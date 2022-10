Elon Musks übergroße Rolle im Ukraine-Konflikt bietet einzigartige Chancen

Wäre Musk nicht ein so leidenschaftlicher Unterstützer Kiews gewesen und hätte er buchstäblich Nägel mit Köpfen gemacht, indem er das Militär mit zig Millionen Dollar subventionierte, bevor er pragmatisch erkannte, dass dies aus geschäftlicher Sicht finanziell nicht tragbar ist, dann wären sein gut gemeinter Friedensvorschlag und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die weltweite Wahrnehmung des Konflikts auf der Strecke geblieben.

Die ganze Welt spricht heute über Elon Musk, den weltweit vermögendsten Menschen, der vor allem als CEO von Tesla, SpaceX und anderen visionären Technologieunternehmen bekannt ist. Sein jüngster Vorschlag für eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts rief den ganzen Zorn der westlichen Unterstützer dieser zerfallenden ehemaligen Sowjetrepublik hervor, die ihn böswillig beschuldigten, ein sogenannter „russischer Agent“ zu sein. Diese falsche Vorstellung wurde in den Köpfen vieler noch verstärkt, nachdem er das Pentagon gebeten hatte, die Rechnung für die Starlink-Satelliten-Internet-Terminals zu übernehmen, die er Kiew geschenkt hatte.

Diese Entwicklung folgte kurz auf die Aufregung über seine „politisch unbequemen“, aber objektiv gut gemeinten Bemühungen, eine Eskalation des Ukraine-Konflikts bis zu einem russisch-amerikanischen Atomkrieg zu verhindern. Der Gründer der Eurasia Group, Ian Bremmer, behauptete zwischenzeitlich skandalöserweise, Musk habe ihm angeblich gesagt, dass er mit Präsident Putin gesprochen habe, bevor er eine entsprechende Umfrage auf Twitter gepostet habe, was der Multimilliardär schnell dementierte. Dennoch blieb bei vielen der Eindruck zurück, dass der Visionär nicht so fest auf der Seite Kiews steht, wie sie zunächst dachten.

In Anbetracht der jüngsten Ereignisse besteht kein Zweifel daran, dass Musk im Ukraine-Konflikt eine überragende Rolle gespielt hat. Allein dadurch, dass er der weltweit vermögendste Mensch ist, der gerade wieder einmal dabei ist, Twitter, die weltweit führende Social-Media-Plattform, zu kaufen, hat er bereits immensen globalen Einfluss. Berücksichtigt man die unverzichtbare Rolle, die Starlink für die Aufrechterhaltung der militärischen Kommunikation in Kiew während des von den USA geführten NATO-Vertreterkriegs gegen Russland spielt, sowie seinen gut gemeinten Friedensvorschlag, so ist klar, dass er eine Kraft ist, mit der man rechnen muss.

Daraus ergeben sich einzigartige Möglichkeiten, mit denen niemand rechnen konnte, als Ende Februar die jüngste Phase dieses langjährigen Konflikts begann. Zunächst einmal hat er sich durch sein entschlossenes militärisch-technologisches Eingreifen, indem er Kiew so viele Starlink-Terminals schenkte, als eine Art Superheld präsentiert, obwohl im Nachhinein klar ist, dass er natürlich erwartete, im weiteren Verlauf einen Gewinn zu erzielen, und nicht daran interessiert war, das System auf unbestimmte Zeit mit zig Millionen Dollar pro Jahr zu subventionieren. Daran ist nichts auszusetzen, und es ist eigentlich ein kluger Geschäftsplan.

Militäraufträge, wie er sie sich vorstellt, bringen viel Geld ein, und sie könnten auch indirekten Einfluss auf die Politik haben, ganz zu schweigen vom Prestige. So wie die Rüstungsunternehmen, die mit dem militärisch-industriellen Komplex der USA verbunden sind, weithin als einflussreich auf Beamte gelten, vorwiegend durch die Finanzierung von Denkfabriken, die bekanntermaßen von ihnen gelesen werden, so könnte auch Musk etwas Ähnliches tun. Diese Beobachtung führt zu der Annahme, dass er teilweise von prestigebezogenen Motiven angetrieben wird, insbesondere im Zusammenhang mit seinem Superhelden-Image der letzten Jahre.

