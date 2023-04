Energie als Mittel der Kontrolle und der Krieg gegen den Kohlenstoff

Nach Ansicht der Globalisten müssen Gesundheits-, Klima- und Energiekrisen als ein Thema behandelt werden. Ist das der richtige Ansatz?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Den Globalisten zufolge ist der Klimawandel die Bedrohung Nr. 1 für die Menschheit, die radikale Abstriche bei der Lebensqualität und die völlige Aufgabe von Privatsphäre und Freiheit erforderlich macht

Der Klimawandel wird auch als Erklärung für die Nahrungsmittelknappheit herangezogen, um die Notwendigkeit zu rechtfertigen, die Menschen vom Land und aus den Vororten in intelligente Städte umzusiedeln, und um den Ersatz von Rindfleisch durch Insekten zu fördern. Sogar die COVID-19-Pandemie wurde dafür verantwortlich gemacht

Die Globalisten wollen, dass Gesundheit (die nach der neuen Agenda „Nahrung ist Medizin“ sowohl Medizin als auch Nahrungsmittel umfasst), Klimaschutz und Energiekontrolle nicht als drei separate Themen, sondern als eines behandelt werden

Eine der betrügerischen Lösungen der Globalisten für die angebliche Klimakrise sind Investitionen in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Die ESG-Bewertung eines Unternehmens soll den Anlegern Aufschluss darüber geben, wie sozialbewusst das Unternehmen ist, aber die jüngsten Skandale haben gezeigt, dass ESG ein Schwindel ist

Der Handel mit Emissionsgutschriften bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Gutschriften, die es einem Unternehmen erlauben, eine bestimmte Menge an Kohlendioxid auszustoßen. Durch den Kauf von Emissionsgutschriften von Nichtverschmutzern kann die Industrie weiterhin die Umwelt verschmutzen. Wie ESG-Investitionen ist auch der Kohlenstoffhandel ein globalistischer Betrug, der den Lebensstandard der Armen senken und die Menschheit in die Kohlenstoffsklaverei treiben soll

Nach Ansicht der Globalisten ist der Klimawandel die Bedrohung Nr. 1 für die Menschheit, die radikale Abstriche bei der Lebensqualität und die völlige Aufgabe von Privatsphäre und Freiheit erforderlich macht. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach verkündete beispielsweise im Dezember 2020, dass die Bekämpfung des Klimawandels Einschränkungen der persönlichen Freiheit erfordern wird, ähnlich denen, die zur „Abflachung der Kurve“ von COVID eingeführt wurden.

In ähnlicher Weise warnte die britische Wirtschaftsprofessorin Mariana Mazzucato im September 2020: „In naher Zukunft wird die Welt vielleicht wieder auf Abriegelungen zurückgreifen müssen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bewältigen.“ Das Weltwirtschaftsforum (WEF), die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation haben ebenfalls Artikel veröffentlicht, in denen sie ihre Absicht bekunden, den „Klimawandel“ durch Abschaltung der Gesellschaft zu bekämpfen.

Der Klimawandel wird auch dazu benutzt, um Nahrungsmittelknappheit zu erklären, die Notwendigkeit der Umsiedlung von Menschen vom Land und aus den Vororten in intelligente Städte zu rechtfertigen und den Ersatz von Rindfleisch durch Insekten zu fördern. Sogar die COVID-19-Pandemie wurde dem Klimawandel zugeschrieben.

Gesundheit, Klima und Energie sollen als ein Thema behandelt werden

So gut wie alles wird heute mit dem Argument gerechtfertigt, dass es zur Bekämpfung des Klimawandels beiträgt. In der Tat werden Ernährungskontrollen, Energiekontrolle, Kohlenstoffbeschränkungen und Klimawandel zunehmend miteinander verknüpft, ob das nun sinnvoll ist oder nicht. Der Grund dafür findet sich in einem WEF-Artikel vom September 2022 der von der Direktorin der WHO-Abteilung Umwelt und Gesundheit mitverfasst wurde. In diesem Artikel mit dem Titel „Wie man die nächste Bedrohung für unsere Welt bekämpft: Luftverschmutzung“:

