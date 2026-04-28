Es gibt keinen Wettlauf um die KI

Arnaud Bertrand

Die Chinesen haben diesen großartigen Grundsatz: „Die Wahrheit aus den Tatsachen suchen“ (实事求是). Er wird gemeinhin mit der Kommunistischen Partei in Verbindung gebracht – denn es handelt sich tatsächlich um eine ihrer wichtigsten Parolen –, doch wie so oft in China ist es lediglich eine moderne Verwendung einer viel älteren Redewendung, die erstmals im Buch der Han (111 n. Chr.) auftaucht.

Was bedeutet das? Im Grunde handelt es sich um ein anti-ideologisches Prinzip: Anstatt von einer Doktrin auszugehen und die Fakten durch deren Prisma zu betrachten, sollte man es umgekehrt angehen – die „Wahrheit“ wird aus der Welt, wie sie ist, gewonnen. Es ist im Grunde eine Ode an den empirischen Pragmatismus.

„Die Wahrheit anhand von Fakten suchen“ – genau das fehlt in der Debatte über KI, die erstaunlich dogmatisch und ideologisch geprägt ist: apokalyptische Schwarzmaler auf der einen Seite, verblendete Techno-Utopisten auf der anderen, und all das wird durch die Darstellung des sogenannten „KI-Wettlaufs“ als Machtkampf der Großmächte noch verschlimmert. Jeder geht von der Schlussfolgerung aus – sei es „China ist böse, also muss es das KI-Rennen verlieren“, oder „AGI wird uns alle töten“, oder „AGI wird eine neue Ära des Überflusses einläuten“ – und arbeitet rückwärts, um Fakten zu finden, die dazu passen.

Es ist interessant, dies mit den Anfängen des Internets zu vergleichen, die ich leider alt genug bin, um sie als Teenager und junger Erwachsener miterlebt zu haben. Damals gab es zwar auch gewisse ideologische Dimensionen und viel Naivität – wir waren definitiv auch nicht auf der Suche nach „Wahrheit aus Fakten“ –, aber die Stimmung war grundsätzlich optimistisch, universalistisch und freigeistig. Es handelte sich um dogmatische Überzeugungen in dem Sinne, dass niemand tatsächlich überprüft hatte, ob irgendetwas davon wahr war, aber es war eine gemeinsame Doktrin. Weltweit vertrat jeder in etwa dieselbe, sodass es keinen ideologischen Kampf zu führen gab.

So ist es recht komisch, auf Bill Clintons berühmte Aussage von 2000 zurückzublicken, dass das Internet China unweigerlich liberalisieren würde und die Bemühungen der Regierung, es zu kontrollieren, „wie der Versuch sei, Wackelpudding an die Wand zu nageln“ – und argumentierte, dass dies „ein Argument dafür sei, die Bemühungen zu beschleunigen, China in die Welt zu integrieren.“

Vergleichen Sie dies mit der aktuellen KI-Rahmung bezüglich Chinas: Heute gibt es nicht nur keine Rede davon, „China zu integrieren“ – die gesamte Politikarchitektur, von Exportkontrollen bis zu Chipverboten, ist explizit darauf ausgelegt, China auszuschließen. Niemand erwartet, dass KI irgendjemanden liberalisieren wird: Im Gegenteil, jede Seite ist überzeugt, dass die andere sie nutzen wird, um ihre Macht mit böser Absicht zu vergrößern, ihre Bevölkerung zu überwachen und letztlich die Welt zu beherrschen.

Und um fair zu sein, die chinesische Seite hat zu Recht diese Überzeugung, denn das ist buchstäblich das, wofür die US-Seite sagt, sie werde KI einsetzen, was ebenfalls ein kompletter Gegensatz zur frühen Internet-Diskussion ist.

Damals wurde das frühe Web größtenteils von Jugendlichen in Wohnheimzimmern und Garagen aufgebaut, die sich selbst als Beitrag zu einem globalen Gemeingut sahen. Heute formulieren diejenigen, die in den USA KI entwickeln – eine Handvoll Labore, die Hand in Hand mit dem nationalen Sicherheitsstaat arbeiten – ihre Arbeit explizit als Instrument der US-Vorherrschaft.

Nehmen Sie das jüngste Manifest von Palantir, das sie auf X veröffentlicht haben: Es hat keinerlei Anspruch, für die Welt zu bauen, sondern argumentiert stattdessen, dass die „technische Elite des Silicon Valley eine affirmative Verpflichtung hat, sich an der Verteidigung der Nation zu beteiligen“, dass die westliche Zivilisation „obsiegen“ müsse, dass die harte Macht in diesem Jahrhundert „auf Software aufgebaut sein wird“ und auf „KI-Waffen“, und dass Koexistenz mit anderen implizit vom Tisch sei.

