Pro-Israel zu sein bedeutet, pro-Krieg zu sein

Israel zu unterstützen bedeutet zwangsläufig, endlose westliche Militärinterventionen im Nahen Osten zu unterstützen. Die Trump-Anhänger belügen sich in dieser Hinsicht selbst.

Caitlin Johnstone

❖

Die Art und Weise, wie rohes Videomaterial die Erzählung des „Amsterdamer Pogroms“ in Echtzeit und vor den Augen der ganzen Welt widerlegte, ist genau der Grund, warum Israel Journalisten hasst. Deshalb lässt es die westliche Presse nicht nach Gaza und deshalb tötet es bei jeder Gelegenheit palästinensische Journalisten.

❖

Trumps „America First“-Kabinett ist voll von Sumpfmonstern, die bereit sind, amerikanisches Geld zu investieren, um Israel bei der Zerstörung des Nahen Ostens zu unterstützen, den aussichtslosen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zu führen und amerikanische Truppen auf einen Krieg mit China zur Verteidigung Taiwans vorzubereiten.

❖

Und während wir noch auf die Nachrichten reagieren, dass Trump sein neues Kabinett mit mörderischen Kriegstreibern besetzt, gibt die Biden-Administration uns eine hilfreiche Erinnerung daran, dass auch sie blutgetränkte Monster sind. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass es Israel keinerlei Konsequenzen für das Versäumnis auferlegen wird, innerhalb der 30-tägigen Frist mehr Hilfe nach Gaza zu lassen. Die „Frist“ war, wie zuvor besprochen, nur ein falsches Wahlmanöver.

❖

Eine freundliche Erinnerung daran, dass Biden das Gemetzel in Gaza jetzt beenden könnte. Er könnte es heute beenden. Er hätte es zu jedem Zeitpunkt der letzten dreizehn Monate beenden können. Israels Gräueltaten werden in die nächste Administration übergehen, weil die Biden-Administration es so will.

❖

Alles, was amerikanische Liberale befürchten, was die Trump-Administration ihnen antun könnte, wurde durch die Biden-Administration bereits anderen Ländern angetan.

❖

Jeder, der Trump aus anti-kriegs Gründen unterstützt hat, hat inzwischen mehr als genug Beweise, um das zu überdenken. Wenn du ihn nach den bisherigen Kabinettsbesetzungen immer noch unterstützt, wirst du ihn wahrscheinlich unabhängig von seiner Außenpolitik unterstützen, weil es dir nicht wirklich um Frieden geht – sondern nur darum, dass deine Lieblingspartei gewinnt.

❖

Ich werde jetzt schon von Trump-Anhängern in meinen Antworten überhäuft, die mir sagen, dass die kriegerischen Neigungen der neuen Administration nicht so aussehen, wie ich sie wahrnehme. Sie taten das während seiner gesamten ersten Amtszeit. Vier verdammte Jahre lang erklärten mir Idioten, dass die verrückten Kriegshandlungen, die ich sah, eigentlich in Ordnung und sogar geniale strategische Manöver gegen die Kriegstreiber des Tiefen Staates seien. Ich freue mich wirklich nicht auf vier weitere Jahre von diesem Mist.

❖

Pro-Israel zu sein, bedeutet, pro-Krieg zu sein, denn der Staat Israel kann in seiner derzeitigen Form nicht ohne ununterbrochene, von den USA unterstützte militärische Gewalt existieren. Israel zu unterstützen bedeutet zwangsläufig, endlose militärische Interventionen des Westens im Nahen Osten zu unterstützen. Trump-Anhänger belügen sich selbst in dieser Hinsicht ständig.

Es war offensichtlich, dass Trumps „anti-neokonservatives“ Getue von Anfang an Schwachsinn war, schon vor seinen Kabinettsbesetzungen. Man kann nicht „anti-neokonservativ“ sein und gleichzeitig Israels bester Freund sein. Das funktioniert nicht. Die militärische Unterstützung der USA für Israel ist absolut zentral für die neokonservative Ideologie – man muss sich nur die Geschichte der Neocons und PNAC ansehen. Trump und seine Verbündeten reden gerne groß über die verhassten Neocons der Bush-Ära, aber Trump hat sich immer voll mit diesen Neocons im israelischen Kriegstreiben verbunden. Er hatte sogar tatsächliche PNAC-Mitglieder wie Elliott Abrams und John Bolton in seinem Kabinett, und er hat offen zugegeben, dass er von den Adelsons gekauft und bezahlt wurde.

