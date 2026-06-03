ENTHÜLLT: Das geheime Netzwerk der WHO, das die Agenda 2030 vorantreibt | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Universitäten. Aufsichtsbehörden. Gesundheitsbehörden. Sie alle sind durch ein geheimes WHO-Netzwerk miteinander verbunden, das hinter den Kulissen agiert.

Uns wurde gesagt, die Beziehung zwischen den USA und der WHO sei beendet. Man hat uns belogen.

Lucinda van Buuren vom World Council for Health ist bei uns zu Gast, um ein riesiges Netzwerk von WHO-Kooperationszentren aufzudecken, die in Universitäten, Aufsichtsbehörden, Gesundheitsämtern und medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt eingebettet sind, darunter Dutzende in den Vereinigten Staaten.

Das eigentliche Problem ist nicht die WHO selbst.

Es ist das, was übrig bleibt, nachdem Regierungen behaupten, sie hätten sich zurückgezogen…

We were told the US-WHO relationship was over.

We were lied to.



Lucinda van Buuren of @FreeWCH joins us to expose a vast network of WHO Collaborating Centers embedded inside universities, regulators, public health agencies, and medical institutions across the world, including… pic.twitter.com/bznI6r4wQt — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 29, 2026

Das komplette Video in Deutscher synchron:

Lucindas Weg begann nicht in einem Forschungslabor oder einem politischen Büro. Er begann in einem Krankenhaus.

Sie hatte fast 30 Jahre lang als examinierte Krankenschwester in Australien gearbeitet, unter anderem in einem Ausschuss für Ethik und Werte. Dann kamen die COVID-Vorschriften, und die Fragen, von denen sie glaubte, dass medizinisches Fachpersonal sie stellen sollte, wurden plötzlich unerwünscht.

Beim Durchsehen von Dokumenten sowohl der FDA als auch der australischen TGA fiel ihr eine Diskrepanz zwischen dem, was der Öffentlichkeit mitgeteilt wurde, und dem, was die Dokumente selbst zu bestätigen schienen, auf. In ihren Worten heißt es in einem TGA-Dokument „buchstäblich, dass Daten aus acht Wochen vorliegen, die sich auf eine neue Technologie beziehen, die zuvor noch nicht am Menschen angewendet wurde“.

Für Lucinda warf das sofort eine grundlegende Frage auf.

Wo war die Risikobewertung?

„Ich habe dreimal schriftlich bei meinem Arbeitgeber, dem Krankenhaus, um die Risikobewertung gebeten, und diese Frage wurde nicht einmal zur Kenntnis genommen.“

Die Sorge ging nicht einfach darum, mit einer Richtlinie nicht einverstanden zu sein. Es ging darum, dass eine Krankenschwester, die um Informationen bat, die sie für eine fundierte Entscheidungsfindung für notwendig hielt, angibt, überhaupt keine Antwort erhalten zu haben.

Ihr Vertrag wurde schließlich gekündigt. Sie sagte, ihre Schwester, die als Beauftragte für Patientensicherheit im selben Krankenhaus tätig war, sei ebenfalls entlassen worden, nachdem sie Bedenken wegen gemeldeter Todesfälle im australischen Meldesystem für unerwünschte Ereignisse geäußert hatte.

Das ist für viele Menschen nach wie vor schwer zu verstehen. Den Beschäftigten im Gesundheitswesen wurde gesagt, sie sollten sich an die Wissenschaft halten, doch einige, die nach den zugrunde liegenden Dokumenten, Risikobewertungen und dem Rahmenwerk für die Einwilligung nach Aufklärung fragten, berichten, dass sie stattdessen aus dem System gedrängt wurden.

Doch die Geschichte endete nicht mit ihrer Kündigung. Die unbeantworteten Fragen führten immer weiter.

Was als Bedenken hinsichtlich einer Anordnung begann, entwickelte sich allmählich zu einer Untersuchung der Institutionen, die die Gesundheitspolitik selbst gestalten. Sie berichtete, dass sie auf Australiens 2017 unterzeichnete Länderstrategie zur Zusammenarbeit mit der WHO stieß und dann entdeckte, dass die TGA selbst WHO-Kooperationszentren betrieb.

