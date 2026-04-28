RNA für Modernas Omicron-Auffrischungsimpfung wird von einem mit der CIA verbundenen Unternehmen hergestellt

Von Whitney Webb

Seit Ende letzten Jahres wird die Messenger-RNA für die COVID-19-Impfstoffe von Moderna, einschließlich der kürzlich neu formulierten Omicron-Auffrischungsimpfung, ausschließlich von einem wenig bekannten Unternehmen hergestellt, das enge Verbindungen zu den US-Geheimdiensten unterhält.

Anfang dieser Woche hat das Vereinigte Königreich als erstes Land die neu formulierte Version des COVID-19-Impfstoffs von Moderna zugelassen, die Schutz sowohl gegen die ursprüngliche Form des Virus als auch gegen die deutlich weniger tödliche, aber ansteckendere Omikron-Variante bieten soll. Das Produkt wurde von der britischen Arzneimittelbehörde (MHRA) mit Unterstützung der Kommission für Humanarzneimittel der britischen Regierung zugelassen.

Der neu formulierte Impfstoff, der von britischen Beamten als „geschärftes Werkzeug“ in der fortlaufenden Impfkampagne des Landes bezeichnet wird, kombiniert den zuvor zugelassenen COVID-19-Impfstoff mit einem „Impfstoffkandidaten“, der auf die Omicron-Variante BA.1 abzielt. Dieser Impfstoffkandidat wurde bisher noch nie zugelassen und war nicht Gegenstand einer unabhängigen Studie. Die MHRA genehmigte den Impfstoff auf der Grundlage einer einzigen, unvollständigen klinischen Studie am Menschen, die derzeit von Moderna durchgeführt wird. Das Unternehmen hat in Pressemitteilungen im Juni und Juli unvollständige Daten aus dieser Studie beworben. Die Studie wurde bislang weder in einer medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht noch einem Peer-Review unterzogen. Keine Aufsichtsbehörde, einschließlich der MHRA, hat Bedenken geäußert hinsichtlich Modernas Vergangenheit, in der das Unternehmen bei früheren Produktstudien, darunter auch für seinen ursprünglichen COVID-19-Impfstoff, verdächtige und wahrscheinlich illegale Aktivitäten betrieben hat.

Die Zulassung erfolgt kurz bevor mehrere westliche Länder, darunter Großbritannien, planen, im Herbst eine groß angelegte COVID-19-Auffrischungsimpfkampagne durchzuführen. Moderna hat zudem darauf hingewiesen, dass die Zulassung für seinen Omicron-Auffrischungsimpfstoff in den USA, der EU, Australien und Kanada noch aussteht – alle diese Länder planen ebenfalls Impfkampagnen im Herbst, die sich auf COVID-19 konzentrieren. Der CEO des Unternehmens, Stéphane Bancel, bezeichnete den neu formulierten Impfstoff als „unseren führenden Kandidaten für eine Auffrischungsimpfung im Herbst 2022“.

Stéphane Bancel, CEO von Moderna, Quelle: ClockworkOrange

Im Gegensatz zum ursprünglichen COVID-19-Impfstoff des Unternehmens wird das genetische Material – die sogenannte Boten-RNA (mRNA) – für diesen neuen Impfstoff, einschließlich des neu formulierten genetischen Materials, das Schutz vor der Omicron-Variante bieten soll, jedoch nicht von Moderna hergestellt, sondern von einem relativ jungen Unternehmen, das trotz seiner offensichtlichen Verbindungen zum US-Geheimdienst kaum Beachtung in den Medien gefunden hat. Im vergangenen September wurde stillschweigend bekannt gegeben, dass ein Unternehmen namens National Resilience (oft einfach als Resilience bezeichnet) mit der Herstellung der mRNA für die COVID-19-Impfstoffprodukte von Moderna beginnen würde. Gemäß den Bedingungen des mehrjährigen Vertrags „wird Resilience in seinem Werk in Mississauga, Ontario, mRNA für den COVID-19-Impfstoff von Moderna zur weltweiten Verteilung produzieren.“

