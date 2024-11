Enthüllt: Die Israel-Lobbyisten, die Amerikas Nachrichten schreiben

Von Alan Macleod

Eine Untersuchung von MintPress News hat ergeben, dass Hunderte ehemaliger Mitarbeiter von israelischen Lobbygruppen wie AIPAC, StandWithUs und CAMERA in den besten Nachrichtenredaktionen des Landes arbeiten und Amerikas Nachrichten schreiben und produzieren – auch über Israel-Palästina. Zu diesen Medien gehören MSNBC, die New York Times, CNN und Fox News.

Einige dieser ehemaligen Lobbyisten sind für die Produktion von Inhalten über Israel und Palästina verantwortlich – ein gigantischer und nicht offengelegter Interessenkonflikt. Viele Mitarbeiter in wichtigen US-Nachrichtenredaktionen waren früher auch israelische Spione oder Geheimdienstagenten, was in krassem Gegensatz zu Journalisten mit pro-palästinensischer Gesinnung steht, die seit dem 7. Oktober 2023 massenhaft entlassen wurden.

Diese Untersuchung ist Teil einer Reihe, die den Einfluss Israels auf die amerikanischen Medien detailliert beschreibt. Ein früherer Bericht deckte die ehemaligen israelischen Spione und Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes auf, die in US-amerikanischen Nachrichtenredaktionen arbeiten.

Der Kampf um die Kontrolle über die israelisch-palästinensische Berichterstattung war ebenso intensiv wie der Krieg vor Ort selbst. Die US-Medien wurden vielfach dafür kritisiert, dass sie eine deutliche Voreingenommenheit gegenüber der israelischen Perspektive zeigen. Eine neue Untersuchung von MintPress News zeigt jedoch, dass die Presse nicht nur zugunsten Israels verzerrt ist, sondern auch von israelischen Lobbyisten selbst geschrieben und produziert wird. Diese Untersuchung fördert ein Netzwerk von Hunderten ehemaliger Mitglieder der Israel-Lobby zutage, die bei einigen der einflussreichsten Nachrichtenorganisationen Amerikas arbeiten und dabei helfen, das Verständnis der Öffentlichkeit für die Ereignisse im Nahen Osten zu formen. Dabei helfen sie, israelische Verbrechen reinzuwaschen und Zustimmung für die fortgesetzte Beteiligung der USA an etwas zu erzeugen, das von einer Vielzahl internationaler Organisationen als Völkermord bezeichnet wurde.

Lobbyarbeit für den Journalismus: Israels Einfluss bei NBCUniversal

„Hallo! Mein Name ist Kayla Steinberg … Im Sommer vor meinem ersten Studienjahr habe ich am AIPAC New England Leadership Dinner teilgenommen und es hat mir absolut gefallen. Nachdem ich Saban besucht hatte, wusste ich, dass ich mich bei [AIPAC] engagieren und nach Israel zurückkehren musste … Ich träume davon, eines Tages Journalistin zu werden, und ich hoffe, über Israel oder das Judentum zu schreiben. WIPAC und AIPAC haben mir beigebracht, wie wichtig es für die USA ist, Israels größter Freund zu sein, und ich weiß jetzt, warum ich stolz pro-israelisch eingestellt bin.“

So schrieb Kayla Steinberg im Jahr 2018, als sie für das American Israel Public Affairs Committee arbeitete, das weithin als das Herzstück der Pro-Israel-Lobby in den USA gilt. AIPAC war in diesem Wahlzyklus einer der großzügigsten politischen Geldgeber und verteilte 100 Millionen Dollar an Hunderte von politischen Kandidaten.

Steinberg wurde tatsächlich Journalistin. Seit 2022 ist sie Produzentin bei NBC News und schreibt, konzipiert, produziert und redigiert Beiträge für die Nachrichtenkanäle von NBCUniversal, darunter MSNBC, CNBC und NBC News. Steinberg, die einmal öffentlich erklärte, dass „Pro-Israel-Lobbyarbeit“ eines ihrer Hauptinteressen sei, produzierte die NBC-Dokumentation „Epidemic of Hate: Antisemitism in America“, in der die Kritik der US-Kongressabgeordneten Ilhan Omar an der AIPAC mit den weißen, rassistischen Demonstranten bei der berüchtigten Unite The Right-Kundgebung in Charlottesville, VA, gleichgesetzt wurde.

Steinberg ist einer von vielen ehemaligen Israel-Lobbyisten, die von NBCUniversal, einem Mischkonzern, der über ein Dutzend Kanäle besitzt, darunter CNBC, NBC News und MSNBC, eingestellt wurden. Emma Goss zum Beispiel begann ihre Medienkarriere mit einer Reise nach Israel, um einen Dokumentarfilm für Write on For Israel zu drehen. Diese zionistische Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, junge jüdische Studenten zu „einem Wandel auf dem Campus“ zu erziehen, indem sie etwas über die jüdische Identität und den Antisemitismus an amerikanischen Universitäten lernen.

Während ihres Studiums war sie Reporterin für die Israel on Campus Coalition (ICC). Die ICC hat es sich zur Aufgabe gemacht, „amerikanische College-Studenten dazu zu inspirieren, Israel als etwas zu sehen, auf das sie stolz sein können, und sie zu befähigen, sich auf dem Campus für Israel einzusetzen“, und „die vielen pro-israelischen Organisationen, die an Universitäten in den Vereinigten Staaten tätig sind, zu vereinen“, indem sie koordiniert und Forschungsergebnisse und Ressourcen ausgetauscht werden.

Noch vor ihrem Abschluss begann Goss bereits, für MSNBC zu arbeiten, und half bei der Produktion von „Morning Joe“, einer ihrer wichtigsten Nachrichtensendungen. Anschließend arbeitete sie vier Jahre lang für NBCUniversal und half bei der Produktion, dem Pitching, der Recherche, dem Schnitt und der Buchung von Gästen für The Today Show, MSNBC und NBC Nightly News. Im Jahr 2018 wechselte sie zu den lokalen Medien und arbeitet seit 2023 als Reporterin bei NBC Bay Area.

CNBC-Chef-Reporterin Gili Malinsky hat eine noch engere Beziehung zu Israel und seiner Lobby. Bis 2011 war sie Kommandeurin in den israelischen Streitkräften, genauer gesagt in deren PR-Abteilung. Malinsky (die sowohl die amerikanische als auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzt) leitete eine Einheit, die sich der Kommunikation der Geschichte der israelischen Streitkräfte mit der Außenwelt widmete, die Social-Media-Präsenz des Militärs überwachte, IDF-Offiziere auf PR-Reisen ins Ausland schickte und Besuche für ausländische Würdenträger organisierte, um das israelische Militär in Aktion zu sehen.

Im Jahr 2011 wechselte sie nahtlos zur Arbeit für Friends of the Israeli Defense Forces (FIDF) und wurde dort Marketingkoordinatorin. FIDF ist eine amerikanische Gruppe, die Geld für die Versorgung und Unterstützung israelischer Soldaten sammelt und Amerikaner dazu ermutigt, sich beim israelischen Militär zu melden. Ihr erklärtes Ziel ist es, „die mutigen Männer und Frauen der IDF zu unterstützen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern, indem sie ihnen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Unterstützung bietet, während sie den Staat Israel und sein Volk schützen“.

Nach ihrer Tätigkeit für die FIDF schlug Malinsky eine Karriere als Journalistin ein, wurde Redakteurin bei CBS und schrieb für die New York Times, Vice, The Daily Beast, NBC News und andere. Seit 2020 arbeitet sie bei CNBC. Obwohl sie Wirtschaftsreporterin ist, trug Malinsky nach dem Angriff vom 7. Oktober zur Berichterstattung des Senders über Israel-Palästina bei. So war sie beispielsweise Co-Autorin eines Artikels, in dem das Trauma der Familien der israelischen Festivalbesucher beschrieben wurde, die von der Hamas getötet wurden, einer Gruppe, die sie nüchtern als terroristische Organisation bezeichnete.

Noga Even, eine Managerin von NBCUniversal, ist ebenfalls eine ehemalige Israel-Lobbyistin. Zwischen 2017 und 2018 arbeitete sie für StandWithUs, eine konservative Gruppe, die eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet, um eine pro-israelische Botschaft an Universitäten weltweit zu verbreiten. Im Leitbild von StandWithUs heißt es, dass es das Ziel der Organisation ist, „Israel zu unterstützen und Antisemitismus auf der ganzen Welt zu bekämpfen“. Im Jahr 2017 organisierte sie eine Vortragsreise eines IDF-Soldaten in Texas mit der Absicht, dem israelischen Militär „ein menschliches Gesicht zu geben“. Die betreffenden Soldaten berichteten Hunderten von anwesenden Highschool-Schülern von dem angeblich „strengen Moralkodex der IDF im Kampf gegen einen Feind, der sich hinter seiner Zivilbevölkerung versteckt“.

Später arbeitete er sogar für die israelische Botschaft in den Vereinigten Staaten, bevor er 2023 von NBCUniversal eingestellt wurde.

Samantha Subin, Reporterin für Märkte und Investitionen bei CNBC, begann ihre Karriere bei verschiedenen israelischen Lobbygruppen. Im Jahr 2016 absolvierte sie ein Praktikum beim Washington Institute for Near East Policy (WINEP), einem pro-israelischen Think Tank, der vom Forschungsdirektor der AIPAC als Frontgruppe gegründet wurde. Ein ehemaliger AIPAC-Mitarbeiter, der an der Gründung beteiligt war, bemerkte: „Es stand außer Frage, dass WINEP der verlängerte Arm von AIPAC sein sollte. Es wurde von AIPAC-Spendern finanziert, mit AIPAC-Mitarbeitern besetzt und befand sich eine Tür weiter, den Flur hinunter, vom AIPAC-Hauptsitz entfernt.“ In ihrem Buch ‚The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy‘ beschreiben die Autoren John Mearsheimer und Stephen Walt WINEP als Kernbestandteil der Lobby, ‚finanziert und geleitet von Personen, die sich stark für die Förderung der israelischen Agenda einsetzen‘.

Subin arbeitete anschließend für die TAMID-Gruppe, die sich selbst als „Organisation, die eine starke Verbindung zu Israel für die nächste Generation von Führungskräften herstellen möchte“ beschreibt. Noch während ihrer Zeit bei TAMID gelang es ihr, einen Fuß in die Tür von CNBC zu bekommen, wo sie seit 2021 als Reporterin tätig ist.

Ein weiterer ehemaliger TAMID-Mitarbeiter, der bei CNBC arbeitet, ist Benji Stawski. Im Jahr 2016 war Stawski Mitbegründer einer TAMID-Ortsgruppe an seiner örtlichen Bentley University. Später wechselte er zu CNN und ist seit 2022 Redakteur bei CNBC.

Für Israel und seine Lobby ist es ein Traum, solche Fürsprecher in den Nachrichtenredaktionen in ganz Amerika zu haben. Mit Dutzenden – wenn nicht Hunderten – von Personen, die pro-palästinensische Argumente überprüfen, pro-israelische Gäste buchen, Geschichten präsentieren, die Israel in ein positives Licht und seine Gegner in ein negatives Licht rücken, und zionistische Erzählungen in die Berichterstattung einflechten, ist es keine Überraschung, dass die US-amerikanischen Unternehmensmedien eine ausgeprägte Voreingenommenheit zugunsten Israels und seiner Perspektiven zeigen.

Ältere Amerikaner, die sich immer noch auf Kabelfernsehen und Zeitungen verlassen, unterstützen den Angriff Israels auf seine Nachbarn, während jüngere Menschen, die soziale Medien als Hauptinformationsquelle nutzen, auf der Seite der Palästinenser stehen.

Die Verbindungen zu pro-israelischen Organisationen erstrecken sich auch auf die Führung von NBCUniversal. Danny Bittker, Vizepräsident für Produktion und Betrieb des Unternehmens, arbeitete viele Jahre für BBYO und wurde schließlich dessen Regionaldirektor. BBYO (B’nai B’rith Youth Organization) ist eine Gruppe, die junge jüdische Teenager nach Israel schickt. Sie ist jedoch alles andere als eine politisch neutrale Organisation. Ein Beispiel dafür ist ihre Homepage, auf der Besucher derzeit mit einem riesigen Banner begrüßt werden, auf dem steht: „Wir unterstützen Israel und stehen zu seinem Recht, sich selbst zu verteidigen.“

Brandon Glantz, Senior Director of Global Privacy Operations bei NBCUniversal, arbeitete zuvor für Hillel International, die größte jüdische Campusorganisation der Welt. Einige bei Hillel könnten es ablehnen, als Teil der zionistischen Lobby in Amerika bezeichnet zu werden. Hilfreicherweise beschrieb Glantz auf seiner eigenen LinkedIn-Seite seine Rolle bei Hillel als „Durchführung der gesamten Israel-Lobbyarbeit auf dem Campus der University of Florida“.

Yelena Kutikova, bis Mai dieses Jahres Direktorin und Vizepräsidentin für Lernen und Entwicklung bei NBCUniversal, war zuvor Direktorin bei United Jewish Appeal – Federation of New York. Kutikova arbeitete über drei Jahre lang bei UJA-NY, einer Gruppe, die Geld für den Bau illegaler israelischer Siedlungen in Palästina sammelt und amerikanische Politiker und Experten darin schult, wie sie sich am besten für Israel einsetzen können. Anfang des Jahres zeigten durchgesickerte Dokumente, dass in Sitzungen, die von der UJA einberufen wurden, US-Beamten geraten wurde, höchst fragwürdige Behauptungen über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober zu verbreiten, um die Kritik von Israels Massaker in Gaza abzulenken.

Zu den weiteren ehemaligen Israel-Lobbyisten, die später für das Netzwerk tätig wurden, gehören die langjährige MSNBC-Produzentin Alana Heller, eine ehemalige Praktikantin bei AIPAC, Sara Bernstein, ehemals bei Hillel International, die später für Paramount, den Discovery Channel und NBCUniversal arbeitete, und Sarah Poss, eine ehemalige Praktikantin bei der Anti-Defamation League, die seit 2019 in verschiedenen Funktionen bei NBC News und MSNBC tätig ist.

NBCUniversal scheint den Hintergrund dieser Personen nicht als Interessenkonflikt oder Warnsignal zu betrachten. Tatsächlich könnte ihre Lobbyarbeit für Israel als Vorteil angesehen werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Moshe Arenstein, der leitende Produzent von MSNBC, viele Jahre lang Kommandeur des Nachrichtendienstes der israelischen Streitkräfte war. Arenstein kam 2003 zu MSNBC und hat seitdem Nachrichten zu einer Vielzahl politischer Themen produziert, darunter auch über Israel und Palästina.

Es ist wahrscheinlich, dass die enorme Überschneidung zwischen der Israel-Lobby und MSNBC zumindest eine Rolle bei der Entscheidung des Senders spielte, nach den Anschlägen vom 7. Oktober seine drei einzigen muslimischen Moderatoren zu suspendieren. MSNBC zog Ayman Mohieddine, Ali Velshi und Mehdi Hasan still und ohne Erklärung aus der Luft. Die Mitarbeiter verstanden dies sofort als eine Botschaft an den Rest der Belegschaft. „Die Stimmung ist sehr ähnlich wie nach dem 11. September, mit dem Argument, dass man entweder für oder gegen uns ist“, sagte ein Mitarbeiter gegenüber Arab News. Hasan, ein lautstarker Kritiker Israels, verließ den Sender und hat sich nie zu Spekulationen über seinen Abgang geäußert, sondern nur zu den Beweisen beigetragen, dass er aufgrund seiner politischen Ansichten hinausgedrängt wurde.

Fox News und die Pro-Israel-Pipeline

Am anderen Ende des politischen Spektrums der amerikanischen Elite liegt Fox News. Und doch ist die Berichterstattung des Senders in Bezug auf Israel der von MSNBC auffallend ähnlich. Wie MSNBC beschäftigt auch Fox News eine Vielzahl ehemaliger israelischer Lobbyisten in Schlüsselpositionen innerhalb des Unternehmens.

Bevor sie Journalistin wurde, arbeitete Rachel Wolf für das Committee for Accuracy in Middle East Reporting (CAMERA), eine rechtsgerichtete Lobbygruppe, die versucht, Kritik an Israel in der Presse zu minimieren oder zum Schweigen zu bringen. Während ihrer Zeit bei CAMERA absolvierte Wolf ein Praktikum bei der Zionistischen Organisation Amerikas, wo sie Dossiers über pro-palästinensische Persönlichkeiten zusammenstellte und Memos mit Argumenten gegen antizionistische Redner verfasste, die auf dem Campus auftraten. Sie verließ CAMERA, um in der israelischen Botschaft in Washington, D.C., zu arbeiten, und wurde bald Redenschreiberin für die Ständige Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen, wo sie Premierminister Benjamin Netanjahu unterstützte.

Wolf zog dann nach Israel, um sich der IDF anzuschließen, wo sie als Militärsprecherin tätig war, Pressemitteilungen verfasste, deren Social-Media-Kampagnen leitete und, wie sie selbst sagt, „innovative“ Strategien entwickelte, um die Gruppe menschlicher zu machen. Nur ein Jahr nach ihrem Ausscheiden aus der IDF trat sie dem „Hannity“-Programm bei Fox News bei und ist nun die Redakteurin für die Homepage und die sozialen Medien des Unternehmens.

Ein Retweet von Rachel Wolf, Social-Media-Redakteurin bei Fox News, auf ihrem persönlichen X-Account

Wolfs Kollegin bei Fox News, Olivia Johnson, war früher Direktorin des Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), einer Organisation, die sich für den Aufbau und die Stärkung der militärischen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel einsetzt. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des JINSA werden die Vereinigten Staaten aufgefordert, Israel im Krieg gegen den Iran zu unterstützen. Nach ihrem Ausscheiden aus dem JINSA arbeitete Johnson für CBS News und ist seit 2011 als Rundfunkmitarbeiterin bei Fox tätig.

Nicole Cooper arbeitete zwischen 2019 und 2020 für AIPAC und half bei der Organisation von Konferenzen und anderen Veranstaltungen. Kurz nachdem sie die Lobbygruppe verlassen hatte, wurde ihr die Position der Assistentin der Geschäftsführung des Präsidenten des Fox News Network angeboten.

Sarah Schornstein hat im Laufe ihrer Karriere schließlich die gesamte Bandbreite pro-israelischer Gruppen durchlaufen, darunter sieben Monate bei AIPAC, ein Praktikum bei Hillel und JINSA und eine Position bei CAMERA, wo sie nach eigenen Worten damit beauftragt war, „jegliche antisemitische/antizionistische Aktivitäten auf meinem Campus zu überwachen“ – eine Aussage, die darauf hindeutet, dass sie die beiden als ein und dasselbe ansieht. Im Jahr 2021 arbeitete sie auch für die Ständige Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen, wo sie die zum Forum eingeladenen NGOs überprüfte, um sicherzustellen, dass sie „keine schädlichen Auswirkungen auf die israelischen Interessen haben“. Im Jahr 2022 arbeitete sie beim Abraham Accords Peace Institute, einer Gruppe, die sich für die Förderung der Normalisierung Israels in der arabischen Welt einsetzt. Seit 2021 ist sie bei Fox News und produziert einige der einflussreichsten Sendungen, darunter „Cavuto Live!“.

Moderator Neil Cavuto lädt regelmäßig israelische Befürworter und Beamte in seine Sendung ein, stellt ihnen einfache Fragen und lässt sie eine pro-israelische Darstellung unangefochten präsentieren. Im Oktober beispielsweise trat der israelische UN-Botschafter Danny Danon in der Sendung auf und behauptete, sein Land reagiere auf die iranische Aggression mit „Vergeltungsschlägen“ gegen einen Schurkenstaat.

CNNs Israel Connections: Ehemalige IDF, Einheit 8200 und israelische Lobbyisten

CNN gilt weithin als eines der renommiertesten Netzwerke im Rundfunkjournalismus. Und doch ergab diese Studie, dass, wie bei NBCUniversal und Fox, eine große Anzahl von CNN-Mitarbeitern einen Hintergrund in der israelischen Interessenvertretung hat.

Jenny Friedland begann ihre berufliche Laufbahn beim American Jewish Committee, einer stark pro-israelischen Organisation, die die „Beseitigung von Boykott, Desinvestition und Sanktionen“ als eines ihrer Hauptziele nennt und kürzlich einen Artikel mit der Überschrift „Fünf Gründe, warum die Ereignisse in Gaza kein ‚Völkermord‘ sind“ veröffentlichte. Friedland ist seit 2019 Produzentin bei CNN, hauptsächlich für die Sendung von Fareed Zakaria.

Eine weitere CNN-Produzentin, Hannah Rabinowitz, arbeitete zuvor für die Anti-Defamation League (ADL), eine Gruppe, die vorgibt, eine antirassistische Organisation zu sein, in der Praxis jedoch häufig den Vorwurf des Antisemitismus erhebt, um Israel vor Kritik zu schützen. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von MintPress News ergab, dass die Behauptungen der ADL über eine Zunahme des Antisemitismus in ganz Amerika darauf beruhten, dass pro-palästinensische Demonstrationen als von Natur aus antisemitisch eingestuft wurden. ADL-Chef Jonathan Greenblatt bestätigte dies und ging sogar so weit zu sagen, dass Antizionismus nicht nur antisemitisch sei, sondern einem „Völkermord“ gleichkomme. Greenblatt erklärte: „Jeder Jude ist ein Zionist … das ist grundlegend für unsere Existenz.“ Dies wird zweifellos für die große Mehrheit der amerikanischen Juden unter 40 Jahren neu sein, die laut Umfragen Israel als rassistischen Apartheidstaat betrachten.

Die ADL spioniert seit Jahrzehnten fortschrittliche amerikanische Gruppen aus, darunter die AFL-CIO, Greenpeace, die United Farmworkers und eine Reihe linker jüdischer Gruppen. Sie gab auch einen Großteil dieser Recherchen heimlich an die israelische Regierung weiter, von der das FBI, wie aus internen Memos hervorgeht, annimmt, dass sie ihre Aktivitäten finanziert hat.

Bei CNN ist auch eine alarmierend hohe Zahl ehemaliger israelischer Soldaten und Spione beschäftigt. Zu ihnen gehört Ami Kaufman, Autor und Produzent von „Amanpour“, der Vorzeige-Nachrichtensendung des Senders für Nachrichten und globale Angelegenheiten. Vor seiner Tätigkeit bei CNN war Kaufman Waffenspezialist bei der israelischen Armee und arbeitete zwischen 2003 und 2004 für den Foreign Broadcast Information Service der CIA.

Eine weitere CNN-Produzentin, Tamar Michaelis, war zuvor offizielle Sprecherin der israelischen Streitkräfte.

Shachar Peled war drei Jahre lang Offizierin in der israelischen Militärgeheimdienstgruppe Unit 8200 und leitete ein Team von Analysten für Überwachung und Cyberkrieg. Sie war außerdem als Technologieanalystin für den israelischen Geheimdienst Shin Bet tätig. Im Jahr 2017 wurde sie als Produzentin und Autorin von CNN eingestellt und verbrachte drei Jahre damit, Beiträge für die Sendungen von Zakaria und Amanpour zusammenzustellen. Google stellte sie später als Senior Media Specialist ein.

