat, überflügelt und jede Möglichkeit ausgeschlossen, dass die USA heimlich Truppen verlegen, sowie amerikanische Soldaten und militärische Ressourcen besorgniserregend verwundbar gemacht.

Während die Welt unter der Energiekrise am Hormuz-Straße leidet, ist eine weitere sehr bedeutende Enthüllung die Nachricht, dass ein Team chinesischer Wissenschaftler ein System vorgestellt hat, das die Photosynthese von Pflanzen nachahmt, um Kohlendioxid und Wasser unter ausschließlicher Nutzung von Sonnenlicht in Bausteine für Benzin umzuwandeln.

Die künstliche Photosynthese ist seit Jahrzehnten ein Ziel der Wissenschaft, und die Ankündigung dieses Durchbruchs ist ein Zeichen dafür, wie fortschrittlich die chinesische Technik mittlerweile ist.

Es handelt sich hierbei nicht um vereinzelte Durchbrüche. Während Forschung und Entwicklung in den USA auf der potenziellen Rentabilität spezifischer Ideen basieren, zielt China darauf ab, technologische Fortschritte in eine kohärente nationale Strategie zu integrieren.

Die daraus resultierenden Fortschritte – angetrieben durch staatlich gelenkte Investitionen, enorme Größenordnungen und einen neuen 15. Fünfjahresplan (2026–2030) – zeugen nicht nur von einem Aufholprozess, sondern von einer regelrechten Führungsrolle in Bezug auf Einführungsgeschwindigkeit, Produktionskapazität und praktische Anwendung.

Die westliche Verachtung für „chinesischen Ramsch“ ist mittlerweile völlig überholt. Selbstgefälligkeit, Kurzfristdenken und ein Mangel an ganzheitlichem Denken und Investitionen lähmen die USA im Vergleich zu ihrem größten Konkurrenten, während das bankrotte Großbritannien als ernstzunehmender wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Akteur nicht einmal mehr im Rennen ist. Ganz einfach: China zieht bei den Technologien davon, die die wirtschaftliche und militärische Macht des 21. Jahrhunderts bestimmen werden. Betrachten wir die Lage in einigen Schlüsselbranchen:

1. Energie

Chinas Energiesektor hat im Jahr 2025 den größten Ausbau sauberer Energien in der Geschichte der Menschheit vollzogen. Die installierte Gesamtleistung hat 3,9 Terawatt erreicht, wobei in einem Jahr 543 GW hinzukamen – mehr neue Kapazität, als die meisten G20-Staaten insgesamt besitzen.

Während die Entwicklung alternativer Energien im Westen in erster Linie von einem verworrenen „grünen“ Dogma angetrieben wird, ist Chinas Vorstoß in Richtung erneuerbarer Elektrifizierung strategisch – die Abhängigkeit von importiertem Gas und Öl ist eine der größten Schwachstellen des Landes, daher werden keine Mühen gescheut, um diese Schwäche zu beheben.

Gleichzeitig verschaffen technologische Fortschritte und Skaleneffekte China massive Mehreinnahmen. Die Exporte von Clean-Tech-Produkten wie Batterien und Elektrofahrzeugen erreichten im vergangenen Jahr einen Rekordwert von 222 Milliarden US-Dollar. China produziert mittlerweile 80 % der weltweiten Solarzellen, 70 % der Windkraftanlagen und 70 % der Lithiumbatterien – zu Preisen, mit denen die Konkurrenz nicht mithalten kann.

Sein billiger, reichlich vorhandener Strom wird vom CEO von Nvidia als der entscheidende Faktor genannt, der es China ermöglichen könnte, „das KI-Rennen zu gewinnen“. Die USA sind sowohl beim absoluten Einsatz als auch beim Anteil an der Fertigung ins Hintertreffen geraten. Die Chinesen geben sich auch nicht damit zufrieden, nur bei etablierten Technologien an der Spitze zu stehen. Die Kernfusion erhielt im neuen Fünfjahresplan „außerordentliche Maßnahmen“, und die Kapitalbeteiligungen an chinesischen Fusionsunternehmen stiegen sprunghaft an.

