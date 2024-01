Steht Israel kurz davor, die USA in einen Konflikt mit dem Iran zu ziehen? Eine Einschätzung der aktuellen Lage.

Trotz der Rhetorik aus Washington, die darauf hindeutet, dass die USA eine direkte Konfrontation mit der Islamischen Republik Iran und ihren Verbündeten in der Region ablehnen, sprechen die Maßnahmen der Biden-Administration eine andere Sprache. Obwohl es nicht den Anschein hat, dass die USA eine direkte Konfrontation mit dem Iran anstreben, deutet die Rolle, die sie bei der Unterstützung des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen spielen, darauf hin, dass ein regionaler Konflikt näher ist als je zuvor.

Obwohl die US-Regierung behauptet, sie wolle einen regionalen Krieg in ganz Westasien als Ausweitung des laufenden Krieges zwischen Gaza und Israel verhindern, zeigen ihre Handlungen das genaue Gegenteil. Die USA weigern sich, von ihrer Position der „bedingungslosen Unterstützung“ Israels abzurücken, auch wenn ihr Verbündeter in Tel Aviv das begeht, was die südafrikanische Regierung offiziell als Völkermord an der Bevölkerung von Gaza bezeichnet.

Das Ansehen der USA in der arabischen und muslimischen Welt ist seit Langem durch ihre bedingungslose Unterstützung des israelischen Regimes und seiner fortwährenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk getrübt. Obwohl die Nationen der Levante – Syrien, Libanon, Palästina und Jordanien – ihr Streben nach nationaler Unabhängigkeit und Souveränität mit der Absicht begannen, freundschaftliche Beziehungen zur Regierung der Vereinigten Staaten zu unterhalten, da sie diese als eine weitaus praktikablere Option ansahen als die europäischen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien, ist dieses Bild längst in Vergessenheit geraten. Als 1920 das Syrische Parlament gegründet wurde, in dem Vertreter der vier Nationen der Levante – damals Großsyrien genannt – versuchten, einen demokratischen syrischen Staat zu gründen, wurden diese Bemühungen teilweise von den USA unterstützt, letztlich aber von Frankreich und Großbritannien zerstört.

Die USA hätten in der Region als neutraler Akteur auftreten können, der ein friedliches Ergebnis für alle anstrebt, aber sie verfolgten eine Politik der Aggression, der Unterstützung eines kolonialen Siedlergebildes [Israel] und des Strebens nach Vorherrschaft über die einheimische Bevölkerung in der Region. Sie haben sich dafür entschieden, Diktaturen zu unterstützen, Despoten an die Spitze ihrer Klientelstaaten zu setzen und jeden regionalen Akteur, der nach Unabhängigkeit strebt, gewaltsam zu beseitigen. Von der feindseligen Haltung gegenüber Ägyptens Nasser bis zur illegalen Invasion des Irak, von der Zerschlagung des libyschen Staates durch die NATO bis zur Zerstörung Syriens durch einen grausamen Stellvertreterkrieg hat die US-Regierung in ganz Westasien den Weg der Gewalt gewählt.

Im Jahr 2003 verfügte das US-Militär über die Fähigkeit, ein ganzes Land einfach zu zerlegen, wie es im Irak geschah, und Marionettenregime zu installieren, wie es in Afghanistan geschah. Heute, im Jahr 2024, sind die USA nicht mehr in der Lage, ihre Angelegenheiten auf diese Weise zu regeln. Obwohl Verteidigungsbeamte wissen, dass der Krieg im gesamten sogenannten Nahen Osten nicht mehr so geführt werden kann wie in den frühen 2000er-Jahren oder sogar in den frühen 1920er-Jahren, strahlt das Weiße Haus die gleiche Arroganz aus.

Das Marionettenregime der USA in Afghanistan ist gefallen, ihr schmutziger Krieg gegen Syrien ist gescheitert, ihr Regimewechsel im Irak hat eine neue Reihe feindlicher Milizen hervorgebracht, die ihr Land unbedingt vom westlichen Einfluss säubern wollen, und die Nation Jemen, die seit 2015 ausgehungert und in Stücke gebombt wird, hat sich zu einer Militärmacht entwickelt, mit der man rechnen muss. Die libanesische Hisbollah ist inzwischen in der Lage, der israelischen Armee eine schwere militärische Niederlage beizubringen, und es besteht die ernsthafte Befürchtung, dass sie in einem umfassenden Krieg das von Israel gehaltene Galiläa einnehmen könnte. Ferner haben die bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen drei Monate lang der israelischen Armee, auch mit Unterstützung der USA, die Stirn geboten und die Israelis daran gehindert, mit ihrer Offensive ein einziges Ziel zu erreichen.

