Den Anfang machen Tinder und Zoom – Identifikation über die Augen. Der stille Start eines globalen Kontrollsystems

Der Blick in deine Augen: Wie Big Tech deine Identität neu definiert

Was noch vor wenigen Jahren wie Science-Fiction klang, wird jetzt Realität: Deine Augen werden zum Passwort. Nicht metaphorisch – buchstäblich.

Unter der Führung von OpenAI-Chef Sam Altman treibt das Projekt „World ID“ eine radikale Idee voran: Menschen sollen ihre Identität künftig durch einen Iris-Scan beweisen. Ein Blick in eine silberne Kugel – den sogenannten „Orb“ – genügt. Danach bist du offiziell „verifiziert“.

Was zunächst wie ein Schutz vor Bots klingt, entwickelt sich rasant zu etwas Größerem.

Vom Dating-Profil bis zum Video-Call

Plattformen wie Tinder testen bereits die Integration: Wer als echter Mensch gelten will, soll seine Augen scannen lassen. Auch Zoom plant ähnliche Funktionen, um Teilnehmer als „echte Personen“ zu kennzeichnen. Zoom folgt.

Die Begründung klingt plausibel:

weniger Fake-Profile

Schutz vor Deepfakes

mehr Sicherheit im Netz

Doch der Preis ist hoch.

Der schleichende Wandel zur biometrischen Pflicht

Noch ist alles freiwillig. Noch.

Aber die Dynamik ist klar:

Wer nicht scannt, ist nicht verifiziert.

Wer nicht verifiziert ist, wird weniger sichtbar.

Weniger sichtbar bedeutet weniger Zugang.

So entsteht ein subtiler Druck.

Heute optional – morgen Standard?

Ein globales Identitätssystem durch die Hintertür

Das eigentliche Problem liegt tiefer:

Mit World ID entsteht eine zentrale Infrastruktur für digitale Identität, kontrolliert von privaten Akteuren.

Deine Iris ist einzigartig. Unveränderlich. Nicht widerrufbar.

Wenn dieses System zur Grundlage wird für:

Kommunikation

Banking

Verträge

Zugang zu Plattformen

…dann wird aus einem „Feature“ ein globaler Standard.

Und aus Bequemlichkeit wird Abhängigkeit.

Sicherheitsversprechen vs. Realität

Befürworter argumentieren:

Daten werden verschlüsselt

keine direkten Bilder werden gespeichert

nur mathematische Hashes

Doch Kritiker warnen:

Biometrische Daten sind nicht ersetzbar

Missbrauch ist irreversibel

zentrale Systeme sind attraktive Ziele für Angriffe

staatliche Nutzung ist nur eine Frage der Zeit

Mehrere Länder haben das Projekt bereits gestoppt oder untersucht.

Die eigentliche Frage

Nicht ob die Technologie funktioniert.

Sondern:

Wollen wir in einer Welt leben, in der wir unsere Menschlichkeit durch einen Augenscan beweisen müssen?

Fazit

Was als Lösung gegen Bots verkauft wird, könnte zum Fundament einer neuen digitalen Ordnung werden.

Eine Ordnung, in der:

Identität zentral verwaltet wird

Anonymität verschwindet

Zugang an biometrische Zustimmung gekoppelt ist

Der Blick in die Zukunft beginnt mit einem Blick in den Orb.

Und vielleicht endet er dort auch.