„Die biotechnologische Fertigung neu erfinden“

National Resilience wurde erst vor relativ kurzer Zeit, im November 2020, gegründet und beschreibt sich selbst als „ein Fertigungs- und Technologieunternehmen, das sich der Erweiterung des Zugangs zu komplexen Medikamenten und dem Schutz biopharmazeutischer Lieferketten vor Unterbrechungen verschrieben hat“. Seitdem baut das Unternehmen „ein nachhaltiges Netzwerk von Hightech-Lösungen für die durchgängige Fertigung auf, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass die Medikamente von heute und morgen schnell, sicher und in großem Maßstab hergestellt werden können“. Es plant ferner, die „biologische Fertigung neu zu erfinden“ und den „Zugang zu Medikamenten zu demokratisieren“, namentlich zu Gentherapien, experimentellen Impfstoffen und anderen „Medikamenten von morgen“.

Um diese Ziele zu erreichen, kündigte das Unternehmen an, „aktiv in die Entwicklung leistungsstarker neuer Technologien zur Herstellung komplexer Medikamente zu investieren, die die Zukunft der Therapeutika prägen, darunter Zell- und Gentherapien, virale Vektoren, Impfstoffe und Proteine“. Es wurde mit der erklärten Absicht gegründet, „ein besseres System für die Herstellung komplexer Medikamente zur Bekämpfung tödlicher Krankheiten aufzubauen“, um die „Pandemievorsorge“ nach COVID zu verbessern.

Das Unternehmen vermarktete seine Produktionskapazitäten zunächst als „Resilience-Plattform“ und bietet hauptsächlich „RNA-Modalitäten“ an, darunter RNA-Entwicklung für Impfstoffe, Genbearbeitung und Therapeutika; sowie „Virusproduktion“, einschließlich viraler Vektoren, onkolytischer Viren (d. h. Viren, die so verändert wurden, dass sie bevorzugt Krebszellen angreifen), Viren zur Verwendung in der Impfstoffentwicklung und genbearbeitete Viren für nicht näher bezeichnete Zwecke. Es ist anzumerken, dass bis heute viele umstrittene „Gain-of-Function“-Experimente die Modifizierung von Viren für dieselben Zwecke gerechtfertigt haben, wie sie in den „Virus Production“-Kapazitäten von National Resilience beschrieben werden. Darüber hinaus bietet National Resilience seinen Kunden Produktformulierungen und andere Modalitäten wie Biologika und Zelltherapien an, und der Abschnitt „Virus Production“ wurde inzwischen von der Website entfernt.

Rahul Singhvi, CEO von Resilience, Quelle: Resilience

Da National Resilience ein noch sehr junges Unternehmen ist, hat es nur wenige Kunden, und abgesehen von der Unternehmenswebsite gibt es kaum öffentlich zugängliche Informationen über seine Produktionskapazitäten. Das Unternehmen erwarb erst im März 2021 seine erste kommerzielle Produktionsstätte in Boston, Massachusetts, die es von Sanofi kaufte; kurz darauf folgte der Erwerb einer weiteren, separaten Anlage in Mississauga, Ontario, Kanada. Für die Anlagen wurden Umbaumaßnahmen angekündigt, doch über deren Fortschritt ist öffentlich kaum etwas bekannt. Vor den Übernahmen hatte das Unternehmen eine Anlage in der Bay Area in Fremont, Kalifornien, untervermietet. Reporter waren damals verwirrt darüber, warum ein Unternehmen mit damals rund 700 Mitarbeitern insgesamt 599.000 Quadratfuß Produktionsfläche erworben hatte, nachdem es erst weniger als sechs Monate zuvor aus der Anonymität getreten war.

Im April 2021 übernahm National Resilience die Ology Bioservices Inc., die im November des Vorjahres einen Auftrag im Wert von 37 Millionen US-Dollar vom US-Militär erhalten hatte, um eine fortschrittliche monoklonale Antikörpertherapie gegen COVID-19 zu entwickeln. Durch diese Übernahme erhielt National Resilience zudem sein erstes Labor der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) sowie die Möglichkeit, Zell- und Gentherapien, Lebendimpfstoffe und Vektoren sowie onkolytische Viren herzustellen.

