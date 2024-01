Ende der Rechten und der Linken, Triumph des Turbokapitalismus

Diego Fusaro

In Anlehnung an die „Abenteuer der Dialektik“, wie Merleau-Ponty sie nannte, kann der Übergang zum Turbokapitalismus (oder absolut-totalitären Kapitalismus) als historischer Übergang von einer Form des Kapitalismus, die durch das Vorhandensein zweier Klassen (der bürgerlichen und der proletarischen) gekennzeichnet ist, zu einer noch nie dagewesenen Form des „postklassischen“ Kapitalismus interpretiert werden, der sich nicht mehr durch die Existenz von Klassen im engeren Sinne (als Subjektivität an sich und per se) auszeichnet und gleichzeitig durch maximale Ungleichheit gekennzeichnet ist. Dieser evolutionäre Prozess hat auch den tiefgreifenden Grund für die Obsoleszenz der Links-Rechts-Dichotomie bestimmt, „zwei heute nutzlose Worte“.

Unter einem „postklassischen“ Kapitalismus, d.h. wortwörtlich „klassenlos“, sollten wir nicht eine Produktionsweise verstehen, in der es keine individuellen und kollektiven Unterschiede in Bezug auf Wissen, Macht, Einkommen und Konsum gibt. In der Tat nehmen diese Unterschiede im Rahmen der neoliberalen Kosmopolitisierung (deren motd’ordre genau der Slogan „Ungleichheit“ ist) exponentiell zu. Aber nicht, indem sie an sich und per se „Klassen“ als bewusste Subjektivitäten und Träger kultureller und ideeller Unterschiede bilden. Denn als „Klassen“ kommen an sich und per se weder der national-populäre Diener noch der global-elitäre Herr in Frage. So paradox es auch erscheinen mag, aber gerade in dem Moment, in dem – Berlin, 1989 – das Kapital beginnt, klassenmäßiger denn je zu werden und radikalere Ungleichheiten als bisher zu schaffen, werden die Klassen, die als Gruppen verstanden werden, die mit „in-se-ness“ und „per-se-ness“ ausgestattet sind, in den Hintergrund gedrängt. Konkret: Die Proletarier hören nicht auf zu existieren und werden durch die zunehmend asymmetrische Konzentration des Kapitals sogar noch zahlreicher. Aber sie besitzen nicht mehr das antagonistische „Klassenbewusstsein“ und genau genommen wird das Proletariat selbst zu einem „Prekariat“, das zu Flexibilität und Nomadentum, zu Mobilität