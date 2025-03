Einige Überlegungen zur Ukraine

Der russische Einmarsch in die Ukraine wurde unbestreitbar durch westliche Aggressionen provoziert. Deshalb haben so viele westliche Experten und Analysten jahrelang im Voraus gewarnt, dass westliche Aggressionen eine Invasion in der Ukraine provozieren würden.

Caitlin Johnstone

Während die Trump-Administration die Militärhilfe für die Ukraine aussetzt und westliche Liberale ihren schrillen Nervenzusammenbruch darüber fortsetzen, dass Trump die Gefühle des Heiligen Zelensky verletzt, ist es wahrscheinlich angebracht, alle daran zu erinnern, dass die russische Invasion in der Ukraine unbestreitbar durch westliche Aggressionen provoziert wurde. Deshalb haben so viele westliche Experten und Analysten jahrelang im Voraus gewarnt, dass westliche Aggressionen eine Invasion in der Ukraine provozieren würden.

Nun mögen einige dies hören und sagen: „Okay, aber Russland hätte trotzdem nicht einmarschieren dürfen, obwohl unsere westlichen Führer es aggressiv dazu provoziert haben.“ Aber bevor Sie das tun, wäre es vielleicht eine gute Idee, in sich zu gehen und zu fragen, woher dieser Impuls kommt. Warum sind Sie so erpicht darauf, den Teil zu überspringen, in dem Sie Ihre eigenen Machthaber für ihre Rolle bei der Auslösung dieses Krieges kritisieren, und sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, den Führer einer östlichen Regierung zu kritisieren, der keine Macht über Sie hat? Was ist es, das in Ihnen herumfuchtelt und versucht, jede energische Prüfung der rücksichtslosen Kriegstreiberei Ihrer eigenen Regierung und ihrer Verbündeten zu vermeiden?

Das letzte Mal, als ein ausländischer Rivale eine glaubwürdige militärische Drohung in der Nähe der Grenze der Vereinigten Staaten aussprach, reagierten die USA so aggressiv, dass die Welt fast unterging (wenn Sie wissen wollen, wie nahe wir während der Kubakrise der nuklearen Vernichtung kamen, schlagen Sie den Namen Vasili Arkhipov nach). Westliche Liberale sind darauf konditioniert worden, darauf zu bestehen, dass Russland auf das US-Imperium, das Stellvertreterstreitkräfte an seiner Grenze aufstellt, anders hätte reagieren sollen, als die USA auf die gleiche Art von Bedrohung an ihren eigenen Grenzen reagieren würden. Die frenetischen mentalen Verrenkungen, die nötig sind, um diese lächerliche Doppelmoral zu rechtfertigen, sind nur möglich, weil der Westen durchtränkt ist von innenpolitischer Propaganda, die die Art und Weise, wie er über die Welt denkt, manipuliert.

Es ergibt Sinn, Russland für seine Rolle in diesem Krieg zu kritisieren, und die Menschen sind entsetzt über den Albtraum, der sich in den vergangenen Jahren in der Ukraine ereignet hat. Was absolut keinen Sinn ergibt, ist, dass westliche Liberale (oder Progressive“ oder wie auch immer sie sich nennen wollen) ihrer eigenen Regierung und ihren Verbündeten NULL PROZENT VERANTWORTUNG für ihre ausführlich dokumentierte Rolle bei der Auslösung dieses Konflikts zuschreiben und EINHUNDERT PROZENT VERANTWORTUNG für eine ausländische Regierung, die keine Macht über sie hat. Das ist ein erbärmliches, stiefelleckerisches Verhalten, und es ist absolut unentschuldbar.

Hören Sie auf, mentale Gymnastik zu betreiben, um die Missbräuche Ihrer Machthaber zu verteidigen. Habt um Himmels willen ein wenig Würde.

Ich werde immer wieder danach gefragt, deshalb veröffentliche ich hier meinen berühmten Thread mit allen führenden strategischen Denkern – von Kissinger bis Chomsky -, die jahrelang davor gewarnt haben, dass ein Krieg droht, wenn wir die NATO-Erweiterung fortsetzen, und deren Ratschläge dennoch ignoriert wurden (was die Frage aufwirft: warum?).

Es ist gut, dass Trump sich anscheinend bemüht, einen nicht zu gewinnenden Stellvertreterkrieg zu beenden, den Ukrainer nicht mehr führen wollen. Jeder, der dem nicht zustimmt, ist ein Scheißmensch.

Ich bin Trump nicht dankbar, dass er diesen Albtraum beendet hat, ich bin nur angewidert von jedem, der dagegen ist. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine wäre ohnehin relativ bald zu Ende gegangen; die einzige Möglichkeit für die NATO, Russlands stetige Gewinne zu diesem Zeitpunkt rückgängig zu machen, wäre ein direkteres Eingreifen, bei dem sie nukleare Konsequenzen riskieren würde, zu denen die westlichen Führer nicht bereit sind. Für sie war dies immer ein Schachspiel; sie werden ihren eigenen Hals nicht aufs Spiel setzen. Der Krieg musste also beendet werden, um Platz für andere imperiale Projekte zu schaffen – die Trumpisten sind nur die Fraktion, die das Imperium damit beauftragt hat, diese Agenda voranzutreiben.

Ich werde keine Dankbarkeit daran verschwenden, dass Trump einen gescheiterten imperialen Versuch, Russland zu schwächen, rückgängig macht, aber ich werde mir die Lunge aus dem Leib schreien, wenn jemand darauf besteht, dass die Ukrainer weiterhin ihre Körper in einen Krieg werfen sollen, den die Ukrainer selbst nicht mehr unterstützen. Wenn Sie wollen, dass der Krieg in der Ukraine weitergeht, dann melden Sie sich und setzen Sie Ihren Körper aufs Spiel, damit die Ukrainer das nicht tun müssen. Die ukrainische Fremdenlegion nimmt immer noch Freiwillige auf. Wenn ihr wollt, dass dieser schreckliche Krieg weitergeht, dann geht entweder in den Kampf oder haltet die Fresse. Hören Sie auf, vom Sofa in Ihrem sicheren, bequemen Zuhause zu twittern und bewegen Sie Ihren Arsch an die Front. Bringen Sie so viele westliche Liberale mit, wie Sie überzeugen können, sich Ihrer Sache anzuschließen.

Das westliche Imperium hat diesen Krieg provoziert. Das westliche Imperium sabotierte die Friedensgespräche in den ersten Wochen nach der Invasion. Sie verweigerten einen Ausweg nach dem anderen, um die Ukraine in diese Situation zu drängen, und das Ergebnis ist, dass die Ukraine viel schlechter dastehen wird als vor dem Beginn der ganzen Sache. Dass die Ukraine weiterhin Menschenleben in den Fleischwolf wirft, in der Hoffnung, dass sie ihr ganzes verlorenes Territorium zurückgewinnen kann, ist zu diesem Zeitpunkt nur ein Kostenfehlschluss.

Die Ukrainer erkennen jetzt, dass es an der Zeit ist, ihre Verluste zu begrenzen und einen Frieden auszuhandeln. Auch die westlichen Sesselkrieger müssen dies erkennen.