Und für den Fall, dass jemand die Botschaft nicht verstanden hatte, änderten sie kürzlich ihren Slogan in „Software, die beherrscht.“

Rückblickend hätte es offensichtlich sein müssen, dass ein Unternehmen, das sich nach den Palantíri benannte – den sehenden Steinen, die Sauron, Tolkiens Darstellung des absoluten Bösen, benutzte, um die Völker Mittelerdes zu korrumpieren und zu beherrschen – wahrscheinlich keine Werkzeuge für menschliches Gedeihen bauen würde…

Und es ist nicht nur Palantir: Es ist so ziemlich die offizielle Position des gesamten Ökosystems der US-Spitzenlabore.

Ein weiteres Beispiel: Dario Amodei, der CEO von Anthropic (dem Unternehmen hinter Claude AI), der für eine „Entente-Strategie“ plädiert, in der der Westen KI nutzen sollte, um „robuste militärische Überlegenheit (die Keule) zu erreichen, während er gleichzeitig anbietet, die Vorteile leistungsstarker KI (die Karotte) einer immer größeren Gruppe von Ländern im Austausch für die Unterstützung der Strategie der Koalition zur Förderung der Demokratie zu verteilen.“

Im Wesentlichen betrachtet Amodei KI sowohl als ein Werkzeug militärischer Dominanz als auch als ein Werkzeug der Erpressung, um Länder zu zwingen, sich politisch dem Westen anzuschließen. Nicht gerade der offene, universalistische Geist des frühen Webs, und eine Position, die sich kaum von der von Palantir unterscheidet.

Wenn man einen „Wahrheit aus Fakten“-Ansatz auf Anthropic anwendet, steht die Realität dieses Unternehmens in einem – sehr – krassen Gegensatz zu seinem öffentlichen Image.

Im Februar gab es eine große Mediengeschichte darüber, dass Anthropic sich weigerte, der Forderung des Pentagons nachzukommen, Claude für massenhafte inländische Überwachung und vollautonome Waffen zur Verfügung zu stellen, und der darauffolgende (scheinbare) Machtkampf zwischen dem Unternehmen und Pete Hegseth.

Die Geschichte, wie sie von praktisch jedem Mainstream-Medium erzählt wurde, war eindeutig: Hier war ein verantwortungsvolles KI-Labor, das eine ethische rote Linie gezogen hatte, das „versuchte, sein Bestes zu tun, um uns vor uns selbst zu schützen“, wie ein republikanischer Senator es formulierte. Der National Catholic Register berichtete sogar, dass eine Gruppe von 14 katholischen Moraltheologen und Ethikern ein Amicus Curiae-Schreiben in dem Fall eingereicht hatte, in dem es hieß, „die Lehre der katholischen Kirche unterstützt die Entscheidung von Anthropic“.

Was niemand allzu sehr erwähnte, war der Grund, warum das Pentagon überhaupt diese Bedingungen mit Anthropic aushandelte: Es rührte von der Tatsache her, dass Kriegsminister Pete Hegseth im Januar 2026 ein Memorandum herausgegeben hatte, das darauf abzielte, „Amerikas militärische KI-Dominanz zu beschleunigen“, das alle Pentagon-KI-Verträge anwies, innerhalb von 180 Tagen eine „jegliche rechtmäßige Nutzung“-Klausel aufzunehmen – was dem Pentagon im Grunde erlaubte, KI für jeden Zweck zu nutzen, den das Ministerium für rechtmäßig hielt.

Warum war das für Anthropic wichtig? Weil Anthropic das gesamte vorangegangene anderthalb Jahre aggressiv daran gearbeitet hatte, das am tiefsten integrierte Spitzen-KI-Labor des Pentagons zu werden – und zu dieser Zeit sein einziges. Im November 2024 gingen sie eine Partnerschaft mit – ausgerechnet – Palantir ein, um „Anthropics Modelle US-Geheimdienst- und Verteidigungsbehörden zugänglich zu machen.“ Im Juni 2025 brachten sie Claude Gov auf den Markt – eine eigene Produktlinie, die speziell für US-Sicherheitskunden entwickelt wurde und bereits von Behörden auf den höchsten Geheimhaltungsstufen eingesetzt wird. Einen Monat später, im Juli 2025, gewannen sie einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag mit dem Pentagon. Kein anderes KI-Labor war annähernd so tief in den US-Militär- und Verteidigungsapparat eingebunden.

Das alles bedeutet, dass Hegseths Memorandum Anthropic – entgegen der Geschichte vom „prinzipientreuen Außenseiter“, die die Medien verbreiteten – nicht erst in die Kriegsmaschinerie hineinzog. Es betraf sie, weil sie bereits vollständig darin eingebettet waren, mehr als jeder andere Akteur.

Bemerkenswerterweise wurde Anthropics Claude vom Pentagon genutzt, um Maduro zu fangen, wie das WSJ berichtete: eine Geschichte, die weniger als zwei Wochen vor der gesamten Pressehysterie über diesen angeblichen „Zusammenstoß“ zwischen Anthropic und dem Pentagon über KI-Ethik herauskam. Was einen wirklich fragen lässt, ob der „Zusammenstoß“ überhaupt ein echter ethischer Konflikt war oder eine PR-Aktion, die darauf abzielte, von der Tatsache abzulenken, dass Anthropics KI gerade von US-Militärs benutzt worden war, um einen ausländischen Staatschef illegal zu fangen…

Es ist auch interessant zu betrachten, worum es bei dem „Zusammenstoß“ ging. Was Anthropic ihrer Weigerung zufolge ablehnte, war der Einsatz ihrer KI für „massenhafte inländische Überwachung“ (Betonung sowohl auf massenhaft als auch auf inländisch) und für „vollautonome Waffen“ (Betonung sowohl auf vollständig als auch auf autonom). Das ist ihre genaue Formulierung.

Was konkret bedeutet: KI-Überwachung ist im Inland in Ordnung, solange sie nicht „massenhaft“ ist. Es bedeutet auch, dass massenhafte KI-Überwachung in Ordnung ist, solange sie nicht inländisch ist.

Der Rest der Welt ist also gewarnt: Anthropic hat absolut kein Problem damit, dass der US-Militärindustriekomplex seine KI einsetzt, um alle 8 Milliarden Erdbewohner zu überwachen, vorausgesetzt, dass die 340 Millionen Amerikaner ausgenommen sind. Und selbst Letztere können überwacht werden, nur nicht auf „massenhafte“ Weise (was auch immer das bedeutet).

Dies ist übrigens lediglich eine Neuformulierung des US-Rechts. Massenhafte Inlandsüberwachung von Amerikanern ist ohnehin durch den Vierten Verfassungszusatz verboten, und massenhafte Auslandsüberwachung wird durch FISA Section 702 und Executive Order 12333 genehmigt – die rechtliche Architektur, die Edward Snowden 2013 aufdeckte.

Die sogenannte „prinzipientreue Außenseiter“-Haltung von Anthropic ist also nichts weiter, als dass sie den derzeitigen rechtlichen Status quo der USA wiederholen, ihn als „rote Linie“ neu verpacken und dafür von Theologen dafür gelobt werden, dass sie „der Lehre der katholischen Kirche folgen“. Obwohl dieselbe rechtliche Architektur, die sie verteidigen, als die Snowden-Enthüllungen 2013 bekannt wurden, zu Recht als das umfassendste Überwachungsregime der Welt verurteilt wurde (was es tatsächlich ist).

Wenn man „Wahrheit aus Fakten sucht“, hat Anthropic effektiv die ziemlich beeindruckende PR-Leistung vollbracht, dafür Beifall zu bekommen – sogar von katholischen Theologen geradezu heiliggesprochen zu werden – dass sie den umfassenden US-Überwachungsapparat mit Spitzen-KI noch bedrohlich mächtiger gemacht haben. Auf Tolkienisch: Das Auge Saurons schärfen.

Man muss es ihnen lassen: Beeindruckende Markenarbeit, ihre PR-Leute verdienen definitiv eine Gehaltserhöhung dafür.

Dieselbe Geschichte mit dem Aspekt der „vollautonomen Waffen“ ihrer „ethischen Haltung“.

Erstens bedeutet das konkret: Wenn es eine Situation gäbe, in der das Pentagon beschließen würde, einen Völkermord wie in Gaza mit KI zu begehen – hypothetisch –, um Ziele auszuwählen, das Timing zu optimieren und die Operation auszuführen, wäre Anthropics rote Linie vollständig gewahrt, vorausgesetzt, Pete Hegseth klickt persönlich auf den endgültigen „Los“-Knopf. Das ist das hier geltende „ethische“ Prinzip: nicht ob Claude bei der Planung schrecklicher Taten hilft, sondern nur, ob ein Mensch im Kreislauf ist, wenn es passiert.