Obwohl sich das Unternehmen noch in den frühesten Phasen der Entwicklung seiner „revolutionären“ Produktionskapazitäten befand, ging National Resilience im Juli letzten Jahres eine Partnerschaft mit der kanadischen Regierung ein. Gemäß dieser Vereinbarung plant die kanadische Regierung, 199,2 Millionen CAD (etwa 154,9 Millionen US-Dollar) in die in Ontario ansässige Tochtergesellschaft von National Resilience, Resilience Biotechnologies Inc., zu investieren. Der Großteil dieser Mittel ist für den Ausbau der Anlage in Ontario vorgesehen, die Resilience im vergangenen März erworben hat und in der nun die mRNA für die COVID-19-Produkte von Moderna hergestellt wird. Kanadas Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, François-Philippe Champagne, erklärte damals, die Investition werde „die Pandemievorsorge für die Zukunft stärken“ und dazu beitragen, „Kanadas Life-Science-Ökosystem als Motor für unsere wirtschaftliche Erholung auszubauen“. Vor kurzem, im Jahr 2022, hat das Unternehmen einige neue Kunden bekannt gegeben – Takeda, Opus Genetics und das US-Verteidigungsministerium.

Laut den Führungskräften von National Resilience reichen die Ambitionen des Unternehmens offenbar weit über die Herstellung von RNA und Viren hinaus. So hat Resilience-CEO Rahul Singhvi beispielsweise erklärt, das Unternehmen strebe den Aufbau „des weltweit fortschrittlichsten Ökosystems für die biopharmazeutische Produktion“ an. Singhvi hat es jedoch abgelehnt, konkrete Details darüber zu nennen, wie genau das Unternehmen plant, zum weltweit führenden Bioproduktionsunternehmen zu werden.

In einem Interview mit der San Francisco Business Times erklärt Singhvi, dass Resilience seine riesigen Produktionsanlagen mit „Technologien und Mitarbeitern“ besetzen will, „die neue Standards für die Herstellung von Zell- und Gentherapien sowie RNA-basierten Behandlungen setzen und anwenden können“. Vor seiner Tätigkeit bei Resilience war Singhvi CEO von NovaVax und operativer Partner bei Flagship Pioneering, das eine wichtige Rolle bei der Gründung und dem Aufstieg von Moderna spielte.

Singhvi hat zudem betont, dass National Resilience „kein Therapeutika-Unternehmen, kein Auftragnehmer und kein Werkzeughersteller“ sei, sondern stattdessen darauf abziele, „die Produktion mithilfe der neuen therapeutischen Modalitäten“ wie RNA-basierten Behandlungen, die in der COVID-19-Ära zur Normalität geworden sind, anzukurbeln. Während Auftragsfertiger „wie Küchen sind, in denen Töpfe und Pfannen für jedes Rezept bereitstehen“, „versuchen wir, die Rezepte zu optimieren“, erklärte Singhvi. Ein Mitglied des Vorstands von Resilience, der ehemalige FDA-Kommissar und Pfizer-Vorstandsmitglied Scott Gottlieb, beschrieb das Unternehmen als eine Art Amazon Web Services für die Biotechnologiebranche.

Im Wesentlichen präsentiert sich Resilience als Anbieter von Lösungen, die es ermöglichen, „futuristische“ Medikamente, einschließlich mRNA-Impfstoffe, schneller und effizienter herzustellen, mit dem offensichtlichen Ziel, bestimmte Teile des biotechnologischen Herstellungsprozesses zu monopolisieren. Das Unternehmen scheint zudem darauf ausgerichtet zu sein, im Falle einer künftigen Pandemie – die einige „Philanthropen“ im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie Bill Gates als unmittelbar bevorstehend bezeichnet haben – zum bevorzugten Hersteller von mRNA-Impfstoffen und experimentellen Therapeutika zu werden.