Die Einheit 8200 gehört zu den berüchtigtsten Spionageagenturen der Welt und steht vermutlich hinter dem jüngsten Pager-Angriff im Libanon, bei dem Tausende Zivilisten verletzt wurden. Sie nutzt Big Data, um ein digitales Raster über Palästinenser zu erstellen, und setzt KI ein, um die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass Personen Mitglieder der Hamas oder anderer verbotener Organisationen sind. Die Agentur verwendet diese Daten dann, um gigantische Todeslisten mit Zehntausenden von Menschen zu erstellen, die sie in ihrer Kampagne gegen Gaza einsetzte.

Ehemalige Mitglieder der Unit 8200 arbeiteten auch eng mit israelischen Behörden bei der Entwicklung der berüchtigten Spionagesoftware Pegasus zusammen, die Politiker, Journalisten und Bürgerrechtler auf der ganzen Welt ausspionieren soll.

Tal Heinrich ist eine weitere ehemalige Agentin der Unit 8200, die zur Journalistin wurde. 2014 stellte CNN sie als Außen- und Innendienstproduzentin für das Jerusalemer Büro des Senders ein, wo sie die Berichterstattung über die Operation Protective Edge, den Angriff Israels auf Gaza im Jahr 2014, leitete. Heinrich verließ CNN später und ist jetzt die offizielle Sprecherin von Premierminister Benjamin Netanjahu.

In einer früheren MintPress-News-Recherche wurden Peled, Heinrich und andere ehemalige israelische Spione vorgestellt, die in amerikanischen Nachrichtenredaktionen arbeiten.

Und obwohl sie nie für eine Lobbyorganisation gearbeitet hat, scheint die israelisch-amerikanische CNN-Nachrichtenproduzentin Gili Ramen als inoffizielle Lobbyistin zu agieren, indem sie jeden, der die Möglichkeit hat, auf Birthright-Touren mitzunehmen, anfleht und lange „Liebesbriefe“ an Israel schreibt, in denen sie detailliert beschreibt, wie sie sich in ihr „magisches“ „Heimatland“ „verliebt“ hat.

Kritiker haben behauptet, dass die Berichterstattung von CNN über den Angriff auf Gaza zu den voreingenommensten und irreführendsten gehört, die es gibt. Der Sender wiederholt israelische Standpunkte und ignoriert das Leid der Palästinenser. Dies ist den einfachen Palästinensern nicht entgangen. Letztes Jahr wurde ein Live-Segment von CNN aus Ramallah von wütenden Demonstranten unterbrochen. „Fuck CNN! Ihr seid Unterstützer des Völkermords! Ihr seid hier nicht willkommen, ihr Unterstützer des Völkermords!“ „Fuck CNN!“, rief ein Mann der Moderatorin Clarissa Ward zu, bevor die Live-Übertragung unterbrochen wurde.

Von Birthright zu Byline: Israelische Verbindungen sind tief in Amerikas führender Zeitung verwurzelt

Pro-Israel-Lobbyisten sind nicht auf Rundfunkmedien beschränkt; sie sind auch in Printredaktionen im ganzen Land präsent, darunter auch bei der renommiertesten und einflussreichsten Publikation der Vereinigten Staaten, der New York Times.

Dalit Shalom, der Leiter der Produktgestaltung bei der Times, war früher Reiseleiter für Birthright-Reisen – ein von der israelischen Regierung finanziertes Programm, das jungen Juden kostenlose Touren durch Israel schenkt, in der Hoffnung, dass sie sich dort niederlassen. Er arbeitete auch für die Jewish Agency for Israel, eine Tochtergesellschaft der World Zionist Organization, deren Leitbild es ist, „sicherzustellen, dass jede jüdische Person eine unzerstörbare Bindung zueinander und zu Israel verspürt“, und die jüdische Einwanderung in das Land fördert.

Vor seiner Karriere als Journalist absolvierte Adam Rasgon, der Jerusalem-Korrespondent der Times, ein Praktikum im Shalem Center, einer inzwischen aufgelösten Gruppe, die 1994 gegründet wurde, um „den Staat Israel zu bereichern und zu stärken“. Von dort wechselte er zum Washington Institute for Near East Policy.

Sofia Poznansky, Redaktionsassistentin bei der New York Times, arbeitete zuvor für Masa Israel Journey, ein von der israelischen Regierung finanziertes Projekt, das ausländische Juden ins Land locken soll. Es arbeitet eng mit Lobbygruppen wie StandWithUs, der ADL und Hillel zusammen.

Bevor sie als Redaktionsassistentin zur New York Times kam, arbeitete Rania Raskin für den Tivkah Fund, eine Organisation, die sich der Förderung des Zionismus unter jungen jüdischen Amerikanern verschrieben hat. Raskin unterstützt führende Kolumnisten der New York Times wie Pamela Paul, David French und Bret Stephens.

Seit Raskin Stephens unterstützt, hat er Kolumnen mit den Titeln „Wir müssen unbedingt im Iran eskalieren“, „Die Völkermordanklage gegen Israel ist eine moralische Obszönität“, „Hisbollah ist jedermanns Problem“, „Die entsetzlichen Taktiken der „Bewegung Freies Palästina“, „Abschaffung der UN-Palästinenser-Flüchtlingsagentur“, „Die Linke macht jede Hoffnung auf einen palästinensischen Staat zunichte“ und „Die Hamas trägt die Schuld für jeden Toten in diesem Krieg“.

Natürlich brauchten weder Stephens noch die Times Raskins Unterstützung, um eine aggressive Pro-Israel-Agenda zu fördern. Eine Studie von MintPress News aus diesem Jahr analysierte die Berichterstattung der New York Times, von CNN, Fox News und NBC News über die jemenitische Seeblockade am Roten Meer. Die Studie ergab, dass diese Medien konsequent eine pro-israelische Perspektive einnahmen. Dazu gehörte, dass sie häufig hervorhoben, dass die jemenitische Ansar Allah vom Iran unterstützt wird, während sie die Unterstützung der USA für Israel nicht in ähnlicher Weise erwähnten und den Jemen als Aggressor in dem Konflikt darstellten.

