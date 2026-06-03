Iran feuert Raketen und Drohnen auf Luftwaffenstützpunkte am Persischen Golf, nachdem die USA einen nächtlichen Angriff auf die Insel Qeshm geflogen haben und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Zwei Stützpunkte in Kuwait werden erneut mit Raketen angegriffen , berichten Fars und Reuters. Die staatlichen iranischen Medien sprechen von einer Vergeltungsmaßnahme für den nächtlichen US-Angriff auf die Insel Qeshm .

, berichten Fars und Reuters. Die staatlichen iranischen Medien sprechen von einer . Auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain werden Explosionen und Luftangriffssirenen gemeldet. Es scheint, als würde der Krieg erneut ausbrechen.

werden Explosionen und Luftangriffssirenen gemeldet. Es scheint, als würde der Krieg erneut ausbrechen. Trump beharrt darauf, dass Berichte, wonach der Iran und die USA seit Tagen nicht mehr miteinander sprechen, „Fake News“ seien; Rubio erklärt dem Kongress ebenfalls, dass die Gespräche trotz neuer iranischer Dementis weiterlaufen, und behauptet sogar, dass die Atomfrage Teil davon sei.

seien; Rubio erklärt dem Kongress ebenfalls, dass die Gespräche trotz neuer iranischer Dementis weiterlaufen, und behauptet sogar, dass die Atomfrage Teil davon sei. Washington sieht in dem teilweisen Waffenstillstand im Libanon eine ausreichende Gelegenheit, um umfassendere Gespräche voranzutreiben, wobei Trump erklärt, er erwarte „im Laufe der nächsten Woche“ ein umfassenderes Abkommen mit dem Iran.

wobei Trump erklärt, er erwarte „im Laufe der nächsten Woche“ ein umfassenderes Abkommen mit dem Iran. Fars dementiert dies jedoch am Dienstag: „Der Austausch von Botschaften zwischen dem Iran und den USA ist seit mindestens einigen Tagen unterbrochen“, so die Meldung zu dem MOU.

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Kehrt der Krieg zurück? Weitere Raketenangriffe auf Kuwait, Sirenen und Explosionen in Saudi-Arabien und den VAE

In den Nachtstunden (Ortszeit) meldet Kuwait Raketen- und Drohnenangriffe, wobei Fars berichtet, dass zwei amerikanische Stützpunkte ins Visier genommen wurden. Auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain werden Explosionen und Luftangriffssirenen gemeldet. Es scheint, als würde der Krieg erneut ausbrechen.

Laut einem aktuellen Bericht von Reuters:

Die kuwaitische Armee teilt mit, dass die Luftabwehr feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abfängt, und fordert die Bevölkerung auf, die Sicherheitsanweisungen der zuständigen Behörden zu befolgen.

Alle zu hörenden Explosionsgeräusche seien das Ergebnis dieser Abwehrmaßnahmen, fügt die Armee hinzu.

Tasnim: „Explosionen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem in Kuwait gemeldet“, nachdem drei Raketen abgefeuert wurden. Und das Neueste von CNN:

Kuwait gibt an, feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abzufangen. Zwar hat das Land noch nicht identifiziert, wer seiner Meinung nach hinter dem Angriff steckt, doch die Nachricht kommt kurz nachdem iranische Medien von „explosionsähnlichen Geräuschen“ in der Nähe der iranischen Insel Qeshm berichteten. Unterdessen teilte das US-Militär mit, es habe einen auf einen iranischen Hafen zusteuernden Öltanker durch den Abschuss einer Hellfire-Rakete „außer Gefecht gesetzt“.

Unbestätigtes neues Videomaterial:

Dashcam footage shows the potential interception of an Iranian ballistic missile or the self-detonation of Patriot surface-to-air missile interceptor earlier over Kuwait, during tonight’s attack by Iran. pic.twitter.com/V184MEncnF — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: Dashcam-Aufnahmen zeigen die mögliche Abfangung einer iranischen ballistischen Rakete oder die Selbstzerstörung einer Patriot-Luftabwehrrakete über Kuwait, während des heutigen Angriffs durch den Iran.

