Energie: Die letzte Front des Ukraine-Krieges

Der Krieg in der Ukraine hat den alten Energiekonflikt zwischen Russland und den USA verschärft. Das Endergebnis dieses Kampfes ist ungewiss, aber es wird nicht erwartet, dass die Hauptverbündeten der USA, d. h. Europa, gut abschneiden werden.

Fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) sind die Hauptenergiequellen der Welt und decken 80 Prozent des weltweiten Verbrauchs. In Europa werden trotz langjähriger politischer, gesellschaftlicher und medialer Initiativen zugunsten grüner Energie im Jahr 2021 70,6 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus fossilen Brennstoffen und nur 12,3 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt, wobei letztere eine unauffällige Größe darstellen, da die Förderung grüner Energie in den späten 1970er Jahren begann. Historisch gesehen ist Europa auf russische Brennstoffe angewiesen, und im Mai 2022 machten die russischen Ölimporte 23,7 Prozent der europäischen Ölnachfrage und 16,1 Prozent der Gesamtimporte der OECD-Länder aus, während russisches Gas im Jahr 2021 71,7 Prozent der gesamten europäischen Gaseinfuhren über Pipelines und 49 Prozent der gesamten Gaseinfuhren ausmachte.

Als Ausdruck eines tiefgreifenden strukturellen Wandels der Wirtschaftskraft hat sich das Kräfteverhältnis auf den Weltenergiemärkten in den letzten Jahrzehnten zu Ungunsten des Westens verändert. Im Jahr 2021 belief sich die Energieproduktion der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) auf 37,9 Prozent der weltweiten Gesamtenergieproduktion gegenüber 21,6 Prozent der G7-Staaten und 4 Prozent der Europäischen Union (EU), und der Energieverbrauch der BRICS-Staaten betrug 40,1 Prozent der weltweiten Gesamtenergieproduktion gegenüber 25 Prozent der G7-Staaten und 9,4 Prozent der EU. Unterdessen wird das Energiegewicht der USA und Russlands dadurch gestützt, dass beide über die weltweit größten Reserven an fossilen Brennstoffen verfügen – jeweils etwa 14 Prozent der weltweiten Gesamtreserven im Jahr 2020 – und 15,9 Prozent bzw. 11,8 Prozent der gesamten Energie der Welt produzieren.

In den USA gibt es eine alte symbiotische Beziehung zwischen der Regierungspolitik und den multinationalen Ölkonzernen, bei der geopolitische Vorteile und Unternehmensgewinne Hand in Hand gehen. 1946 kam es zu einer frühen Krise des Kalten Krieges, als die USA die UdSSR drängten, den Nordiran zu evakuieren, um die Ölinteressen der USA im Nahen Osten zu schützen. Im Jahr 1953 begann der Sturz des iranischen Premierministers Mossadegh mit einer Blockade durch US-amerikanische Ölfirmen, gefolgt von einem von der CIA unterstützten Staatsstreich. Die Preiskonkurrenz durch Russland veranlasste Exxon 1959, die Ölpreise zu senken, ohne die Gastländer zu konsultieren, woraufhin die Produzenten im Jahr darauf die OPEC gründeten.

Von den 1920er bis zu den 1950er Jahren bauten die USA ihre Ölpräsenz im Nahen Osten auf Kosten Frankreichs und Russlands aus, und 1955 produzierten die fünf großen US-Ölgesellschaften zwei Drittel des Weltöls. Obwohl die UdSSR der größte Ölproduzent war, hatte sie nur begrenzten Einfluss auf den Markt, da ein Viertel ihrer Produktion an ihre osteuropäischen Verbündeten ging, spielte sie dennoch eine wachsende geopolitische Rolle, beispielsweise durch die militärische Unterstützung von Oberst Gaddafi in Libyen, der 1970 gegen Occidental Petroleum die erste Ölpreiserhöhung eines Förderlandes organisierte. In den 1970er Jahren betrachteten die USA den arabisch-persischen Golf als ein Sicherheitsproblem, das nur von der Sowjetunion übertroffen wurde.

