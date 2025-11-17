Steve Watson

In einer erschütternden Enthüllung, die die Grenze zwischen historischem Gräuel und dystopischem Albtraum verwischt, haben italienische Staatsanwälte eine Untersuchung zu Behauptungen eingeleitet, wonach wohlhabende Personen aus westlichen Ländern exorbitante Gebühren – bis zu 90.000 Dollar – für „Scharfschützen-Safaris“ während des Bosnienkriegs in den 1990er Jahren bezahlt haben.

Diese Ausflüge sollen es vermögenden Nervenkitzel-Suchenden ermöglicht haben, nach Sarajevo zu reisen und mit der Komplizenschaft bosnisch-serbischer Kräfte auf unbewaffnete Zivilisten – darunter Männer, Frauen und Kinder – zu schießen, und zwar aus sportlichem Vergnügen.

Die Beschwerde, die von dem Journalisten Ezio Gavazzeni eingereicht wurde, zeichnet ein Bild der Verderbtheit, in dem menschliche Leben zu Zielen in einem grotesken Spiel aus Macht und Genuss degradiert wurden.

Gavazzeni, der der Geschichte nachging, nachdem er eine Dokumentation aus dem Jahr 2022 gesehen hatte, beschrieb die Teilnehmer als frei von jeglichem ideologischen Antrieb. „Es gab Deutsche, Franzosen, Engländer … Menschen aus allen westlichen Ländern, die große Summen Geld bezahlten, um dorthin gebracht zu werden, um auf Zivilisten zu schießen“, erklärte er.

Er betonte weiter ihre Motivation: „Es gab keine politischen oder religiösen Motive. Es waren reiche Leute, die aus Spaß und persönlicher Befriedigung dorthin gingen. Wir sprechen von Leuten, die Waffen lieben, die vielleicht auf Schießstände gehen oder auf Safari in Afrika.“

Schockierenderweise sollen Quellen behauptet haben, dass eine zusätzliche Gebühr erhoben wurde, wenn man auf Kinder zielte – und damit die Belagerung von Sarajevo, ein realer Höllenschauplatz von Scharfschützen und Belagerungskrieg, in ein bezahltes Jagdrevier für die Elite verwandelt wurde.

Diese Anschuldigungen rufen die HBO-Serie Westworld in Erinnerung, in der Superreiche in einen simulierten Wildwest-Park fliehen, um ungezügelte Gewalt, Vergewaltigung und Mord an androiden Gastgebern auszuleben.

In der Serie rechtfertigen die Gäste ihre Taten damit, dass die Opfer nicht „real“ seien, doch die Erzählung zeigt, wie eine solche Distanz ein moralisches Vakuum schafft und Menschen in Monster verwandelt.

Hier ist die Parallele noch erschreckender: Wenn die Vorwürfe wahr sind, behandelten diese „Scharfschützen-Touristen“ tatsächliche bosnische Zivilisten wie wegwerfbare Spielzeuge – so wie die Gäste in Westworld ihre robotischen Opfer missbrauchen. Nur gab es hier keine Neustarts oder Resets – nur unumkehrbaren Tod in einer vom Krieg zerrissenen Stadt.

Behauptungen dieser Art, zu krank zum Begreifen, halten sich hartnäckig, wenn es um wohlhabende und mächtige Eliten geht, die oft als moderner Todeskult dargestellt werden, besessen von der Vorstellung einer Transzendenz durch Zerstörung.

Von Epsteins Inselabgründen bis hin zu Gerüchten über unterirdische Fight Clubs und exotische Jagden legt die Geschichte nahe, dass Menschlichkeit erodiert, wenn Geld und Einfluss einen von Konsequenzen abschirmen.

Ein Sprecher des bosnischen Konsulats in Mailand unterstrich die Dringlichkeit: „Wir sind ungeduldig, die Wahrheit über eine so grausame Angelegenheit herauszufinden, um ein Kapitel der Geschichte schließen zu können. Ich verfüge über bestimmte Informationen, die ich mit den Ermittlern teilen werde.“

Falls sich dies bestätigt, könnte es offenbaren, dass solche Barbarei keine Anomalie, sondern ein alltäglicher Nervenkitzel in elitären Kreisen ist, wo Leben billig ist und Macht absolut.