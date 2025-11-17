Könnte eine kleine venezolanische Insel der wahre Grund für den Aufbau der US-Streitkräfte in der Karibik sein?

Von Tyler Durden

Jüngste Berichte weisen auf eine anhaltende Aufstockung der US-Militärpräsenz in der Karibik hin, die mit Briefings für Präsident Trump einhergeht, in denen hochrangige Pentagon-Beamte mögliche Einsatzszenarien gegen Venezuela skizzierten. Diese Aktivitäten haben bei Beobachtern Fragen zu Operationen zum Regimewechsel aufgeworfen.

Die öffentliche Rechtfertigung und die Berichterstattung in den Unternehmensmedien konzentrieren sich auf Drogenbekämpfungsmissionen, die darauf abzielen, transnationale kriminelle Netzwerke in und um Venezuela zu zerschlagen. Das Ausmaß und die Haltung der US-Streitkräfte haben jedoch Spekulationen ausgelöst, dass es bei dieser Aufrüstung möglicherweise nicht nur um die Zerschlagung der Kommando- und Kontrollstrukturen von Drogenterroristennetzwerken geht.

In diesem 10-teiligen X-Thread untersucht Jason Lewris von der Website Parcl Labs, die Echtzeitdaten zum Immobilienmarkt bereitstellt, eine mögliche Ursache für die militärische Aufrüstung der USA, die über den Drogenschmuggel hinausgeht und venezolanische Kartelle und von Iran unterstützte Gruppen (wie die Hisbollah) miteinander in Verbindung bringt.

„Aber Drogenhandel ist möglicherweise nicht die ganze Geschichte – oder die wahre Motivation”, begann Lewris den Thread. Er sagte: „Es zeichnet sich ein weitaus besorgniserregenderes Muster ab.”

„So können eine kleine venezolanische Insel (Isla de Margarita), vom Iran unterstützte Terroristengruppen und der US-Immobilienmarkt innerhalb eines ausgeklügelten Personentransportnetzwerks in die Vereinigten Staaten miteinander verbunden sein“, erklärte Lewris.

Übersetzung von „X“: Das @WhiteHouse hat Videos veröffentlicht, in denen US-Streitkräfte Drogen schmuggelnde Boote sprengen, als wären es Superbowl-Werbespots. Sie haben still und leise zusätzliche militärische Ressourcen nach Puerto Rico verlegt. Aber Drogenhandel ist möglicherweise nicht die ganze Geschichte – oder die wahre Motivation. Es zeichnet sich ein weitaus besorgniserregenderes Muster ab. Hier erfahren Sie, wie eine kleine venezolanische Insel (Isla de Margarita), vom Iran unterstützte Terroristengruppen und US-Wohnungen innerhalb eines ausgeklügelten Netzwerks zum Transport von Menschen in die Vereinigten Staaten miteinander verbunden sein könnten.

Lewris zitierte einen Text aus einem Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses aus dem Jahr 2013 zum Thema „Die strategische Neuausrichtung der Hisbollah: eine globale terroristische Bedrohung“.

Übersetzungen von „X“: Bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus am 20. März 2013 wurden die Abgeordneten darüber informiert, dass die Isla de Margarita (Margarita-Insel) von der Hisbollah genutzt wurde, um venezolanische Kartellmitglieder auszubilden. Diese Partnerschaft ist nicht neu. Sie besteht seit mehr als einem Jahrzehnt. Und die Insel wurde strategisch als Drehscheibe für den Austausch von Ausbildungstaktiken und wahrscheinlich noch viel mehr genutzt.

In dem Text wies Lewris darauf hin: „Die Hisbollah hat auf der Insel Margarita auch Terror-Trainings für Rekruten aus Venezuela und anderen lateinamerikanischen Ländern durchgeführt. Hisbollah-Aktivisten und ihre Mitverschwörer bekleiden hohe Positionen in der venezolanischen Regierung. Sie versorgen Terroristen und Kokainschmuggler mit Reisedokumenten, Waffen und logistischer Unterstützung, wie unsere Zeugen näher erläutern werden.“

Laut Lewris ist es wichtig, den Zeitpunkt der Karibik-Operation zu verstehen.

Übersetzungen von „X“: Schneller Vorlauf: Im Juni dieses Jahres starteten die USA Angriffe auf iranische Nuklearanlagen.