Also vollführt die Trump-Fraktion diesen merkwürdigen Spagat kognitiver Dissonanz, bei dem sie in der Nahost-Politik (und auch in der China-Politik) mehr oder weniger vollständig mit den Neocons übereinstimmt, während sie sich als große Gegner der Neokonservativen und Kriegstreiber inszeniert. Es gibt eine Fraktion der „MAGA“-Bewegung, die anti-Israel oder zumindest gegen US-Hilfen für Israel ist, aber sie ist eine viel kleinere und weit weniger mächtige Gruppe. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt.

❖

Wenn Leute das Gemetzel in Gaza verteidigen, indem sie sagen „diese Araber hassen Schwule“ oder Ähnliches, dann geben sie zu, dass sie glauben, dass eine andere Meinung ihre komplette Vernichtung rechtfertigt.

Man hört dieses Argument normalerweise von rechten Israel-Unterstützern, die mit linken Palästina-Unterstützern sprechen. Sie denken, es sei ein schlagendes Argument, weil sie wissen, dass Linke LGBTQ-Rechte unterstützen. Sie erwarten dann, dass der Linke antwortet: „Oh, okay, dann tötet sie alle.“

Abgesehen von der lächerlichen Annahme, dass alle Palästinenser Schwule hassen, sagt diese Projektion viel über ihre eigene Weltsicht aus. Jeder, der dieses Argument verwendet, sagt eigentlich, dass er die massenhafte militärische Abschlachtung von jedem und allen, die so denken wie du, unterstützen würde, wenn sich die Gelegenheit ergibt – weil sie glauben, dass Andersdenkende ausgerottet werden sollten.

❖

Linke, Liberale und Rechte meinen sehr unterschiedliche Dinge, wenn sie sagen, sie unterstützen freie Meinungsäußerung.

Wenn ein antiimperialistischer Sozialist sagt, er unterstütze freie Meinungsäußerung, meint er, dass er die Freiheit will, die Macht zur Verantwortung zu ziehen, die Handlungen seiner Regierung zu hinterfragen und dissidente Ideen und Informationen zu teilen. Das ist der ursprüngliche Grund, warum die Meinungsfreiheit als Wert in unserer Gesellschaft verankert ist, und deshalb verteidigen Linke (die echten) sie auch aggressiv.

Wenn ein Rechter sagt, er unterstütze freie Meinungsäußerung, meint er in der Regel, dass er rassistische Dinge sagen möchte, ohne Konsequenzen zu tragen, und in sozialen Medien gemeine Witze über Transmenschen machen möchte. Es geht ihm weniger darum, die Macht zur Verantwortung zu ziehen, und mehr darum, überall sagen zu dürfen, was er will, einfach weil er sich nicht gut fühlt, wenn er es nicht darf. Das ist es, was man sieht, wenn Trump von der Wichtigkeit der Meinungsfreiheit spricht, aber auch sagt, dass er Leute ins Gefängnis bringen will, die die amerikanische Flagge verbrennen, und er Spendern verspricht, gegen pro-palästinensische Proteste vorzugehen. Er verspricht nicht die Freiheit, der Macht die Wahrheit zu sagen, sondern die Freiheit, rassistische Beleidigungen zu äußern.

Wenn ein Liberaler sagt, er unterstütze freie Meinungsäußerung, meint er normalerweise, dass er freie Meinungsäußerung für sich selbst und Menschen, die ähnlich denken, unterstützt und für die Bürger feindlicher Länder wie Iran und China. Sie haben kein Problem damit, wenn die Meinungsfreiheit im Namen der Bekämpfung von „Desinformation“ oder „russischer Propaganda“ eingeschränkt wird. Sie unterstützen, dass Silicon Valley-Plattformen eng mit US-Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um dissidente Ideen zu unterdrücken, solange es der gegnerischen politischen Fraktion nicht nützt. Sie glauben, ihre Weltsicht sei der Weg, die Wahrheit und das Licht und dass Informationen so zirkulieren müssen, dass andere das auch glauben.

Natürlich gibt es Ausnahmen und Variationen; amerikanische Libertäre sind zum Beispiel oft eine seltsame Mischung aus der linken und rechten Denkweise über freie Meinungsäußerung. Es ist gut, sich bewusst zu machen, dass jemand etwas sehr, sehr anderes meinen könnte, wenn er von freier Meinungsäußerung spricht.