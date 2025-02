Der Milliardär hat die US-Behörde für internationale Entwicklung als „kriminelle Organisation“ gebrandmarkt

Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk hat die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) beschuldigt, Biowaffenforschung zu finanzieren, darunter Projekte, die angeblich zur Entstehung von Covid-19 geführt haben, und die Behörde als „kriminelle Organisation“ bezeichnet.

Musk reagierte damit auf einen Beitrag des Nutzers @KanekoaTheGreat vom Sonntag, in dem behauptet wurde, USAID habe 53 Millionen Dollar an EcoHealth Alliance weitergeleitet. In dem Beitrag wurde behauptet, dass diese Gelder zur Unterstützung der Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren am Wuhan Institute of Virology in China verwendet wurden, was möglicherweise zur Entwicklung von Covid-19 führte.

„Wussten Sie, dass USAID mit IHREN Steuergeldern Biowaffenforschung, einschließlich COVID-19, finanziert hat, die Millionen von Menschen getötet hat?“ schrieb Musk.

Musk ging nicht näher auf die Anschuldigungen ein, aber in dem Posting, auf das er reagierte, hieß es weiter, dass „die Täuschung der CIA in Bezug auf die Herkunft von COVID-19 viel deutlicher wird, wenn man die lange Geschichte von USAID als CIA-Tarnorganisation betrachtet.“

Did you know that USAID, using YOUR tax dollars, funded bioweapon research, including COVID-19, that killed millions of people? https://t.co/YVwyKA7ifs — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

„USAID ist eine kriminelle Organisation“, schrieb Musk in einem weiteren Beitrag, in dem er auf ein Video über die angebliche Verwicklung von USAID in Internetzensur und „dubiose CIA-Aktivitäten“ verwies.

USAID ist eine kriminelle Organisation https://t.co/FY7P52XTYC — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

Die EcoHealth Alliance, eine in den USA ansässige gemeinnützige Organisation, stand wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem chinesischen Wuhan Institute of Virology im Mittelpunkt einer Kontroverse. Die Organisation hat bestritten, dass es sich bei ihrer Arbeit um „gain-of-function“-Forschung handelt, aber im Mai 2024 hat das US-Gesundheitsministerium alle Bundesmittel für die EcoHealth Alliance ausgesetzt, weil es Bedenken hinsichtlich der Aufsicht der Organisation über risikoreiche Experimente und der nicht rechtzeitigen Meldung von Forschungsaktivitäten hatte.

Die CIA hält es für „wahrscheinlicher“, dass Covid-19 aus einem Laborleck und nicht aus einer natürlichen Quelle stammt, sagte ein Sprecher der Behörde letzten Monat nach der Bestätigung von John Ratcliffe als CIA-Direktor.

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump, Ratcliffe, war ein lautstarker Befürworter der Version des Laborlecks und bezeichnete sie als „die einzige Theorie, die von der Wissenschaft, den Geheimdiensten und dem gesunden Menschenverstand gestützt wird“ Nach der Bestätigung sagte Ratcliffe auch, dass die Einschätzung der CIA über die Herkunft von Covid eine „Sache des ersten Tages für mich sein wird“.

USAID hat bereits in der Vergangenheit globale Gesundheitsinitiativen finanziert, darunter das PREDICT-Programm, das auf die Identifizierung von Viren mit Pandemiepotenzial abzielte und von 2009 bis 2020 in Partnerschaft mit EcoHealth Alliance lief. Im Jahr 2021 startete USAID ein 125 Millionen Dollar schweres Nachfolgeprogramm mit dem Namen Discovery & Exploration of Emerging Pathogens – Viral Zoonoses -, das jedoch 2023 vorzeitig eingestellt wurde.

Russland hat wiederholt seine Besorgnis über das Netz biologischer Forschungslabors geäußert, die vom Pentagon und anderen US-Behörden in der ganzen Welt unterstützt werden, insbesondere in der Ukraine und anderen Ländern in der Nähe seiner Grenzen, und behauptet, dass diese Einrichtungen an der Biowaffenforschung beteiligt sind.

Die Berichterstattung über die Aktivitäten der US-Biolabors war eine der Hauptprioritäten von Generalleutnant Igor Kirillow, dem obersten Beamten des russischen Militärs für die Gefahren, die von Massenvernichtungswaffen ausgehen. Er wurde zusammen mit seinem Assistenten im Dezember in Moskau bei dem angeblich von Kiew angeordneten Bombenanschlag ermordet.

In seinen jüngsten Berichten hat das russische Verteidigungsministerium auf den Transfer unvollendeter ukrainischer Projekte in postsowjetische Staaten und Südostasien hingewiesen und erklärt, dass Afrika inzwischen zu einem Schwerpunkt des Interesses der US-Regierung geworden ist, die die Region als unbegrenztes natürliches Reservoir gefährlicher Krankheitserreger und als Testgebiet für experimentelle medizinische Behandlungen betrachtet.

Das US-Verteidigungsministerium hat zugegeben, dass es einige Labors in der Ukraine unterstützt, betonte aber, dass diese Bemühungen auf die Verhinderung des Ausbruchs von Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen ausgerichtet sind und dass die Labors Eigentum der jeweiligen Länder sind und von diesen betrieben werden, nicht von den Vereinigten Staaten. Westliche Beamte haben Moskaus Untersuchungen stets als Desinformation abgetan, die darauf abzielt, „legitime“ Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu diskreditieren.

Moskau und Peking haben jedoch von den USA mehr Transparenz in Bezug auf ihre militärischen biologischen Aktivitäten gefordert. Letztes Jahr haben sich die beiden Länder auf ein gemeinsames Vorgehen gegen biologische Sicherheitsbedrohungen und die Stärkung des Übereinkommens über biologische und toxische Waffen (BTWC) geeinigt.