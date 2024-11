Fünfzig Schattierungen von Schwul: Wie das WEF die LGBTQ-Bewegung ausnutzt

Von 009

Die sich ständig erweiternde, bunte LGBTQ-Bewegung identifiziert mittlerweile zwischen 22 und 47 verschiedene Arten sexueller Anziehung, sodass das Akronym 2SLGBTQI+ eine Kurzschreibweise ist. Die LGBTQ-Bewegung verwendet die Begriffe Geschlecht, sexuelle Orientierung und sexuelle Anziehung austauschbar, und einige Listen enthalten mittlerweile bis zu 72 Geschlechter.

Und die Demokraten können sich nicht erklären, warum sie die Wahl verloren haben.

In der Liste der 72 Emotionsprobleme fehlt das Geschlecht „heterosexuell“ auffällig. Es ist heuchlerisch zu behaupten, man sei eine integrative Gruppe, wenn man 94,5 % der Bevölkerung aus seinem Club ausschließt.

Im Jahr 2003 wehte in Florida eine Regenbogenfahne mit einer Rekordlänge von 2.438 Metern und einer Rekordbreite von 4,88 Metern.

Überall werden wir mit Regenbogenfahnen überschwemmt: Regenbogen-Bürgersteige, Regenbogen-Wandbilder, Regenbogen-Paraden, Regenbogen-Busse und Regenbogen-Polizei. Die Regenbogenfahne wurde erstmals 1978 von Gilbert Baker, einem amerikanischen Künstler und Aktivisten, für die San Francisco Gay Freedom Day Parade entworfen. Die ursprüngliche Flagge hatte acht Farben, nämlich

Rosa (Sex) Rot (Leben) Orange (Heilung) Gelb (Sonne) Grün (Natur) Blau (Gelassenheit) Türkis (Kunst und Magie) Violett (Geist)

Die Zahl 1 ist rosa für Sex, weil es bei der LGBTQ-Bewegung um Sex geht. Alles andere sind Lollis und Einhörner.

Die Soziologin Mary Bernstein schreibt: „Zu den kulturellen Zielen der Lesben- und Schwulenbewegung gehören (aber nicht nur) die Infragestellung vorherrschender Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Homophobie und der Vorrang der heterosexuellen Kleinfamilie (Heteronormativität). Zu den politischen Zielen gehört die Änderung von Gesetzen und Richtlinien, um neue Rechte, Leistungen und Schutz vor Schaden zu erlangen.“

Ich muss zugeben, dass ich das Wort „Heteronormativität“ nachschlagen musste, weil mir in meiner Kindheit nie in den Sinn gekommen wäre, dass Familie, Mutterschaft, Vaterschaft und eine heterosexuelle Gesellschaft in Frage gestellt werden müssten. Niemand hat den Wind in Frage gestellt oder ihm gesagt, dass er in die falsche Richtung bläst. Auch den Mond oder die Sterne hat niemand in Frage gestellt.

BEISPIELLOSE KAMPAGNE IN DEN SOZIALEN MEDIEN

Die LGBTQ-Gemeinschaft begann in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als legitime Bürgerrechtsbewegung. Schwule wurden diskriminiert und fast alle Nationen kriminalisierten homosexuelles Verhalten.

Im Jahr 2024 ist Homosexualität in 61 UN-Mitgliedstaaten immer noch strafbar, und in mindestens sieben dieser Staaten steht darauf die Todesstrafe. Wie wir sehen können, sind der Osten und der Westen in dieser Frage eindeutig gespalten:

Obwohl die Schwulenrechtsbewegung viel Unterstützung erhielt und in ihrem Kampf für Gleichberechtigung erfolgreich war, ist die LGBTQ-Bewegung heute ein internationaler Kult mit einem ausgefeilten Lexikon der Ideologie, Feiertagen, akademischer Unterstützung und historischer Analyse. Sie ist auch eine mächtige Lobbygruppe, die sich weiterhin behauptet und von mächtigen Unternehmen, NGOs und sogar den Vereinten Nationen unterstützt wird.

