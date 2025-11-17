Neue Analyse enthüllt: Impf-Nebenwirkungen massiv untererfasst – selbst im Gesundheitswesen

„Sicher und wirksam?“ – Wie ein brüchiges Meldesystem das Vertrauen zerstörte

Als während der Pandemie Politiker und Experten unisono versicherten, die neu zugelassenen COVID-19-Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, sollte dies Vertrauen schaffen. Doch eine im November 2025 veröffentlichte Studie aus Polen zeigt etwas anderes: Nicht die Nebenwirkungen waren selten – die Meldungen waren es.

2.569 Befragte aus dem Gesundheitswesen – Ärztinnen, Pfleger, Studierende medizinischer Fachrichtungen – schilderten ihre Erfahrungen nach der Impfung. Das Ergebnis: 86 % berichteten Nebenwirkungen.

Offiziell gemeldet wurden aber nur 14,9 % der von diesen Personen erlebten Reaktionen. Und im regionalen Meldesystem tauchten sogar nur 0,09 % auf – ein statistisches Nichts.

Diese Zahlen stehen nicht für ein funktionierendes Sicherheitsmonitoring. Sie stehen für ein System, das von den eigenen Akteuren kaum genutzt wurde. Und sie werfen eine Frage auf, die sich Regierungen und Behörden nur ungern stellen:

Wie kann man „sicher“ sagen, wenn man kaum Daten hat?

Eine Struktur, die Underreporting produziert

Die Studie zeigt, wie realitätsfern die Annahme war, Nebenwirkungsmeldungen würden zuverlässig erfasst. Medizinisches Personal meldete nicht – aus Zeitmangel, aus Gewohnheit, aus der Annahme heraus, milde Reaktionen wären „nicht der Mühe wert“.

Doch was bleibt übrig, wenn selbst die Berufsgruppen, die das System kennen sollten, es massiv unternutzen?

Ein Meldesystem, das kaum genutzt wird, erzeugt Täuschung durch Unterlassung:

Ein schöner Datensatz, sauber und klein, der beruhigt – aber keine Wirklichkeit beschreibt.

Politik und Kommunikation: Die Komfortzone der Gewissheiten

Währenddessen wiederholten viele Regierungen eine Formel, die sich tief ins kollektive Gedächtnis geprägt hat:

„Die Impfstoffe sind sicher und wirksam.“

Die Botschaft war klar: Kritik sei überflüssig, Skepsis unbegründet, Fragen störten nur.

Doch diese Formel hängt nun schief.

Nicht, weil Impfungen per se unsicher wären – das zeigt die Studie nicht und das wäre unwissenschaftlich –

sondern weil die Grundlage für viele dieser politischen Gewissheiten brüchig war.

Wenn eine Region real 1.000 Nebenwirkungen erlebt, aber nur weniger als eine davon im offiziellen System auftaucht –

dann ist nicht die Biologie das Problem.

Dann ist es die Transparenz.

Vertrauen geht verloren, wenn Daten fehlen

In einer Risikokommunikation, die auf Offenheit angewiesen ist, war dieses Meldesystem ein Desaster.

Denn:

Wer Daten nicht erhebt, schafft Misstrauen – nicht Sicherheit.

Man kann Nebenwirkungen nicht Einordnung, Testung oder Kontext geben, wenn man sie nie richtig erfasst.

Man kann nicht glaubwürdig von „Übersicht“ sprechen, wenn die eigenen Datenbanken fast leer sind.

Und man kann nicht erwarten, dass Menschen unerschütterliches Vertrauen entwickeln, wenn die Informationsgrundlage offensichtlich löchrig ist.

Das eigentliche Problem: Ein System, das Kritik provoziert

Die polnische Studie zeigt nicht, dass Impfstoffe „gefährlich“ waren.

Sie zeigt etwas anderes – und viel Unbequemeres:

Das Überwachungssystem war schwach.

Die Kommunikation war überheblich.

Die Datengrundlage war dünn, die Botschaften aber absolut formuliert.

Dieses Missverhältnis – nicht die Impfung selbst – ist es, das den Vertrauensverlust befeuert hat.

Wer absolute Sicherheit behauptet, während die eigene Datenbasis kaum existiert, der schafft genau das Klima, das er zu verhindern versucht:

Zweifel, Wut, Skepsis, Misstrauen.

Fazit

Die Formel „sicher und wirksam“ war politisch bequem – aber wissenschaftlich unvollständig kommuniziert.

Die neue Studie macht klar:

Was gefehlt hat, war Ehrlichkeit über Unsicherheiten, nicht Sicherheit selbst.