Vom Lobbyisten zu den Lokalnachrichten

Diese Untersuchung hat sich zwar auf vier Medien konzentriert, doch das Phänomen, dass ehemalige Israel-Lobbyisten amerikanische Nachrichten produzieren, ist in der Unternehmenspresse weit verbreitet.

Zum Beispiel war Beatrice Peterson zwischen 2010 und 2012 Delegierte für AIPAC. Später wurde sie Produzentin für Politico und ist derzeit Reporterin und Produzentin bei ABC News.

Im Jahr 2018 gab Erica Scott ihre Stelle als Medien- und Kommunikationsspezialistin der ADL auf, um bei CBS This Morning zu arbeiten. Derzeit ist sie redaktionelle Produzentin bei CBS News.

Eine weitere aktuelle Produzentin bei CBS News, Betsy Shuller, war zuvor als PR-Mitarbeiterin für Hillel International tätig. Shuller hat auch für CNN, ABC und NBC gearbeitet.

Im Jahr 2021 verließ Oren Oppenheim UChicago Hillel, um zu ABC News zu wechseln, wo er derzeit als Journalist in der politischen Redaktion tätig ist.

Lisa Jacobsen, derzeit technische Projektmanagerin bei der Washington Post, war zuvor Programmdirektorin bei der American Israeli Cooperative Enterprise, einer Gruppe, die sich für eine robustere pro-israelische Politik in den Vereinigten Staaten einsetzt.

Eliyahu Kamisher war früher Praktikant beim Washington Institute for Near East Policy und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Moshe Dayan Center for Middle East and African Studies in Tel Aviv und ist jetzt Reporter bei Bloomberg News.

Darüber hinaus ergab diese Untersuchung, dass Dutzende ehemaliger Israel-Lobbyisten in Lokalnachrichten in den Vereinigten Staaten arbeiten.

Seitenwechsel: Von der Nachrichtenredaktion in den Kriegsraum

Nicht nur arbeiten Pro-Israel-Parteigänger in den Nachrichtenredaktionen Amerikas, sondern auch Journalisten geben ihre Jobs auf, um für die Israel-Lobby zu arbeiten, wodurch eine höchst problematische Drehtür zwischen den beiden Berufen entsteht.

Benjamin Bell beispielsweise beendete seine lange und erfolgreiche Karriere in den Medien, in der er unter anderem stellvertretender Chefredakteur und Politikkoordinator für ABC News sowie leitender Redakteur für Features und Planung bei CNN+ war, um Direktor für Rundfunkmedien im israelischen Generalkonsulat in New York zu werden.

Jake Novaks Karriere verlief ähnlich. Der ehemalige Produzent bei CNN und leitende Produzent bei Fox Business gab 2021 seinen Job als Kolumnist und politischer Analyst bei CNBC auf, um Mediendirektor des israelischen Konsulats in New York zu werden. Im Jahr zuvor hatte Novak einen Artikel über die Ermordung des iranischen Anführers Qassem Soleimani mit dem Titel „Amerika hat gerade den Bösewicht Nr. 1 der Welt ausgeschaltet“ geschrieben

Phoenix Berman war ursprünglich als Associate Producer für CNN tätig, wo sie Inhalte für führende Sendungen wie „Amanpour“ schrieb und produzierte. Anfang dieses Jahres verließ sie ihren Job bei CBS Philadelphia, um als investigative Forscherin für die Anti-Defamation League zu arbeiten.

Im Jahr 2008 beendete Darren Mackoff seine lange Karriere als Produzent für Fox News und NBC News und übernahm die Position des Senior Communications Manager und stellvertretenden Pressesprechers für AIPAC.

Der Social-Media-Stratege und Direktor für Sportengagement der ADL, Alex Freeman, hat ebenfalls einen Hintergrund im Rundfunkjournalismus. Freeman verließ seine Position als Autor und Produzent bei Fox News, um sich der pro-israelischen Gruppe anzuschließen.

Die ehemalige Produzentin von CBS News, PBS und Fox News, Anna Olson, ist derzeit als Direktorin für digitale Inhalte bei Hillel International tätig.

Naveed Jamali hat derweil zwischen Journalismus, Lobbyarbeit und wieder zurück gewechselt. Als ehemaliger Geheimdienstanalyst bei MSNBC und Mitarbeiter von The Daily Beast war er zwischen 2020 und 2022 Belfer-Stipendiat der ADL. Sein ADL-Profil beschreibt ihn als „FBI-Mitarbeiter“. Heute ist er leitender Produzent und Chefredakteur des einflussreichen Magazins Newsweek.

Jonathan Harounoff, derzeit als Autor für die New York Post tätig, war bis vor kurzem Kommunikationsdirektor der JINSA. Er hat gerade eine neue Stelle als internationaler Sprecher und leitender Kommunikationsberater bei der Ständigen Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen angetreten. Angesichts der Handlungen Israels und der Reaktion der Vereinten Nationen darauf (die Vereinten Nationen stimmen weiterhin dafür, Israel zu verurteilen und einen Waffenstillstand zu fordern) ist Harounoff wahrscheinlich ein vielbeschäftigter Mann.

Zensur oder Standards? Die Kosten der Pro-Palästina-Lobbyarbeit

Die Leichtigkeit, mit der Hunderte von Personen zwischen der Pro-Israel-Lobby und der Nachrichtenredaktion wechseln können, steht in krassem Gegensatz dazu, wie Journalisten, die sich öffentlich (oder auch nur privat) für die Rechte der Palästinenser einsetzen, behandelt wurden.

Im Jahr 2021 entließ die Associated Press die Nachrichtenmitarbeiterin Emily Wilder, nachdem behauptet wurde, sie sei während ihres Studiums Mitglied der Pro-Palästina-Gruppen Jewish Voice for Peace (JVP) und Students for Justice in Palestine gewesen. Die Hexenjagd gegen eine junge jüdische Journalistin wurde von Medien wie Fox News angeführt und verstärkt, die offenbar glaubten, dass die Bekundung ihrer Unterstützung für Palästina sie ihrer Glaubwürdigkeit beraubte, obwohl der Sender, wie diese Untersuchung gezeigt hat, mehrere ehemalige Mitglieder von Israel-Lobbygruppen beschäftigte.

Drei Jahre zuvor entließ CNN den Mitarbeiter Marc Lamont Hill, nachdem er in einer Rede vor den Vereinten Nationen ein freies Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ gefordert hatte. Es überrascht nicht, dass pro-israelische Gruppen zu denjenigen gehörten, die CNN am stärksten unter Druck setzten, gegen diese ihrer Meinung nach inakzeptable Rede vorzugehen.

The Hill entließ unterdessen Katie Halper, nachdem sie Israel in einer Sendung als Apartheidstaat bezeichnet hatte. Es ist kein Zufall, dass so viele der wegen ihrer Haltung zu Israel Entlassenen Juden waren. Der Nahe Osten war für amerikanische Juden schon immer ein besonderes Anliegen, und progressive, antizionistische jüdische Gruppen gehören zu den Hauptzielen der Israel-Lobby.

Halper’s Kündigung gab bei The Hill den Ton an. Und so war es für sie keine Überraschung, als auch ihre Chefin, Briahna Joy Gray (eine weitere scharfe Kritikerin des israelischen Angriffs auf Gaza), Anfang des Jahres entlassen wurde. „Es ist endlich passiert. The Hill hat mich gefeuert. Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass [The Hill] ein klares Muster der Unterdrückung von Meinungsäußerungen hat – insbesondere wenn diese den Staat Israel kritisieren“, twitterte sie.

Grays Kündigung war Teil eines umfassenderen Trends nach dem 7. Oktober, bei dem Redaktionen im gesamten Westen hart gegen pro-palästinensische Äußerungen vorgingen. Nach dem Angriff der Hamas zog die BBC sechs Reporter ihres arabischen Nachrichtendienstes aus dem Verkehr. Etwa zur gleichen Zeit kündigte The Guardian an, den Vertrag mit einem seiner dienstältesten Karikaturisten, Steve Bell, nicht zu verlängern. Die Zeitung hatte sich kürzlich geweigert, eine Karikatur zu drucken, die Netanjahu und den Angriff auf Gaza persiflierte.

Auf der anderen Seite des Atlantiks entließ die New York Times den palästinensischen Fotojournalisten Hosam Salam wegen Kommentaren, in denen er sich für den Widerstand gegen Israel aussprach.

Während also Medien aller Art in Eile Leitartikel veröffentlichten, in denen sie ihre Solidarität mit Israel erklärten, während dieses gerade einen Amoklauf durch Gaza antrat, erhielten junge, progressive Journalisten die Botschaft laut und deutlich: Dies ist kein Ort für euch.

Ein typisches Beispiel ist Malak Silmi, eine palästinensisch-amerikanische Reporterin, die ihren Beruf aus Abscheu und Enttäuschung über das, was sie erlebt hat, aufgegeben hat. „Ich glaube nicht, dass ich von einer Medienbranche, die palästinensische Journalisten delegitimiert und dämonisiert und eine Berichterstattung zulässt, die zu Angriffen auf sie aufstachelt und diese rechtfertigt, als Journalistin geschätzt werden kann“, schrieb sie im Januar und begründete damit ihre Entscheidung, die Branche zu verlassen.

Worte sind wichtig: Wie Nachrichtenredaktionen die Berichterstattung beeinflussen

Silmis Äußerungen werden durch Studien bestätigt. Bei israelischen Angriffen auf Gaza wurden mehr Journalisten getötet als in jedem anderen Konflikt in einem ähnlichen Zeitraum. Dennoch haben Medien wie die New York Times wenig Interesse am Krieg Israels gegen Journalisten gezeigt, und wenn sie darüber berichten, wird Israel in den Schlagzeilen selten als Schuldiger genannt.

Eine Studie des Medienwächters Fairness and Accuracy in Reporting über führende amerikanische Medien ergab, dass das Wort „brutal“ überwiegend in Bezug auf Palästinenser und ihre Handlungen verwendet wurde und selten zur Beschreibung Israels. Diese Wortwahl beeinflusst und veranlasst die Leser, eine bestimmte Meinung über den Konflikt zu haben: Sie sind brutal und wir sind mitfühlend.

Diese Art von Diskrepanzen kommt nicht von ungefähr. Ein im vergangenen November durchgesickertes Memo der New York Times enthüllte, dass die Unternehmensleitung ihre Reporter ausdrücklich anwies, bei der Erörterung der Handlungen Israels keine Wörter wie „Völkermord“, „Gemetzel“ und „ethnische Säuberung“ zu verwenden. Die Mitarbeiter der Times dürfen in ihrer Berichterstattung keine Wörter wie „Flüchtlingslager“, „besetztes Gebiet“ oder sogar „Palästina“ verwenden, was es fast unmöglich macht, ihrem Publikum einige der grundlegendsten Fakten zu vermitteln.

Auch die Mitarbeiter von CNN stehen unter ähnlichem Druck. Im vergangenen Oktober sandte der neue CEO Mark Thompson ein Memo an alle Mitarbeiter, in dem er sie anwies, sicherzustellen, dass die Hamas (und nicht Israel) als verantwortlich für die Gewalt dargestellt wird, dass sie immer den Begriff „Hamas-kontrolliert“ verwenden müssen kontrolliert“ zu verwenden, wenn sie über das Gesundheitsministerium im Gazastreifen und die dortigen Todeszahlen unter der Zivilbevölkerung sprechen, und verbietet ihnen jegliche Berichterstattung über den Standpunkt der Hamas, der laut dem leitenden Direktor für Nachrichtenstandards und -praktiken ‚nicht berichtenswert‘ sei und ‚auf hetzerische Rhetorik und Propaganda hinauslaufe‘.

Der deutsche Medienkonzern Axel Springer zwingt unterdessen alle seine Mitarbeiter, eine Art Loyalitätseid zu unterzeichnen, um „das transatlantische Bündnis und Israel“ zu unterstützen. Im vergangenen Jahr entließ das Unternehmen einen libanesischen Mitarbeiter, der diese Forderung über interne Kanäle in Frage stellte.