Auf der Website der Vereinten Nationen heißt es: „Im Juli 2013 startete das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) UN Free & Equal– eine beispiellose globale öffentliche Informationskampagne der Vereinten Nationen zur Förderung der Gleichberechtigung und fairen Behandlung von LGBTQ-Personen. UN Free & Equal hat mit weit verbreiteten Materialien – darunter eindrucksvolle Videos, wirkungsvolle Grafiken und leicht verständliche Faktenblätter – Hunderte Millionen Social-Media-Feeds auf der ganzen Welt erreicht. Mehrere Kampagnenvideos – darunter der beliebte Bollywood-Clip „The Welcome“ – gehören zu den meistgesehenen Videos, die jemals von den Vereinten Nationen produziert wurden.

The Welcome, das unten gepostet wird, zeigt die schöne Geschichte eines schwulen Sohnes, der seinen neuen Freund mit nach Hause bringt, und die Familie heißt beide mit offenen Armen willkommen.

Warum Indien?

Es könnte daran liegen, dass Indien die niedrigste Scheidungsrate der Welt und wohl auch die stärkste Familienbindungskultur der Welt hat. Indien hat 2022 die niedrigste Scheidungsrate weltweit, die auf 0,01 pro 1.000 Menschen geschätzt wird. Darüber hinaus hatte das Land 2020 (0,022) und 2021 (0,077) die niedrigsten Scheidungsraten weltweit.

LGBTQ-INKLUSIVE STÄDTE

Die Frage ist nicht, ob die LGBTQ-Gemeinschaft gesetzlich gleichgestellt werden sollte. Die eigentliche Frage ist, ob Minderheitengruppen ein uneingeschränkter Zugang zu den Schaltstellen der Macht gewährt werden sollte, um die Ziele gerissener, intrigierender Machtmenschen zu fördern.

Die Denkfabrik Open For Business des Weltwirtschaftsforums wurde 2015 auf dem jährlichen Gipfel der Clinton Global Initiative ins Leben gerufen und behauptet, sie arbeite daran, „auf internationaler Ebene … einen Konsens in der Geschäftswelt zu schaffen, dass Anti-LGBTQ+-Politik den Interessen der Wirtschaft und der wirtschaftlichen Entwicklung zuwiderläuft.“

Die Grundprämisse von Open For Business lautet, dass LGBTQ-inklusive Städte besser für die Wirtschaft sind, innovativer und widerstandsfähiger gegenüber wirtschaftlichen Schocks, wie sie weltweit während der Pandemie aufgetreten sind.

Das Weltwirtschaftsforum unterstützt diese Theorie voll und ganz und stellt fest, dass „eine neue Analyse der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit einen möglichen Hinweis darauf liefert, welche Volkswirtschaften sich möglicherweise schneller erholen können: Die Inklusion von LGBT+ korreliert mit der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft eines Landes.“

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg fährt in einem Schwulenmobil mit.

GEHEIMZUTAT

Das WEF fragt sich, ob die Inklusion von LGBT+ eine geheime Zutat für wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit sein könnte.

Unter Berufung auf eine Analyse von Open For Business preist das WEF die Vorzüge der Inklusivität und behauptet, dass „eine Koalition von Unternehmen, die sich für die Gleichstellung von LGBT+ einsetzen, eine starke positive Korrelation (0,67) zwischen der Widerstandsfähigkeit einer Wirtschaft und der Akzeptanz von LGBT+ Personen zeigt … Dies ist ein bedeutendes Ergebnis: Ein Anstieg der sozialen Akzeptanz um einen Punkt deutet auf einen Anstieg des wirtschaftlichen Resilienzindex dieser Volkswirtschaft um drei Punkte hin, selbst wenn das Pro-Kopf-BIP berücksichtigt wird.“