Die Menschen in der Region haben keine Angst mehr vor den USA und Israel. Der Gedanke der Abschreckung, der Gedanke, dass Araber, Iraner, Afghanen, Afrikaner und Muslime im Allgemeinen durch Bomben zur Komplizenschaft gezwungen werden können, ist verschwunden. Das Streben nach Freiheit ist gewachsen, es ist zu einer greifbaren Zukunft geworden, die in Westasien fast zum Greifen nahe ist. Jeder Rückschlag, jedes Massaker hat die nächste Generation nur stärker und bereitwilliger gemacht, ihre Ziele für die Befreiung zu verwirklichen, wobei jede Iteration des Kampfes radikaler und dank der innovativen Köpfe im Iran auch militärisch ausgefeilter wurde.

All dies muss berücksichtigt werden, um die Grundzüge der US-Politik der letzten 100 Jahre und die Wahrnehmung der Region durch die US-Regierung zu verstehen. Washington ist nicht mehr der Platzhirsch in der Region, und obwohl dies eine schwer zu schluckende Pille ist, ist es die unausweichliche Realität vor Ort.

Steht eine Eskalation zwischen den USA und dem Iran bevor?

Mit der ersten Serie israelischer Attentate auf hochrangige libanesische, iranische und palästinensische Beamte im Libanon und in Syrien wurde deutlich, dass sich der Krieg von der Front im Gazastreifen auf Gebiete außerhalb des besetzten Palästina verlagert hat. Israel griff Damaskus in Syrien an und ermordete einen hochrangigen Berater des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Seyyed Razi Mousavi, woraufhin der Iran Vergeltungsschläge gegen ein Mossad-Hauptquartier und sieben weitere sensible Orte im Nordirak verübte. Parallel zu den Angriffen auf israelische Ziele im Irak feuerte Teheran ballistische Raketen auf Ziele von Daesh und al-Qaida in einer Entfernung von etwa 1250 Kilometern ab, was der Entfernung zwischen Iran und Tel Aviv entspricht.

Israel tötete auch außergerichtlich den stellvertretenden Leiter des Politbüros der Hamas, Saleh al-Arouri, bei einem Luftangriff auf ein Gebäude in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut. Diese Eskalation, bei der insgesamt 7 Menschen ums Leben kamen, war der erste Angriff israelischer Kampfflugzeuge auf die libanesische Hauptstadt seit 2006, der stets mit einem Angriff auf Tel Aviv gleichgesetzt wurde. Kurz darauf beschloss das israelische Regime, Wissam al-Taweel, einen hochrangigen Feldkommandeur der Hisbollah, im Südlibanon zu ermorden.

Obwohl eine heftige Reaktion zu erwarten war, entschied sich die Hisbollah, den Weg des „Konfliktmanagements“ fortzusetzen, indem sie sensible israelische Militärziele in den Gebieten um den Berg Meron und Safad angriff und auf Angriffe auf Städte wie Haifa oder Tel Aviv verzichtete. Der Grund für diese Reaktion, die so interpretiert werden könnte, dass die Gruppe die schwächste aller möglichen Vergeltungsmaßnahmen ergriffen hat, steht eindeutig im Einklang mit der Politik der Gruppe, einen Krieg zwischen Israel und dem Libanon zu verhindern. Sollte es zu einem Krieg mit dem Libanon kommen, würde die Konzentration auf eine politische und humanitäre Lösung der Krise im Gazastreifen verloren gehen, und die internationale Aufmerksamkeit würde sich von der palästinensischen auf die libanesische Frage verlagern. Deswegen ist es vernünftig, dass die Hisbollah nur eine unterstützende Rolle spielt und nicht als gleichberechtigter Akteur neben der Hamas und den anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen in den Krieg eintritt. Es ist auch klar, dass sich der Konflikt zu einer regionalen Konfrontation ausweiten wird, wenn die Hisbollah in einen offenen Krieg eintritt, und eine solche Explosion der Gewalt an mehreren Schauplätzen zu einer noch nie dagewesenen Zahl von Toten führen könnte.

