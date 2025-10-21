Soros-finanzierte „No Kings“-Proteste greifen Amerika und das Christentum an, nicht nur Trump

„Keine Könige“ mag ein einprägsamer Slogan sein, aber in seinem Kern ist er eine ziemlich düstere Phrase – denn sie leugnet die Königsherrschaft Christi.

Von Peter Michaels

Die „No Kings“-Kundgebungen finden wieder statt. Am Samstag, dem 18. Oktober, wurden mehr als 2.000 Veranstaltungen in allen Bundesstaaten der USA abgehalten. Ihr erklärtes Ziel: gegen Präsident Donald Trump zu protestieren und angeblich Amerika als Demokratie zurückzufordern – anstelle einer Monarchie.

Die liberalen Gruppen, die diese Kundgebungen sponsern, sind die üblichen Verdächtigen – die ACLU, MoveOn.org, die Human Rights Campaign und weitere.

Die Veranstaltungen am letzten Wochenende, von denen eine mit dem demokratischen Senator Chuck Schumer stattfinden wird, wurden erstmals im Juni an Trumps 79. Geburtstag abgehalten.

Wenig bekannt, aber nicht überraschend ist die Tatsache, dass George Soros Geld zur Finanzierung der Proteste bereitgestellt hat.

Fox News berichtet, dass Soros’ Open Society Action Fund der Organisation Indivisible einen Zweijahreszuschuss in Höhe von 3 Millionen US-Dollar gewährt hat. Diese Organisation ist an der Kommunikation mit den Protestteilnehmern beteiligt. Indivisibles geschäftsführender Co-Direktor ist Ezra Levin; seine Frau Leah Greenberg ist die andere Co-Direktorin. Auf der Website der Gruppe heißt es: „In Amerika haben wir keine Könige.“

Doch hier liegt der Punkt: Die Teilnehmer dieser Kundgebungen haben kein Interesse daran, gegen Könige zu protestieren oder die Demokratie zu verteidigen. In Wahrheit sind sie vielmehr daran interessiert, die Vereinigten Staaten – insbesondere das Christentum – zu untergraben.

Anarchistische Aufrufe und alte Muster

CrimethInc, eine internationale anarchistische Gruppe, forderte ihre Anhänger in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter) diese Woche dazu auf, am Samstag „antiautoritäres Verhalten“ an den Tag zu legen – so wie während der George-Floyd-Unruhen 2020. Die Gruppe verlinkte auch auf einen Beitrag aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Snapshots from the Uprising“, der die gewalttätigen Black-Lives-Matter-Demonstrationen in Minnesota verherrlichte und ein brennendes Polizeirevier zeigte.

Alle Sponsoren dieser Proteste sind ausgesprochene linke Organisationen, die Abtreibung, die LGBT-Agenda und andere liberale Anliegen fördern. Sie sind erklärte Gegner der christlichen Moral – und damit Gegner des Gemeinwohls.

Die religiöse Dimension

Im Alten Testament berief Gott Könige wie Salomo und David, um sein Volk zu führen. Im Neuen Testament sandte er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, um das Königreich Gottes auf Erden zu errichten – im Gegensatz zum Reich des Menschen. Papst Pius XI. schrieb in den 1920er Jahren über die Lehre der Kirche zur Königsherrschaft Christi.

„Es war daher gewiss richtig“, schrieb Seine Heiligkeit, „dass die katholische Kirche, das Reich Christi auf Erden, dazu bestimmt, unter allen Menschen und Nationen verbreitet zu werden, ihren Urheber und Gründer in ihrer jährlichen Liturgie mit allen Zeichen der Verehrung als König und Herrn und als König der Könige grüßt.“

„Die Grundlage dieser Macht und Würde unseres Herrn“, fuhr Pius fort, „wird mit Recht von Cyrill von Alexandrien angegeben: ‚Christus‘, sagt er, ‚hat Herrschaft über alle Geschöpfe, eine Herrschaft, die nicht durch Gewalt oder Usurpation erlangt wurde, sondern ihm seinem Wesen und seiner Natur nach zusteht.‘“

Und weiter: „Seine Königsherrschaft gründet auf der unaussprechlichen hypostatischen Union. Daraus folgt nicht nur, dass Christus von Engeln und Menschen angebetet werden soll, sondern dass ihm als Mensch Engel und Menschen untertan sind und sein Reich anerkennen müssen; kraft der hypostatischen Union hat Christus Macht über alle Geschöpfe.“

Rebellion gegen Ordnung und Wahrheit

Die Agitatoren hinter diesen Protesten vergessen all das. Sie rebellieren – wie der Teufel – gegen Ordnung, gegen Hierarchie und gegen die unabänderliche Tatsache, dass Christus König ist, nicht nur über jeden Einzelnen, sondern auch über die Gesellschaft – aus natürlichem Recht.

Das bedeutet nicht, dass Bürger keine Opposition gegen Donald Trumps Politik äußern dürfen. Es ist jedoch eine klare Erinnerung an alle, die protestieren: Sie können der Realität nicht entfliehen, dass Christus ihr König ist und dass sie verpflichtet sind, sich Ihm zu unterwerfen.

„Wenn die Menschen einmal erkennen, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben, dass Christus König ist,“ lehrte Pius XI., „wird die Gesellschaft endlich die großen Segnungen wahrer Freiheit, wohlgeordneter Disziplin, Frieden und Harmonie empfangen.“

Je eher diese Menschen – und alle Nationen der Welt – das erkennen, desto besser wird es uns allen ergehen.