Es ging nicht mehr um ein Krankenhaus, einen Auftrag oder gar eine Aufsichtsbehörde.

Es wurde zu der Frage, ob die Gesundheitsbehörden unabhängig agierten oder ob ein viel größeres Netzwerk hinter den Kulissen die Politik prägte.

„Hier gibt es ein riesiges Problem mit öffentlich-privaten Partnerschaften, und es sieht wirklich so aus, als würde der private Sektor die ganze Zeit die Fäden ziehen.“

Lucinda’s journey didn’t begin in a research lab or policy office. It began inside a hospital.



She had spent nearly 30 years working as a registered nurse in Australia, including time on an ethics and values committee. Then COVID mandates arrived, and the questions she believed… pic.twitter.com/al4st0SjeI — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 29, 2026

Je genauer Lucinda sich mit dem Netzwerk der WHO-Kooperationszentren befasste, desto weiter schien dessen Reichweite zu reichen.

Es handelt sich hierbei nicht um obskure Organisationen, die am Rande des öffentlichen Gesundheitswesens agieren. Den von ihr vorgelegten Unterlagen zufolge sind sie weltweit in Universitäten, Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden, Forschungseinrichtungen und medizinischen Organisationen verankert.

Auf den ersten Blick klingt der Begriff „Kooperationszentrum“ harmlos. Lucinda argumentierte, dass die wahre Bedeutung dieser Struktur erst deutlich wird, wenn man untersucht, wer die Verantwortung für die geleistete Arbeit trägt.

„Eines ist auch ganz klar: Das WHO-Kooperationszentrum ist nicht die juristische Person. Die juristische Person, die das WHO-Kooperationszentrum kontrolliert und dafür verantwortlich ist, ist die benannte Einrichtung.“

Diese Unterscheidung wirft eine naheliegende Frage auf.

Wenn ein mit der WHO verbundenes Zentrum an der Gestaltung von Leitlinien, Schulungen, Vorschriften, Programmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder Datensystemen mitwirkt, wo liegt dann letztendlich die Rechenschaftspflicht? Bei der WHO selbst oder bei der Universität, Behörde oder Einrichtung, die die Arbeit ausführt?

Maria beschrieb dies als „einen echten Ansatz der Haftungsfreistellung“.

Die Frage der Rechenschaftspflicht war nur ein Teil der Geschichte. Ebenso beeindruckend war die Größe des Netzwerks.

Lucinda sagte, die WHO-Kooperationszentren deckten Bereiche ab, die von Pflege, Medizin und Bioethik bis hin zu Epidemiologie, Gesundheitsgesetzgebung, digitaler Gesundheit, Biolaboren, Influenza-Forschung und globaler Gesundheitssicherheit reichten.

„Derzeit gibt es weltweit über 857 aktive WHO-Kooperationszentren.“

Die Auswirkungen wurden besonders deutlich, als der Fokus auf die Vereinigten Staaten gerichtet wurde.

Viele Amerikaner glauben, das Land habe seine Beziehungen zur WHO abgebrochen. Lucinda argumentierte, dass die institutionelle Infrastruktur ein anderes Bild zeige. Sie sagte, es gäbe immer noch rund 70 WHO-Kooperationszentren, die in den Vereinigten Staaten tätig sind, einschließlich Verbindungen zum CDC, NIH und zur FDA.

Sie warf zudem Fragen zu potenziellen Interessenkonflikten, Patenten und der Frage auf, ob die Leiter von WHO-Kooperationszentren einer stärkeren öffentlichen Kontrolle unterliegen sollten.

Wenn Regierungsbehörden, Universitäten, Aufsichtsbehörden und Forschungszentren weiterhin innerhalb von mit der WHO verbundenen Strukturen operieren, dann spiegelt die öffentliche Erklärung eines Landes, sich zu trennen, möglicherweise nicht die ganze Wahrheit wider.

Auf dem Papier kann eine Regierung aussteigen.

Die dahinter stehenden Institutionen, Partnerschaften und Netzwerke werden möglicherweise nie verschwinden.

The deeper Lucinda looked into the WHO Collaborating Center network, the farther its reach seemed to extend.



These are not obscure organizations operating on the margins of public health. According to the material she presented, they are embedded throughout universities, health… pic.twitter.com/0r46QIH0Z8 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 29, 2026

Das Netzwerk beschränkte sich nicht auf die Vereinigten Staaten.

