Warum richtiges Atmen der Schlüssel zu optimaler Gesundheit ist

Die Geschichte auf einen Blick

In dem obigen Interview kommt Dr. Peter Litchfield zu Wort, der meiner Meinung nach einer der besten Atmungsexperten der Welt ist. Ich habe an seinem Atemkurs teilgenommen, der mir eine tiefe Wertschätzung für das, was er lehrt, vermittelt hat. Keiner der Atmungsexperten, die ich zuvor befragt habe, kann sich mit Litchfield messen, wenn es um das Verständnis der Atmungsphysiologie und ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit geht.

Laut Litchfield – der über eine jahrzehntelange klinische Ausbildung sowohl in Atmungsphysiologie als auch in Verhaltenspsychologie verfügt – entwickeln sich dysfunktionale Atemgewohnheiten in der Regel als Reaktion auf ein emotionales Trauma. Es verankert sich in den Schaltkreisen Ihres Gehirns, und wenn Sie auf diesen Auslöser stoßen, werden sie aktiviert und Ihr Kohlendioxid (CO2)-Spiegel sinkt.

Vielleicht haben Sie in den letzten Monaten schon einen Hinweis darauf bekommen, dass ich CO2 sehr schätze. Es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Moleküle in Ihrem Körper. Ich werde mich im kommenden Jahr eingehend damit befassen, denn Strategien zur Erhöhung Ihres CO2-Spiegels gehören wahrscheinlich zu den besten Maßnahmen, die Sie zur Optimierung Ihrer Gesundheit ergreifen können.

Je höher der Wert ist, den Sie innerhalb des biologischen Normalbereichs erreichen können, desto besser. Die meisten von uns sind nicht einmal in der Nähe dieses Bereichs. Und wenn Sie glauben, dass Sie bereits gut atmen, weil Sie Bauchatmung, Tiefenatmung oder Buteyko-Atmung praktizieren, werden Sie überrascht sein, denn zu einer optimalen Atmung gehört viel mehr als nur zu lernen, wie Sie Ihre Atmung verlangsamen, abschwächen oder vertiefen.

Verhaltensphysiologie

Litchfield blickt auf eine lange und abwechslungsreiche berufliche Laufbahn zurück, doch sein Hauptinteresse gilt der Verhaltensphysiologie, einem Bereich, in dem die Physiologie als programmierbares System betrachtet wird. Wie er erklärt, reguliert sich die Physiologie selbst:

Sehen Sie sich die Gewohnheiten an, die wir in unserem Leben erlernen. Sehen Sie sich meine Hände an. Ich bewege meine Hände in diesem Moment. Sehen Sie sich meinen Kopf an und wie ich ihn bewege. Ich habe das unbewusst gelernt. Ich bin eine ganze Sammlung erstaunlicher Gewohnheiten, Tausende von Gewohnheiten, die genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort ins Spiel kommen.

Der Körper ist ein lernendes, lebendiges System. An dem Tag, an dem die erste Zelle entstand, wurde die Psychologie geboren. Es ist wirklich wichtig, das zu verstehen. Es sind nicht nur ‚Sie‘, die atmen. Dein Körper ist es, der atmet. Das sind nicht nur genetische oder organische Überlegungen. Der Körper wird ständig programmiert durch das, was er tut und was daraus resultiert, und die Atmung ist da keine Ausnahme.

Die Physiologie ist wirklich psychophysiologisch, weil sie ein lernendes System ist … Eines der wichtigsten Dinge in unserer Arbeit in der Atemverhaltensanalyse ist, dass die Menschen lernen müssen, eine funktionierende Partnerschaft mit ihrem Körper einzugehen …

„Es lernt im Grunde genommen. Es tut etwas und es gibt eine Konsequenz, und auf der Grundlage dieser Konsequenz ändert es sein Verhalten. Die Physiologie sammelt Informationen, speichert Informationen. Sie nutzt Informationen auf allen Ebenen, nicht nur auf der Ebene des Gehirns, sondern sogar auf zellulärer Ebene. Sie sammelt und nutzt Daten. Das ist es, was wir letztlich als Lernen bezeichnen; das heißt, Physiologie ist Verhalten, sie ist Psychologie in Aktion.

