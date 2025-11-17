Entdecke die 4 ballaststoffreichen Lebensmittel, die du bisher ignorierst – Tipps vom Top-Arzt der Harvard-Universität!

Die Vorteile von Sonnenblumenkernen: Ein Superfood für die Gesundheit

Einleitung

Sonnenblumenkerne sind nicht nur eine beliebte Snack-Option, sondern auch ein wahres Superfood, das viele gesundheitliche Vorteile bietet. Sie sind reich an Nährstoffen und bieten eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen, die von der Unterstützung der Verdauung bis hin zur Verbesserung der Herzgesundheit reichen. In diesem Blogartikel erfährst du, warum du Sonnenblumenkerne in deine Ernährung integrieren solltest, welche Nährstoffe sie enthalten und welche wissenschaftlichen Studien ihre positiven Effekte belegen.

Nährstoffprofil der Sonnenblumenkerne

Sonnenblumenkerne sind die essbaren Samen der Sonnenblume (Helianthus annuus) und sind eine hervorragende Quelle für viele essentielle Nährstoffe. Dazu gehören: