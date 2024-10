Elon Musk warnt vor den Wahlen im Jahr 2024

Von Vigilant Fox

Diese düsteren Bemerkungen kamen, als Musk bei Trumps historischer Rückkehr nach Butler, Pennsylvania, sprach.

Der reichste Mann der Welt trug einen schwarzen MAGA-Hut und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Occupy Mars“ und betrat die Bühne bei Trumps historischer Rückkehr nach Butler, Pennsylvania, wo er vor 12 Wochen durch Schüsse von Thomas Crooks beinahe sein Leben verlor.

Trump hatte die Menge bereits in Stimmung gebracht, aber die Energie stieg noch weiter an, als er Musk auf die Bühne bat und verkündete: „Sein Name ist Elon Musk! Er hat die Redefreiheit gerettet. Er hat so viele verschiedene großartige Dinge geschaffen. Wo ist er? Komm hier hoch, Elon.“

Musk konnte seine Begeisterung kaum zurückhalten und sprang buchstäblich vor Freude in die Luft. Trump lobte Musk weiterhin für seine Beiträge und betonte, dass sein Autounternehmen Tesla der erste große amerikanische Autoriese seit Generationen sei und dass SpaceX der Grund dafür sei, dass amerikanische Astronauten ins All fliegen können.

Auf der Bühne hielt sich Musk nicht zurück und ging hart mit der Biden-Harris-Regierung ins Gericht. „Der wahre Test für den Charakter eines Menschen ist, wie er sich unter Beschuss verhält“, begann Musk.

„Und wir hatten einen Präsidenten, der keine Treppe hinaufsteigen konnte, und einen anderen, der nach einem Schuss mit den Fäusten in die Luft schlug. ‚Kämpfen, kämpfen.‘ Blut lief ihm übers Gesicht. Nun ist Amerika die Heimat der Tapferen, und es gibt keine wahrere Prüfung als Mut unter Beschuss“, sagte Musk.

Die Stimmung änderte sich, als Musk eine ernste Warnung über die Zukunft Amerikas aussprach, falls die Demokraten im November gewinnen sollten. „Die andere Seite will Ihnen die Redefreiheit nehmen. Sie wollen Ihnen das Recht nehmen, Waffen zu tragen. Sie wollen Ihnen das Recht nehmen, effektiv zu wählen.“

Musk wies darauf hin, dass in 14 Bundesstaaten kein Wählerausweis erforderlich ist, darunter auch im Bundesstaat Kalifornien, der ein Gesetz zum Verbot von Wählerausweisen verabschiedet hat. „Wie soll man eine gute, ordnungsgemäße Wahl abhalten, wenn es keinen Ausweis gibt?“, fragte Musk. „Das ist einfach bedeutungslos“, beklagte er.

Musk betonte auch die Bedeutung der Redefreiheit und sagte: „Man muss Redefreiheit haben, um Demokratie zu haben.“

„Deshalb gibt es den ersten Zusatzartikel. Und der zweite Zusatzartikel soll sicherstellen, dass wir den ersten Zusatzartikel haben“, erklärte Musk.

Er fügte hinzu, dass die Demokratische Partei eine so große Bedrohung für Amerika darstelle, dass die US-Verfassung auf dem Spiel stehe. „Präsident Trump muss gewinnen, um die Verfassung zu bewahren. Er muss gewinnen, um die Demokratie in Amerika zu bewahren.“

Schließlich rief Musk die Menge mit einem kraftvollen Aufruf zum Handeln zusammen und forderte Millionen von Zuschauern auf, „zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen“ und „zu wählen, zu wählen, zu wählen“ bei der „wichtigsten Wahl unseres Lebens“.

„Dies ist eine Situation, in der wir gewinnen müssen“, betonte Musk, denn wenn die Demokraten die Macht übernehmen, wird dies die ‚letzte Wahl‘ sein.

Daher bittet er seine Anhänger, ‚eine Plage zu sein‘ und alle, die sie kennen und nicht kennen, dazu zu bringen, sich für die Wahl im November registrieren zu lassen.

„Diese Wahl könnte durch 1.000 Stimmen, 500 Stimmen, einen winzigen Vorsprung entschieden werden. Also bringen Sie alle, die Sie kennen, dazu, sich für die Wahl zu registrieren.“