Gewohnheiten dienen einem Zweck

Wie Litchfield erklärt, dienen Gewohnheiten immer einem Zweck. Sie machen nur dann eine Gewohnheit, wenn sie Ihnen oder Ihrer Physiologie in irgendeiner Weise dient. Deshalb ist es so wichtig, eine Partnerschaft mit Ihrem Körper einzugehen, Ihre Gewohnheiten zu erforschen und herauszufinden, wie oder warum Sie sie überhaupt erst erlernt haben.

In gewissem Sinne könnte man sagen, dass Ihr physiologisches System ein Teil Ihres Unbewussten oder Unterbewusstseins ist, oder ein Ausdruck davon. Die Aufgabe besteht darin, sich bewusst zu machen, was vor sich geht, denn Ihre Atemgewohnheiten sabotieren möglicherweise unbewusst Ihre Gesundheit.

Sie verstehen nicht, woher diese Symptome und Defizite kommen. Sie denken nicht über ihre Atmung nach. In den Vereinigten Staaten rufen sie den Notruf an und landen in der Notaufnahme … Ein großer Teil unserer Arbeit besteht darin, diese Gewohnheiten zu erkennen.“

Und es ist nicht so, dass diese Person ständig dysfunktional atmet. Es geht darum, dass sie in einem bestimmten Moment auf diese Weise atmet, was dann diese Symptome auslöst.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es für jede Gewohnheit einen Auslöser gibt. Auslöser sind nicht immer da. Sie tauchen zu bestimmten Zeiten auf. In den Statistiken der größeren Städte der Vereinigten Staaten, wie New York City, Chicago und Los Angeles, wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass etwa 60 % der Einsätze von Krankenwagen auf Symptome zurückzuführen sind, die durch eine dysfunktionale Atmung ausgelöst werden.

„Wir konzentrieren uns in unserer Arbeit also darauf, die Atmung als Verhalten zu beobachten und zu lernen“, sagt Litchfield. „Wir verwenden die Atmung nicht als eine Technik, bei der man die Atmung manipuliert, um sich zu entspannen, oder bei der man die Atmung manipuliert, um eine jenseitige Erfahrung zu machen, bei der man dissoziiert.

Was ist eine Atmungsgewohnheit?

Wie erkennt man also eine Atemgewohnheit? Es gibt viele Komponenten, auf die man achten muss, darunter die folgenden:

Was die tiefe Atmung mit Ihrem Körper macht

Entgegen der landläufigen Meinung verbessert die tiefe Atmung nicht die Sauerstoffversorgung. Wenn Sie tief atmen, verringert sich der Blutfluss zu Ihrem Gehirn, weil sich die Blutgefäße im Gehirn verengen (Vasokonstriktion).

Außerdem kann das Zytoplasma in den roten Blutkörperchen zu alkalisch werden, und das von den roten Blutkörperchen getragene Hämoglobin kann unfreundlich werden, d. h. es ist weniger bereit, den Sauerstoff, den es transportiert, an die Gewebe abzugeben, die ihn benötigen. Die tiefe Atmung trägt also zu einem Sauerstoffdefizit bei, das durch die Gefäßverengung bereits entstanden ist.

Die Vasokonstriktion tritt auf, weil der primäre vaskuläre Zweck von CO2 die Vasodilatation ist. Wenn Sie ausreichend CO2 in Ihrem Körper haben, öffnet es Ihre Blutgefäße viel effektiver als Stickstoffmonoxid, denn Stickstoffmonoxid hat eine dunkle Seite. Es bindet sich an den Komplex IV in Ihren Mitochondrien und schaltet die Elektronentransportkette ab. Im Idealfall sollte die Gefäßerweiterung also durch CO2 und nicht durch Stickstoffmonoxid erfolgen.