Nach dem zweiten Ölschock von 1979 legte die Carter-Regierung eine Energiepolitik fest, die angeblich die Grundlage für die modernen geopolitischen Initiativen der USA bildete. Die von den USA geführten Interventionen im Kosovo, in Afghanistan, im Irak, in Kuwait, in Libyen und in Syrien zielten letztlich darauf ab, den eurasischen Energieraum für die „strategisch kompatiblen Partner“ der USA zu sichern, wie der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Brzezinski, 1997 betonte. Der „Globale Krieg gegen den Terror“, „Assad muss weg“ und die „regelbasierte internationale Ordnung“ wurden unter anderem als Euphemismen für die US-Politik in Frage gestellt, die auf geopolitische Hegemonie durch die Kontrolle von Energiequellen und Transportwegen abzielt.

US-Erdgas ist ein Nachzügler in diesem Konflikt. Im Jahr 2000 machten die US-Gasexporte nur 1,2 Prozent der weltweiten Gesamtmenge aus, doch bis 2021 haben sie einen Anteil von 17,5 Prozent erreicht und sind mit 28,5 Prozent der gesamten LNG-Einfuhren zur wichtigsten Quelle Europas geworden. Die zunehmenden Anschuldigungen der USA gegen die Auswirkungen von russischem Gas auf die Sicherheit Europas, wie sie beispielsweise von der ehemaligen US-Außenministerin Rice im Jahr 2014 und vom ehemaligen US-Präsidenten Trump während seiner Amtszeit geäußert wurden, fielen mit dem wachsenden Potenzial des US-Erdgases zusammen, Russland Konkurrenz zu machen und es zu verdrängen.

Der Ukraine-Konflikt hat das Blatt in den geopolitischen und energiepolitischen Auseinandersetzungen gewendet. Für die USA ist der Krieg eine Gelegenheit, die Energieabhängigkeit Europas von Russland ein für alle Mal zu beenden, die alte russisch-deutsche Wirtschaftspartnerschaft, die auf billiger russischer Energie basierte, zu zerstören und eine weitere Abhängigkeit Europas von der „Energieplattform USA“ zu ermöglichen, wie Rice betonte. Der Krieg hat auch die russisch-norwegischen Versuche gestoppt, US-LNG durch niedrigere Preise zu kontern. Die Sanktionen, die angeblich die russischen Energieexporte lahmlegen und die Finanzierung der Kriegsmaschinerie stoppen sollten, zielten auch darauf ab, den Kreml zu destabilisieren und einen Regimewechsel herbeizuführen, was der ultimative geopolitische Preis für den kürzlichen Rückzug der US-Ölgesellschaften aus Russland ist.

Europa, das über keine Reserven an fossilen Brennstoffen mit Ausnahme von Kohle verfügt, ist der Politik der USA blind gefolgt und befindet sich in einem Teufelskreis aus Unterbrechungen der Energieversorgung, stark steigenden Energiepreisen mit direkten Auswirkungen auf den Wohlstand der Bevölkerung, sinkender industrieller Wettbewerbsfähigkeit, die zu Unternehmensschließungen und Arbeitsplatzverlusten führt, und einer Verschlechterung der finanziellen Bedingungen. Unterschiedliche Maßnahmen verhindern eine einheitliche europäische Reaktion im Energiebereich, darunter einseitige Hilfen für die Energiekosten der Verbraucher (Deutschland) und Versuche, russische Sanktionen aus bevorzugten Sektoren wie dem Öltransport (Griechenland) und dem Kernbrennstoff (Frankreich) herauszulösen. Die europäischen Politiker erkennen, dass US-Gas in Europa zu Preisen verkauft wird, die viermal höher sind als im Inland. Der britische Premierminister ist gerade das erste Opfer einer fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik geworden, mit der die steigenden Energiekosten eingedämmt werden sollen.

Europas Vorliebe für den Kauf von Erdgas über Börsennotierungen anstelle von langfristigen Verträgen verschärft die Versorgungsunsicherheiten, da große Anbieter wie Katar und Nigeria – die zusammen 32,8 Prozent der LNG-Importe des Jahres 2021 ausmachen – auf vertraglichen Vereinbarungen bestehen und die LNG-Lieferanten veranlassen, an den Meistbietenden zu verkaufen. Europa scheint durch seine eigenen Ambivalenzen und Widersprüche in der Energiepolitik wie gelähmt zu sein. Dazu gehören der Kampf des Großkapitals gegen die grüne Agenda und die zukünftige Rolle von Kernenergie und Kohle.

Russland scheint unterdessen den Energiekrieg nicht zu verlieren, da es aufgrund höherer Einnahmen aus Energieexporten gerade einen Leistungsbilanzüberschuss von 198,4 Mrd. USD für den Zeitraum Januar bis September 2022 vorweisen kann, der 2,6 Mal höher ist als 2021. Japan, das 7,1 Prozent seines Energiebedarfs aus russischen Fossilien deckt, wurde praktischerweise von einer geplanten russischen Ölpreisobergrenze ausgenommen. Russland ist dabei, alternative Märkte für seine Energievorräte zu erschließen, wobei China und Indien als Käufer für den Eigenbedarf und als Zwischenhändler für Drittländer immer wichtiger werden. Indien, das früher fast kein russisches Öl kaufte, importierte im Juli 2022 etwa 1 Prozent des weltweiten Ölangebots aus Russland.

Die schwache Marktposition Europas könnte die Auswirkungen der Energiesanktionen gegen Russland neutralisieren, da Russland die vom Westen geplante Ölpreisbegrenzung wahrscheinlich durch alternative Transport- und Versicherungsvereinbarungen umgehen wird. Europäische Beamte räumen ein, dass der Westen „die Kontrolle über den globalen Ölhandel überschätzt“, da sie beobachten, wie russische, US-amerikanische und norwegische Unternehmen ihre Energiegewinne steigern. Darüber hinaus hat Russland mehrere Initiativen gestartet, die darauf abzielen, energiebezogene politisch-wirtschaftliche Partnerschaften zu erweitern und zu stärken, wie z. B. einen geplanten Gasknotenpunkt in der Türkei, der zu einem wichtigen Energieknotenpunkt werden könnte, der Europa möglicherweise wieder Zugang zu russischem Gas in Kombination mit zentralasiatischen Quellen ermöglicht.

Die jüngste Entscheidung der OPEC+, die Ölproduktion zu drosseln, wurde mit der Notwendigkeit begründet, die Marktstabilität zu erhalten, ist aber auch eine Reaktion auf die versuchte russische Ölpreisbegrenzung, die als gefährlicher Präzedenzfall angesehen wird, der auch gegen andere Produzenten oder sogar andere Rohstoffe eingesetzt werden könnte. Die USA haben den Produktionsrückgang der OPEC+ vollständig Saudi-Arabien angelastet, da dieses Land einen Anteil von 25 Prozent an der Produktion des Kartells hat, und erwägen, alte Kartellgesetze zu nutzen, um die Immunität von Staaten aufzuheben und es zu ermöglichen, Öl produzierende Länder vor US-Gerichten wegen Marktmanipulation zu verklagen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die USA diese Gesetzgebung zur Verfolgung geopolitischer Ziele einsetzen, aber die OPEC+-Staaten ins Visier zu nehmen, könnte die Glaubwürdigkeit der USA weiter zerstören und die betroffenen Regierungen dazu veranlassen, sich selbst zu schützen, z. B. durch die Veräußerung von US-Finanzbeteiligungen in Höhe von derzeit über 200 Milliarden US-Dollar.

Die Regierung Biden scheint das Öl jedoch nicht nur zur Verfolgung langfristiger geopolitischer Ziele, sondern auch zur Unterstützung ihrer kurzfristigen Agenda einzusetzen. Die Strategische Erdölreserve der USA, ein Notvorrat, der 1973 angelegt wurde, um schwerwiegenden Versorgungsunterbrechungen entgegenzuwirken, wurde auf das Niveau der frühen 1980er Jahre gesenkt, um die inländischen Benzpreise unter Kontrolle zu halten und die Wähler vor den kommenden Zwischenwahlen znufrieden zu stellen.

Die Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines haben den Energiekrieg auf ein bisher unbekanntes Niveau gehoben, da sie Deutschland eine Energieversorgungsalternative genommen haben (billiger als russische Gasimporte über die Ukraine), eine diplomatische Option für den Ukraine-Krieg stark geschwächt haben und eine weitere Abhängigkeit Europas von US-Gas ermöglichen, wie US-Außenminister Blinken zugab. Der Verdacht, dass die USA der Hauptnutznießer dieser Ereignisse sind, wird die Befürchtungen nur noch verstärken und letztlich das noch vorhandene Vertrauen in die guten Absichten der USA gegenüber Europa zerstören. Leider wird diese Episode nicht die letzte Eskalationsstufe im Energietheater sein, da der Krieg in der Ukraine weitergeht.