Die vielleicht bemerkenswerteste Ambition des Unternehmens betrifft dessen Behauptung, Kunden durch den behördlichen Zulassungsprozess zu unterstützen. Angesichts der Betonung des Unternehmens auf eine schnelle Massenproduktion experimenteller Gentherapien scheint dessen erklärte Absicht, die von ihm hergestellten „futuristischen“ medizinischen Produkte so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen, im Widerspruch zu den langsameren, traditionellen Zulassungsverfahren zu stehen. Tatsächlich könnte man leicht argumentieren, dass die Zulassungen von mRNA-Impfstoffen – zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit – während der COVID-19-Krise nur möglich waren, weil die Zulassungsverfahren und Sicherheitstests aufgrund der wahrgenommenen Dringlichkeit der Situation erheblich gelockert wurden.

Resilience scheint darauf bedacht zu sein, dass sich dieses Phänomen wiederholt. Wie bereits erwähnt, behauptet das Unternehmen, die Festlegung und Anwendung „neuer Standards für die Herstellung von Zell- und Gentherapien“ zu ermöglichen, und erklärt zudem, es plane, ein „technologieaggregierender Vorreiter zu werden, der dazu beiträgt, dass Therapien effizienter auf den Markt kommen“. Zuvor bot es auf seiner Website Kunden „regulatorische Unterstützung“ und „Strategieberatung“ an, was darauf hindeutet, dass es versuchen würde, zwischen Kunden und staatlichen Regulierungsbehörden zu vermitteln, um sein Ziel zu erreichen, die von ihm hergestellten Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus gab das Unternehmen bei seiner Gründung an, es plane, nicht näher bezeichnete „regulatorische Kompetenzen“ zu erwerben. Wenn dem so ist, ist es sicherlich bemerkenswert, dass ehemalige Spitzenbeamte der Food and Drug Administration (FDA) entweder im Vorstand des Unternehmens sitzen oder, wie gleich noch erwähnt wird, eine wichtige Rolle bei der Gründung des Unternehmens gespielt haben.

Die Menschen hinter Resilience

Resilience wurde von dem Biotech-Risikokapitalgeber Robert Nelsen mitbegründet, der dafür bekannt ist, „auf die ersten Anzeichen der Wissenschaft zu hören, selbst wenn die Daten für so gut wie jeden anderen noch zu früh sind“. Nelsen war einer der frühesten Investoren in Illumina, einen in Kalifornien ansässigen Giganten für Gen-Sequenzierungshardware und -software, von dem angenommen wird, dass er derzeit den Bereich der Genomik dominiert. Wie in einer früheren Untersuchung von Unlimited Hangout erwähnt, ist Illumina eng mit dem DARPA-Äquivalent des Wellcome Trust verbunden, bekannt als Wellcome Leap, das sich ebenfalls auf „futuristische“ und transhumanistische „Medikamente“ konzentriert. Nelsen ist heute Vorstandsvorsitzender von National Resilience, einem „Who’s Who“ der großen Akteure aus dem US-amerikanischen Sicherheitsapparat, der Pharmaindustrie und der pharmazeutischen „Philanthropie“.

Bob Nelsen von ARCH Venture Partners, Quelle: ARCH Venture Partners

Obwohl Nelsen viel Anerkennung für die Gründung von Resilience erhalten hat, verriet er in einem Interview, dass die Idee für das Unternehmen eigentlich von jemand anderem stammte – von Luciana Borio. Im Juli letzten Jahres verriet Nelsen, dass es ein Gespräch mit Borio über „ihre Arbeit im Bereich der Pandemievorsorge beim NSC [National Security Council]“ war, das „zur Gründung von Nelsens 800-Millionen-Dollar-Start-up Resilience für die Herstellung biologischer Präparate beigetragen hat“.

Zum Zeitpunkt ihres Gesprächs war Borio Vizepräsidentin von In-Q-Tel, dem Risikokapitalarm der CIA, der seit seiner Gründung Anfang der 2000er Jahre zur Gründung einer Reihe von Unternehmen genutzt wurde, von denen viele als Tarnfirmen der Behörde dienen. Vor ihrer Tätigkeit bei In-Q-Tel war sie während der Trump-Regierung als Direktorin für medizinische und biologische Verteidigungsvorsorge im Nationalen Sicherheitsrat tätig und hatte zuvor von 2015 bis 2017 die Position der stellvertretenden Chefwissenschaftlerin bei der FDA inne.