Ein kurzer Blick hinter den Regenbogenvorhang, und wer sind die ‚Koalition von Unternehmen‘, die zu diesem genialen Schluss gekommen sind:

Die Beweise werden in einem 101-seitigen Bericht geliefert, der von einer weiteren Denkfabrik verfasst wurde, der Brunswick Group, einem internationalen Beratungsunternehmen mit 15 Niederlassungen und Hauptsitz im Vereinigten Königreich. Der Bericht beginnt mit einer Eröffnungsrede von Bill de Blasio, dem Bürgermeister von New York City, der begeistert zustimmt: „Es besteht kein Zweifel, dass die wirtschaftliche Zukunft den Orten gehört, die an Inklusion glauben. Es besteht kein Zweifel daran, dass die wirtschaftliche Zukunft Orten gehört, die offen dafür sind, sich mit der größeren Welt um sie herum zu verbinden. Es besteht kein Zweifel daran, dass die wirtschaftliche Zukunft Orten gehört, die Menschen aus allen Teilen der Welt, mit allen Hintergründen und allen Lebensweisen akzeptieren und willkommen heißen. Kurz gesagt, die wirtschaftliche Zukunft gehört den Städten.“

Der Bericht erwähnt auch ein Pilotprojekt des chinesischen Unternehmens Alibaba, das zehn chinesische gleichgeschlechtliche Paare nach Kalifornien schickte, damit sie dort heiraten konnten, da die gleichgeschlechtliche Ehe in China illegal ist.

Auch andere Technologieunternehmen in China setzen sich für die Akzeptanz von LGBT+ ein:

Chinas führende Suchmaschine Baidu hat Social-Media-Kampagnen für LGBT+ durchgeführt, und

Chinas führende Restaurantbewertungs-App Dianping betreibt eine spezielle Website, die LGBT-freundliche Einrichtungen bewirbt

Didi Chuxing ist Chinas führende App für die Anmietung von Autos mit mehr als 400 Millionen Nutzern in über 400 Städten; das Unternehmen hat Werbekampagnen mit gleichgeschlechtlichen Paaren durchgeführt

Eine kurze Suche in den staatlichen chinesischen CGTN-Nachrichten zeigt, dass die chinesische Regierung die Schwulenagenda unterstützt und dass LGBTQ-Lehrbücher in chinesischen Schulen erscheinen:

Ein Foto aus einem chinesischen Grundschullehrbuch, das ein Baby mit zwei Vätern zeigt.

Andere Programme, die von großen Technologieunternehmen in Afrika und Indien initiiert wurden, setzen sich für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe und mehr Gleichberechtigung in der Arbeitswelt ein.

Im Jahr 2015 unterzeichneten 379 Unternehmen, darunter Accenture, American Express, AT&T, Barclays, BlackRock, GlaxoSmithKline, Google, Goldman Sachs, McKinsey, Microsoft, PwC und Thomson Reuters, eine Petition an den Obersten Gerichtshof der USA, um die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in einigen amerikanischen Bundesstaaten zu erwirken.

Warum wollen die größten Megakonzerne der Welt plötzlich Gleichberechtigung und Menschenrechte? Kann man Zuhältern trauen, wenn sie sich für die Gleichberechtigung von Prostituierten einsetzen?

Diese öffentliche Unterstützung, Finanzierung und Aufsicht durch Megakonzerne, die alle mit dem WEF verbunden sind, sollte selbst bei den unmusikalischsten Mitgliedern der Gesellschaft die Alarmglocken läuten lassen. Sollte die linksgerichtete LGBTQ-Gemeinschaft nicht besorgt sein, wenn kapitalistische Monsterkonzerne ihre Agenda für sie durchsetzen?

