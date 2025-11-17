Andrew Korybko

Lawrow brachte in seinen Antworten tatsächlich einige vorhersehbare Polemiken ein, was seiner Art entspricht, wie jeder weiß, der ihm folgt, aber das sind keine legitimen Gründe, sein Interview nicht zu veröffentlichen.

Die führende italienische Zeitung Corriere della Sera weigerte sich skandalöserweise, das exklusive schriftliche Interview mit Sergej Lawrow vollständig zu veröffentlichen, das das russische Außenministerium ihnen angeboten hatte, um Russlands Positionen zu klären – und bei dem sie zunächst sehr kooperationsbereit gewesen waren, bis sie die Antworten erhielten. Das russische Außenministerium verurteilte ihre Entscheidung daraufhin als „einen eklatanten Fall von Zensur“. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Punkte seines Interviews, damit sich die Leser selbst ein Bild machen können.

Lawrow begann damit zu schildern, wie Trump beim Treffen in Anchorage mit Putin übereingekommen sei, dass die Ukraine aus der NATO herausgehalten werden sollte und dass die neue Realität vor Ort anerkannt werden müsse. Die Ukraine, die EU und das Vereinigte Königreich hätten unmittelbar danach versucht, Trump während ihres Treffens im Weißen Haus zu beeinflussen. Die Financial Times habe anschließend nach dem nächsten Trump-Putin-Telefonat im Oktober eine ergänzende Rolle gespielt, indem sie spekulierte, dass Lawrows Folgeanruf mit Rubio deren Budapester Gipfelpläne zunichte gemacht habe. Putin sei jedoch weiterhin bereit, Trump dort zu treffen.

Der nächste Punkt, den Lawrow ansprach, war, dass die Sonderoperation nicht um Territorium gehe, sondern darum, das Leben der russischen Minderheit zu retten und die Sicherheit seines Landes zu gewährleisten. Die bisherige Zurückhaltung Russlands diene dazu, zivile und militärische Leben zu schonen. Er bekräftigte außerdem die Ziele Russlands in der Sonderoperation und verteidigte das Tragen eines Sweatshirts mit der Aufschrift „UdSSR“ beim Anchorage-Gipfel, was seiner Aussage nach keinen Wunsch impliziere, die Sowjetunion wiederherzustellen, sondern lediglich ein Ausdruck von Patriotismus gewesen sei.

Weiter sagte Lawrow, die Europäer wollten den Ukraine-Konflikt auf unbestimmte Zeit verlängern, weil „sie keine andere Möglichkeit haben, ihre Wähler von den sich rapide verschlechternden innenpolitischen und sozioökonomischen Problemen abzulenken… sie bereiten Europa offen auf einen neuen großen Krieg gegen Russland vor und versuchen, Washington dazu zu überreden, eine ehrliche und faire Lösung abzulehnen.“ Danach erinnerte er an Russlands Vorschlag vor 2022 zur Reform der europäischen Sicherheitsarchitektur, den NATO und EU abgelehnt hatten.

Auf die Frage nach Russlands angeblicher „Isolation“ nannte er Russlands breite Palette an Partnern im Globalen Süden und einige hochrangige Veranstaltungen, an denen seine Diplomaten teilgenommen haben, und wies zugleich die Behauptung des Interviewers zurück, Russland sei in einem Bündnis mit China und von diesem abhängig. Er stellte klar, dass beide ihre Positionen zu Schlüsselfragen koordinieren und einander als Gleichberechtigte betrachten. Lawrow schloss mit der Aussage, dass eine russisch-italienische Annäherung nur möglich sei, wenn Rom seine feindselige Politik aufgebe.

Lawrow brachte in seinen Antworten tatsächlich einige vorhersehbare Polemiken ein, was seiner Art entspricht, wie jeder weiß, der ihm folgt, aber das sind keine legitimen Gründe, sein Interview nicht zu veröffentlichen. Corriere della Sera hat zwar das Recht, die Veröffentlichung beliebiger Inhalte zu verweigern oder nur eine bearbeitete Version herauszugeben, aber ihre Entscheidung, dieses Interview nicht vollständig zu veröffentlichen, stinkt nach Zensur unter dem Vorwand redaktioneller Standards. Wahrscheinlich wollten sie nicht, dass die Leute seine Polemiken gegen die Ukraine und den Westen lesen.

Wie dem auch sei, alles, was sie damit erreicht haben, war, unbeabsichtigt noch mehr Aufmerksamkeit auf eben jene Polemiken zu lenken, die sie vermutlich zensieren wollten – nachdem das russische Außenministerium diesen Skandal ins Rampenlicht rückte. Corriere della Sera gilt als eine der führenden Zeitungen Europas, weshalb dies ein schlechtes Licht auf sie und die europäische Medienlandschaft insgesamt wirft. Für aufmerksame Beobachter ist das nicht überraschend, aber es könnte Eindruck auf diejenigen machen, die naiv angenommen hatten, dass es dort keine Zensur gibt.





