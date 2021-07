Eingriffe in das Feuer des Lebens

Von Arthur Firstenberg

Übersetzung©: : andreas.

30. Juni 2021, The Cell Phone Task Force

Essen und Atmen sind fundamentale Voraussetzungen für Leben. Jedoch besteht eine weitere Voraussetzung für Leben auch in Verbrennung: Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, muß sich hierzu mit dem von uns eingeatmeten Sauerstoff verbinden. Die Verbrennung findet nun in winzigen, als Mitochondrien* bezeichneten Strukturen innerhalb unserer Zellen statt. Und innerhalb unserer Mitochondrien befinden sich noch kleinere, als Elektronentransportkette* bezeichnete Strukturen. Dies sind die unsichtbaren Drähte, welche die bei der Verdauung unserer Nahrung entstandenen Elektronen zu dem von Lungen und Blut bereitgestellten Sauerstoff tragen. Alles, was mit diese winzigen elektrischen Ströme beeinträchtigt, beeinträchtigt das Leben selbst.

Die Funktechnologie, die unsere Zellen mit komplexen, gepulsten und modulierten elektromagnetischen Feldern bombardiert, hat verheerende Auswirkungen auf diese Ströme des Leben. Der gesamte Prozeß aus Nahrungsaufnahme, Atmung, Verdauung und Energieproduktion – der Lebensprozeß – verlangsamt