Das Ergebnis der Überatmung ist also ein Blutverlust im Gehirn, ein Sauerstoffverlust, ein Glukoseverlust und Elektrolytveränderungen im Gehirn, die dann die Voraussetzungen für eine Laktatazidose in den Neuronen (Gehirnzellen) schaffen. „Die meisten Menschen, ob Laien oder Fachleute, haben keine Ahnung, dass dies geschieht“, sagt Litchfield.

Diese Veränderungen im Gehirn wiederum führen zu einer Enthemmung, bei der Emotionen – oft Wut oder Angst – freigesetzt werden. Diese Freisetzung von Emotionen kann Ihnen helfen, mit einer schwierigen Situation oder Umgebung zurechtzukommen. Überatmung (Atmung, die zu einem CO2-Defizit führt) führt zu einem Ergebnis (einer Verstärkung), das Ihnen nützt und somit eine „Lösung“ für ein wahrgenommenes Problem ist, ein erfolgreicher Bewältigungsmechanismus.

Sie können sich nicht konzentrieren. Sie können sich nicht erinnern, was passiert ist. Sie fühlen sich unfähig, zu funktionieren. Sie sind am Rande einer Panikattacke. Die nächste Person sagt: „Hey, das ist irgendwie cool. Ich mag das wirklich.‘ Sie haben eine ganz andere Reaktion darauf. Wir untersuchen also unter anderem, wie Menschen auf die physiologischen Veränderungen reagieren, die durch die Atmung hervorgerufen werden.“

Automatische Reflexe regulieren Ihren CO2-Spiegel

Wie Litchfield erklärt, wird der CO2-Spiegel durch automatische Reflexe reguliert. Es gibt Rezeptoren im Gehirn und im arteriellen System, die auf die CO2-Konzentration und den pH-Wert verschiedener extrazellulärer Flüssigkeiten wie Blutplasma und interstitielle Flüssigkeiten (die Zellen umgeben) reagieren. Im arteriellen System gibt es Rezeptorstellen, die auf die Sauerstoffkonzentration reagieren, überraschenderweise aber nicht im Gehirn.

Dieses System ist nicht darauf ausgelegt, aus dem Gleichgewicht zu geraten, nur weil man gestresst ist. Sofern Sie sich keine schlechten Atemgewohnheiten angewöhnt haben, optimiert Ihre Atmung die Atmung unabhängig von den meisten Umständen, z. B. beim Sprechen.

Wie Litchfield erklärt, reguliert die Atmung die säurebasierte Physiologie in den extrazellulären Körperflüssigkeiten. Ihr Körper muss in der Lage sein, den pH-Wert schnell und fast sofort zu ändern, denn wenn dies nicht der Fall wäre, würden Sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten und könnten sogar sterben. Obwohl schlechte Atemgewohnheiten beispielsweise schnell zu einer Ohnmacht führen können, gibt es Sicherheitsmechanismen, die uns schützen.

Das Kohlendioxid wird durch die Art und Weise, wie Sie atmen, gesteuert. Sobald Sie also beginnen, die Atmung zu übernehmen, entziehen Sie den Reflexen die Kontrolle, was sich durch eine Atemverhaltensanalyse feststellen lässt.

Überatmen Sie?

Zu den Symptomen eines CO2-Mangels (Hypokapnie), der durch Überatmung verursacht wird, gehören unter anderem:

Wenn Sie häufig unter einem dieser Symptome leiden, ist es möglich, dass Sie mit Hypokapnie, d. h. niedrigen CO2-Werten, zu kämpfen haben, und der Hauptgrund für Hypokapnie ist eine schlechte Atemgewohnheit als Reaktion auf alle möglichen Auslöser, wie z. B. Stress. Die Lösung besteht in diesem Fall darin, die fehlerhaften Atemgewohnheiten zu erkennen und sie zu korrigieren.