„Die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen die Gesundheit in den Mittelpunkt der Klimaschutzmaßnahmen und der sozialen Gerechtigkeit stellen. Der Kampf für saubere Luft kann die Verringerung der klimawärmenden Emissionen, die Umstellung auf billigere und zuverlässigere Energiequellen und die Gerechtigkeit für die marginalisierten und am stärksten gefährdeten Gemeinschaften beschleunigen … Wir können diesen Krisen wirksamer und gerechter begegnen, wenn wir sie gemeinsam angehen …“

Mit anderen Worten: Gesundheit (die sowohl Medizin als auch Lebensmittel umfasst, da die Regierung jetzt eine „Lebensmittel sind Medizin“-Agenda auf den Weg gebracht hat), Klimaschutz und Energiekontrolle sollen nicht als drei separate Themen, sondern als eines behandelt werden. Die möglichen Auswirkungen sind enorm.

Wenn die WHO am Ende die alleinige Macht über die globale Gesundheit hat, gibt ihr die Kombination von Gesundheits-, Klima- und Energiefragen automatisch die faktische Macht, die Kontrolle über die Gesellschaft im Allgemeinen zu übernehmen.

Sie könnte z. B. Klimasperren erlassen, mit der Begründung, dass diese die Umweltverschmutzung verringern und damit die öffentliche Gesundheit verbessern. Dass die WHO die Gelegenheit nutzen wird, um insbesondere Klimasperren zu verhängen, geht aus dem „Manifest für eine gesunde Erholung von COVID-19“ der WHO hervor, in dem es heißt:

„Die Abriegelungsmaßnahmen, die notwendig waren, um die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, haben die Wirtschaftstätigkeit gebremst und das Leben gestört, aber auch einen Ausblick auf eine mögliche bessere Zukunft gegeben. Mancherorts ist die Umweltverschmutzung so weit zurückgegangen, dass die Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben saubere Luft atmen, blauen Himmel und klares Wasser sehen oder mit ihren Kindern sicher spazieren gehen und Rad fahren können… Meinungsumfragen in der ganzen Welt zeigen, dass die Menschen die Umwelt schützen und die positiven Aspekte der Krise bewahren wollen, während wir uns erholen … Entscheidungen, die in den kommenden Monaten getroffen werden, können entweder wirtschaftliche Entwicklungsmuster festschreiben, die den ökologischen Systemen, die die Gesundheit und den Lebensunterhalt aller Menschen sichern, dauerhaften und zunehmenden Schaden zufügen, oder sie können, wenn sie klug getroffen werden, eine gesündere, gerechtere und grünere Welt fördern.“

In diesem Manifest werden auch viele andere Aspekte der Agenda für den Großen Reset dargelegt, darunter intelligente Städte, Reisebeschränkungen, neue Nahrungsmittelsysteme, ein vollständiger Übergang zu grüner Energie und vieles mehr. Aber auch hier gilt, dass eine zentrale Machtbasis, und das ist die WHO, all diese Veränderungen wirklich erleichtern wird.

„Uns wird gesagt, dass wir unseren Lebensstandard opfern müssen, weil wir die Verantwortung haben, den Planeten zu retten. ´Grüne Lösungen‘ sind jedoch ein gigantischer Betrug, der darauf abzielt, alle zu entmachten und zu kontrollieren, mit Ausnahme derjenigen, die an der Spitze der Machtpyramide stehen, während sie nur wenig dazu beitragen, die Umwelt sauberer zu machen, geschweige denn das Klima spürbar zu verbessern.“

Die WHO könnte auch die Verfolgung des individuellen Kohlenstoff-Fußabdrucks vorschreiben vorschreiben, da Kohlenstoffemissionen als einer der Hauptverursacher des Klimawandels angesehen werden. Ein wahrscheinliches Argument wäre: „Wir müssen unseren persönlichen Kohlenstoff-Fußabdruck einschränken, denn Umweltverschmutzung ist tödlich, und wenn wir es nicht tun, sind wir für den Tod anderer verantwortlich.“

Die Aufopferung der eigenen Person und der Rechte des Einzelnen, um „dem Allgemeinwohl zu dienen“, ist ein Markenzeichen autoritärer und totalitärer Regime, und sie haben dieses Argument der „Sorge um andere“ während des COVID benutzt, um die Menschen zu zwingen, alles zu befolgen, von Abriegelungen und sozialer Distanzierung bis hin zum Tragen einer Maske und der Impfung.

Das gleiche Narrativ wird auch verwendet, um den „Klimanotstand“ zu unterstützen. Man sagt uns jetzt, wir müssten unseren Lebensstandard opfern, weil wir eine Verantwortung für andere und für die Erde selbst hätten.

Doch während die Umweltverschmutzung eine Realität ist, die angegangen werden muss, ist die Lösung, die die totalitäre Kabale anbietet, ein gigantischer Betrug, der darauf abzielt, alle außer denjenigen an der Spitze der Machtpyramide zu entmachten und zu kontrollieren, während er nur wenig in Bezug auf eine sauberere Umwelt bewirkt, geschweige denn einen deutlichen Einfluss auf das Klima hat.

Der ESG-Betrug

Eine der betrügerischen Lösungen der Globalisten für die angebliche Klimakrise ist das Investieren in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), das erstmals 2004 bekannt wurde. In den letzten Jahren haben ESG-Fonds an Bedeutung gewonnen und machen heute etwa 10 % aller investierten Vermögenswerte aus.

Der ESG-Score eines Unternehmens soll Anlegern Aufschluss darüber geben, wie sozialbewusst das Unternehmen ist, basierend auf seinem Verhalten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Verfügt das Unternehmen beispielsweise über Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Umwelt oder über Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels?

Wie „gerecht“ ist sein Verhältnis zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden und der örtlichen Gemeinschaft? Und wie sieht es mit der Unternehmensführung, der Vergütung von Führungskräften, der Rechnungsprüfung, den internen Kontrollen und den Aktionärsrechten aus?

Hat das Unternehmen Maßnahmen ergriffen, um Interessenkonflikte zu beseitigen, die Selbstgeschäfte von Führungskräften begünstigen? Führt es unabhängige Prüfungen durch und gibt es eine nachvollziehbare Linie der treuhänderischen Verpflichtung? Und so weiter.

ESG-Investitionen sollen Unternehmen zu verantwortungsvollem Handeln ermutigen, haben aber genau den gegenteiligen Effekt. Auf die eine oder andere Weise schmieren Unternehmen die richtigen Hände und erhalten hervorragende ESG-Ratings, nur um sich später als Unternehmen mit der schlechtesten Unternehmensführung und/oder einer Erfolgsbilanz der Umweltzerstörung zu erweisen.

Einer der jüngsten Skandale in einer langen Reihe von Skandalen ist der von FTX, einer Kryptowährungsbörse, die über Nacht in Konkurs ging, während ihr CEO Sam Bankman-Fried mit bis zu 2 Milliarden Dollar an Kundengeldern verschwand.

John Ray, der ernannte CEO von FTX’s Konkurs, erklärte: „Noch nie in meiner Laufbahn habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrolle und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen erlebt wie hier.“

Der ESG-Score von FTX hätte eigentlich nicht existieren dürfen. Kryptowährungen sind extrem energieintensiv und verschwenderisch (das „E“ in der Bewertung), die Kundenzufriedenheit (Teil des „S“ in der Bewertung) innerhalb des Krypto-Raums ist seit über einem Jahr im Keller, dank der wiederholten Verdampfung von Vermögen.

