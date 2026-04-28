Neue Stellungnahme Dr. Reiner Fuellmichs aus der Haft zum Geständnis Viviane Fischers

Am 24.4.2025 wurde Rechtsanwalt Dr. Reiner Fuellmich nach einem politischen Prozess vom Landgericht Göttingen wegen angeblicher Untreue zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt, wobei 5 Monate der U-Haft nicht angerechnet wurden, was eine Strafe von insgesamt 4 Jahren und 2 Monaten bedeutet. Er hat Revision eingelegt und muss seit einem Jahr weiter in U-Haft auf die Verhandlung vor dem BGH warten. Inzwischen ist er u. a. Ausführungen der Zeugin Viviane Fischer auf die Spur gekommen, die bedeuteten, dass sie im Prozess gelogen haben müsse, wodurch die Grundlage für die Entscheidung des LGs weggefallen sei. Nachfolgend Dr. Fuellmichs Stellungnahme. (hl)

Liebe Freunde,

zusammen mit dieser neuen Stellungnahme veröffentliche ich die aktualisierte und ergänzte Fassung meiner – unzerstörbaren, da niemand sie aufhalten kann – Zivilklage auf Schadensersatz.

Der Grund dafür ist, dass zwei bedeutende Ereignisse eine Art Umwälzung in meinem Schein-Verfahren ausgelöst haben.

Ereignis Nummer eins ist, dass Viviane Fischer, meine ehemalige Co-