Und es geht sogar noch weiter: In ihrer Erklärung zu dieser Angelegenheit präzisierte Anthropic, dass sie nicht einmal vollautonome Waffen als Kategorie an sich ablehnen. Sie schreiben ausdrücklich, dass solche Waffen „sich für unsere nationale Verteidigung als kritisch erweisen könnten.“ Ihr einziger Einwand ist, dass die heutige KI noch nicht zuverlässig genug ist. Und sie bieten hilfreicherweise an, „direkt mit dem Kriegsministerium an F&E zu arbeiten, um die Zuverlässigkeit dieser Systeme zu verbessern.“

Mit anderen Worten: Anthropic weigert sich keineswegs, beim Bau autonomer Tötungsmaschinen zu helfen. Sie wollen nur, dass sie gut sind, bevor sie eingesetzt werden: Es ist ein Einwand gegen die Qualität des Tötens, nicht gegen die Ethik.

Wiederum: Was für eine außergewöhnliche PR-Leistung: Katholische Theologen dazu zu bringen, das zu segnen, was im Kern ein Verkaufsargument für präzise autonome Tötungsmaschinen ist.

Und während Anthropic eine besonders lehrreiche Fallstudie darstellt – angesichts ihres nahezu heiligen öffentlichen Images – ist es wirklich nur ein Beispiel unter vielen. Ich hätte genauso gut OpenAI auswählen können, das im Januar 2024 stillschweigend das Verbot militärischer Nutzung aus seinen Richtlinien strich und dann eine Partnerschaft mit Anduril einging, um KI für Kampffeldsysteme zu bauen, während Sam Altman Meinungsbeiträge in der Washington Post über die Notwendigkeit schrieb, dass „demokratische KI“ sich gegen „autoritäre KI“ durchsetzen müsse – eine Rahmung, die sich nicht von der von Amodei oder Palantir unterscheiden lässt und auf den ersten Blick lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass diese sogenannte „demokratische KI“ für die globale Dominanz über andere gebaut wird (das Gegenteil von Demokratie) und, wie wir gerade gesehen haben, ausdrücklich für massenhafte Überwachung und autonomes Töten konzipiert ist. Oder Google, das im Februar 2025 sein langjähriges Versprechen aufgab, keine KI für Waffen oder Überwachung zu entwickeln. Oder Meta, das Llama im November 2024 für die US-Sicherheitsbehörden öffnete.

Das sind nicht ein paar faule Äpfel, es ist praktisch das gesamte Ökosystem.

Wenn wir also einen Schritt zurücktreten, haben wir auf der einen Seite der Bilanz: die USA, die offensichtlich entschlossen sind, KI nicht als globales Gemeingut zu nutzen, sondern als Werkzeug der Unterwerfung und Dominanz für die Vereinigten Staaten.

Kluge Leser (was natürlich auf Sie alle zutrifft) werden jetzt denken, sie wüssten, wie der Rest dieses Artikels verlaufen wird: „Er wird die andere Seite der Bilanz präsentieren – also China – mit seinen Open-Source-Modellen, sagen, dass das der richtige Weg ist, dass wir alle das Lager anfeuern sollten, das tatsächlich irgendeine Form von Offenheit und Universalismus schätzt, bla bla bla.“

Nun … auf die Gefahr hin, Sie zu enttäuschen, werde ich das tatsächlich nicht tun, denn a) ich überrasche gerne, und b) das wäre falsch.

Der Punkt ist: Wenn wir wirklich glauben, dass KI ein globales Gemeingut sein sollte, wenn wir wirklich an „Wahrheit aus Fakten suchen“ glauben, anstatt an Ideologie, dann sollte es per Definition erst gar keine Seiten einer Bilanz geben: Standardmäßig für „Team China“ zu sein, ist nur die andere Seite desselben Fehlers, den wir in diesem gesamten Artikel dokumentiert haben. Die Rahmung selbst – KI als Wettstreit zwischen Zivilisationen, ein Rennen, das gewonnen werden muss – ist die Pathologie. Man kann nicht Wahrheit aus Fakten suchen, während man immer noch an der Prämisse festhält, dass es einen „Gewinner“ geben muss.

Denken Sie zurück an, sagen wir, Elektrizität: Wäre es richtig gewesen, ihre Entwicklung als ein Rennen zu betrachten, das eine Zivilisation über eine andere gewinnen muss? Für das Land zu jubeln, das 1890 gerade bei Transformatoren führend war? Elektrizität zu einer Frage nationaler Loyalität zu machen, etwas, für das man so anfeuert, wie man ein Fußballteam anfeuert? Es klingt absurd, weil es absurd ist. Elektrizität war eine allgemeine Zwecktechnologie, die dazu bestimmt war, Teil des gemeinsamen Betriebssystems des menschlichen Lebens zu werden, und die einzig vernünftige Haltung ihr gegenüber war, zu wollen, dass sie gut entwickelt und weit verbreitet wird, zum Nutzen aller, Punkt.

