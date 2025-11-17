Regierung verweigert Daten zu möglichen Impfstoff-Risiken – was zu Beunruhigung oder Wut führen könnten – was der Telegraph enthüllt, betrifft auch andere Länder

Der Telegraph berichtet unter der Überschrift „Government ‘withholding data that may link Covid jab to excess deaths’“, dass die britische Gesundheitsbehörde UKHSA seit zwei Jahren Daten zurückhält, die einen möglichen Zusammenhang zwischen Covid-Impfungen und Übersterblichkeit zeigen könnten. Die Behörde argumentiert, eine Veröffentlichung könne zu „Trauer, Wut oder psychischer Belastung“ bei Angehörigen führen – und möglicherweise „Impfbereitschaft untergraben“.

Doch genau diese Begründung löst jetzt einen politischen Sturm aus: Abgeordnete, Juristen und Kampagnengruppen sprechen offen von einem „Cover-up“.

Ein Skandal der Verschleierung – und die Frage: Warum dürfen Pharmafirmen die Daten sehen, die Öffentlichkeit aber nicht?

Im Zentrum steht ein brisantes Detail:

Die Daten wurden laut Abgeordneten an Pharmaunternehmen weitergegeben, aber der britischen Öffentlichkeit vorenthalten.

Es handelt sich um die wahrscheinlich entscheidende Datengrundlage:

der zeitliche Abstand zwischen Impfdosis und Todesdatum.

Genau diese Information wäre nötig, um Muster erkennen zu können – ob es Häufungen, zeitliche Cluster oder statistische Auffälligkeiten gibt.

Ein parlamentarisches Schreiben beschuldigt die Regierung indirekt, die professionellen Forscher, die Ärzte, die Öffentlichkeit und sogar das Parlament schlechter zu stellen als Pfizer & Co.

Die Begründung der UKHSA wirkt dabei doppelt paradox:

eine Veröffentlichung könne zu „Fehlinformationen“ führen

die Öffentlichkeit könnte „möglicherweise falsche Schlussfolgerungen ziehen“

die Daten könnten „Trauer und Wut erzeugen“, falls sich doch ein Muster zeigen würde

Doch warum sollte die Regierung Angst vor Wut haben – wenn es tatsächlich keine problematischen Muster gäbe?

Zwei Jahre Kampf um Transparenz – und die Regierung mauert weiter

Die Kampagnengruppe UsForThem forderte die Daten über ein Informationsfreiheitsgesetz an. Die UKHSA verweigerte die Herausgabe mit wechselnden Begründungen.

Der britische Informationskommissar entschied schließlich – im Sinne der Regierung, nicht im Sinne der Transparenz.

Reform UK spricht inzwischen von einem „skandalösen Vertuschungsvorgang“.

Der Jurist Ben Kingsley nennt die Position der Regierung „pervers“:

„Es wirkt wie blanke Angst, dass die Daten ans Licht kommen könnten.“

Er zieht Parallelen zum größten britischen Staatsversagen der letzten Jahrzehnte:

dem Blutskandal, bei dem über Jahre HIV- und Hepatitis-infiziertes Blut wissentlich nicht aus dem Verkehr gezogen wurde.

Was bedeutet das – und warum betrifft uns das alle, weit über Großbritannien hinaus?

Dieser Fall ist kein britisches Einzeldrama. Er ist ein globaler Präzedenzfall für den Umgang von Regierungen mit brisanten Gesundheitsdaten im Zeitalter massiver Impfkampagnen.

Drei entscheidende Punkte:

1. Das Muster ist international: Staaten verweigern Daten – systematisch

Mehrere Länder haben sich geweigert, folgende Datensätze zu veröffentlichen:

Impfstatus der Verstorbenen (z. B. Australien, Kanada, Deutschland, Schweiz)

zeitliche Verläufe zwischen Impfung und Tod

Daten zu Myokarditis, Autoimmunereignissen, Schlaganfällen

Datenbanken zu Notfalleinsätzen (z. B. Herzstillstand bei Jugendlichen)

Sterbedaten sortiert nach Booster-Status

Die Begründungen klingen auffällig ähnlich:

„Fehlinformation verhindern“, „Impfkampagnen schützen“, „gesellschaftliche Harmonie wahren“.

Doch nirgendwo lautet die Begründung: „Es gibt nichts Auffälliges in den Daten.“

Das Schweigen spricht Bände.

2. Wenn Regierungen entscheiden, welche Wahrheit die Bevölkerung „verkraftet“, ist das ein Bruch der Demokratie

Die Logik lautet:

Daten könnten beunruhigen → also dürfen die Bürger sie nicht sehen.

Das ist nicht Public Health.

Das ist Politische Psychologie im Stil eines paternalistischen Sicherheitsstaates.

Eine Regierung, die bestimmt, welche Wahrheiten sie der Öffentlichkeit „zumutet“, hat das demokratische Prinzip bereits verlassen.

3. Was könnte noch verborgen werden? – The Bigger Global Picture

Wenn Staaten Gesundheitsdaten zurückhalten, stellt sich ein unbequemer, aber logischer Folgepunkt:

Was noch?

Basierend auf internationalen Recherchen, Whistleblower-Meldungen und selektiv veröffentlichten Informationspaketen könnten folgende Bereiche ebenfalls unvollständig oder zurückgehalten sein:

• Myokarditis-Raten bei Jugendlichen nach Boosterung

Besonders Daten über langfristige Folgen leichter Myokarditiden (Narbenbildung, ARVC-ähnliche Veränderungen).

• Autoimmunerkrankungen in der Altersgruppe 18–49

Mehrere Länder melden Anstiege – ohne Erklärung.

• Fehlgeburten- und Frühgeburtenraten 2021–2022

Daten teilweise geschwärzt oder verspätet veröffentlicht.

• Übersterblichkeit 2022–2024 in Europa

Ein historisch beispielloser Ausreißer – bis heute ohne konsistente Erklärung.

• Notfall- und Herzstillstandseinsätze bei Sportlern und Jugendlichen

Nur bruchstückhafte Daten verfügbar.

• Offizielle Sicherheitsberichte pharmazeutischer Unternehmen

Viele vertrauliche Zulassungsdaten sind bis heute nicht vollständig veröffentlicht.

• Langzeitdaten zu mRNA-Verbleib, Verteilung, Immunreaktionen

Wesentliche Studien fehlen oder wurden abgebrochen.

Fazit: Das Vertrauen bröckelt nicht wegen „Fehlinformationen“ – sondern wegen Informationsverweigerung

Der Skandal, den der Telegraph beschreibt, ist kein Datensatzproblem.

Er ist ein Demokratieproblem.

Wenn eine Regierung Daten zurückhält,

weil sie Angst vor der Reaktion der Bürger hat

weil sie Angst hat, dass „falsche Rückschlüsse gezogen“ werden könnten

oder weil die Daten der politischen Erzählung widersprechen könnten

dann ist nicht die Bevölkerung das Problem –

sondern die politische Kultur.

Dieser Fall aus Großbritannien zeigt:

Es geht längst nicht mehr um Covid.

Es geht um die Frage, ob Staaten ihren Bürgern zutrauen, mit Wahrheit umzugehen.

Und diese Frage wird uns weltweit noch lange beschäftigen.