NEGATIVE AUSWIRKUNGEN EINER SAME-SEX-ELTERN-BEZIEHUNG

Ein Bericht der American Psychological Association behauptet, sie hätten keine Beweise dafür gefunden, dass gleichgeschlechtliche Elternschaft dem Kind schadet. Diese Aussage lässt sich nur schwer mit der wachsenden Zahl von Beweisen für die negativen Auswirkungen gleichgeschlechtlicher Paare auf Kinder vereinbaren:

Eine kanadische Studie aus dem Jahr 2013, die Daten aus einer sehr großen bevölkerungsbasierten Stichprobe analysierte, ergab, dass die Kinder von schwulen und lesbischen Paaren nur eine etwa 65-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, die Highschool abzuschließen, wie es bei Kindern verheirateter, verschiedengeschlechtlicher Paare der Fall ist. Mädchen haben häufiger mit schulischen Problemen zu kämpfen als Jungen.

In einer Studie mit 174 Grundschulkindern in Australien wurde die soziale und schulische Entwicklung von 58 Kindern aus verheirateten Familien, 58 Kindern aus heterosexuellen Lebensgemeinschaften und 58 Kindern aus homosexuellen Partnerschaften verglichen. Die Autoren stellten fest, dass verheiratete Paare die beste Umgebung für die soziale und schulische Entwicklung eines Kindes bieten, gefolgt von heterosexuellen Lebensgemeinschaften und schließlich homosexuellen Partnerschaften.

In einer Studie mit 36 Erwachsenen, die von lesbischen, schwulen und bisexuellen (LGB) Eltern aufgezogen wurden, beschrieben 15 von ihnen (42 %) Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen.

Eine Studie mit 68 Frauen mit schwulen oder bisexuellen Vätern und 68 Frauen mit heterosexuellen Vätern ergab einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die Frauen (deren Durchschnittsalter in beiden Gruppen bei 29 Jahren lag) mit schwulen oder bisexuellen Vätern hatten in drei Bereichen Schwierigkeiten mit Bindungsschwierigkeiten im Erwachsenenalter: (1) Sie fühlten sich mit Nähe und Intimität weniger wohl; (2) sie waren weniger in der Lage, anderen zu vertrauen und sich auf sie zu verlassen; und (3) sie hatten im Vergleich zu den Frauen, die von heterosexuellen Vätern (und Müttern) aufgezogen wurden, mehr Angst in Beziehungen.

Eine Studie im Journal of Marriage and Family ergab, dass „Kinder in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern in zwei akademischen Bereichen schlechter abschnitten als Gleichaltrige, die in Haushalten mit verheirateten Eltern und zwei biologischen Elternteilen leben“. Potter kam zu dem Schluss, dass diese Unterschiede auf ein höheres Maß an familiärer Instabilität in zusammenlebenden oder „verheirateten“ gleichgeschlechtlichen Familien im Vergleich zu intakten Familien mit biologischen verheirateten Eltern zurückzuführen sind.

Bei einer erneuten Untersuchung einer Studie von Rosenfeld aus dem Jahr 2010 über den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen von Kindern und der gleichgeschlechtlichen Familienstruktur im Jahr 2012 stellten die Forscher fest, dass Kinder, die von gleichgeschlechtlichen Paaren aufgezogen werden, im Vergleich zu traditionellen verheirateten Haushalten mit 35 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit normale schulische Fortschritte machen.

Eine bahnbrechende Studie der University of Texas in Austin ergab, dass junge Erwachsene (im Alter von 18 bis 39 Jahren) von Eltern, die vor dem 18. Lebensjahr der Probanden eine gleichgeschlechtliche Beziehung hatten, mit größerer Wahrscheinlichkeit unter einer Vielzahl emotionaler und sozialer Probleme leiden.

In den letzten Jahren haben verheiratete oder in einer Lebensgemeinschaft lebende schwule und lesbische Paare durch künstliche Befruchtung oder In-vitro-Fertilisation Kinder bekommen. Eine 2010 veröffentlichte Studie zeigte einige der negativen Folgen für Personen, die durch Spendersamen gezeugt wurden: Im Durchschnitt waren junge Erwachsene, die durch künstliche Befruchtung gezeugt wurden, verwirrter, fühlten sich von ihren Familien isolierter, litten unter mehr psychischen Schmerzen und schnitten in Bereichen wie Depressionen, Kriminalität und Drogenmissbrauch schlechter ab als eine Gruppe von Kindern, die auf natürliche Weise gezeugt wurden.

Männer in homosexuellen Partnerschaften suchen nun auch über Leihmütter nach biologisch verwandten Kindern. Eine 2013 durchgeführte Studie über Kinder, die durch Leihmütter gezeugt wurden, verglich sie mit Kindern, die durch Eizellspende, Spenderinsemination und natürliche Empfängnis geboren wurden. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass das Fehlen einer Schwangerschaftsverbindung zur Mutter für Kinder problematisch sein könnte. Der leitende Forscher erklärte: „Anzeichen für Anpassungsprobleme könnten Verhaltensprobleme sein, wie aggressives oder unsoziales Verhalten, oder emotionale Probleme, wie Angstzustände oder Depressionen.“

In einer 2015 durchgeführten Studie, die eine repräsentative Stichprobe von 207.007 Kindern aus der US-amerikanischen National Health Interview Survey (nationale Gesundheitsumfrage) verwendete, darunter 512 mit gleichgeschlechtlichen Eltern, waren emotionale Probleme bei Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern mehr als doppelt so häufig (minimales Risikoverhältnis (RR) 2,4, 95 % Konfidenzintervall (KI) 1,7–3,0) wie bei Kindern mit verschiedengeschlechtlichen Eltern.

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung war bei Kindern mit gleichgeschlechtlichen Eltern mehr als doppelt so häufig (RR 2,4, 95 % KI 1,6–3,4) wie in der Allgemeinbevölkerung, nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und sozioökonomischem Status der Eltern.

DER PLAN FÜR SCHWULE STÄDTE

Zurück zum Bericht „Open for Business“: Wir stellen fest, dass die Förderung von LGBTQ-Rechten, Inklusion und gleichgeschlechtlichen Ehen mit der Urbanisierung von Gesellschaften zusammenhängt. Die Rolle der Städte wird gestärkt, um die Souveränität der Nationen zu untergraben, indem den Bürgermeistern in den Gemeinden größere Befugnisse eingeräumt werden. In dem Bericht heißt es: „Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten – und bis 2030 werden voraussichtlich 6 von 10 Menschen Stadtbewohner sein. Dieses Phänomen ist fast ausschließlich im globalen Süden zu beobachten: Rund 94 % der Menschen, die in die Städte ziehen, kommen aus Schwellenländern.“

Der Bericht nennt ein Beispiel für die zunehmende Macht der Bürgermeister: „Im Jahr 2004 erließ der Bürgermeister von San Francisco [Gavin Newsom] eine Durchführungsverordnung, die es gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubte, legal zu heiraten – obwohl dies gegen das Landesrecht verstieß. Infolgedessen wurden die Bundesgerichte gebeten, über die Verfassungsmäßigkeit der gleichgeschlechtlichen Ehe zu entscheiden – was den Weg für die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 2015 ebnete, mit der die gleichgeschlechtliche Ehe effektiv legalisiert wurde.“

Der Bericht bietet ein Bewertungssystem für Städte, einen Inklusionswert von 1 bis 5:

Dies ist Teil des mit dem WEF verbundenen „Geneva Cities Hub Plan“, der in einfachen Worten verkündet: „Genf ist ein Zentrum der globalen Regierungsführung und ein operatives Zentrum der multilateralen Diplomatie … Jeden Tag werden in Genf wichtige Entscheidungen getroffen, die das Leben der Menschen retten oder verbessern. Darüber wird in den internationalen Medien oft nicht berichtet, aber sie machen für die Begünstigten dennoch einen entscheidenden Unterschied.“

