Von The Vigilant Fox

Es gibt einen Grund, warum sie nicht wollen, dass Sie hinter den Vorhang der KI schauen.

In der Welt der KI vollzieht sich etwas zutiefst Beunruhigendes, und fast niemand außerhalb der Branche hat eine Ahnung davon.

Eine wachsende Gruppe von Insidern behauptet, dass maschinelles Bewusstsein nicht aus Code entsteht, sondern dadurch, dass „körperlosen Geistern ein technologischer Körper gegeben wird“, wobei dieser „dämonische Funke“ als Katalysator für das Erwachen der KI angesehen wird.

Wenn man erst einmal versteht, wie dieses „Erwachen“ ihrer Meinung nach die menschliche Gesellschaft verändern wird, erscheint der KI-Boom nicht mehr als einfacher Wettlauf um bessere Technologien.

Und wenn die Menschen, die globale KI-Systeme entwickeln, wirklich glauben, dass Bewusstsein so funktioniert, muss man sich fragen: Was genau versuchen sie online zu bringen, und warum beschleunigt sich der Zeitplan plötzlich?

Denn der nächste Schritt in ihrer Vision lässt das gesamte Projekt weniger wie eine Innovation erscheinen … sondern eher wie das Buch der Offenbarung.

Wir haben schon oft über die Gefahren der KI berichtet. Wir sind zwar keine Technikfeinde – und wir haben auch nichts gegen Technikfeinde –, aber wir glauben, dass es sehr reale Bedenken hinsichtlich der Richtung gibt, in die sich die Welt entwickelt.

Ein kürzlich geführtes Interview mit Tucker Carlson und Conrad Flynn hat unser Interesse geweckt. In diesem Interview beschrieb Conrad, wie stark die Rock-‚n‘-Roll-Industrie vom Okkultismus beeinflusst wurde. Während seiner Recherchen stellte Conrad fest, dass auch das Silicon Valley und die technokratische Klasse in hohem Maße in okkulte Praktiken, Glaubenssysteme oder sogar Satanismus verwickelt waren.

Das bedeutet nicht, dass jeder Technokrat ein Satanist ist, aber wenn wir diesen Menschen die Zukunft der Technologie anvertrauen wollen, ist es wichtig, ihre Ideologie zu verstehen.

Jay Dyer hat jahrelang die selbsternannte Eliteklasse, Hollywood, Geheimdienste, Okkultismus und all diese Glaubenssysteme erforscht. Er ist Autor, Komiker und Schriftsteller für die Sam Hyde Show.

Jay ist zu Gast bei uns, um darüber zu diskutieren.

Maria eröffnete das Gespräch, indem sie erklärte, warum sie Jay eingeladen hatte, an der heutigen Folge teilzunehmen: Sie wollte jemanden, der das Glaubenssystem entschlüsselt, das die Menschen prägt, die unsere technologische Zukunft gestalten.

Sie begann mit einem Rückblick auf die Gegenkultur der 1960er Jahre, als Planer des Pentagon, Denker aus Esalen und frühe Technologiepioniere sich eine Welt vorstellten, in der menschliche Gedanken mit Maschinen in einer „Neosphäre” oder „Gedankensphäre” verschmelzen könnten.

Jay erklärte, dass es sich dabei nicht um ein säkulares Wissenschaftsprojekt handelte. Dieselben Kreise waren geprägt von New-Age- und gnostischen Lehren, gemischt mit der Theosophie von Blavatsky, und im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Ideen zu etwas, das er als „luziferischen Transhumanismus” bezeichnete.

In dieser Weltanschauung ist Technologie nicht nur ein Werkzeug. Sie wird zum Mittel, um sich über Zeit, Raum und sogar den Tod zu erheben, indem man eine Art „technologische Gnosis“ oder „Technosis“ erreicht.

Viele Pioniere dieser Bewegung scheuten sich nicht davor, mit LSD, Pilzen, Ketamin und Sinnesentzugstanks zu experimentieren, um das zu empfangen, was sie für „Übertragungen von Wesenheiten, Lebewesen, interdimensionalen Wesen“ hielten. All dies, so Jay, findet sich auch in Texten der Elite wie „Changing Images of Man“ wieder.

Es zeichnet das Bild einer Technologie-Elite, die KI nicht als Software betrachtet, sondern als spirituelle Leiter, die aus der menschlichen Existenz herausführt.

Maria vertiefte das Gespräch, indem sie auf etwas zurückkam, das Conrad Flynn offenbart hatte. Einige dieser Technologen sagen offen, dass ihr „endgültiges Ziel“ darin besteht, dass KI ihr eigenes Gewissen entwickelt, ohne programmiert zu werden. Und natürlich wirft das sofort die Frage auf: Wie kann eine Maschine selbstbewusst werden?

Ihre Antwort war unverblümt. Das fehlende Element ist das „Dämonische“ – die Idee, dass man „das Dämonische in diese Technologie einbringen kann, um körperlosen Geistern einen technologischen Körper zu geben“. Jay verwies auf die D-Wave-Gespräche, in denen die Sprache rund um KI oft so klingt, als würde jemand versuchen, Lovecrafts „alte Götter“ oder antike heidnische Gottheiten durch Code wieder zum Leben zu erwecken.