2. Kohlefaser

Im März 2026 stellte China die weltweit erste ultrahochfeste Kohlefaser der Klasse T1200 vor und erreichte eine jährliche Massenproduktion im 100-Tonnen-Bereich – als erstes Land, das dies im industriellen Maßstab schaffte. Diese Faser, die zehnmal stärker als Stahl ist und nur ein Viertel seiner Dichte aufweist, wurde vollständig im Inland von der China National Building Material Group entwickelt.

China hat die traditionellen Marktführer (USA und Japan) im Wettlauf um Hochleistungs-Kohlefasern überholt und damit vollständige Unabhängigkeit in der Lieferkette sowie Kostenvorteile erreicht, die sich auf die Bereiche Verteidigung, Infrastruktur, Elektrofahrzeuge und Robotik auswirken werden.

3. KI

Während die USA bei den fortschrittlichsten Pioniermodellen und modernsten Chips weiterhin die Nase vorn haben, hat China den Rückstand in den Jahren 2025–2026 durch Effizienzdurchbrüche und den Einsatz dieser Technologien drastisch verringert. Die Modelle von DeepSeek aus dem Frühjahr 2025 „versetzten das Silicon Valley in Aufruhr“.

Präsident Xi bezeichnete 2025 als ein „transformatives“ Jahr für die KI. China gibt bereits mehr als die USA für praktische KI-Investitionen aus, wenn Energie und Hardware mit einbezogen werden.

4. Robotisierung

China produzierte 2025 773.074 Industrieroboter und verfügt nun über mehr als 2 Millionen Einheiten – mehr als die Hälfte des weltweiten Bestands. Bei humanoiden Robotern lieferten chinesische Firmen im vergangenen Jahr 90 % aller weltweit verkauften Einheiten aus. Der 15. Fünfjahresplan macht „verkörperte Intelligenz“ und humanoide Roboter zu einer nationalen Priorität, mit einem eigenen technischen Ausschuss und Subventionen in Milliardenhöhe. Öffentliche Vorführungen entwickelten sich innerhalb weniger Monate von einfachen Gehübungen zu Kampfsport-Choreografien und komplexen Koordinationsaufgaben.

China installiert jährlich etwa zehnmal mehr Industrieroboter als die Vereinigten Staaten. Die Kombination aus KI, billiger Energie und der Größe der Fertigung schafft einen sich selbst verstärkenden Kreislauf, den die USA noch nicht erreicht haben. Auch hier taucht Starmerstan in einem Vergleich gar nicht erst auf.

5. Satelliten und Weltraum

China führte 2025 rekordverdächtige 92–93 Orbitalstarts durch und brachte fast 400 Satelliten sowie zwei wiederverwendbare Raketen ins All.

Die Megakonstellationen Guowang und Thousand Sails (die jeweils mehr als 10.000 Satelliten anstreben) haben ihre Produktion beschleunigt und im Jahr 2025 mehrere spezielle Starts durchgeführt. Diese stehen in direkter Konkurrenz zu Starlink. Chinas Einnahmen aus der kommerziellen Raumfahrt und die Satellitenproduktion haben sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.

6. Fortschrittliche Militärtechnologien

In den Jahren 2025–2026 wurden öffentlich vorgestellt: Scramjet-angetriebene Hyperschall-Marschflugkörper, die Mach 10+ erreichen und US-Stützpunkte in 38 Minuten erreichen können; neue Interkontinentalraketen, U-Boot-gestützte Systeme und Träger-Killer-Raketen; sowie die Enthüllung von Stealth- und Loyal-Wingman-Drohnen.

Zu den bevorstehenden Fortschritten gehören Schwärme aus Millionen von Drohnen, Radar, das Stealth-Technologie durchbricht, unhackbare Kommunikationssysteme sowie Anti-Drohnen-„Kugelvorhänge“ und Lasersysteme.

Während die Trump-Regierung viel über den Wiederaufbau der amerikanischen Industrie gesprochen hat, ist praktisch das gesamte Wachstum der US-Wirtschaft in Wirklichkeit auf Spekulationen in der KI-Blase zurückzuführen, die ihrerseits weitgehend durch riesige Geldsummen aus den Golfstaaten angeheizt wird – ein scheinbar unaufhaltsamer Strom, der in Wirklichkeit abrupt zum Stillstand kommen könnte, wenn die Schäden des Iran-Kriegs eskalieren. China hingegen schreitet systematisch auf breiter Front voran.

Amerikanische „Investitionen“ in Verteidigungsausgaben basieren auf Systemen, deren Hauptzweck darin besteht, Geld für militärisch-industrielle Konzerne zu verdienen. Militärische Investitionen in China konzentrieren sich auf die Herstellung von Waffen, die helfen, Kriege zu führen und zu gewinnen.

China holt nicht mehr nur auf. In Bezug auf Einsatzvolumen, Produktionsdurchbrüche, Anwendungsumfang und rasche militärische Integration hat es in mehreren Bereichen die Führungsrolle übernommen. Die Kombination aus politischer Kohärenz, Energieüberfluss, Produktionsbasis und staatlichen Investitionen schafft sich verstärkende Vorteile, die den Abstand in mehreren entscheidenden Bereichen vergrößern.

Die Vereinigten Staaten verfügen zwar noch über einzelne Spitzenbereiche (insbesondere bei Chips und den fortschrittlichsten KI-Modellen), doch Chinas Entwicklung in den Technologien, die für die Wirtschaftsleistung und das militärische Gleichgewicht entscheidend sind, zeigt, dass es davonzieht. Der ausdrückliche Fokus des 15. Fünfjahresplans auf „Führungsrolle“ statt auf „Aufholen“ signalisiert, dass Peking beabsichtigt, diesen Vorsprung auszubauen.

China hat nach wie vor Probleme mit Korruption, Umweltverschmutzung und den demografischen Problemen, die durch seine Ein-Kind-Politik verursacht wurden. Aber es wird nicht durch die institutionalisierte Korruption des parasitären Finanzkapitalismus belastet. Auch lässt seine Regierung nicht zu, dass ausländische Interessengruppen es in Kriege drängen, die nicht in seinem Interesse liegen, ohne das Land überhaupt auf Kriegsfuß zu stellen. Dies sind die besonderen Probleme der Vereinigten Staaten, und es sind Probleme, die das Ende der Vereinigten Staaten bedeuten könnten.

Derzeit hat China jedoch noch eine besondere und sehr gravierende Schwäche – die massive Abhängigkeit von Energieimporten aus der Golfregion. Sollten Trumps scheinbar wahnsinnige, unberechenbare Handlungen dort den Iran dazu provozieren, die Kohlenwasserstoff- und Entsalzungsanlagen seiner Nachbarn zu zerstören, dann schießt der Wert der Öl- und Gasressourcen von „Groß-Nordamerika“ (zu dem auch Venezuela gehört) in die Höhe, während China, Japan, Indien usw. mit drastischen Verwerfungen konfrontiert wären.

Da sich die Chinesen dessen sehr wohl bewusst sind, haben sie einen Wettlauf um Elektrifizierung und Energiediversifizierung begonnen (allein sie werden bald über mehr als 90 Kernkraftwerke verfügen). Mit jedem Jahr, das verstreicht, verringern sie die Gefahr, doch derzeit ist China trotz aller oben untersuchten technologischen Fortschritte immer noch sehr anfällig für eine Energiekatastrophe im Nahen Osten.

Was die Frage aufwirft: Ist Trump wirklich verrückt, oder ist ein „irrationaler“ Sprung in Konfrontation und Eskalation in Wirklichkeit ein bösartiger (da die Zerstörung der Düngemittelkapazitäten die weltweite Nahrungsmittelversorgung verwüsten dürfte), aber sehr rationaler Plan, um mit China „fertigzuwerden“ und das Technat von einem verstaubten alten Plan in eine korporativ-faschistische Realität des 21. Jahrhunderts zu verwandeln?