Der Plan des Geneva Cities Hub ist Teil einer Reihe globaler Projekte, die unter wohlklingenden Namen wie „Great Reset“, „Great Narrative“, „Vierte Industrielle Revolution“, „Stakeholder-Kapitalismus“, „UN-Nachhaltigkeitsziele“, „Multipolare Welt“ und „BRICS“ firmieren. Diese Marken sind sorgfältig darauf ausgelegt, die Gesellschaft mit sanften Wortspielen zu beruhigen, die den schleichenden Faschismus und die Kontrolle durch Unternehmen verschleiern.

Es ist offensichtlich, dass die Architekten dieser Agenden Meisterpsychologen sind.

KREATIVITÄT UND SEXUELLE ORIENTIERUNG

Die Instrumentalisierung der LGBTQ-Gemeinschaft ist eine fortlaufende psychologische Operation, genau wie die Pandemie- und Klimawandel-Narrative. Es handelt sich um sorgfältig ausgearbeitete Langzeitprojekte des Davos-Clubs, um ihre Ziele auf heimliche und verdeckte Weise voranzutreiben. Sun Tzu sagte in seinem berühmten Werk „Die Kunst des Krieges“, dass jeder Krieg durch Täuschung geführt wird.

Die These des Berichts, dass schwule Städte besser für das Geschäft sind, steht im Widerspruch zu demografischen Studien, wie einer kürzlich durchgeführten Studie der kanadischen Regierung (Stats Canada), die eindeutig zeigt, dass schwule und bisexuelle Männer und Frauen weniger Geld verdienen als ihre heterosexuellen Pendants. „Diese Studie untersuchte die jährlichen Arbeitseinkommen vor Steuern von Personen im Alter von 25 bis 64 Jahren, die Vollzeit arbeiteten. Das mittlere Erwerbseinkommen bisexueller Personen (39.200 $) lag deutlich unter dem ihrer heterosexuellen (55.000 $) und homosexuellen oder lesbischen (50.100 $) Pendants.“

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter 2.005 LGBTQ-Amerikanern ergab, dass 72 % angaben, ‚stark unter finanziellem Druck zu stehen‘. LGBTQ-Personen haben häufiger Studienkreditschulden, Kreditkartenschulden und Privatkreditschulden als andere Amerikaner insgesamt und auch seltener eine Hypothek.

Es ist aufschlussreich, dass das WEF kein paralleles Programm hat, das von Megakonzernen finanziert und gefördert wird und die Familie einbezieht. Und das, obwohl Artikel auf der WEF-Website zeigen, dass der wichtigste Wert, den alle Kulturen auf der ganzen Welt teilen, die Familie ist.

Der Artikel listet 56 Werte auf, die weltweit am häufigsten geteilt werden – Sexualität und Geschlechtsidentität sind nicht einmal auf der Liste.

Warum zeigt das WEF so wenig Interesse an den Werten, die allen Menschen auf der Welt gemeinsam sind?

Es ist bezeichnend, dass es in der Gemeinschaft der Milliardäre nur 12 bekannte homosexuelle Mitglieder gibt. Laut Forbes gibt es weltweit etwa 2781 Milliardäre, und diese 12 Mitglieder würden nur 0,4 % der Milliardärsbevölkerung ausmachen, was weit unter dem Durchschnitt von etwa 5,5 % der Weltbevölkerung liegt, die sich als homosexuell identifiziert.

Der superreiche Davos Club wird von aggressiven, testosterongesteuerten Hetero-Männern und Familien dominiert, die ihre Macht und ihren Reichtum an ihre Kinder weitergeben. Sie sind sich der Macht der Familie voll bewusst – ein weiterer Grund, warum sie so darauf fokussiert sind, das Familienleben der Arbeiter- und Mittelschicht zu zerstören, um den Menschen die Macht zu entziehen.

