Auf der ganzen Welt explodieren neue Krebsdiagnosen bei jungen Menschen

Warum wird bei so vielen jungen Menschen (unter 50) Krebs im Frühstadium diagnostiziert? Dies ist das bedauerliche Ergebnis einer neuen Studie, die kürzlich in der Zeitschrift Nature Reviews Clinical Oncology veröffentlicht wurde. Einigen Quellen zufolge steigt die Zahl der Fälle, in denen bei Personen in ihren 20er und 30er-Jahren fortgeschrittener und in einigen Fällen unheilbarer Krebs diagnostiziert wird, geradezu sprunghaft an, berichtete Dr. Suneel Kamath, ein medizinischer Onkologe für Magen-Darm-Erkrankungen an der Cleveland Clinic, kürzlich auf CNN. In einer neuen Studie, die von Forschern aus Harvard veröffentlicht wurde, werden in 44 nationalen Krebsregistern neue Fälle von Krebs im Frühstadium gemeldet, die mit 14 Krebsarten in Zusammenhang stehen, von denen viele das Verdauungssystem betreffen. Entsteht eine neue Krebsepidemie?

Die Studienautoren weisen darauf hin, dass fortschrittliche Erkennungsmethoden zu den steigenden Raten beigetragen haben, obwohl die Studienautoren berichten, dass „auch ein echter Anstieg der Inzidenz von Frühformen mehrerer Krebsarten zu verzeichnen ist.“

Die Inzidenz von Krebserkrankungen im Frühstadium weltweit und schlagen Maßnahmen vor, mit denen die Belastung durch Krebs und andere chronische, nicht übertragbare Krankheiten verringert werden kann.

Risikofaktoren, die mit der modernen Welt in Verbindung gebracht werden, könnten ein Faktor sein, der zu „erheblichen multigenerationalen Veränderungen im Exposom“ führt, was auf zahlreiche Faktoren hindeutet, von der Art des Lebensstils und der Fettleibigkeit bis zur Umwelt und einem problematischen Mikrobiom. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass „die Auswirkungen einzelner Expositionen weitgehend unbekannt bleiben“.

Bild: Trends in der Inzidenz ausgewählter früh auftretender Krebsarten

Forschungsleiter/Investigator

Tomotaka Ugai, Brigham and Women’s Hospital, MPE Molekulare Pathologische Epidemiologie, Abteilung für Pathologie, Harvard Medical School; Harvard T.H. Chan School of Public Health, Abteilung für Epidemiologie; Korrespondierender Autor.

Shuji, Ogino, Brigham and Women’s Hospital, MPE Molekulare Pathologische Epidemiologie, Abteilung für Pathologie, Harvard Medical School; Harvard T.H. Chan School of Public Health, Abteilung für Epidemiologie; Broad Institute des MIT und Harvard, Cambridge; Dana-Farber Harvard Cancer Center; Korrespondierender Autor.

Aufruf zum Handeln: Dieses wachsende Phänomen muss durch den Einsatz prospektiver Kohortenstudien, einschließlich spezieller Biobanking- und Datenerfassungstechnologien, umfassender untersucht werden, während Fachleute des öffentlichen Gesundheitswesens und des Gesundheitswesens für diese Trends sensibilisiert werden müssen.