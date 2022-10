Verdecktes Verbrechen: Das perfekte Gift – Mord durch Impfung… 5 Monate später

„Wenn man eine chronische Entzündung in den Gefäßen verursacht, verursacht man eine chronische Krankheit, die schließlich zum Versagen führen kann.“

Wann hören die Zellen auf, Spike-Protein zu produzieren? „Die Antwort ist, dass das niemand weiß, weil niemand die Studie durchgeführt hat“, sagte der klinische und anatomische Pathologe Ryan Cole in einem Interview mit Steve Kirsch.

Wir wissen jedoch, dass eine Studie von Dr. Bansal im Journal of Immunology einen Anstieg der zirkulierenden Exosomen bis zu vier Monate nach der Inokulation zeigte. Man kann also davon ausgehen, dass die Sequenz noch vorhanden ist und den Spike bildet.

Aber wie können wir sicher sein, dass dies auf die Impfung zurückzuführen ist?

Nun, bei der COVID-Injektion werden nur Antikörper gegen Spike gebildet, während bei der natürlichen Infektion Antikörper sowohl gegen Spike als auch gegen das Nukleokapsid gebildet werden. Wenn man also Spike ohne das Nukleokapsid an seltsamen Orten wie dem Gehirn und dem Herzen findet, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass es an der Impfung liegt.

Da die COVID-19-Impfstoffe nur für das Spike-Protein codieren, nicht aber für das Nukleokapsid, das bei der natürlichen Infektion vorkommt, konnte der Arzt bei der Autopsie feststellen, dass die Herz- und Gehirnentzündung durch die COVID-19-Impfung und nicht durch die natürliche Infektion verursacht wurde.

Und was Dr. Cole bei seinen Autopsien feststellt, ist das Vorhandensein von Spike ohne Nukleokapsid (durch den Impfstoff verursacht).

Es gibt Spike-Protein in [dem] Herz; es gibt Spike-Protein in [dem] Gehirn. Es gibt Spike-Protein in der Leber, aber es gibt kein Nukleokapsid. Und diese Todesfälle traten bei den meisten dieser Patienten unmittelbar nach der zweiten Impfung ein.

Was viele Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass der eigentliche Höhepunkt des Todes etwa fünf Monate später eintritt“, kommentierte Steve Kirsch.

„Richtig“, antwortete Dr. Cole.

Es handelt sich um ein Zusammenspiel mehrerer Mechanismen: Aktivierung anderer Viren, Spike, der die Gerinnung verursacht, mitochondriale Ermüdung. Und ich würde vermuten, dass es bei all diesen Mechanismen noch viele weitere gibt. Sie haben meinen Vortrag an diesem Wochenende gesehen; es gibt zwischen 12 und 20 Mechanismen, aber das Zusammenwirken dieser Mechanismen im Laufe der Zeit verursacht offensichtlich chronische Krankheiten. Ein großartiges Beispiel dafür ist Dr. Malhotra im Vereinigten Königreich, ein bekannter Kardiologe; sein Vater war gesund und hatte eine gute Herzuntersuchung. Nach der zweiten Spritze, etwa sechs Monate später, verstarb sein Vater. Er hatte eine schwere Coviderkrankung.

Also all diese kleinen Mechanismen – der Spike verursacht eine Entzündung in den Gefäßen. Das ist der Hauptweg. Jedes Organ in Ihrem Körper hat Gefäße. Wenn man also eine chronische Entzündung in den Gefäßen verursacht, verursacht man eine chronische Krankheit, die schließlich zum Versagen führen kann, in seinem Fall eine schwere Atherosklerose, die er vorher nicht hatte. Das ist also die Frage – all diese Mechanismen. Anstelle eines Flächenbrandes, bei dem die Menschen schnell an einer Anaphylaxie durch Polyethylenglykol sterben, sehen wir bei diesen Patienten eher einen schwelenden Flächenbrand, bis sich die Krankheits- und Entzündungslast schließlich zu einer Lebensunfähigkeit summiert.

Und so kommt es zu diesen fast nicht nachweisbaren, durch die Impfung verursachten Todesfällen, bei denen es sehr schwierig ist, die Impfung verantwortlich zu machen. Und deshalb möchte man keine Autopsien durchführen… weil dort die Beweise liegen, solange man die richtigen Färbetechniken anwendet.