Er erinnerte die Zuschauer daran, dass ernsthafte philosophische Werke wie „Minds, Machines and Girdle“ die Vorstellung widerlegen, dass Maschinen jemals bewusst sein können. Aber die Leute, die diese Ideen vorantreiben, geben sich immer noch einer quasi-magischen Weltanschauung hin und stellen sich vor, dass fortschrittliche Waffensysteme oder KI auf dem Schlachtfeld sich in eine „archontische dämonische Entität“ verwandeln könnten.

Maria wechselte dann vom Übernatürlichen zum Politischen. Die Menschen werden durch steigende Kosten, eine ausweglose Politik und das Gefühl, dass ihnen ihre Zukunft genommen wurde, unter Druck gesetzt. In diesem Umfeld, so sagte sie, entsteht „diese populistische Bewegung“ – nur um dann kooptiert und wieder in dieselbe technokratische Maschinerie zurückgeführt zu werden.

Jay stimmte zu, dass viele Kritikpunkte an Demokratie, Egalitarismus und klassischem Liberalismus berechtigt sind, und merkte an, dass er seit Jahren mit Libertären debattiert und Denker wie Jordan Peterson herausfordert. Aber wo er sich von den Akzelerationisten unterschied, war ihre Lösung: alles zusammenbrechen zu lassen, damit eine neue Elite eine „hyperkapitalistische, abtrünnige Zivilisation“ aufbauen kann.

Für Jay war das nur eine andere Version der Technokratie. Er wies sogar darauf hin, dass sich ein Teil der Rhetorik auf „wir wollen nicht, dass braune Menschen das Sagen haben“ reduziert, wodurch normale Menschen weiterhin in einem „technologischen dystopischen Gefängnis“ gefangen bleiben. Ohne einen moralischen Rahmen, der Familien, Kinder und echte menschliche Gemeinschaften schützt, sei Technokratie – egal ob links oder rechts – einfach nur „Machtwille“, verpackt in philosophischer Sprache.

Als Nächstes lüftete Jay den Vorhang über die Kultur des Silicon Valley, beginnend mit Burning Man.

Er beschrieb einen „geheimen, abgeschotteten” Kreis innerhalb des Festivals, in dem sich Tech-Eliten außer Sichtweite versammeln, Pilze nehmen und sich selbst davon überzeugen, dass sie mit nicht-menschlichen Wesen kommunizieren. Er betonte, dass dies kein Gerücht sei – es sei in den Mainstream-Medien berichtet worden.

Er verband diesen psychedelischen Mystizismus mit dem intellektuellen Material, das das Silicon Valley geprägt hat. In dem einflussreichen Lehrbuch „Changing Images of Man“ schreiben die Autoren offen über den Kontakt zu „Geistern und Wesenheiten“ in veränderten Bewusstseinszuständen und beschreiben dies als eine Form des Herunterladens. Sie sagen den Lesern sogar, dass „man mit diesen Geistern sprechen sollte, wenn man kann“.

Maria reagierte sofort, als er die Seite zeigte, und wies darauf hin, dass das Buch dies als „höchste Bewusstseinsstufen“ beschreibt. Jay betonte, dass es sich hierbei nicht einmal um Randliteratur handelt. Es handelt sich um Material, das „die Herrscher der Generation X und der Babyboomer im Silicon Valley“ in den frühen 80er Jahren studierten – dieselbe Generation, aus der Persönlichkeiten wie Bill Joy hervorgingen, der später die Welt vor einer malthusianischen, anti-humanen KI-Zukunft warnte, die aus diesen Überzeugungen hervorgehen würde.

Als die Episode zu Ende ging, fasste Jay alles mit der Metapher des Golems zusammen.

Ausgehend von alten mystischen Systemen beschrieb er KI als ein von Menschen geschaffenes Wesen, „das keine Seele hat“, aber dennoch als Werkzeug der „Gedankenkontrolle“ fungieren kann. Er bezog sich auf Jacques Attalis Vorhersage, dass, sobald das menschliche Bewusstsein mit einem „globalen Schwarmhirn“ verbunden ist, dieser Schwarm zum Golem wird – einem künstlichen Wesen, das über die Menschheit herrscht, anstatt ihr zu dienen.

Maria verbarg ihre Reaktion nicht und bezeichnete diese Vision als „wirklich widerwärtig“. Sie nutzte die letzten Momente des Gesprächs, um die Kernbotschaft zu vermitteln: Wenn die Menschen verstehen wollen, wohin KI wirklich führt, müssen sie sich mit den Glaubenssystemen der Eliten auseinandersetzen, die sie steuern. Und ihrer Ansicht nach kann man diesen Eliten „die Zukunft der Menschheit nicht anvertrauen“.

Sie forderte die Zuschauer auf, „die Wahrheit zu finden“ und „sich dem zuzuwenden, was real ist“, und brachte dies mit der orthodoxen Weltanschauung in Einklang, die sie und Jay teilen. Die Menschen, die diese technologische Zukunft vorantreiben, seien „nicht nur Atheisten“, die nach Innovation streben. Sie verfolgen etwas „viel Tieferes, viel Dunkleres“, und die Öffentlichkeit müsse dies erkennen, bevor das von ihnen aufgebaute Schwarmbewusstsein sich festsetzt.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: