Eloge auf Robert Habeck

Egon W. Kreutzer

Mit dem Zerbrechen der Ampel, für das sich Olaf Scholz und Christian Lindner gegenseitig die Schuld für ein von langer Hand geplantes Vorgehen in die Schuhe schieben, droht auch dem Lebenswerk von Robert Habeck die Gefahr, auf ewig unvollendet zu bleiben. Ein solcher Schicksalsschlag wäre für die meisten lebenden Menschen Grund genug, den Kampf aufzugeben und in Gram zu versinken. Robert Habeck jedoch zeigt Charakter und kämpft weiter mit aller Kraft für das, was ihm nicht nur wichtig, sondern vor allem richtig erscheint. In einer Zeit, in der es wie kaum je zuvor heißt: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen“, ist der Minister vielen hämischen Angriffen ausgesetzt, denen es sowohl an jeglicher Substanz als auch an jeglichem Esprit fehlt, die aber gleichwohl geeignet sind, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Robert Habeck hat beschlossen, von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch zu machen, hat damit einige der Spötter empfindlich getroffen, und sieht sich nun einer Phalanx so genannter