Einige Wochen später beginnt das Weiße Haus plötzlich, aufpolierte Aufnahmen von US-Streitkräften zu verbreiten, die Schmuggelboote zerstören. Der Zeitpunkt ist … bemerkenswert.

IM VIDEO: Das US-Militär hat einen Angriff gegen eine als terroristisch eingestufte Organisation durchgeführt, die im Drogenhandel tätig ist. Geheimdienstinformationen bestätigten, dass das Schiff illegale Drogen transportierte und auf dem Weg war, Amerikaner zu vergiften. Bei dem Angriff wurden drei männliche Drogenterroristen getötet.

Hier sind die wichtigsten Punkte aus dem Thread:

Militäraktionen der USA als Deckmantel? Das Weiße Haus hat die Veröffentlichung dramatischer Videos verstärkt, die zeigen, wie US-Streitkräfte Drogen schmuggelnde Boote zerstören (z. B. bei den jüngsten Angriffen im östlichen Pazifik, bei denen 6 „Drogenterroristen” getötet wurden). Dies folgt auf US-Angriffe auf iranische Nuklearstandorte im Juni 2025 und umfasst stille militärische Aufrüstungen in Puerto Rico, was auf eine umfassendere Reaktion auf Bedrohungen hindeutet.

Das Weiße Haus hat die Veröffentlichung dramatischer Videos verstärkt, die zeigen, wie US-Streitkräfte Drogen schmuggelnde Boote zerstören (z. B. bei den jüngsten Angriffen im östlichen Pazifik, bei denen 6 „Drogenterroristen” getötet wurden). Dies folgt auf US-Angriffe auf iranische Nuklearstandorte im Juni 2025 und umfasst stille militärische Aufrüstungen in Puerto Rico, was auf eine umfassendere Reaktion auf Bedrohungen hindeutet. Historische Verbindungen auf der Insel Margarita : Seit mindestens 2013 (laut einer Anhörung im Repräsentantenhaus) dient die venezolanische Isla de Margarita als Ausbildungszentrum der Hisbollah für lokale Kartelle und erleichtert den Austausch von Taktiken und Ressourcen. Die langjährige Allianz zwischen dem Iran und Venezuela verstärkt dies noch.

: Seit mindestens 2013 (laut einer Anhörung im Repräsentantenhaus) dient die venezolanische Isla de Margarita als Ausbildungszentrum der Hisbollah für lokale Kartelle und erleichtert den Austausch von Taktiken und Ressourcen. Die langjährige Allianz zwischen dem Iran und Venezuela verstärkt dies noch. Schmuggeloperationen: Etablierte Kartellrouten durch die Karibik könnten nun nicht mehr nur Drogen, sondern auch Menschen, möglicherweise Terroristen, transportieren. Dichte Ansammlungen von venezolanischen/iranischen Immobilien in den USA (über mit ihren Regierungen verbundene Briefkastenfirmen) in der Nähe der südlichen Grenze bieten sichere Zufluchtsorte, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden.

Und wenn das allein schon beunruhigend klingt, deutet das, was als Nächstes kommt, auf eine Gefahr für die nationale Sicherheit hin.

Übersetzungen von „X“: Warum ist das wichtig? Weil der Iran und Venezuela schon lange vor den Angriffen aufeinander abgestimmt waren. Und die Kartellnetzwerke Venezuelas verfügen über gut etablierte Schmuggelrouten durch die Karibik in die Vereinigten Staaten. Die USA haben still und leise mehr militärische Ressourcen nach..

Das Beunruhigende daran: Venezuela und der Iran besitzen bereits Immobilien in den USA – viele davon über Briefkastenfirmen, die in direkter Verbindung zu ihren Regierungen stehen. Und entlang der südlichen Grenze gibt es dichte Konzentrationen dieser Immobilien. Diese Immobilien sind nicht über Nacht entstanden. Sie sind schon seit Jahren hier.

Lewris‘ These: „US-Beamte sind sich der Partnerschaft zwischen dem Iran und Venezuela bewusst. Sie kennen diese Schmuggelrouten, über die in der Vergangenheit Drogen transportiert wurden. Jetzt besteht jedoch die Sorge, dass nicht mehr Drogen, sondern Menschen transportiert werden. Und unter diesen Menschen könnten sich auch Terroristen befinden. Wir verfolgen die Schnittpunkte dieser Netzwerke mit US-Wohnungen bei @ParclLabs.“