Borio ist derzeit Senior Fellow für globale Gesundheit beim Council on Foreign Relations, Beraterin bei Goldman Sachs, Mitglied der von Bill Gates finanzierten Impfstoffallianz CEPI und Partnerin bei Nelsens Risikokapitalfirma ARCH Venture Partners, die Resilience finanziert. Nelsens ARCH finanzierte zuvor Nanosys, das Unternehmen des umstrittenen Wissenschaftlers Charles Lieber. Etwa zur Zeit ihres Gesprächs mit Nelsen, das zur Gründung von Resilience führte, war Borio Mitautorin eines Strategiepapieres für das Johns Hopkins Center for Health Security, in dem empfohlen wurde, den COVID-19-Impfstatus mit Lebensmittelmarkenprogrammen und Mietbeihilfen zu verknüpfen, um bestimmte Bevölkerungsgruppen zur Einnahme des experimentellen Impfstoffs zu zwingen.

Borio ist bei weitem nicht die einzige Verbindung von Resilience zu In-Q-Tel, da der CEO von In-Q-Tel, Chris Darby, im Vorstand des Unternehmens sitzt. Darby ist zudem Mitglied des Vorstands der CIA Officers Memorial Foundation. Darby war zudem kürzlich Mitglied der National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI), in der Vertreter des Militärs, der Geheimdienste und der führenden Unternehmen des Silicon Valley die Notwendigkeit argumentierten, den Einsatz von „Legacy-Systemen“ zugunsten von KI-orientierten Alternativen als Gebot der nationalen Sicherheit zu reduzieren. Zu den von der NSCAI identifizierten „Altsystemen“ zählten persönliche Arztbesuche und sogar die medizinische Versorgung durch einen menschlichen Arzt im Gegensatz zu einem KI-„Arzt“. Die NSCAI plädierte zudem für die Beseitigung von „regulatorischen Hindernissen“, die verhindern, dass diese neuen Technologien „Altsysteme“ ersetzen.

Drew Oetting, Vorstandsmitglied von Resilience, Quelle: 8VC

Ein weiteres bemerkenswertes Vorstandsmitglied im Zusammenhang mit den Verbindungen von Resilience zum Geheimdienst ist Drew Oetting. Oetting arbeitet für Cerberus Capital Management, das Unternehmen unter der Leitung von Steve Feinberg, der zuvor unter der Trump-Regierung den Geheimdienstbeirat des Präsidenten leitete. Cerberus ist insbesondere die Muttergesellschaft von DynCorp, einem umstrittenen US-amerikanischen Sicherheitsdienstleister, der mit zahlreichen Skandalen in Verbindung gebracht wird, darunter auch Skandale im Zusammenhang mit Sexhandel in Konfliktgebieten. Oetting ist zudem Teil der mit der CIA verbundenen NGO Thorn, die sich angeblich auf die Bekämpfung des Kinderhandels konzentriert und Gegenstand einer früheren Untersuchung von Unlimited Hangout war.

Oetting ist außerdem Mitbegründer von 8VC, einer Risikokapitalgesellschaft, die zu den Hauptinvestoren von Resilience zählt. Der andere Mitbegründer von 8VC ist Joe Lonsdale, und Oetting „begann seine Karriere“ als Lonsdales Stabschef. Lonsdale ist neben Peter Thiel und Alex Karp Mitbegründer von Palantir, einer CIA-Scheinfirma und einem Geheimdienstdienstleister, der der Nachfolger des umstrittenen Massenüberwachungs- und Data-Mining-Programms „Total Information Awareness“ (TIA) der DARPA ist. Darüber hinaus arbeitete Oetting zuvor für den Investmentfonds von Bill Gates.

Ebenfalls erwähnenswert ist die Präsenz von Joseph Robert Kerrey, ehemaliger US-Senator für Nebraska und ehemaliges Mitglied der von Interessenkonflikten geprägten 9/11-Kommission, im Vorstand von Resilience. Kerrey ist derzeit Geschäftsführer von Allen & Co., einer New Yorker Investmentbank, die seit 1983 jährlich ein „Sommercamp für Milliardäre“ veranstaltet. Allen & Co. ist seit langem ein wichtiger Akteur in Netzwerken, in denen sich organisierte Kriminalität und Geheimdienste überschneiden, und wird in meinem demnächst erscheinenden Buch „One Nation Under Blackmail“ wiederholt erwähnt. So unterhielten beispielsweise Charles und Herbert Allen, die das Unternehmen jahrzehntelang leiteten, umfangreiche Geschäftsbeziehungen zu Drahtziehern der organisierten Kriminalität und Strohmännern berüchtigter Gangster wie Meyer Lansky, insbesondere auf den Bahamas. Sie waren zudem Geschäftspartner von Leslie Wexners Mentoren A. Alfred Taubman und Max Fisher sowie Geschäftspartner von Earl Brian, einem der Architekten des PROMIS-Software-Skandals – bei dem Netzwerke des organisierten Verbrechens und der Geheimdienste zusammenarbeiteten, um die PROMIS-Software zu stehlen und anschließend zu kompromittieren, um sie für Erpressungszwecke und zur heimlichen Informationsbeschaffung zu nutzen. Allen & Co. war ein wichtiger Investor in Brians Geschäftsinteressen in der Technologiebranche, die Brian nutzte, um die Entwickler von PROMIS, Inslaw Inc., in den Bankrott zu treiben und Versionen von PROMIS zu vermarkten, die zunächst vom israelischen Geheimdienst und später von der CIA kompromittiert worden waren.

Neben diesen mit Geheimdiensten verbundenen Personen gehören dem Vorstand von Resilience außerdem die ehemalige CEO der Bill & Melinda Gates Foundation, Susan Desmond-Hellmann; der ehemalige FDA-Kommissar und Pfizer-Vorstandsmitglied Scott Gottlieb; zwei ehemalige Führungskräfte bei Johnson & Johnson; der ehemalige Präsident und CEO der nordamerikanischen Niederlassung von Teva Pharmaceuticals, George Barrett; die CalTech-Professorin und Vorstandsmitglied von Alphabet (d. h. Google) und Illumina, Frances Arnold; der ehemalige Führungskraft bei Genentech und Merck, Patrick Yang; sowie den CEO von Resilience, Rahul Singhvi.

Boosten oder nicht boosten

Es ist sicherlich bezeichnend, dass das normalerweise medienhungrige Unternehmen Moderna so wenig über seine Partnerschaft mit Resilience gesagt hat und dass Resilience trotz seiner ehrgeizigen Pläne ebenfalls das Rampenlicht der Medien gemieden hat. Angesichts der Geschichte von Moderna und der Verbindungen von Resilience steckt hinter dieser Partnerschaft möglicherweise mehr, als man auf den ersten Blick sieht, und besorgte Bürger täten gut daran, Resilience, seine Partnerschaften und die von ihm hergestellten Produkte sehr genau im Auge zu behalten.

Angesichts der Tatsache, dass wir heute in einer Welt leben, in der behördliche Zulassungsentscheidungen für Medikamente zunehmend von Unternehmenspressemitteilungen beeinflusst werden und normale Zulassungsverfahren als zu „langsam“ auf der Strecke bleiben, ist es wahrscheinlich, dass das genetische Material, das Resilience für die „Medikamente von morgen“ herstellt, kaum einer genauen Prüfung unterzogen wird. Dies scheint bereits auf den kürzlich überarbeiteten COVID-19-Impfstoff von Moderna zuzutreffen, da es keine unabhängige Untersuchung der neuen genetischen Sequenz der mRNA, die in dem Omikron-spezifischen Impfstoffkandidaten verwendet wird, oder ihrer kurz-, mittel- oder langfristigen Auswirkungen auf den menschlichen Körper gegeben hat. Wer der übergroßen Rolle skeptisch gegenübersteht, die mit dem Geheimdienst verbundene Unternehmen bei der versuchten technologischen „Revolution“ im medizinischen Bereich spielen, sollte die Rolle von Resilience bei der bevorstehenden Impfkampagne im Herbst sowie in zukünftigen Pandemie- und Gesundheitsszenarien genau prüfen, bevor er deren „futuristische“ Produkte ausprobiert.