Eine übergroße Rolle in der amerikanischen Politik

Die Israel-Lobby spielte bei den diesjährigen Wahlen eine übergroße Rolle, indem sie über 100 Millionen Dollar für die Förderung zionistischer Kandidaten und die unerbittliche Bekämpfung progressiver Israel-Kritiker ausgab. Alle 362 von der AIPAC unterstützten Kandidaten gewannen ihre Rennen. „Pro-Israel zu sein, ist gute Politik und gute Strategie“, rühmt sich die AIPAC.

Natürlich unterstützt AIPAC nur Kandidaten, von denen sie glaubt, dass sie gute Chancen auf einen Sieg haben, um ihr Image als Königsmacher in der US-Politik zu fördern. Aber sie hat auch eine bedeutende Rolle bei der Unterdrückung eines fortschrittlichen Wandels im Land gespielt, indem sie erfolgreich Kritiker Israels wie Jamal Bowman und Cori Bush aus den Vorwahlen verdrängt hat. AIPAC gab über 30 Millionen Dollar aus, um die beiden in zwei der teuersten Vorwahlen des Repräsentantenhauses in der Geschichte zu verdrängen. „Ich möchte unseren Partnern bei AIPAC danken“, sagte Bushs Gegner Wesley Bell und fügte hinzu, dass er ‚ohne Sie nicht über die Ziellinie gekommen wäre‘.

AIPAC trägt auch dazu bei, reaktionäre und rassistische politische Ideen in das amerikanische Leben zu bringen, indem sie einen Kandidaten unterstützt, der einen Gesetzesentwurf zur Abschiebung von Palästinensern aus den USA vorschlug.

Es ist klar, dass Israel und seine Unterstützer eine übergroße Rolle in der amerikanischen Politik spielen. Aber nur wenige sind sich des Ausmaßes bewusst, in dem unsere Nachrichten von Personen mit Hintergrund in Gruppen, die sich für Israel einsetzen, geschrieben und produziert werden. Diese Untersuchung konnte Hunderte von Personen aus renommierten Nachrichtenagenturen ausfindig machen, die zuvor für AIPAC, StandWithUs, CAMERA oder andere Organisationen gearbeitet haben, die gemeinhin als Kernsäulen der Pro-Israel-Lobby gelten. Es handelt sich dabei noch lange nicht um eine erschöpfende Liste. Der Kürze halber wurden nur eine Handvoll der bekanntesten und einflussreichsten US-Mediennetzwerke hervorgehoben. Auch die Armee ehemaliger Lobbyisten, die bei kleineren Sendern oder in lokalen Medien arbeiten, wurde nicht erwähnt.

Diese Untersuchung erhebt weder den Vorwurf, dass die oben genannten Personen unwürdig sind, diese Positionen innezuhaben, noch dass sie entlassen werden sollten. Sie zeigt jedoch, in welchem Ausmaß die pro-israelische Stimmung in Elitekreisen als so normal angesehen wird, dass ehemalige israelische Lobbyisten, Spione und Soldaten mit der Erstellung angeblich objektiver und unvoreingenommener Berichterstattung beauftragt werden können, selbst zu Themen aus dem Nahen Osten.

Und selbst wenn ehemalige Mitarbeiter von Israel-Lobbygruppen massenhaft eingestellt werden, werden diejenigen, die sich gegen die Angriffe Israels auf seine Nachbarn aussprechen oder auch nur im Verdacht stehen, pro-palästinensische Sympathien zu hegen, aus den Reihen der Unternehmensmedien entlassen. Wenn es um Israel-Palästina geht, gibt es in unseren Medien eine eklatante Doppelmoral. In unserem angeblich freien und offenen System kann man jede Meinung vertreten, solange sie pro-israelisch ist.

Die hier präsentierten Informationen sind in den Nachrichtenredaktionen wahrscheinlich allgemein bekannt. Und dennoch wurden sie von den Medien im Wesentlichen ignoriert, die sie anscheinend für unauffällig halten. Diese Untersuchung behauptet nicht, dass Menschen mit pro-israelischen Ansichten von der Arbeit in den Medien ausgeschlossen werden sollten. Diese Hintergründe und eklatanten Interessenkonflikte sollten jedoch zumindest offengelegt werden, insbesondere bei der Berichterstattung über die anhaltende Gewalt im Nahen Osten.

Trotz des Engagements für Wahrheit, Transparenz und journalistische Integrität, das von der New York Times und anderen Redaktionen in ganz Amerika oft angepriesen wird, sind die US-Medien nicht in der Lage, der Öffentlichkeit eine wahrheitsgemäße Berichterstattung über die Fakten zu liefern, wenn es um Israel-Palästina geht. Ihr Ansatz wirft die Richtlinien von Organisationen wie der Society of Professional Journalists über Bord, die vorschreiben, dass Journalisten „Interessenkonflikte, ob real oder vermeintlich, vermeiden“ und „unvermeidbare Konflikte offenlegen“ müssen.

In ähnlicher Weise legt die Global Charter of Ethics for Journalists die „Pflicht einer Redaktion fest, jegliche Verbindungen offenzulegen, die die Berichterstattung beeinflussen könnten“. Stattdessen haben ehemalige Lobbyisten und Personen mit Verbindungen zu pro-israelischen Gruppen freie Hand, um die Berichterstattung über den Nahen Osten zu gestalten. Kein Wunder, dass das Verständnis der Amerikaner für den Konflikt, seine Geschichte und die damit verbundenen Herausforderungen so schlecht ist.

Dieser Mangel an Transparenz ist zum Teil der Grund für das schwache Vertrauen der Amerikaner in die Medien – laut jüngsten Umfragen liegt es derzeit bei etwa 30 %. Die Enthüllung, dass ein Großteil unserer Nachrichten buchstäblich von ehemaligen israelischen Spionen und Lobbyisten geschrieben und produziert wird, wird nicht dazu beitragen, diese Zahl zu verbessern.