Was das „G“ betrifft, so hatte FTX keinen Vorstand, eine „unregelmäßige Eigentümerstruktur“, war voller Interessenkonflikte und Eigengeschäfte und verfügte über keinerlei Finanzkontrollen. Bankman-Fried führte nicht einmal eine genaue Liste der Konten. Zum Zeitpunkt des Untergangs von FTX hatte das Unternehmen jedoch eine bessere Bewertung der Unternehmensführung als Exxon Mobil. Wie von Forbes berichtet:

„Von den vielen Dimensionen des FTX-Fiaskos ist die schockierendste das umfassende Versagen der Unternehmensführung, das jetzt im Zuge des Konkursverfahrens deutlich wird. Schlampige und wahrscheinlich illegale Managementpraktiken bei FTX haben Zweifel geweckt, die über das Unternehmen hinausgehen und die gesamte Krypto-Prämisse in Frage stellen. Sie lassen auch Zweifel an der Integrität des ESG-Ratinggeschäfts aufkommen … ESG – nennen wir es ganz allgemein „tugendhaftes Investieren“ – ist heute ein großes Geschäft in der Investmentwelt. ESG-Ratings … geben vor, Kapitalisten (d. h. gewinnorientierte Unternehmen des Privatsektors) anhand einer Reihe von Indikatoren für „Güte“ aller Art zu bewerten. Hilft oder schadet das Geschäftsmodell des Unternehmens dem Amazonaswald? Verfügt das Unternehmen über genügend ADA-Toiletten? Bietet es seinen Mitarbeitern (unabhängig vom Geschlecht) Vaterschaftsurlaub an? Hat das Unternehmen Vorstandsmitglieder, die alle Kriterien der Vielfalt erfüllen? … ESG hat viele in seinen Bann gezogen, sowohl auf der ‚Kaufseite‘ des Marktes … als auch auf der ‚Verkaufsseite‘ … Aber ESG ist immer noch ein fließendes Konzept, und in letzter Zeit wurde viel über die Ungereimtheiten und Diskrepanzen bei den Bewertungen berichtet. Für viele ist der Kern von ESG G … Governance ist die Spitze des Eisbergs, wenn es darum geht, nachhaltige Geschäftsmodelle zu schaffen. Alles beginnt an der Spitze, von der sich alle anderen Aspekte ableiten … Laut einer kürzlich durchgeführten akademischen Studie über sechs bekannte ESG-Rating-Agenturen … „weichen die ESG-Ratings verschiedener Anbieter erheblich voneinander ab …“ Die meisten Divergenzen/Verwirrungen ergeben sich aus Unterschieden in der Messmethodik und -ausführung. Aber es gibt auch Anzeichen für Verzerrungen: „Wir stellen fest, dass die Gesamteinschätzung eines Unternehmens durch den Bewerter die Bewertung bestimmter Kategorien beeinflusst“ …

Das panoramische Scheitern von FTX in diesem Monat wirft ein Schlaglicht auf einen mangelhaften Governance-Rahmen, den die vereinfachenden Tugendmetriken von heute nicht genau widerspiegeln – daher die absurden Rankings, die für FTX gegenüber Exxon und anderen angeführt werden.“

FTX ist jedoch nicht der einzige Fonds, der hinter den Erwartungen zurückbleibt. Einem Bericht des Think Tanks InfluenceMap vom September 2021 zufolge haben mehr als die Hälfte der 723 Fonds, die mit ESG-Angaben vermarktet wurden, die Vorschriften des Pariser Abkommens zu Kohlenstoffemissionen und sauberer Energie nicht erfüllt, und mehr als 70 % der Fonds mit breit angelegten ESG-Zielen haben die globalen Klimaziele nicht erreicht.

In ähnlicher Weise kam ein Bericht vom Mai 2021 des Economist zu dem Schluss, dass einige der größten ESG-Fonds der Welt „vollgestopft mit Verschmutzern und Sündenaktien“ sind. Ein Bericht des Wall Street Journal aus dem Jahr 2019 stellte außerdem fest: „Acht der zehn größten nachhaltigen US-Fonds sind in Öl- und Gasunternehmen investiert, die regelmäßig von Umweltaktivisten kritisiert werden.“

Kurz gesagt, das ESG-Investitionssystem ist ein weiterer Betrug der Globalisten, der es ihnen ermöglicht, ihre eigene Agenda außerhalb des demokratischen Prozesses zu fördern.

Windturbinen, Solarpaneele und Elektroautos – alles wird als Antwort auf die angebliche Klimakrise angepriesen, doch die meisten dieser „grünen“ Lösungen sind weitaus umweltschädlicher als Öl und Gas.

In vielen Fällen wird auch eher mehr als weniger Kraftstoff benötigt. Es gibt nicht einmal genug Mineralien auf der Welt, um auch nur ein einziges Land in die Lage zu versetzen, 100% elektrisch zu fahren. Um nur ein Beispiel zu nennen: Um die 31,5 Millionen Fahrzeuge in Großbritannien durch Elektroautos zu ersetzen, wird das Doppelte des weltweiten Kobaltangebots benötigt! Die Rechnung geht einfach nicht auf.

Sind die Globalisten also dumm? Nein. Sie sind sich völlig im Klaren darüber, dass sie nicht alle benzinbetriebenen Autos durch Elektroautos ersetzen können, weder bis 2030 noch bis 2050. Sie wissen, dass man zu dem Zeitpunkt, an dem die EV-Ziele und -Vorschriften in Kraft treten, nicht einmal mehr sehr weit fahren darf, so dass man überhaupt kein Auto mehr braucht.

Staaten und Länder zu zwingen, auf E-Fahrzeuge umzusteigen, beschleunigt lediglich das Ziel, Sie daran zu hindern, ein Auto zu besitzen und irgendwo hinzufahren. Das rechtfertigt auch die Schaffung von „15-Minuten-Städten“.

Landwirte werden in die Kohlenstoffsklaverei gedrängt

Wie Dr. Vandana Shiva, Mitbegründerin der indischen Nichtregierungsorganisation Navdanya, warnte, werden wir in die Kohlenstoffsklaverei getrieben. Wie in Navdanyas Bericht „Earth Democracy: Die Rechte von Mutter Erde mit den Menschenrechten und dem Wohlergehen aller verbinden“:

„Wenn die „Ernährung der Welt“ durch Chemikalien und für Chemikalien gezüchtete Zwergsorten das falsche Narrativ war, das geschaffen wurde, um die Grüne Revolution durchzusetzen, dann ist das neue falsche Narrativ „Nachhaltigkeit“ und „Rettung des Planeten“. In der neuen „Netto-Null“-Welt werden die Landwirte nicht mehr als Hüter des Bodens und als Versorger respektiert und belohnt, die für unsere Nahrung und Gesundheit sorgen. Sie werden keinen fairen und gerechten Preis für den Anbau gesunder Lebensmittel durch ökologische Prozesse erhalten, die die landwirtschaftlichen Systeme als Ganzes schützen und regenerieren. Sie werden für die lineare Extraktion von Fragmenten der ökologischen Funktionen des Systems bezahlt, die mit der neuen falschen „Netto-Null“-Klimalösung verknüpft werden können, die auf einer gefälschten Kalkulation und einer gefälschten Wissenschaft basiert, die weitere Emissionen zulässt, während sie die Kontrolle über das Land der indigenen Völker und Kleinbauern übernimmt. Netto-Null“ ist eine neue Strategie, um Kleinbauern loszuwerden … durch die Last einer gefälschten Kohlenstoffbilanzierung. Emissionsausgleiche und der neue Bilanzierungstrick „Netto-Null“ bedeuten nicht null Emissionen. Es bedeutet, dass die reichen Umweltverschmutzer weiterhin die Umwelt verschmutzen und auch das Land und die Ressourcen derjenigen, die nicht verschmutzt haben – indigene Völker und Kleinbauern – für Kohlenstoffkompensationen an sich reißen.“

Bill Gates hat auf diese Doppelmoral angespielt, als er denjenigen antwortete, die ihn für die Heuchelei kritisierten, selbst ein großer Umweltverschmutzer zu sein, mit einer 66.000 Quadratmeter großen Villa, einem Privatjet, 242.000 Hektar Ackerland und Investitionen in von fossilen Brennstoffen abhängige Industrien wie Fluggesellschaften, schwere Maschinen und Autos.

Diese Umweltverschmutzung sei akzeptabel, so Gates, denn „ich kompensiere meine Kohlenstoffemissionen durch den Kauf von sauberem Flugbenzin, die Finanzierung der Kohlenstoffabscheidung und die Finanzierung von kostengünstigen Wohnungsbauprojekten zur Nutzung von Strom statt Erdgas“.

Die ausschließliche Fokussierung auf Kohlenstoffreduzierung verkennt auch, dass Ländereien, Wälder und Ökosysteme mehr sind als nur der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff, und dass die Auferlegung von Kohlenstoffauflagen für Kleinbauern die ökologischen Ungerechtigkeiten nur verschlimmern wird. Wie der Navdanya-Bericht feststellt, sind „Bedingungen, die den Nichtverschmutzern von den Verschmutzern auferlegt werden, die weiterhin verschmutzen wollen, ungerecht und ökologisch, moralisch und ethisch bankrott“.

Der Betrug beim Emissionshandel

Der Handel mit Kohlendioxid bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Gutschriften, die es einem Unternehmen erlauben, eine bestimmte Menge an Kohlendioxid auszustoßen. Im Grunde genommen handelt es sich wie bei ESG-Investitionen um nichts anderes als einen globalistischen Betrug, der den Lebensstandard der Armen senkt, während er für die Wohlhabenden keine negativen Auswirkungen hat.

Sie können sicher sein, dass die Kohlenstoffbeschränkungen, die der Menschheit auferlegt werden, für die Globalisten nicht gelten werden. Sie können einfach genug Kohlenstoffgutschriften kaufen, um ihren Lebensstil aufrechtzuerhalten, während die Unter-, Mittel- und sogar Oberschichten der „normalen“ Menschen gezwungen sein werden, große Opfer für ihren Lebensstil zu bringen. Letztendlich wird die Kohlenstoffsklaverei nicht nur für Landwirte gelten, sondern für uns alle, da unser persönlicher Kohlenstoff-Fußabdruck Teil unserer sozialen Kreditwürdigkeit sein wird.

Die erste Kreditkarte mit einem Ausgabenlimit für Kohlenstoffemissionen wurde im April 2019 eingeführt. Wie das Weltwirtschaftsforum erklärt, „Alles, was wir in unseren Einkaufskorb legen, hat seinen Preis für die Umwelt … Das schwedische Fintech-Unternehmen Doconomy hat eine neue Kreditkarte auf den Markt gebracht, die den CO2-Fußabdruck ihrer Kunden überwacht – und ihre Ausgaben stoppt, wenn sie ihr Kohlenstoffmaximum erreicht haben.“ Ist das nicht schön? Sie helfen Ihnen, Ihren Teil zur Rettung des Planeten beizutragen!

Oder doch nicht? „Hilfreiche“ Tools wie dieses werden letztendlich zu Kontrollinstrumenten. Letztendlich wird Ihr Kohlenstoff-Fußabdruck bestimmen, was Sie essen und anziehen dürfen, wo Sie wohnen und wie weit Sie reisen können, und Sie werden nicht einmal eine spezielle Kreditkarte benötigen. In der Zwischenzeit wird es viele Schlupflöcher für die Reichen geben.

ESG, der Emissionshandel und die Verfolgung des persönlichen CO2-Fußabdrucks werden allesamt zu Eintrittsbarrieren – ein Weg, um die kleinen Leute aus dem Club der reichen Jungs herauszuhalten. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass manipulierte Systeme wie ESG und der Emissionshandel es auch Start-up-Unternehmen erschweren, im Wettbewerb zu bestehen, was die Konsolidierung von Unternehmen und Branchen zu Megamonopolen erleichtern wird.

Nicht zuletzt hat die Konzentration auf Kohlenstoffemissionen dazu geführt, dass die Welt die Augen vor anderen, weitaus schädlicheren Arten der Umweltverschmutzung verschließt, wie z. B. Dioxin – das als das giftigste Molekül der Erde gilt -, das im März 2023 riesige Gebiete in Ohio verseuchen durfte, ohne dass die Regierung einen Finger rührte, um dagegen vorzugehen.