Auch in Bahrain wurden aus unbekannten Gründen Sirenen ausgelöst. Neue Erklärung der IRGC:

IRGC statement:



– The US attacked Qeshm Island

– In response, Iran has carried out "precise and intensive missile strikes" on US bases in Kuwait

– Further US aggression will be met with a "seismic, crushing, and decisive response" pic.twitter.com/GBaDd9Bthy — Faytuks News (@Faytuks) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: IRGC-Erklärung: Weitere US-Aggressionen werden mit einer „seismischen, vernichtenden und entscheidenden Reaktion“ beantwortet Die USA haben die Insel Qeschm angegriffen Als Reaktion hat der Iran „präzise und intensive Raketenangriffe“ auf US-Stützpunkte in Kuwait durchgeführt

US-Militär beschießt nicht kooperierendes Schiff

In einer neuen Aktion hat CENTCOM bekannt gegeben, dass es ein weiteres Schiff beschossen hat, das sich nicht an die US-Blockade gehalten hat:

CENTCOM GIBT AN, EIN NICHT KOOPERIERENDES SCHIFF IM PERSISCHEN GOLF AUSSER BETRIEB GESETZT ZU HABEN

CENTCOM: SCHIFF MIT HELLFIRE-RAKETE AUF DEN MASCHINENRAUM AUSSER BETRIEB GESETZT

Trump: Es sei „Fake News“, dass der Iran und die USA seit Tagen nicht mehr miteinander sprechen

Präsident Trump hat in einem neuen Beitrag auf Truth Social erneut betont, dass Washington und Teheran wieder miteinander sprechen. „Die Gespräche zwischen uns laufen kontinuierlich weiter … wohin sie führen, weiß man nie, aber wie ich dem Iran gesagt habe: ‚Es ist an der Zeit, dass ihr auf die eine oder andere Weise einen Deal macht.‘“

Den ganzen Vormittag über beantwortete Außenminister Marco Rubio im Kapitol Fragen. Auch er betonte, dass die Gespräche trotz einer iranischen Zurückweisung am Dienstag weiterlaufen. Er behauptete, das Regime sei „zerstreitet“, weshalb der Austausch von Botschaften äußerst schleppend vorangehe. „Das iranische Volk würde schon morgen einen Deal abschließen, wenn es nach ihm ginge“, sagte Rubio. „Der Oberste Führer und die IRGC sind etwas unempfindlicher gegenüber Druck.“

Er räumte auch allgemein ein, dass der Iran die Straße von Hormus effektiv gesperrt habe, und erklärte, dies rechtfertige wiederum die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Es gab auch diesen interessanten Wortwechsel, als er Trumps Aussage wiederholte, der Krieg sei zu diesem Zeitpunkt eigentlich „vorbei“…

— You keep telling us how we're winning this war — Senator



— Well, the war IS OVER now — Rubio



— The war IS NOT OVER. We still find ourselves spending billions of dollars a week on war — Senator pic.twitter.com/WuofatTvoQ — RT (@RT_com) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: — Sie sagen uns ständig, wie wir diesen Krieg gewinnen — Senator

— Nun, der Krieg IST JETZT VORBEI — Rubio

— Der Krieg IST NICHT VORBEI. Wir geben immer noch Milliarden von Dollar pro Woche für den Krieg aus — Senator

Falken wie Ted Cruz wollen wissen, ob noch andere Taktiken zum Regimewechsel im Gange sind…

Marco Rubio:



I'm not aware of any program to arm civilians in Iran to overthrow their government.



I mean, there may be other countries doing it, or other groups doing it, but certainly not the U.S. government. pic.twitter.com/tYVeSbWVqE — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: Marco Rubio: Ich habe von keinem Programm Kenntnis, das Zivilisten im Iran bewaffnet, um ihre Regierung zu stürzen. Ich meine, es könnten andere Länder das tun oder andere Gruppen, aber sicherlich nicht die US-Regierung.

Ein mögliches neues Atomabkommen mit dem Iran war ebenfalls ein zentrales Thema bei der Anhörung vor dem Kongress am Dienstag:

Marco Rubio:



Iran would be like North Korea, but worse, if they got nuclear weapons.



They would destroy the State of Israel, and you wouldn't be able to do anything about it because they have a nuclear weapon. pic.twitter.com/5TDGPNBY1W — Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: Marco Rubio: Der Iran wäre wie Nordkorea, nur schlimmer, wenn sie Nuklearwaffen bekämen. Sie würden den Staat Israel zerstören, und du könntest nichts dagegen tun, weil sie eine Nuklearwaffe besitzen.

Das wäre zwar eine große Sache, wenn es wahr wäre, aber es gibt immer noch zu viel Rauch und Lärm:

Außenminister Marco Rubio erklärte am Dienstag, der Iran habe sich bereit erklärt, bisher tabuisierte Aspekte seines Atomprogramms zu erörtern, was Hoffnungen weckt, dass die laufenden Verhandlungen den Weg für die Wiederöffnung der Straße von Hormus und einen umfassenderen diplomatischen Durchbruch ebnen könnten. Bei einer Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Angelegenheiten zum Haushaltsantrag des Außenministeriums sagte Rubio: „Wir befinden uns in Gesprächen … Es besteht die Aussicht, die sich uns bietet – es könnte heute geschehen, es könnte morgen geschehen,es könnte nächste Woche geschehen –, dass sie zum ersten Mal, zumindest soweit ich mich erinnern kann, zugestimmt haben, über Aspekte ihres Atomprogramms zu verhandeln.“ Er sagte, die USA hofften, dass solche Verhandlungen zu einem umfassenderen Einvernehmen führen könnten, das die Wiederöffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße beinhalten würde. „Wir sind zuversichtlich, dass so etwas geschehen könnte, dass die Meerenge wieder geöffnet würde und wir in eine Phase von Verhandlungen über ganz konkrete Themen eintreten würden – klar abgegrenzte Verhandlungen –, in der Hoffnung, ein Ergebnis zu erzielen, das für uns akzeptabel ist und das auch für sie umsetzbar wäre“, sagte er.

Das oben Gesagte wurde mit ein paar zu vielen Vorbehalten geäußert… „was heute passieren könnte, morgen passieren könnte, nächste Woche passieren könnte...“

Rubio im Kreuzfeuer wegen des Iran-Kriegs:

.@SecRubio shuts down @SenBooker: "No one's 'begging' for anything here. The Iranians might be begging — because their economy is losing hundreds of millions of dollars a day."



"I don't know where you're getting this perception that Iran is stronger. Iran has no navy left.… pic.twitter.com/XHVerZeo8D — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: .@SecRubio weist @SenBooker zurück: „Hier bettelt niemand um irgendetwas. Die Iraner könnten betteln – weil ihre Wirtschaft täglich Hunderte von Millionen Dollar verliert.“ „Ich weiß nicht, woher Sie diese Wahrnehmung haben, dass der Iran stärker ist. Der Iran hat keine Marine mehr. Sie haben einen erheblichen Prozentsatz ihrer Verteidigungsindustrie verloren … und ihre Wirtschaft ist heute bei weitem schlimmer – und ich meine bei weitem schlimmer heute – als vor 6-9 Monaten.“

Iran bestreitet Fortschritte, Gesprächspause weiterhin in Kraft

Die staatlichen Medien haben verspätet auf Trumps Behauptung vom Montag reagiert, wonach die Gespräche zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen worden seien. Trump erklärte am Dienstag sogar, er rechne damit, dass „im Laufe der nächsten Woche“ eine Vereinbarung über einen verlängerten Waffenstillstand zustande komme – zusammen mit der Wiederöffnung der Straße von Hormus.

„Eine informierte Quelle sagt, dass der Austausch von Nachrichten zwischen dem Iran und den USA seit mindestens einigen Tagen unterbrochen ist, was das sogenannte vorläufige Memorandum of Understanding zwischen Teheran und Washington betrifft“, berichtet Fars. Damit sagt der Iran im Grunde genommen „nicht so schnell“ – da er versucht, „die Karten in der Hand zu behalten“ und sich einen gewissen Einfluss zu sichern. Trump hat keine Bereitschaft signalisiert, die Bombardierung der Islamischen Republik wieder aufzunehmen, doch seine Geduld scheint in den letzten Tagen zu schwinden, da das Weiße Haus nach dem Beginn eines selbst gewählten Krieges vor 95 Tagen in die Enge getrieben ist und nur noch zwischen mehreren „schlechten Optionen“ wählen kann.

Ölpreis steigt aufgrund der negativen Nachrichten aus Teheran und zieht weiter an:

Und weitere Bestätigungen aus den Nachrichtenagenturen:

Eine iranische Quelle berichtet, dass es derzeit keinen Austausch mit den USA gibt, was Behauptungen über laufende Fortschritte widerspricht. Die Quelle berichtet, dass die Gespräche über eine vorläufige Einigung seit mehreren Tagen ins Stocken geraten sind. Sie merkte zudem an, dass die letzte Kommunikation des Iran mit Washington den Libanon betraf und internationale Aufmerksamkeit erregte, obwohl Präsident Trump erklärte, die Verhandlungen schritten zügig voran.

Neuestes von der Libanon-Front:

„Amerikanische Quellen für AI Hadath: Vorschlag für einen 60-Tage-Plan, in dessen Rahmen sich Israel schrittweise aus dem Südlibanon zurückzieht“, berichtet AI Hadath.

„Die Verhandlungen sehen den Einsatz der libanesischen Armee und der UNIFIL im Südlibanon nach dem Rückzug Israels vor.“

„Der Libanon strebt eine politische Lösung der Frage der Hisbollah-Waffen an, jedoch erst nach dem vollständigen Rückzug Israels.“

Kämpfe im Libanon dauern trotz nomineller Waffenruhe an

Verschiedene regionale und internationale Berichte dokumentieren anhaltende schwere Kämpfe im Libanon, obwohl Präsident Trump am Vortag erklärt hatte, dass die Schießereien eingestellt würden und die Hisbollah und Israel eine begrenzte Waffenruhe aushandelten. Trump hatte über beide Seiten gesagt, dass „sie sich darauf geeinigt haben, alle Schießereien einzustellen“ – nachdem der Iran angekündigt hatte, die Friedensgespräche mit den USA wegen der israelischen Militäraktion im Libanon ausgesetzt zu haben.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigte zwar, dass er sich an die Vereinbarung halten werde, und Berichten zufolge wurden geplante neue Luftangriffe auf Beirut abgesagt, doch er warnte auch, dass die Angriffe auf die Hauptstadt stattfinden würden, „wenn die Hisbollah nicht aufhört, unsere Städte und Zivilisten anzugreifen“ – und dass die Streitkräfte im Süden ihre Operationen fortsetzen würden.

Die BBC hat kürzlich berichtet, dass „der Waffenstillstand zwar weitgehend zu halten scheint, es in der Nacht jedoch erneut zu Gewalttaten gekommen ist.“ In demselben Bericht heißt es weiter:

Die Hisbollah teilte mit, ihre Kämpfer hätten israelische Panzer in den südlibanesischen Orten Haddatha und Bayada mit Raketen und Granaten beschossen. Das israelische Militär gab an, in den frühen Morgenstunden des Dienstags zwei aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse abgefangen zu haben. Es wurden keine Verletzten gemeldet. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von israelischen Angriffen auf mehrere Gebiete im Süden und teilte mit, dass eine „sehr heftige“ Explosion infolge einer groß angelegten Sprengung die Stadt Debbine erschüttert habe.

Am Dienstag kam es zu weiteren Angriffen auf den Südlibanon sowie zu Drohnenangriffen der Hisbollah auf israelische Truppenstellungen, bei denen einige Personen verletzt wurden. Nach den neuesten Meldungen von Al Jazeera:

Israelische Streitkräfte haben mehrere Luftangriffe auf die Stadt Nabatieh geflogen, eine der größten Städte im Südlibanon, wie unsere Kollegen vor Ort berichten. Die Stadt, ein strategischer Knotenpunkt für die Hisbollah, wurde in den letzten Tagen von israelischen Streitkräften eingekesselt, während die Truppen weiter nach Norden vorrücken. Auch aus dem gesamten Bezirk Nabatieh wurden israelische Angriffe gemeldet, während Israel seine Besetzung der umliegenden Gebiete ausweitet. Drohnen griffen die Städte Kafr Sir und Aabba an, während ein Angriff auf die Straße in Richtung Houmine al-Fawqa gerichtet war. Auch die Außenbezirke von Yahmour al-Shaqif wurden getroffen.

Auch in der südlichen Stadt Tyros gab es zahlreiche Explosionen, wobei am Dienstag israelische Kampfflugzeuge im dortigen Luftraum im Einsatz waren. Außerdem haben Rettungskräfte in einer anderen Stadt sechs Leichen geborgen; die libanesische Zivilschutzbehörde erklärte in einer Stellungnahme: „Seit gestern Abend und bis heute Morgen … führen Einsatzkräfte Such- und Rettungsmaßnahmen in einem Wohngebäude durch, das in der Stadt Marwaniyah im Bezirk Sidon angegriffen wurde.“

#WATCH: Israel conducts strikes over south Lebanon, Hezbollah fires into northern Israel after US @POTUS @realDonaldTrump announces agreement to halt attacks that neither side has publicly accepted https://t.co/vgbtbZ2sm8 pic.twitter.com/jx5O69Knfo — Arab News (@arabnews) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: #ANSEHEN: Israel führt Luftangriffe über dem Südlibanon durch, die Hisbollah feuert auf Nordisrael, nachdem US-Präsident @POTUS @realDonaldTrump eine Vereinbarung zur Einstellung der Angriffe angekündigt hat, die keine der beiden Seiten öffentlich akzeptiert hat

Die Drohnenangriffe der Hisbollah mit Glasfaserkabeln haben unterdessen nicht aufgehört: „Zwei israelische Soldaten wurden bei einem Drohnenangriff der Hisbollah im Südlibanon verletzt, wie das Militär mitteilte, das ihre Verletzungen als leicht bezeichnete“, berichtet Al Jazeera am Dienstag. Dies geschah, nachdem „am Wochenende zwei weitere israelische Soldaten ebenfalls bei Drohnenangriffen getötet wurden, wodurch die Zahl der seit der Eskalation der Kämpfe vor drei Monaten getöteten Soldaten auf 26 stieg. Außerdem wurden vier israelische Zivilisten getötet.“

Auswirkungen von Trumps „Überrollung“ Netanjahus im Telefonat am Montag

Präsident Trumps wütende Zurechtweisung Netanjahus dürfte offenbar nur sehr begrenzte Wirkung gezeigt haben. Zur Erinnerung: Laut Axios soll Trump während eines Telefonats am Montag angeblich gehört worden sein, wie er den israelischen Regierungschef beschimpfte und ihn im Grunde „überrollte“ – wütend über den Bruch des Waffenstillstands im Libanon und mit der Forderung, das israelische Militär solle Beirut nicht angreifen.

Trump soll Netanjahu gesagt haben: „Du bist verdammt noch mal verrückt“, während er einen Waffenstillstand im Libanon forderte: „Ich rette dir den Arsch“, soll er außerdem gesagt haben. Der Iran erklärte am frühen Montag, er habe die Gespräche mit Washington wegen der Eskalation Israels im Libanon ausgesetzt.

Es gab einige Reaktionen aus dem Iran auf den Axios-Bericht, wobei der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi bemerkte: „In dieser Hinsicht ist die Behauptung des US-Präsidenten, er habe Netanjahu davon abgehalten, einen Großangriff auf Beirut zu starten, mehr als nur ein Zeichen für Washingtons Friedensbestrebungen, es ist eine Bestätigung der direkten Rolle Amerikas bei der Steuerung der Aggressionen des zionistischen Regimes.“

How many times have they sold and resold this same story about Biden and now Trump being secretly VERY VERY mad at Netanyahu https://t.co/uGpSULbhhM — Krystal Ball (@krystalball) June 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Wie oft haben sie schon dieselbe Geschichte darüber verbreitet, dass Biden und jetzt auch Trump insgeheim SEHR, SEHR wütend auf Netanjahu seien?

„Was zum Teufel machst du da?!” Trump ging wegen des Bombenanschlags im Libanon hart mit Netanjahu ins Gericht: „Du bist verdammt noch mal verrückt. Ohne mich wärst du im Knast. Ich rette dir den Arsch. Jetzt hasst dich jeder. Wegen dieser Sache hasst jeder Israel.“

Der iranische Beamte legte Teherans Standpunkt weiter dar: „Wenn die Entscheidung, die Hauptstadt eines unabhängigen Staates anzugreifen, durch einen einzigen Anruf geändert werden kann, lautet die zentrale Frage: Warum gingen monatelange Verstöße gegen den Waffenstillstand, Aggressionen gegen den Libanon, die Vertreibung seiner Bevölkerung und Bedrohungen der Souveränität dieses Landes – gestützt durch politische und militärische Unterstützung des Westens – unvermindert weiter?“, bemerkte er.

Mark Levin ist wütend über Indiskretionen aus dem Weißen Haus bezüglich des Telefonats zwischen Trump und Netanjahu…

Mark R. Levin, a close ally of both U.S. President Donald J. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, appears to confirm the veracity of the report earlier by Axios on today’s heated call between Trump and Netanyahu regarding peace negations with Iran as well as… pic.twitter.com/46qmYBJsJZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026

Übersetzung von „X“: Mark R. Levin, ein enger Verbündeter sowohl von US-Präsident Donald J. Trump als auch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, scheint die Richtigkeit des zuvor von Axios veröffentlichten Berichts über das heutige hitzige Telefonat zwischen Trump und Netanjahu zu bestätigen, bei dem es um die Friedensverhandlungen mit dem Iran sowie um die israelische Eskalation im Libanon ging.

Trump kehrt zum Optimismus zurück: Einigung „im Laufe der nächsten Woche“

Washington sieht in dem teilweisen Waffenstillstand im Libanon jedoch eine ausreichende Gelegenheit, um umfassendere Gespräche voranzutreiben. Obwohl es noch keine vollständige Bestätigung aus Teheran gibt, hat Trump erklärt, die Gespräche seien wieder aufgenommen:

US-Präsident Trump sagte gegenüber ABC News, er gehe davon aus, dass er in der kommenden Woche eine Einigung mit dem Iran über die Verlängerung des Waffenstillstands und die Wiederöffnung der Straße von Hormus erzielen werde, und erklärte zudem, ein Friedensabkommen mit dem Iran könne besser sein als ein militärischer Sieg. Trump erklärte ferner, es sei für beide Seiten nicht einfach, aber sie bekämen, was sie brauchten, und er müsse noch einige weitere Punkte erreichen.

Derselbe Sender berichtet am Dienstagmorgen:

Israelische und Hisbollah-Truppen setzten ihre Angriffe am Dienstag fort, obwohl Präsident Donald Trump behauptet hatte, die Konfliktparteien hätten nach seiner Intervention zur Verhinderung einer Eskalation am Montag „aufgehört, aufeinander zu schießen“.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von drei israelischen Angriffen in verschiedenen Gebieten im Südlibanon. Eine Person sei getötet worden, berichtete die NNA. ABC News hat die israelischen Streitkräfte um eine Stellungnahme gebeten.

Es scheint also, gelinde gesagt, äußerst Wunschdenken und ehrgeizig, wenn Trump erneut die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bis nächste Woche anpreist. Und all das haben wir schon einmal gehört und in den vergangenen 95 Tagen des Krieges schon oft erlebt.

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