Die Hisbollah und der Iran haben auf die rücksichtslose Aggression Israels taktisch und zurückhaltend reagiert, was Israel wegen der völkerrechtlichen Folgen, die diese Anschläge haben könnten, nicht offiziell bekannt gegeben hat. Auch die USA taten so, als sähen sie in diesem Fall nichts Böses und leugneten jede Kenntnis von den Aktionen der israelischen Luftwaffe. Es ist offensichtlich, dass Tel Aviv von der US-Regierung unter Biden grünes Licht erhalten hat – entweder direkt oder durch die schwache Haltung der US-Regierung zu ihrer eskalierenden Tötungskampagne – und sich für eine weitere Eskalation entschieden hat. Ende letzter Woche griff die israelische Luftwaffe das Mezzeh-Viertel im Zentrum von Damaskus an und tötete in einem weiteren unprovozierten Angriff fünf Mitglieder des iranischen IRGC sowie Zivilisten und syrische Soldaten. Der Iran hat erklärt, er behalte sich das Recht vor, darauf zu reagieren.

Doch nicht nur Israel verschärft die Spannungen, auch die USA haben in der gesamten Region gefährliche Eskalationsschritte unternommen. Dies begann mit der Ankündigung der „Operation Prosperity Guardian“ im Roten Meer und gipfelte in Angriffen auf jemenitische Seestreitkräfte, bei denen 10 Menschen getötet wurden, gefolgt von mindestens sechs separaten Bombenangriffen auf Ziele im gesamten Jemen. Die USA haben auch Luftangriffe auf die irakische Hauptstadt Bagdad geflogen, bei denen ein prominenter Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU) getötet wurde, was den irakischen Premierminister Mohammed al-Sudani dazu veranlasste, alle Beziehungen zu den US-Streitkräften abzubrechen und sie aufzufordern, das Land zu verlassen.

Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem die jemenitische Ansarallah schwört, auf die amerikanisch-britischen Bombenangriffe auf ihr Land zu reagieren, die eine Kriegshandlung und eine Verletzung der Souveränität des Landes darstellen, während die irakischen Widerstandskräfte nun ballistische Raketen gegen amerikanisches Personal im Irak einsetzen. Seit Beginn des Krieges zwischen Gaza und Israel am 7. Oktober haben irakische Gruppen zur Unterstützung des palästinensischen Volkes mehr als 146 Angriffe durchgeführt, und die USA haben ihre eigenen Angriffe gegen irakische Kräfte in Syrien und im Irak gestartet. Der jüngste irakische Angriff mit ballistischen Raketen auf den Stützpunkt Ain al-Assad – den größten Militärstützpunkt der US-Streitkräfte im Irak – bedeutete jedoch einen qualitativen Sprung in der Art der Munition, die diese Gruppen einzusetzen bereit sind.

Wenn sich die US-Regierung jetzt nicht dazu durchringt, ihre tollwütigen israelischen Kampfhunde davon abzuhalten, wahllos jeden in Sichtweite anzugreifen, wird sie mit einem regionalen Paroxysmus konfrontiert sein. Die kommende Explosion der Gewalt wird den USA um die Ohren fliegen und ihr Schicksal in Westasien besiegeln. Entweder die USA zügeln die Israelis und zwingen sie zur Diplomatie, oder die Situation wird eskalieren und nicht mehr zu verbergen sein. Die regionalen Kräfte, die sich mit dem palästinensischen Widerstand in Gaza verbündet haben, werden nicht nachgeben, und wenn sie angegriffen werden, werden ihre Schläge nur noch härter werden. Die USA können einen regionalen Krieg nicht gewinnen, Israel auch nicht. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Israel und alle US-Einrichtungen in der Region werden in einem solchen Krieg ausgelöscht, sodass den israelisch-amerikanischen Aggressoren nur eine letzte Option bleibt: der Atomkrieg. Israelis und Amerikaner werden von dem, was sie beginnen, nicht profitieren, und eine Eskalation ist nur dazu gedacht, die politische Karriere des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu zu fördern, während die nutzlosen Diplomaten, die die USA führen, vollständig gekauft und bezahlt sind – offensichtlich haben sie nicht genug kollektives Gehirn, um den Ernst dessen zu verstehen, was ihnen bevorsteht.

Vor vier Monaten schien ein Krieg mit dem Iran noch in weiter Ferne, heute steht er unmittelbar bevor. Wenn das israelische Regime nicht gezwungen wird, seinen völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen zu beenden, ist mit einem Zusammenbruch des Ölmarktes, großen Problemen im internationalen Handel und Tausenden US-Soldaten zu rechnen, die in Särgen nach Hause zurückkehren.