Das Faszinierende an Musk ist, dass er die Welt aufrichtig verbessern will, auch wenn seine Vorschläge – sei es der Inhalt oder sogar der Geist – nicht von allen seinen Anhängern geteilt werden. Das erklärt, warum er seinen beispiellosen Einfluss auf Twitter nutzte, um seinen jüngsten Friedensvorschlag zu verbreiten, der bedauerlicherweise zahllose Leute aus der Goldenen Milliarde des von den USA geführten Westens auf den Plan rief, darunter auch die ukrainischen Vertreter dieses Blocks im Neuen Kalten Krieg. Der ukrainische Botschafter in Deutschland forderte Musk auf, sich zu verpissen“, was er sarkastisch als Erklärung für seine jüngsten Starlink-Aktivitäten anführte.

Wie CNN enthüllte, hatte SpaceX bereits vor diesem Online-Austausch einen Brief an das Pentagon geschickt, in dem es darum bat, die Kosten zu übernehmen. Seine Geschäftspläne waren also offensichtlich keine Reaktion auf den unflätigen Diplomaten, auch wenn er sich scheinbar einen Spaß daraus machte, spielerisch zu suggerieren, dass es sich um eine prinzipielle Aussage darüber handelte, nicht sprichwörtlich die Hand zu beißen, die die eigene Seite buchstäblich mit ihrer unverzichtbaren Satellitenkommunikation versorgt. Die Überreaktion, die sein Friedensvorschlag auslöste, diente auch noch einem anderen Zweck, wenn auch nur ungewollt, nämlich der Entlarvung der Kriegslust.

Musk ist es ernst damit, eine Eskalation des Ukraine-Konflikts bis zu einem russisch-amerikanischen Atomkrieg zu verhindern, von dem er fast naiv annahm, dass er von allen geteilt wird, da alle Menschen ein selbstverständliches Interesse daran haben, ihr Überleben zu sichern, indem sie die Apokalypse abwenden. Er muss daher aufrichtig schockiert gewesen sein, als er den giftigen Hass sah, den sein gut gemeinter Friedensvorschlag von derselben Seite hervorrief, deren Militär er bisher mit zig Millionen Dollar subventioniert hat. Man kann sich nur vorstellen, welche Auswirkungen dies auf sein sich entwickelndes Weltbild hatte.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich all dies in der Öffentlichkeit in den sozialen Medien abspielte, sodass jeder sehen konnte, wie sehr viele der Kiewer Anhänger wirklich Lust auf Krieg haben, selbst wenn dies einen gefährlichen Flirt mit einer nuklearen Apokalypse bedeutet. Damit wurde das sorgfältig kultivierte Bild über diese Seite des Ukraine-Konflikts, das von den US-geführten westlichen Mainstream-Medien (MSM) und den wichtigsten Einflussnehmern in der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft, den Medien, der politischen Gemeinschaft, den Think Tanks usw. künstlich erzeugt wurde, wirkungsvoll konterkariert.

Hier wird Musks ohnehin schon übergroßer Einfluss noch größer, denn ironischerweise war es niemand anderes als einer der weltweit bekanntesten Unterstützer Kiews – dessen Spenden die militärischen Fähigkeiten des Landes in einer Weise verbessert haben, wie es nicht einmal das Pentagon selbst könnte, obwohl es die mächtigsten Streitkräfte in der Geschichte der Menschheit vertritt -, der sie bloßstellte. Die unvorstellbare Geldsumme, die in diese weltweite Wahrnehmungsmanagementkampagne zur Unterstützung dieser Seite geflossen ist, wurde sofort wertlos, nachdem er versehentlich ihre Unterstützer ausgelöst hatte.

Was daran so bedeutsam ist, ist, dass es einen Wendepunkt in der Dimension der Informationskriegsführung im Ukraine-Konflikt markiert, bei dem sich die globale Wahrnehmung eindeutig in eine Richtung verschoben hat, die für die Kriegstreiber der Elite und ihre verrückten Unterstützer „politisch unbequem“ ist. Dieser Trend zeichnete sich bereits vor seiner Wahl ab, ist nun aber unumkehrbar und hat die beispiellosen Bemühungen zunichte gemacht, die Weltöffentlichkeit und insbesondere die Goldene Milliarde zu manipulieren, damit sie diesen Stellvertreterkrieg ungeachtet der Kosten, einschließlich des glaubwürdigen Risikos eines apokalyptischen russisch-amerikanischen Atomkriegs, unterstützen.

Wäre Musk nicht ein so leidenschaftlicher Befürworter Kiews gewesen und hätte er buchstäblich Nägel mit Köpfen gemacht, indem er das Militär mit zig Millionen Dollar subventioniert hat, bevor er pragmatisch erkannte, dass dies aus wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar ist, dann wären sein gut gemeinter Friedensvorschlag und seine daraus resultierende Wirkung auf die Umgestaltung der weltweiten Wahrnehmung des Konflikts in die Hose gegangen. Stattdessen wird er gerade wegen des Superhelden-Images, mit dem er in den letzten Jahren in Verbindung gebracht wurde und das durch die erwähnte Subventionierung gestärkt wurde, von vielen objektiv als vertrauenswürdig angesehen.

Aus diesen Gründen sind die böswilligen Behauptungen, er sei ein sogenannter „russischer Agent“, nicht haltbar und sogar kontraproduktiv für diejenigen, die sie verbreiten, da sie diese Kräfte nur noch mehr als die verrückten Kriegstreiber entlarven, die sie sind. Ohne es zu wollen, hat Musk die MIC-MSM-Achse zerschlagen und damit buchstäblich Millionen von Köpfen in der ganzen Welt befreit, die nun endlich die Wahrheit über diese Wahrnehmungsmanagement-Operationen sehen, wie sie objektiv existieren, was sie natürlich empfänglicher für den Vorschlag macht, den Friedensprozess wiederzubeleben, um eine Eskalation des Konflikts zu verhindern.

Der Zeitpunkt hätte auch nicht besser gewählt sein können, denn der türkische Präsident Erdogan versucht genau das, nachdem er bereits frühere Gespräche geführt hat, die letztlich daran scheiterten, dass der ehemalige britische Premierminister Johnson den Prozess sabotierte, wie ukrainische Medien selbst berichteten. Um es klarzustellen: Musks finanziell vernünftige Geschäftskalkulationen in Bezug auf Starlink und seine berühmte Twitter-Friedensumfrage waren nicht mit diesem Staatschef abgestimmt, obwohl dieser reine Zufall dennoch unwissentlich dessen gut gemeinte Bemühungen erleichtert, die der weltweit vermögendste Mensch teilt.

Zusammenfassend lässt sich Musks übergroßer Einfluss auf den Ukraine-Konflikt als eine Kombination aus seiner unverzichtbaren Subventionierung der militärischen Kommunikationsnetze Kiews und der Auswirkung seines Friedensvorschlags auf das kriegstreiberische Wahrnehmungsmanagement der MIC-MSM-Achse zusammenfassen. Wie es der Zufall will, kam dies alles genau zum richtigen Zeitpunkt und fällt mit einem weiteren Vorstoß von Präsident Erdoğan zur Wiederbelebung des Friedensprozesses zusammen, der, wenn er erfolgreich ist, Musks Vermächtnis als Superheld im wahren Leben festigen könnte, der im Nachhinein vielleicht sogar eine nukleare Apokalypse abgewendet hat.