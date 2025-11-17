Operation Southern Spear: Trump beauftragt neue Militärkampagne zur Vorbereitung einer Invasion in Venezuela – Maduro ‚will sich nicht mit den Vereinigten Staaten anlegen‘.

Von The WinePress

Die venezolanische Friedensnobelpreisträgerin bekräftigt, dass sie nach dem Sturz des derzeitigen Regimes dazu beitragen wird, das Öl des Landes an die USA zu privatisieren.

Am Donnerstag brachte Verteidigung sminister Pete Hegseth zwei neue Bronzetafeln mit der Aufschrift „DEPARTMENT OF WAR” am Eingang des Pentagon an und erklärte damit, dass die Zeit der Verteidigung vorbei sei: Es ist Zeit für den Krieg.

„Wir wollten [die alten Schilder] ersetzen, weil wir möchten, dass jeder, der durch diese Tür kommt, weiß, dass wir es mit der Namensänderung dieser Organisation todernst meinen. Wir lieben alles, wofür das Verteidigungsministerium stand. Aber dies ist eine neue Ära des Kriegsministeriums, das sich darauf konzentriert, Kriege zu gewinnen … und sicherzustellen, dass wir genau wissen, was die Mission ist, und dass die Truppen dorthin geschickt werden, um erfolgreich zu sein und zu gewinnen. Wir bauen es wieder auf; wir stellen die Abschreckung wieder her – basierend auf „America first“, Frieden durch Stärke und gesundem Menschenverstand. Und jetzt wird jeder, der dieses Gebäude betritt, egal ob Generäle, Zivilisten oder ausländische Staatschefs, sehen: Das ist nicht nur auf dem Papier. Das ist nicht nur ein Titel. Das ist genau das, was wir sind.“

Kurz nachdem Hegseth die neuen Schilder angebracht hatte, gab der Kriegsminister bekannt, dass die Vereinigten Staaten offenbar kurz vor einer Invasion Venezuelas stehen, und kündigte einen neuen Plan an: die Operation Southern Spear. Hegseth sagte, das Ziel sei es, den „Drogenterrorismus“ zu stoppen.

Die Präsenz des US-Militärs in der Karibik nimmt in Erwartung größerer Operationen weiter zu. SOUTHCOM hat eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien veröffentlicht, in denen seine Präsenz in der Region gelobt wird. Am Dienstag traf auch die Gerald R. Ford Carrier Strike Group, der größte Flugzeugträger der Welt, in der Region ein.

„Die verstärkte Präsenz der US-Streitkräfte im USSOUTHCOM AOR wird die Fähigkeit der USA stärken, illegale Akteure und Aktivitäten, die die Sicherheit und den Wohlstand der Vereinigten Staaten und unsere Sicherheit in der westlichen Hemisphäre gefährden, aufzuspüren, zu überwachen und zu unterbinden“, sagte Sean Parnell, Sprecher des Pentagon. „Diese Streitkräfte werden die bestehenden Fähigkeiten zur Bekämpfung des Drogenhandels und zur Zerschlagung transnationaler krimineller Organisationen verbessern und erweitern.“

SOUTHCOM veröffentlichte am Donnerstag ebenfalls, dass US-Truppen in Panama für den Dschungelkrieg trainieren.

Panama teilte mit, dass vom 9. bis 29. Oktober etwa 50 US-Marinesoldaten in seinem Dschungel trainieren würden, um ihre Fähigkeiten „in einer der anspruchsvollsten Umgebungen“ zu verbessern, berichtete AFP im Oktober. „Dieses Training dient ausschließlich unserer Verteidigung und unserem Schutz“, um „organisierte Kriminalität und Drogenhandel“ zu bekämpfen, sagte der panamaische Major Didier Santamaria gegenüber AFP.