Optimieren Sie Ihr CO2 durch das Erlernen besserer Atemgewohnheiten

Sie können Ihre CO2-Konzentration sehr genau mit einem Gerät messen, das als Kapnometer bezeichnet wird. Die Wellness-Version davon ist als CapnoTrainer bekannt:

„Die Möglichkeit, Kohlendioxid zu messen, ist natürlich die beste aller Welten. Es gibt zwar Möglichkeiten, die Überatmung ohne Kapnometer zu untersuchen, aber das ist nur sehr begrenzt möglich. Es kann sein, dass man sich nicht bewusst ist, wie man beeinflusst wird, daher ist es ohne Kapnometer oder CapnoTrainer sehr schwierig.

Aber letztlich geht es nicht darum, dass man Technologie braucht. Die Idee ist, dass Sie verstehen, dass Sie Gewohnheiten erlernt haben und dass Sie identifizieren, was diese Gewohnheiten sind, ihre Komponenten, ihre Motivation, ihre Ergebnisse, Ihre Glaubenssysteme und alle möglichen Dinge, die damit zusammenhängen, so dass Sie lernen können, wer Sie aus der Perspektive der Atmung sind.

Es geht nicht um eine Atemtechnik. Es geht um das Erlernen von Techniken, darum, wie Sie zu einem anderen Wesen werden, wenn es um die Art und Weise geht, wie Sie atmen, und Ihre Gewohnheiten optimieren die Atmung, Ihre Gewohnheiten optimieren die säurebasierte Physiologie.

Wenn Sie Ihr CO2 aus der Perspektive der erlernten Gewohnheiten betrachten wollen, können Sie ein Gerät mieten, was es für viele Menschen erschwinglich macht. Ein CapnoTrainer ist in gewisser Weise anders als ein Kapnometer. Ein Kapnometer wird technisch gesehen in der Medizin, in der Chirurgie, in der Intensivmedizin, in der Notfallmedizin und so weiter verwendet.

Aber ein CapnoTrainer wird verwendet, um etwas über Ihre Atmung zu erfahren. Wie atmen Sie? Wie wirkt sie sich auf Sie aus? Welche Gewohnheiten haben Sie? Wie können Sie neue Gewohnheiten erlernen? So etwas in der Art. Man kann diese Geräte mieten oder auch kaufen. Es gibt sie in verschiedenen Versionen.

Es gibt professionelle, einfache und persönliche Versionen. Sie sind alle softwarebasiert, und man kann diese Geräte auf seinem Handy und auf Tablets und Apple-Computern, PC-Computern, was auch immer, bedienen und seine Atmung wirklich im Detail kennen lernen …

Atemverhaltensanalytiker helfen Ihnen dabei. Aber Sie können es auch selbst lernen. Wir haben ein Buch herausgebracht, das Ihnen dabei helfen kann … Die Idee ist, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Funktionieren zu optimieren. Viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass ihre Atmung gestört ist, und schieben ihre Symptome auf alle möglichen anderen Ursachen, die nichts mit der Atmung zu tun haben.

Das gilt auch für die Fachleute im Gesundheitswesen, denn auch sie wissen nichts davon. Sie versuchen herauszufinden, woher die Symptome kommen, aber sie denken nicht an die Atmung …

Die Atemtechniken, die es gibt, gehen im Allgemeinen nicht auf die Gewohnheiten ein. Es kann sein, dass sie versehentlich eine Gewohnheit ansprechen und dann der Technik Anerkennung zollen, anstatt zu verstehen, dass es um eine Art eingebettetes Lernen geht, das in diesem Prozess stattgefunden hat – dass zum Beispiel die Angst angesprochen wurde.

Aber sie denken vielleicht, na ja, es ist die Langsamkeit der Atmung. Langsam zu atmen ist wirklich gut. Es geht also um das parasympathische Nervensystem, und deshalb hat es funktioniert, während es in Wirklichkeit darum ging, dass die Angst, die zum Beispiel mit dem Ende des Ausatmens verbunden ist, durch die angewandte Technik verloren ging.

Aber die Leute konzentrieren sich nicht auf diese Weise … Sie betrachten nicht die erfahrungsbezogene Seite, die für das Verständnis des Atemverhaltens entscheidend ist.“