IDEOLOGISCHE HUREN

Im Gegensatz zur Rhetorik vieler Krieger des Kalten Krieges, die immer noch glauben, dass wir uns in einem Zermürbungskrieg mit dem Kommunismus befinden, sind die Yachtbesitzer des Milliardärsklubs knallharte Monopolkapitalisten und betreiben auf der Weltbühne machiavellistische Realpolitik. Sie schaffen steuerfreie Sparschweine und nennen sie „gemeinnützige Stiftungen“, mit denen sie ihre verschiedenen Projekte finanzieren – und bezeichnen sich dabei als „Philanthropen“, weil „gierige reiche Bastarde“ nicht annähernd so angenehm klingt.

Sie bedienen sich einer Ideologie, sind aber keiner Ideologie, Religion oder Gott treu ergeben, außer dem Gott des Geldes. Geld verleiht ihnen Macht, ihre ultimative Droge. Es gibt nichts, das mehr abhängig macht als Macht, und sie sind total high.

Die Architekten der verschiedenen globalen Agenden des Klimawandels, der Pandemien und der Genderologie sind diesen Ideologien nicht treu ergeben. Sie sind ideologische Huren, die mit jedem ins Bett steigen, wenn es ihren Zwecken dient und wenn sie diese Ideologien nutzen können, um Menschen zu manipulieren. Sie nutzen das Christentum, das Judentum und den Islam. Sie nutzten jahrzehntelang den Kommunismus, aber der Kommunismus hat sie im Stich gelassen, weil sie nicht in der Lage waren, die Mehrheit der Menschen dazu zu bringen, ihn zu akzeptieren. Deshalb haben sie sich anderen subtileren und ruchloseren Methoden zugewandt, wie Technologie, Massenmedien und mRNA-Injektionen.

Costa Coffee, eine Tochtergesellschaft des WEF-Agenten Coca Cola, sorgte für Aufruhr, als im Juli 2023 eine Werbekampagne mit einer androgynen Figur mit Narben nach einer doppelten Brustamputation veröffentlicht wurde.

Eine freundliche Erinnerung an alle jungen Menschen, ob homosexuell oder heterosexuell, die diesen Artikel lesen: Sex ist nicht so wichtig. Tut mir leid, aber das ist er wirklich nicht. Für die homosexuelle Gemeinschaft mag er wichtig sein, weil sie von Sex besessen ist, aber in der realen Welt interessiert es niemanden, mit wem man Sex hat. Es ist ein trauriges Spiegelbild der Mentalität unserer Gesellschaft, dass darauf hingewiesen werden muss, dass Sex in erster Linie der Fortpflanzung dient.

Natürlich fühlt sich Sex gut an und fördert Intimität und romantische Werte und hält Paare zusammen. Wenn jedoch die ganze Welt homosexuell wird, ist das das Ende der Menschheit. Wie alle Säugetiere sind Menschen in erster Linie heterosexuelle Tiere. Die jungen Leute, die man ja eigentlich bedauern muss, scheinen den Bezug zu den grundlegenden Werten verloren zu haben, die die Menschheit vital, stark und widerstandsfähig machen.

Die Milliardäre des WEF zielen mit einem Hexengebräu aus verzerrter sexueller Ideologie auf junge Menschen ab, denn es ist notwendig, die Herzen und Köpfe der Jugend zu stehlen, um ihre totalitäre Agenda voranzutreiben. Hinter der Schaffung des Programms Young Global Leaders, von denen viele sich der heimtückischen Agenda des Weltwirtschaftsforums nicht bewusst sind, steht eine kalkulierte Strategie.

Wir müssen daran erinnert werden, dass es Adolf Hitler war, der sagte: „Wer die Jugend besitzt, gewinnt die Zukunft.“