Lucinda verwies auf Organisationen in Japan, Finnland, Südkorea, Brasilien, Kanada, Großbritannien, Pakistan, dem Sudan, den USA und anderen Ländern. Die Liste umfasste Universitäten, Pflegeorganisationen, Forschungszentren und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens, die über mehrere Kontinente verteilt waren.

Besonders hervorzuheben war der Bereich der Pflege.

Pflegekräfte bilden eine der größten Berufsgruppen im Gesundheitswesen weltweit. Lucinda sagte, sie machten etwa 60 % des weltweiten Gesundheitspersonals aus, was bedeutet, dass jede auf die Pflege ausgerichtete Strategie das Potenzial hat, eine enorme Anzahl von Fachkräften im Gesundheitswesen zu beeinflussen.

Das ist wichtig, weil Entscheidungen, die auf institutioneller Ebene getroffen werden, letztendlich die Patienten erreichen.

Wenn diese Netzwerke dazu beitragen, die Ausbildung von Pflegekräften, die Verbreitung von Leitlinien im Gesundheitswesen, die Entwicklung beruflicher Standards und die Umsetzung von Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit mitzugestalten, dann reicht ihr Einfluss weit über politische Dokumente hinaus. Er reicht bis in Krankenhäuser, Kliniken, Universitäten, Zulassungsbehörden und letztlich zu den Menschen, die Pflege erhalten.

Lucinda beschrieb ein Netzwerk für Pflege des WHO-Kooperationszentrums, das Organisationen aus den Bereichen Pflege, öffentliche Gesundheit und Geburtshilfe auf lokaler, regionaler und globaler Ebene unter dem übergeordneten Ziel „Gesundheit für alle“ miteinander verbindet.

Maria stellte sofort einen Zusammenhang zwischen diesem Rahmenwerk und den Bedenken her, die viele Kritiker hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung des Gesundheitswesens geäußert haben.

„Oder mit anderen Worten: One Health. Mit anderen Worten: Es gibt keine individuelle Gesundheit. Wir wenden diesen KI-Algorithmus auf Sie an.“

Das von Lucinda hervorgehobene Netzwerk umfasste Organisationen wie die University of Technology Sydney, die International Confederation of Midwives, den International Council of Nurses, mit der Johns Hopkins University verbundene Einrichtungen und zahlreiche andere Partner.

Der Fokus verlagerte sich dann auf die Agenda 2030 und die übergeordneten Ziele, die mit vielen dieser Initiativen verbunden sind.

Lucinda verwies auf Bezüge zu Zielen für nachhaltige Entwicklung, universeller Gesundheitsversorgung, Online-Lernsystemen, Programmen zur Umsetzung in der Pflege und globalen strategischen Rahmenwerken. Maria fügte hinzu, dass Begriffe wie digitale Gesundheit, nachhaltige Städte, KI-Integration und universelle Systeme oberflächlich betrachtet oft unumstritten klingen, aber je nach ihrer letztendlichen Umsetzung eine andere Bedeutung annehmen.

„Wenn von nachhaltigen Städten und Gemeinden die Rede ist, bedeutet das doch, dass weniger Menschen physisch zur Arbeit gehen, oder? Es bedeutet, dass KI Sie ersetzt.“

Eine der auffälligsten Beobachtungen von Lucinda war, als sie sagte, dass viele Beschäftigte im Gesundheitswesen „absolut keine Ahnung“ hätten, wie diese Netzwerke funktionieren oder wie umfangreich sie geworden sind.

Das ist vielleicht das Beunruhigendste daran.

Die Menschen, die die Politik umsetzen, verstehen die übergeordneten Systeme oft nicht vollständig.

The network wasn’t confined to the United States.



Lucinda pointed to organizations in Japan, Finland, South Korea, Brazil, Canada, the UK, Pakistan, Sudan, the US, and elsewhere. The list included universities, nursing organizations, research centers, and public health… pic.twitter.com/kePZXH6SXT — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 29, 2026

Das Gespräch kam schließlich auf eine Frage zurück, die im Zentrum des wachsenden Misstrauens der Öffentlichkeit steht: Transparenz.

Lucinda sagte, der World Council for Healthhabe Hunderte von WHO-Kooperationszentren kontaktiert und um Einsicht in deren Arbeitspläne gebeten – Dokumente, die Aufschluss über Finanzierungsquellen, Partnerschaften, Vereinbarungen zum geistigen Eigentum und potenzielle Interessenkonflikte geben können.

Sie sagte, nur wenige hätten geantwortet.

Wenn diese Organisationen eine so einflussreiche Rolle bei der Gestaltung von Gesundheitspolitik, Forschung, Bildung und beruflichen Standards spielen, warum ist es dann so schwer zu erkennen, wie sie arbeiten?

Die Angelegenheit wird noch komplizierter, wenn diese Netzwerke tief in großen Institutionen verankert zu sein scheinen.

Maria verwies auf Beispiele in den gesamten Vereinigten Staaten, darunter die Mayo Clinic, Georgetown, das St. Jude Children’s Research Hospital, die University of Washington und viele andere.

„Die Liste lässt sich endlos fortsetzen.“

Genau das war der Punkt.

Das Netzwerk beschränkte sich nicht auf eine einzige Behörde oder einen Politikbereich. Es erstreckte sich über Universitäten, Forschungszentren, medizinische Einrichtungen und Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens, denen Millionen von Amerikanern bereits vertrauen.

Diese Realität verkomplizierte eine der größten politischen Fragen, die im Laufe der Folge aufgeworfen wurden. Viele Anhänger von RFK Jr. und der Trump-Regierung hofften, dass Reformen aus Washington kommen würden. Doch wenn diese Verflechtungen in Hunderten von Institutionen bestehen bleiben, erfordert eine sinnvolle Veränderung möglicherweise weit mehr als eine politische Ankündigung oder einen Führungswechsel.

Lucinda kam immer wieder auf die persönliche Verantwortung zurück.

„Wir müssen aufhören, darauf zu warten, dass eine einzelne Person zum Helden wird, und wir müssen selbst zu unseren eigenen Helden werden und unsere eigenen Familien schützen – und zwar auf friedliche Weise, indem wir Fragen stellen wie: Wo bleibt die Finanzierung?“

Das tiefer liegende Problem geht über die Pharmaunternehmen allein hinaus. Öffentliche Institutionen scheinen zunehmend privaten Interessen zu dienen, während sie weiterhin mit öffentlicher Autorität und öffentlichen Mitteln arbeiten.

„Diese öffentlich-private Partnerschaft ist im Moment keine öffentlich-private, sondern eigentlich eine privat-öffentliche, und der private Sektor zieht die Fäden, während die öffentliche Hand die Geldbörse hält.“

Wenn das Vertrauen in bestehende Systeme weiter schwindet, werden viele Menschen beginnen, anderswo nach Antworten zu suchen. Unabhängige Ärzte, informierte Einwilligung, offene Debatten, dezentrale Gesundheitsnetzwerke und parallele Institutionen werden zunehmend nicht nur als Alternativen, sondern als Notwendigkeiten angesehen.

Deshalb haben Maria und Lucinda die Better Way Conference als einen Versuch konzipiert, Lösungen zu entwickeln, anstatt darauf zu warten, dass sich die Institutionen von selbst reformieren.

Lucindas abschließende Botschaft richtete sich an Beschäftigte im Gesundheitswesen, die sich möglicherweise zwischen den Fronten gefangen fühlen.

„Wir können eigentlich keine fundierten Entscheidungen treffen, wenn wir nicht alle Seiten hören; sonst sind sie nicht fundiert.“

Die größere Frage ist nicht nur, ob Institutionen transparent sind.

Es geht darum, ob Ärzte, Pflegekräfte und Patienten fundierte Entscheidungen treffen können, wenn wichtige Informationen sie gar nicht erst erreichen.

The conversation ultimately returned to a question at the center of growing public distrust: transparency.



Lucinda said @FreeWCH had contacted hundreds of WHO Collaborating Centers requesting access to their work plans, documents that can reveal funding sources, partnerships,… pic.twitter.com/4LGMU925Xc — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 29, 2026

Wir möchten uns bei Lucinda van Buuren dafür bedanken, dass sie heute bei uns ist – und vor allem möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: