Enthüllt: 5 weitere gefährliche Mythen der modernen Finanzwelt (#11–15)

Von Nick Giambruno

Im heutigen Finanzsystem werden viele Annahmen als unumstößliche Wahrheiten betrachtet, die in Wirklichkeit auf falschen Prämissen oder gezielten Täuschungen beruhen.

Letzte Woche deckte ich fünf der gefährlichsten Mythen der modernen Finanzwelt auf. Diese Woche folgen fünf weitere, an die die meisten Menschen immer noch glauben.

Im Folgenden werden weit verbreitete Missverständnisse erklärt – und in eine realistischere Perspektive gerückt, die zeigt, wie das System tatsächlich funktioniert.

Mythos #11: „Haircuts“ sind harmlos

Wenn man das Wort „Haarschnitt“ hört, klingt es nach etwas Unbedeutendem – ein kleiner Schnitt, der schnell nachwächst.

Doch wenn Banken in Schwierigkeiten geraten und Sparer angeblich einen „Haircut“ hinnehmen müssen, vermittelt der Begriff den Eindruck eines kleinen, vorübergehenden Verlustes. Das ist falsch.

Hinter dem harmlosen Begriff verbirgt sich eine schmerzhafte Enteignung – in Wahrheit fühlt sich ein finanzieller „Haircut“ eher wie eine Skalpierung an. Ein weiterer beschönigender Euphemismus, um den wahren Schaden zu verschleiern.

Mythos #12: „Alles ist in Ordnung“

Wenn Politiker oder Zentralbanker sagen: „Alles ist in Ordnung“ oder „Ihr Geld ist sicher“, bedeutet das meist das Gegenteil.

Verneinung ist keine Beruhigung – sie ist Schadensbegrenzung.

Wann immer ein Beamter oder Banker behauptet, „etwas wird nicht passieren“, kann man fast sicher sein, dass es bereits im Gange ist.

In der Sprache der Bürokraten heißt „Nein, auf keinen Fall“ meist „Ja – wahrscheinlich morgen“.

Wie ein altes Sprichwort sagt:

„Glaube nichts, bevor es offiziell dementiert wurde.“

Diese Dementis sind nie zufällig. Sie sind strategisch. Politiker und Zentralbanker müssen die Öffentlichkeit überraschen, um Kontrolle zu behalten – und das beginnt damit, sie zu beruhigen, kurz bevor ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird.

Mythos #13: Die Sozialversicherung ist ein sicheres Rentensystem

Die Sozialversicherung wird oft als „Sicherheitsnetz“ verkauft – ein verlässliches Programm, bei dem man im Arbeitsleben einzahlt und im Alter Leistungen erhält. Es klingt vernünftig, fast wie ein staatlich verwaltetes Sparkonto.

In Wirklichkeit ist es nichts dergleichen.

Das Geld, das man heute einzahlt, wird nicht angespart. Es wird sofort ausgegeben – hauptsächlich für die heutigen Rentner und andere Regierungsprogramme.

Die Sozialversicherung ist nicht freiwillig, nicht marktbasiert und bietet keine wirkliche Sicherheit – vor allem nicht für die jüngeren Generationen, die gezwungen werden, ein System zu finanzieren, das sie selbst wahrscheinlich nie tragen wird.

Der ehrlichere Name wäre: „Sozialistische Unsicherheit“.

Mythos #14: „Too Big to Fail“

Der Ausdruck „zu groß, um zu scheitern“ dient als Rechtfertigung für gigantische Rettungsaktionen politisch vernetzter Konzerne, Banken und Finanzinstitute.

In einer echten Marktwirtschaft ist kein Unternehmen vor dem Scheitern geschützt. Erfolg wird belohnt, Misserfolg wird bestraft – das hält das System ehrlich und wettbewerbsfähig.

Doch wenn Regierungen bestimmte Unternehmen als „systemrelevant“ erklären, ändern sich die Regeln: Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert.

Nenne es, wie du willst – Korruption, Staatskapitalismus, Konzern-Sozialismus – aber es ist kein freier Markt mehr.

Mythos #15: Eine Schuldengrenze, die immer steigt, ist keine Grenze

Die sogenannte „Schuldengrenze“ klingt nach einem harten Limit – etwas Verbindlichem, etwas Ernstem. In Wirklichkeit ist sie nur ein temporäres Hindernis auf dem Weg zu unbegrenztem Schuldenmachen.

Jedes Mal, wenn die Regierung dieses Limit erreicht, stimmt der Kongress einfach für eine Erhöhung. Es ist keine Begrenzung – es ist ein bewegliches Ziel.

Das Ganze ist ein Theaterstück: Eine Show, die fiskalische Disziplin vortäuscht, während sie tatsächlich endlose Schuldenausweitung ermöglicht.

Seit 1944 wurde die US-Schuldengrenze über 100 Mal angehoben. Jedes Mal hören wir dieselben Warnungen, dieselben gespielten Dramen – und dann, wie auf Knopfdruck, wird sie wieder erhöht. Keine Reformen. Keine Rechenschaft. Nur mehr Schulden.

Eine Grenze, die nie hält, ist keine Grenze – sie ist ein Schuldenziel.

Fazit

Die hier aufgedeckten Mythen – ebenso wie die in den vorherigen Teilen dieser Serie – sind keine harmlosen Irrtümer. Sie sind gezielt konstruierte Illusionen, um die Öffentlichkeit ruhig zu halten, während das System im Hintergrund ihr Vermögen absaugt.

Von den lächerlichen Euphemismen wie „Haircuts“ und „Bankfeiertagen“ bis hin zum Betrug der Sozialversicherung und der Farce der Schuldengrenze – jeder dieser Mythen dient demselben Zweck: die Wahrheit zu verschleiern und die Macht der Insider zu schützen.

Wer dieses Muster erkennt, versteht, dass das Finanzsystem kein neutrales oder wohlwollendes Gebilde ist, sondern ein manipuliertes Spiel.

Je früher man diese Illusionen durchschaut, desto besser kann man sich auf die richtige Seite der Geschichte stellen.

Denn während die meisten weiter schlafwandelnd in die nächste Krise taumeln, können diejenigen, die verstehen und handeln, ihr Vermögen, ihre Freiheit und vielleicht sogar ihren Vorteil im kommenden Chaos sichern.

Deshalb habe ich gerade einen neuen Bericht veröffentlicht, der die drei wichtigsten Strategien für das Kommende enthüllt.