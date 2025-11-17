Tucker enthüllt: Die Social-Media-Spuren von Thomas Crooks, die FBI-Vertuschung – und eine Reihe bizarrer Ungereimtheiten rund um den Trump-Attentäter

Von Tyler Durden

Tucker Carlson hat gerade eine ausführliche Reportage über den Attentäter von Donald Trump, Thomas Crooks, veröffentlicht – über den sowohl das FBI unter Biden als auch unter Trump seit dem Attentat vom 13. Juli 2024 in Butler, Pennsylvania, sehr wenig verlauten lassen.

Ende September erhielt Carlsons Team einen anonymen Hinweis von jemandem, der angab, Zugang zu einigen Online-Konten von Crooks erhalten zu haben, die er mit „von Privatdetektiven häufig verwendeten Tools” gefunden hatte, nachdem er Crooks‘ Telefonnummer und Gmail-Adresse aus öffentlichen Dokumenten erhalten hatte. Er verfolgte diese bis zu zwei verschlüsselten ausländischen E-Mail-Konten (bcook[at]mailfence.com und americangamer[at]gmx.com). Außerdem hatte er ein Snapchat-Konto, ein Venmo-, ein Zelle- und ein PayPal-Konto sowie mehrere andere Konten.

„Es stellte sich heraus, dass Crooks keineswegs ein Online-Geist war”, berichtet Carlson. „Und dennoch logen die Ermittler des FBI und sagten uns, es gäbe keine Spuren von ihm im Internet.”

Die Quelle konnte alle Materialien aus Crooks‘ deaktiviertem YouTube-Konto abrufen – darunter seinen Suchverlauf, sein Verlauf der angesehenen Videos und 737 öffentliche Kommentare.

Als Carlsons Team das FBI fragte, warum es diese Informationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe, antwortete die Behörde mit der Frage, ob sie die Echtheit des Kontos des Schützen überprüfen könne.

Was hat Crooks gesagt?

Die Kommentare von Crooks wurden zwischen 2019 und 2020 gepostet, als er zwischen 15 und 17 Jahre alt war. „Sie zeigen zwei Dinge“, erklärt Carlson. „Erstens, dass Thomas Crooks kein geheimnisvoller Einzelgänger war, der niemanden vor seinen Gewaltplänen gewarnt hat. Ganz im Gegenteil. Jahre bevor er in Butler auftauchte, hinterließ Crooks eine detaillierte digitale Spur von Gewaltandrohungen – darunter Aufrufe zu Attentaten und politischer Gewalt. Zweitens – sie zeigen einen Mann, der als radikaler Trump-Anhänger begann und dessen Ansichten über den Präsidenten sich während Covid völlig verändert haben. Das FBI hat über diese Tatsache gelogen und behauptet, Crooks sei ein Rechtsradikaler.“

Pro-Trump:

Am 19. Juli 2019 schreibt Crooks: „Ilhan Omar und andere sind Eindringlinge und sollten ehrlich gesagt getötet und ihre Leichen zurückgeschickt werden.“

Am 20. Juli 2018 schreibt Crooks: „Wenn Sie sagen, dass Trump ein schlechter Präsident ist, sind Sie kein Patriot, denn Trump ist die wörtliche Definition von Patriotismus.“

Sieben Stunden nach diesem Kommentar schreibt Crooks: „Ich wünsche allen erbärmlichen Einwanderern und Anti-Trump-Kongressabgeordneten, die nichts von dem verdienen, was dieses Land ihnen gegeben hat, einen schnellen, qualvollen Tod.“

Später am Abend schrieb er: „Alle Trump-hassenden Demokraten verdienen es, dass man ihnen den Kopf abschlägt und ihn auf Spießen aufspießt, damit die ganze Welt sieht, was passiert, wenn man sich mit Amerika anlegt.“

Diese Art von Kommentaren hielt monatelang an und „wurde immer gewalttätiger“.

„Wenn einer der demokratischen Kandidaten gewinnt, wird er nicht lange im Amt bleiben. Denn im Gegensatz zu den Demokraten haben wir Waffen, und zwar jede Menge davon.“

Er zitierte auch Mao und schrieb: „Die einzige wirkliche politische Macht kommt aus dem Lauf einer Waffe.“

Die Veränderung:

Anfang 2020, als die Pandemie in die Schlagzeilen rückte, veränderte sich Crooks „radikal“ und schrieb über „Trumps Dummheit“.

Dann begann er, sich über die Idee des Deep State lustig zu machen und schrieb: „Der Deep State besteht einfach aus allen, die mit der Rechten nicht einverstanden sind. Ende der Diskussion.“

Im Februar 2020 bezeichnete Crooks die Trump-Anhänger als „gehirngewaschen“ und als „Sekte“.

Später an diesem Tag bezeichnete Crooks Trump als Rassisten.

Und im April 2020, als die COVID-Panik in vollem Gange war, wurde Crooks zum Befürworter des Lockdowns und schrieb: „Es scheint, dass ihr Leute nicht versteht, dass manchmal die öffentliche Sicherheit Vorrang vor euren persönlichen Rechten hat.“

Dann schrieb er: „… wenn du in Amerika zu einer chinesischen Neujahrsparty gehst, bist du keinem Coronavirus-Risiko ausgesetzt, denn ob du es glaubst oder nicht, Viren verbreiten sich nicht über die Rasse, wie Tucker Carlson dir wahrscheinlich gesagt hat.“

Im Mai 2020 bezeichnete Crooks die Bedenken der Republikaner hinsichtlich Wahlbetrug als „ignorant“.

Anschließend verfasste er einen Kommentar, der laut Carlson wie ein „digitales Manifest“ klang.

„Die einzige Möglichkeit, die Regierung zu bekämpfen, sind terroristische Anschläge, eine Bombe in ein wichtiges Gebäude schmuggeln und sie zünden, bevor jemand dich sieht, wichtige Personen/Politiker/Militärführer usw. aufspüren und versuchen, sie zu ermorden. Jede Art von direktem Kampf ist Selbstmord, und selbst Hinterhalte/Überraschungsangriffe werden wahrscheinlich nicht gut enden.“

Der Agitator

Dann begann ein YouTube-Nutzer namens @Willy_Tepes, Crooks offenbar zu ermutigen… Er schrieb: „Wenn eine Waffe und eine Dienstmarke alles sind, was man braucht, dann kommt die Autorität offensichtlich aus dem Lauf einer Waffe. Wir haben mehr Waffen als sie ;)”

„Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, … und die Alternative, ein globaler Polizeistaat, ist inakzeptabel!“, fährt Tepes in einem weiteren Kommentar fort.

Carlson fragt, wer Tepas sein könnte – wobei er anmerkt, dass das FBI ihn nicht erwähnt hat, aber dass jemand einen Screenshot seiner YouTube-Seite gemacht hat, obwohl er nur sehr wenige Follower hatte.

Allerdings wurde der Benutzername auf einer ausländischen Antifa-Website verwendet, die mit der Nordic Resistance Movement in Verbindung steht, die vom US-Außenministerium als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Crooks‘ Online-Kommentare verschwinden auf mysteriöse Weise nach seinen Interaktionen mit Tepas, und Carlson merkt an, dass Crooks „reif für die Rekrutierung” durch jemanden war. Allerdings war sein Suchverlauf noch verfügbar:

Von Anfang 2019 bis Mitte 2020 „suchte Crooks mehr als 700 Mal online nach Trump” und suchte nach „Jack Ruby”, „Best places for mass shooting” (Beste Orte für Massenerschießungen) Außerdem suchte er nach Anleitungen zur Herstellung verschiedener Sprengstoffe und Vorrichtungen für Massenmorde. Er suchte auch nach „Scharfschütze in Dallas”, „Amerikanische Nazipartei”, „Deutsche Nationalhymne 1933–1945” und „Hitlers Reden mit Untertiteln”.

Vertuschung durch das FBI?

„Warum hält das FBI Crooks‘ Ansichten geheim?“, fragt Carlson und fügt hinzu: „Warum ignorieren sie die Vorladungen des Kongresses, Informationen offenzulegen?“

„Wir haben hier also einen unberechenbaren, gestörten, möglicherweise psychisch kranken jungen Mann mit einer langen Vorgeschichte öffentlicher Gewaltverherrlichung“, fährt Carlson fort. „Das FBI wusste eindeutig von seiner Existenz. Und dann gibt es am Ende seiner Jahre öffentliche Kommentare, in denen er Gewalt verherrlicht, sowie einen Austausch mit einer mysteriösen Person, die einer Gruppe angehört, von der wir wissen, dass sie vom US-Außenministerium überwacht wird.“

Es stellte sich heraus, dass etwa zur gleichen Zeit, als Thomas Crooks Behauptungen aufstellte und offene Gewaltandrohungen gegen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf YouTube veröffentlichte, das FBI Verträge mit privaten Technologieüberwachungsfirmen abschloss, um die Macht von Massendatenerfassungstools zu nutzen und soziale Medien nach Personen wie Thomas Crooks zu überwachen“, fährt Tucker fort. „Es ist schwer vorstellbar, dass Thomas Crooks diese Beiträge öffentlich und unter seinem eigenen Namen veröffentlicht hat und nicht von den Bundesbehörden identifiziert und genau unter die Lupe genommen wurde. Tatsächlich ist das unvorstellbar.“

„Wir wissen, dass das FBI Zugang zu diesen YouTube-Kommentaren hatte.“

Dennoch „haben sie diese Kommentare selektiv gelesen, um über die Aussagen von Thomas Crooks zu lügen.“

Zweieinhalb Wochen nach dem Anschlag teilte eine „mit den Ermittlungen vertraute Quelle“ CNN mit, dass „die Ermittler des FBI einen YouTube-Account untersuchen, der möglicherweise mit Crooks in Verbindung steht und in dem der Nutzer politische Gewalt sowie antisemitische und einwanderungsfeindliche Themen befürwortete.“

Carlson sagt, dass das FBI „genau wusste“, dass es sich um Crooks‘ Konto handelte. „Es gab nie einen Zweifel daran.“

Bidens stellvertretender FBI-Direktor log am selben Tag wie der CNN-Bericht in seiner Aussage vor dem Kongress, während die NY Post im Februar 2025 berichtete, dass das „FBI die Bemühungen behindert hat, das Rätsel zu lösen, warum Thomas Matthew Crooks, der kein Manifest hinterlassen hat, das getan hat, was er getan hat.“

Weitere bemerkenswerte Fakten:

Crooks‘ Leiche wurde auf Anordnung des FBI am selben Tag eingeäschert, an dem der Ausschuss für innere Sicherheit und Aufsicht des Repräsentantenhauses seine Ermittlungen aufnahm.

„Ein neues toxikologisches Screening ist nicht möglich, da die Leiche nicht mehr vorhanden ist“, betont Carlson.

Fotos vom Tag nach der Schießerei „zeigen einen FBI-Agenten, der den Ort, an dem Crooks starb, mit einem Schlauch abspritzt“, was hochrangige Quellen Carlson gegenüber als „sehr seltsam“ bezeichneten, da das FBI „normalerweise die Reinigung von Tatorten an externe Dienstleister vergibt – in diesem Fall jedoch selbst durchgeführt hat“.

Biden FBI-Beamte griffen mithilfe einer Software der israelischen Firma Cellebrite auf Crooks‘ Telefon zu und erlangten Zugriff auf sein Telefon, seinen Computer und seine verschlüsselten Messaging-Apps in Belgien, Neuseeland und Deutschland – „doch keine der vom FBI entdeckten Online-Aktivitäten wurde im endgültigen Bericht des Kongresses in irgendeiner Weise erwähnt“.

Carlson weist dann auf die unbeholfenen und ausweichenden Antworten von FBI-Direktor Kash Patel und stellvertretendem Direktor Dan Bongino hin, als sie gefragt werden, ob wir mehr erfahren werden…

These interviews are from May. Patel and Bongino told us there would be another release from FBI on Butler and that we’re going to know everything they know … here we are in November and crickets.



Where is their release? We don’t know anything close to what they know. https://t.co/xR5rviChxp pic.twitter.com/UzxnuquK54 — JaneDoeUKnow (@MsJaneDoeUKnow) November 14, 2025

Übersetzungen von „X“: Um dies für diejenigen zu verdeutlichen, die sich nicht selbst verteidigen können: @dbongino äußerte sich damals auf der Grundlage der Informationen, die von der damaligen Biden-FBI der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Eine durch und durch korrupte FBI. Sie teilte der Welt tatsächlich mit, dass Crooks effektiv keine

Ja, Bruder, und Viva [hat Recht].

Diese Interviews stammen aus dem Mai. Patel und Bongino sagten uns, dass es eine weitere Veröffentlichung des FBI zu Butler geben würde und dass wir alles erfahren würden, was sie wissen … Jetzt haben wir November und es herrscht Stille. Wo bleibt ihre Veröffentlichung? Wir wissen nicht annähernd so viel wie sie.

Hier sind Patels jüngste Äußerungen zu Butler. Er sagt, dass der Tod von Crooks mehr Transparenz ermöglicht habe und relevante Informationen bereits veröffentlicht worden seien. Noch mehr Unsinn. Patel: „Ich weiß nicht, ob es noch mehr zu wissen gibt, aber Sie werden alles erfahren, was wir wissen.“ Klar …

Noch mehr Seltsamkeiten

Carlson weist auch darauf hin, dass Crooks am Tag der Schießerei einen unglaublichen „Glückstag” hatte, über den das FBI die Öffentlichkeit im Unklaren lässt.

Zum Beispiel:

Innerhalb weniger Tage nach der Schießerei hatte das FBI „alle relevanten Überwachungsaufnahmen gesammelt”, darunter Aufnahmen von lokalen Unternehmen, der Staatspolizei und „vor allem vom Schießstand, an dem Thomas Crooks trainiert hatte”. Hat er alleine trainiert? Wir wissen es nicht, da das FBI sich bis heute weigert, das Material freizugeben.

Hat er alleine trainiert? Wir wissen es nicht, da das FBI sich bis heute weigert, das Material freizugeben. Einige Kommentare von Crooks wurden nach der Schießerei aus dem Internetarchiv gelöscht .

. Am Tag des Anschlags führte Crooks eine Überwachung in Butler durch – er flog 11 Minuten lang eine Drohne über dem Versammlungsort – gerade als das Anti-Drohnen-System des Secret Service auf mysteriöse Weise ausgefallen war.

Die Polizei in Butler sah Crooks mit einem Entfernungsmesser und einem Rucksack , identifizierte ihn als verdächtige Person, verlor ihn jedoch „schnell aus den Augen”.

, identifizierte ihn als verdächtige Person, verlor ihn jedoch „schnell aus den Augen”. Crooks kletterte auf das einzige Gebäude in der Gegend, das nicht über ein Videoüberwachungssystem verfügte, und befand sich „bemerkenswerterweise” außerhalb des Sicherheitsbereichs des Secret Service.

verfügte, und befand sich „bemerkenswerterweise” außerhalb des Sicherheitsbereichs des Secret Service. Zwei örtliche Polizisten sahen Crooks, meldeten dies jedoch nicht, während ein dritter Polizist, der das Gebäude überwachen sollte, „frühzeitig ging“.

Sehen Sie sich das Ganze unten an:

Who is Thomas Crooks? pic.twitter.com/WwjvPGGRwS — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 14, 2025