Antiwar.com berichtete: „Hegseths Ankündigung erfolgte, als US-Beamte bekannt gaben, dass die USA am Montag ein weiteres mutmaßliches Drogenboot in der Region bombardiert hatten. Dies war der 20. Angriff und das 21. Boot, das das US-Militär seit Beginn der Kampagne Anfang September gesprengt hat. Die Beamten sagten, dass bei dem jüngsten Angriff vier „Narkoterroristen“ getötet wurden, ein Begriff, den die Trump-Regierung verwendet, um die außergerichtlichen Hinrichtungen auf See zu rechtfertigen.“

Präsident Trump soll über mögliche Bombenangriffe auf Venezuela und andere Bodenangriffe informiert worden sein. Laut CBS waren Hegseth und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, Dan Caine, an den Gesprächen beteiligt, in denen mögliche Optionen für die „kommenden Tage“ erörtert wurden, obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde.

Dave DeCamp von Anitwar.com vermutet jedoch, dass dies Teil einer laufenden psychologischen Operation sein könnte, um den venezolanischen Präsidenten Nicholas Maduro zu einem freiwilligen Rücktritt zu bewegen. Das Wall Street Journal behauptet unter Berufung auf Quellen, dass Trump derzeit mit einer schrittweisen Aufrüstung und der fortgesetzten Bombardierung von Booten zufrieden ist, um den Druck zu erhöhen.

Letzten Monat gab Trump während einer Kabinettssitzung bekannt, dass Maduro versucht habe, den USA mehrfach Friedensangebote zu unterbreiten und ein günstiges Abkommen mit Trump zu schließen, die Regierung dies jedoch abgelehnt habe. Trump sagte: „Er hat alles angeboten, da haben Sie Recht. Wissen Sie warum? Weil er sich nicht mit den Vereinigten Staaten anlegen will.“

Im vergangenen Monat gab Trump bekannt, dass die CIA verdeckte Operationen in Venezuela durchführe – was nicht gerade „verdeckt“ ist, sodass diese Enthüllung vielleicht Teil der psychologischen Kriegsführung ist.

Öl, und zwar jede Menge davon

The WinePress hat in diesem Jahr mehrfach darauf hingewiesen, dass die Absicht der Trump-Regierung, Venezuela durch einen weiteren Putschversuch zu destabilisieren, nicht auf Fentanyl und Drogenterrorismus zurückzuführen ist, sondern auf Öl.

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt, die 18 % der weltweiten Reserven ausmachen.

Während seiner ersten Amtszeit versuchte Trump 2019 einen Staatsstreich, scheiterte jedoch. Seitdem hat Trump öffentlich beklagt, dass die USA Zugang zum Öl des Landes hätten, wenn Maduros Regime abgelöst worden wäre.

In jüngerer Zeit hat die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado, seit Jahren eine vehemente Gegnerin Maduros und seit der Bush-Regierung in den 2000er Jahren Partnerin der USA, enge Beziehungen zur Trump-Regierung und versprochen, neue Ölgeschäfte mit den USA abzuschließen, sobald die Maduro-Regierung gestürzt ist.

Bemerkenswert ist auch, dass Venezuelas Nachbarland Guyana selbst über reichlich Öl verfügt und Maduro mit einer Invasion dieses Landes geliebäugelt hat. Oilprice.com berichtete Anfang des Jahres, dass Guyana nun auf dem besten Weg sei, zum zweitgrößten Ölproduzenten des Kontinents zu werden. „Guyana leistet mittlerweile einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Erdölversorgung und wird zum größten Pro-Kopf-Ölproduzenten aufsteigen, wobei die Produktion bis Ende 2027 voraussichtlich eine Million Barrel pro Tag überschreiten wird“, schrieb das Portal.

Vor kurzem versprach Machado erneut, Venezuelas Öl zu privatisieren und neue Vereinbarungen mit den USA zu treffen.

Wie der Geopolitical Economic Report feststellt,

äußerte sich die Oppositionsführerin in einer virtuellen Rede auf dem America Business Forum am 5. November

Machado sprach, bevor Donald Trump bei derselben Veranstaltung auf die Bühne trat. Sie wurde vom republikanischen Bürgermeister von Miami, Florida, Francis Suarez, einem loyalen rechten Verbündeten von Trump und Rubio, interviewt. (Er ist auch der Sohn von Xavier Suarez, der zuvor als Bürgermeister von Miami tätig war.

Im Folgenden finden Sie eine teilweise Abschrift der Äußerungen von Machado (alle Hervorhebungen hinzugefügt):

„Und das ist für mich unglaublich spannend: Wir werden Venezuela für ausländische Investitionen öffnen. Ich spreche von einer Chance im Wert von 1,7 Billionen Dollar, nicht nur im Bereich Öl und Gas, der riesig ist, und Sie wissen, dass es Chancen gibt, denn wir werden alles öffnen, Upstream, Midstream, Downstream, für alle Unternehmen; sondern auch im Bereich Bergbau, Gold, Infrastruktur und Energie. „Wir haben derzeit ein Energiepotenzial von 17 Gigawatt in unserem Netz, das saniert werden muss, sicherlich im Hinblick auf Technologie und KI. Und im Tourismusbereich verfügt Venezuela über 2800 km unberührte Karibikküste, die nur darauf wartet, erschlossen zu werden. Das wird also ein riesiges Geschäft werden. Wir werden Rechtsstaatlichkeit einführen. Wir werden Märkte öffnen. Wir werden Sicherheit für ausländische Investitionen bieten und ein transparentes, massives Privatisierungsprogramm, das auf Sie wartet.“

Machado sagte auch, dass sie gute Beziehungen zu Außenminister Marco Rubio und anderen prominenten Persönlichkeiten der Republikanischen Partei in den USA unterhalte, und dankte ihnen für ihre Unterstützung.

„Ich bin Außenminister Marco Rubio sehr dankbar, der sich, wie Sie wissen, für Freiheit und Demokratie in Amerika eingesetzt hat. „Ich möchte Gouverneur DeSantis danken. „Ich möchte meinem Freund, Senator Rick Scott, danken, der uns immer vertraut hat. Und nun Senatorin Ashley Moody. Und natürlich muss ich unsere drei Amigos, unsere drei Freunde, die Kongressabgeordneten María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart und Carlos Giménez, besonders erwähnen, die uns so nahestehen und uns immer unterstützt haben.“

AUTORENKOMMENTAR

Markus 13:7 Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, so erschreckt nicht; denn das muss geschehen; aber das Ende ist noch nicht da.Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden an verschiedenen Orten Erdbeben, Hungersnöte und Unruhen sein; das ist der Anfang der Wehen.

Gerald Celente vom Trends Journal bringt es auf den Punkt: Wenn alles andere fehlschlägt, führen sie einen Krieg.

Das amerikanische Imperium bröckelt, und deshalb brauchen die USA eine weitere Krise und einen weiteren Krieg. Es ist klar, dass die USA fest entschlossen sind, diesen Krieg zu beginnen, und irgendwann wird etwas passieren, daran habe ich keinen Zweifel. Seien Sie deshalb auf ein False-Flag-Ereignis vorbereitet.

Natürlich haben die USA offensichtlich nichts aus unseren Verstrickungen und Einmischungen im Nahen Osten gelernt und auch nicht daraus, was passiert, wenn wir mit Waffen einmarschieren und Regierungen stürzen. Das Gleiche wird in Venezuela passieren, wenn dieser Krieg beginnt und zumindest die Region etwas weiter destabilisiert; aber das könnte einen Rückschlag verursachen und wir könnten eine Radikalisierung der Latein- und Mittelamerikaner erleben, insbesondere derjenigen, die in den USA leben. Das ist sehr gut möglich. Wir haben gesehen, was dieses Jahr in Los Angeles passiert ist und wie viele mexikanische Flaggen wehten.