Es ist absolut wahr, dass China heute eine unendlich bessere Haltung gegenüber KI einnimmt als die USA. Ein Beispiel dafür: Gerade als ich diesen Artikel schrieb, wurde Deepseek V4 veröffentlicht, und es ist schwer, sich einen perfekteren Beleg für den Kontrast vorzustellen.

V4 ist Open Source unter einer MIT-Lizenz, was bedeutet, dass jeder überall die Gewichte herunterladen, modifizieren und auf beliebiger Hardware ausführen kann. Es ist mit GPT-5.5 und Claude Opus 4.7 bei den meisten KI-Benchmarks wettbewerbsfähig und wird zu einem kleinen Bruchteil des Preises angeboten – oder sogar „kostenlos“, wenn Sie es herunterladen und selbst ausführen möchten. Aber das auffälligste Merkmal von V4 sind nicht die Benchmarks oder auch nur der Preis. Es ist, dass V4 nirgendwo in seinem Stack eine Abhängigkeit von Nvidias CUDA hat – es läuft vollständig auf Huawei Ascend-Chips über Huaweis eigenes CANN-Framework. Mit anderen Worten: China hat jetzt nicht nur seine eigenen Spitzen-KI-Modelle, es hat seinen eigenen inländischen KI-Stack, von oben bis unten. Und es verschenkt das Ganze an die Welt – das genaue Gegenteil der „Horten und Beherrschen“-Haltung der US-Labore.

Das ist China, das KI als eine allgemeine Zwecktechnologie betrachtet, die in die Wirtschaft eingebaut wird, grenzüberschreitend geteilt wird und offen weiterentwickelt wird. Und tatsächlich schrieb einer der DeepSeek-Forscher dies auf X mit der Veröffentlichung von V4: „Wir bleiben dem Langfristdenken und Open Source für alle treu. AGI gehört jedem.“

Wenn man dafür jubelt, jubelt man nicht dafür, dass die „chinesische Seite“ gewinnt, man jubelt für das Prinzip, dass es keine Seite geben sollte: Dass diese Technologie – vielleicht die folgenreichste allgemeine Zwecktechnologie, die die Menschheit je entwickelt hat – jedem gehören sollte, offen gebaut werden sollte, sich verbreiten darf, wie sich Elektrizität oder der Verbrennungsmotor oder Antibiotika verbreitet haben, unvollkommen, aber breit, über die gesamte menschliche Zivilisation.

Gehen wir zurück zur Elektrizität und schauen wir uns an, wie die Welt gewesen wäre, hätte ein Land den Ansatz, den die USA derzeit gegenüber KI verfolgen, gegenüber der Elektrizität gewählt: Stellen Sie sich vor, die USA hätten 1890 die Elektrizität zur nationalen Sicherheitsangelegenheit erklärt, die Konstruktionspläne von Edisons Dynamos und Teslas Induktionsmotoren als exportkontrolliert eingestuft, ihre Elektrizitätsunternehmen direkt ins Kriegsministerium integriert, den Generator als strategische Waffe anstatt als allgemeine Zwecktechnologie betrachtet und das folgende Jahrhundert ihre Außenpolitik darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass nur sie und politisch verbündete Nationen Zugang zur Glühbirne hätten.

Völlig wahnsinnig, nicht wahr? Nun, das ist GENAUE Haltung, die sie gegenüber KI einnehmen.

Wäre das geschehen, ist es schmerzlich offensichtlich, dass wir ALLE unermesslich ärmer daran gewesen wären, materiell und moralisch. Und die Vereinigten Staaten allen voran, denn bei der Elektrizität – wie es zweifellos auch bei KI der Fall sein wird – lag der wahre Wert nicht in der Kontrolle über die Technologie, sondern in ihrer weiten Verbreitung und dem, was man darauf aufbaute. Denken Sie an die „Elektrizitätsgiganten“ der USA: Unternehmen wie GE, Whirlpool oder RCA wurden nicht reich, indem sie Elektrizität „besaßen“ – sie wurden reich, indem sie das verkauften, was Elektrizität ermöglichte, in eine Welt, die so schnell wie möglich elektrifizierte. Der elektrische Reichtum der USA wurde auf einer Welt aufgebaut, die sich gleichzeitig mit ihm elektrifizierte, nicht gegen ihn.

Gilt die Analogie für KI? Ja, überraschend gut. Ich mag Jenson Huangs (CEO von Nvidia) kürzliche Beschreibung von KI als eine „fünfschichtige Torte“, bestehend aus 1) Energie, 2) Chips, 3) Infrastruktur, 4) Modellen und schließlich 5) Anwendungen.

Die Implikation seines Punktes ist, dass jede Schicht mit Ausnahme der letzten – der Anwendungsschicht – letztlich weitgehend kommoditisiert wird, und dass folglich dort der wahre Wert liegt: in den Millionen spezifischer Produkte, Dienstleistungen und industrieller Prozesse, die auf den anderen vier Schichten aufgebaut werden.

Es ist typischer Netzwerkaufbau: Die darunterliegenden Schichten werden schließlich zu Versorgungsleistungen (Utilities), und Versorgungsleistungen sind margenschwache Rohstoffgeschäfte. So geschah es mit Elektrizität, so geschah es mit Telefonen, so geschah es mit Eisenbahnen, so geschah es mit dem Internet selbst. Die Betreiber jeder Schicht wurden im Laufe der Zeit kommoditisiert, während die dauerhaften, jahrhundertdefinierenden Vermögen an der Spitze des Stapels entstanden: GE auf Basis von Elektrizität, Apple auf Basis der Mobilfunk- und Telekommunikationsinfrastruktur, Amazon und Google auf Basis des Internets. Das Muster ist über Technologien hinweg so konsistent, dass es praktisch ein Gesetz dafür ist, wie allgemeine Infrastruktur Wert schafft.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass KI – eine allgemeine Zwecktechnologie derselben Größenordnung – sich anders verhalten wird. Wenn überhaupt, könnte das Muster noch ausgeprägter sein, denn die Oberfläche potenzieller KI-Anwendungen ist größer als bei jeder früheren allgemeinen Zwecktechnologie: Jede Branche, jeder Wissensarbeitsprozess, jede Produktkategorie kann im Prinzip mit KI darin neu aufgebaut werden.

Wenn das richtig ist, bedeutet das, dass der Ansatz der USA strategisch inkohärent ist, selbst nach seinen eigenen Maßstäben. Die KI-Verbreitung als etwas zu betrachten, das bekämpft, verlangsamt und kontrolliert werden muss, verkennt die Ökonomie völlig: Verbreitung ist genau das, was Wert überhaupt erst ermöglicht. Dagegen zu argumentieren ist genauso fehlgeleitet, als hätten amerikanische Gesetzgeber 2007 aus Gründen des „Gewinnens“ der Mobilfunkrevolution für Beschränkungen der weltweiten Handynutzung plädiert: Das Apple von heute mit seinen 3 Billionen Dollar existiert genau deshalb, weil es das Gegenteil tat. Verbreitung war nicht die Bedrohung für Apples Wert – Verbreitung war Apples Wert.

Jetzt kann ich Sie schon entgegnen hören: „Sicher, aber KI ist anders, was ist mit AGI? Sicherlich wird das Land, das es zuerst erreicht, einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen haben, nicht wahr?“

Schauen wir uns das an, denn es ist wahrscheinlich das Hauptargument, das Falken für den derzeitigen amerikanischen Ansatz vorbringen. Die Behauptung ist, dass AGI nicht wie Elektrizität ist. Elektrizität war ein Werkzeug, das Menschen benutzten, um Dinge zu tun. AGI wird ein Agent sein – ein System, das selbst denken, planen, forschen und sich verbessern kann. In dem Moment, in dem eine ausreichend leistungsfähige AGI online geht, so das Argument, wird sie in der Lage sein, ihre eigenen Vorteile zu potenzieren: bessere Chips zu entwerfen, ihre eigenen Nachfolgesysteme zu schreiben, die Engpässe zu lösen, die derzeit menschliche Wissenschaft und Technik einschränken. Das Land, das dieses System kontrolliert, wird effektiv eine übermenschliche Forschungs- und Entwicklungsmaschine zu seiner Wirtschaft, seinem Militär und seinem Geheimdienstapparat hinzugefügt haben. Rivalisierende Länder werden nicht aufholen können, indem sie kopieren, weil der Führende AGI nutzen wird, um sich schneller zu bewegen, als Kopieren erreichen kann. Nach dieser Logik ist AGI die letzte allgemeine Zwecktechnologie – diejenige, die demjenigen, der sie zuerst bekommt, einen dauerhaften Vorteil verschafft – und sie wie „nur eine weitere Technologie zur Verbreitung“ zu behandeln, ist nicht Pragmatismus, sondern katastrophale strategische Naivität.

Beachten Sie zunächst die implizite Annahme in diesem Denken: Dass es akzeptabel – wünschenswert sogar – wäre, wenn ein Land eine dauerhafte, strukturelle Dominanz über jedes andere Land auf der Erde erreicht – vorausgesetzt natürlich, dass dieses Land die Vereinigten Staaten sind. Es wird als selbstverständlich und natürliche Ordnung der Dinge dargestellt, aber seien wir uns sehr klar darüber, was diese Vision bedeutet, wenn man die techno-utopische Sprache weglässt: Die dauerhafte Unterwerfung jedes Menschen, der nicht zufällig Amerikaner ist.

Wenn Sie sich außerhalb der USA aufhalten und so verblendet sind, dem zuzustimmen, erlauben Sie mir ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich die derzeitige US-Administration vor und stellen Sie sich vor, sie hätte die zehnfache Druckmittel gegenüber Ihrem Land. Denn das ist ungefähr das, was „permanente amerikanische AGI-Dominanz“ für Sie bedeuten würde. Jede Zollentscheidung, jede Drohung, die Sie bereits verabscheuen? Multiplizieren Sie sie mit einer Größenordnung, machen Sie sie permanent, und lassen Sie sie von einer Technologie durchsetzen, die Ihr Land nicht annähernd erreichen oder widerstehen kann. Das ist die Zukunft, für die Sie buchstäblich jubeln, wenn Sie reflexartig für die Palantir-Anthropic-OpenAI-Vision von KI sind.

Glücklicherweise ist dies rein theoretisch, denn es hat keine Chance, in absehbarer Zeit Wirklichkeit zu werden. Lassen Sie uns auf den Boden der Tatsachen zurückkommen: KI befindet sich derzeit in einem Stadium, in dem sie nicht einmal zuverlässig Aufgaben ausführen kann, die ein kompetentes sechsjähriges Kind ausführen kann. Aktuelle Spitzenmodelle halluzinieren immer noch routinemäßig Fakten, scheitern an einfacher Arithmetik, verlieren den Faden bei langen Gesprächen und können sich nicht in einer physischen Welt zurechtfinden, von der sie keine Erfahrung haben.

Sie sind, um das klarzustellen, außergewöhnliche Werkzeuge – weitaus nützlicher als das, was noch vor zwei Jahren existierte. Aber der Sprung von „außergewöhnliches Werkzeug, das immer noch nicht zuverlässig zwei vierstellige Zahlen multiplizieren kann“ zu „sich selbst verbessernde Superintelligenz, die globale Machtstrukturen neu organisieren kann“ ist – zu diesem Zeitpunkt – ein Sprung religiösen Glaubens.

Wenn Sie mir nicht glauben, versuchen Sie, Ihr Flugdatum zu ändern, indem Sie mit dem KI-Kundenservice-Chatbot einer Fluggesellschaft chatten, und berichten Sie mir, wie sich Ihre bevorstehende zivilisatorische Transformation anfühlt. Oder versuchen Sie, buchstäblich irgendein Problem mit dem Kundenservice-Chatbot Ihrer Bank oder Ihres Telekommunikationsanbieters zu lösen.

Diese Systeme werden alle von aktueller Spitzen-KI betrieben, in großem Maßstab eingesetzt, von gut finanzierten Unternehmen mit jedem Anreiz, sie zum Funktionieren zu bringen. Und doch ist die universelle Erfahrung der Interaktion mit ihnen eine Übung in immenser Frustration, während sie nicht verstehen, wonach Sie fragen, sich falsch erinnern, was Sie vor zwei Nachrichten gesagt haben, zuversichtlich nicht existierende Richtlinien erfinden und Sie schließlich doch an einen Menschen weiterleiten.

Wenn das das ist, was die Technologie tatsächlich leisten kann, wenn sie von Unternehmen, die Millionen für die Integration ausgegeben haben, in Produktion eingesetzt wird – wenn DAS der Stand der Technik ist – dann ist die Vorstellung, dass sie kurz davor steht, eine sich selbst verbessernde gottähnliche Intelligenz zu werden, die die Geopolitik dominieren kann, gelinde gesagt schwer mit der beobachtbaren Realität vereinbar.

Die „Wahrheit aus Fakten“-Realität ist, dass Modellfirmen ein inhärentes Interesse daran haben, alle glauben zu lassen, dass AGI gleich um die Ecke ist – denn ihr gesamtes Geschäftsmodell, ihre Bewertungen und ihr politischer Einfluss hängen davon ab, dass es wahr ist. Entfernt man die AGI-Erzählung, sind die US-Spitzenlabore Infrastrukturanbieter in einem brutal kommoditisierenden Markt. In einer Welt, in der diese Kommoditisierung ihren Lauf nehmen darf, werden die Modelllabore zu Versorgungsunternehmen – hohe Fixkosten, schwindende Preissetzungsmacht, die AT&T des KI-Jahrhunderts. Ihre Billionen-Bewertungen, ihre Milliarden-Kapitalbeschaffungen – all das verdampft.

Es sei denn natürlich, AGI steht unmittelbar bevor – was nicht der Fall ist ¯_(ツ)_/¯

Und jedenfalls ist der Punkt hinfällig, denn selbst wenn AGI unmittelbar bevorstünde, sagt Ihnen ein „Wahrheit aus Fakten“-Blick auf die Anzeigetafel, dass die Hortungsstrategie bereits gescheitert ist. DeepSeek V4 erreicht oder übertrifft US-Spitzenmodelle bei den meisten Benchmarks, die zählen. Alibabas Qwen, Moonshots Kimi, Zhipus GLM sind alle an oder nahe der Spitze. Die gesamte Architektur aus Exportkontrollen, Chipverboten und militärisch-industrieller Integration wurde entwickelt, um genau das zu verhindern. Es hat nicht funktioniert. Nicht „könnte nicht funktionieren“ – es ist heute, am 24. April 2026, nachweislich gescheitert. China hat aufgeholt, veröffentlicht Open-Weight-Spitzenmodelle und hat mit DeepSeek V4 gerade bewiesen, dass es dies auf komplett einheimischen Silizium tun kann. Weiter so zu tun, als sei Dominanz noch erreichbar – wie Palantir, Anthropic und OpenAI in ihren Strategiepapieren weiterhin behaupten – ist einfach Realitätsverweigerung.

Das ist tatsächlich das Hauptrisiko bei KI derzeit. Nicht das Superintelligenz-Szenario, vor dem uns die Labore ständig warnen. Stattdessen sind es die Labore selbst, oder genauer gesagt ihre Lobbymacht gegenüber der US-Regierung, die still und leise zu einer der erfolgreichsten Operationen regulatorischer Erfassung der Geschichte geworden ist. Eine Handvoll Unternehmen – OpenAI, Anthropic, Palantir, ihre engen Verbündeten – haben es geschafft, dass jede öffentliche Diskussion über KI zu ihren Bedingungen stattfindet, was faktisch zu konkreten politischen Entscheidungen der USA führt, die nicht nur schlecht für die Welt, sondern auch für die USA selbst sind.

Schlecht für die USA, weil es systematisch amerikanisches Kapital in die Schichten pumpt, die kommoditisieren – Chips, Infrastruktur, Modelle – während gleichzeitig der adressierbare Markt der einen Schicht schrumpft, in der dauerhafte, jahrhundertdefinierende Vermögen tatsächlich entstehen. Und ihre Politik fördert gleichzeitig genau das Ergebnis, das sie verhindern sollen: Sie haben empirisch dazu beigetragen, eine glaubwürdige alternative KI zu schaffen, die genauso gut, kostenlos, wirklich offen ist und auf vollständig nicht-amerikanischem Silizium läuft – und verstärkt damit die Kommoditisierung, die sie zu verzögern versuchen.

Schlecht für die Welt, denn während die USA ihre Energie auf Exportkontrollen, Chipverbote und strategische Verweigerung verwenden, wird die eigentliche Arbeit herauszufinden, wie die Menschheit eine transformative neue Technologie integriert – die Normen, die Institutionen, das gemeinsame Verständnis davon, was KI tun sollte und was nicht – völlig aus dem Gespräch verdrängt. Jede Minute an politischem Sauerstoff, die mit „Wie gewinnen wir?“ verbraucht wird, ist eine Minute, die nicht mit „Wie machen wir das gut?“ verbracht wird. Und die dunkelste Ironie ist, dass „Wie gewinnen wir?“ nicht einmal eine Frage ist, die die amerikanische Öffentlichkeit gestellt hat – es ist eine Frage, die von der kleinen Gruppe von Laboren – den Anthropics, den OpenAIs, den Palantirs – hergestellt, finanziert und verstärkt wird, deren Geschäftsmodell davon abhängt, dass die Menschheit nie dazu kommt, die bessere zu stellen.

Kurze Geschichte: Es gibt tatsächlich keinen KI-Wettlauf:

Es ist eine Erzählung, die von einer Handvoll Laboren hergestellt und verstärkt wird, deren Bewertungen davon abhängen

Die Ökonomie allgemeiner Zwecktechnologien bestraft „Rennsieger“

Selbst nach den eigenen Bedingungen der Falken – AGI – gibt es kein Rennen zu gewinnen, da es empirisch bereits verloren wurde

Hundert Jahre von heute wird die Idee, dass irgendjemand ernsthaft KI als ein Rennen zwischen Nationen betrachtet hat, genauso absurd klingen, wie ein Rennen, um Elektrizität zu „gewinnen“, für uns heute klingt. Das Buch der Han hatte 111 n. Chr. recht: Suche die Wahrheit aus den Tatsachen.