Dokumente, die durch den Freedom of Information Act erlangt wurden, enthüllen Dr. Faucis geheime Affeninsel, die für bizarre Experimente beschafft wurde. Dabei wurden den Affen verschiedene Arten von Infektionskrankheiten wie das Lassa- und das Ebola-Virus injiziert, was unter anderem zu Blutungen, Schmerzen, Hirnschäden, Verlust der motorischen Kontrolle und Organversagen führte.

Morgan Island, South Carolina

Eine Gruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, vom Steuerzahler finanzierte Tierversuche zu untersuchen, hat ein Dokument veröffentlicht, das die „qualvollen Experimente“ des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an Rhesusaffen enthüllt.

Die Affen, die von Morgan Island vor der Küste von Beaufort in South Carolina stammen, wurden vom NIAID erworben und befinden sich in dessen Besitz.

Justin Goodman, Vizepräsident für Interessenvertretung und öffentliche Politik des White Coat Waste Project (WCWP), erklärte den Journalisten, dass die gemeinnützige Gruppe zur Überwachung der Steuerzahler das Dokument im Oktober mit Hilfe des Freedom of Information Act erhalten habe.

Das Dokument beleuchtet die Tatsache, dass das NIAID 13,5 Millionen Dollar an Steuergeldern für die Finanzierung der Experimente ausgegeben hat. Bei diesen Experimenten wurden Affen verschiedene Arten von Infektionskrankheiten wie das Lassa- und das Ebola-Virus injiziert, die unter anderem zu Blutungen, Schmerzen, Hirnschäden, Verlust der motorischen Kontrolle und Organversagen führten.

Charles River Laboratorium

Das NIAID ist eine Abteilung des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH), das wiederum Teil des angesehenen US-Gesundheitsministeriums (HHS) ist und von dessen Direktor Dr. Anthony Fauci geleitet wird.

„In vielen dieser Experimente verweigern Fauci und seine Mitarbeiter absichtlich die Schmerzlinderung, obwohl es sich um einige der qualvollsten Experimente der Bundesregierung handelt“, so Goodman.

Die WCWP hat kürzlich den NIAID-Beagle-Test aufgedeckt, bei dem die Hunde bei lebendigem Leibe von Sandfliegen gefressen wurden, sowie Experimente, bei denen 44 Beagle-Welpen mit experimentellen Medikamenten behandelt wurden, bevor sie der Sezierung zum Opfer fielen und schließlich getötet wurden.

Aus der Federal Budget Database geht hervor, dass das Department of Health and Human Services 13,5 Millionen Dollar an die Charles River Laboratories gezahlt hat, die seit 2018 27,5 Millionen Dollar für die Zucht und Haltung von Affen erhalten haben.

Das NIAID hat 8,9 Millionen Dollar dieser 13,5 Millionen Dollar bezahlt.

Die Insel, die sich im Besitz des South Carolina Department of Natural Resources befand, wurde an die Charles River Laboratories verpachtet.

Angst-Experimente

Die Insel geriet ins Visier der WCWP, als das Team „Angst-Experimente“ untersuchte, die an Affen im NIH-Labor in Bethesda, Maryland, durchgeführt wurden.

Bei weiteren Nachforschungen über diese Experimente am NIH entdeckte das WCWP, dass die Affen von Morgan Island stammten.

„Wir begannen, Informationen über diese Insel mit den Experimenten in den Labors zu vergleichen, und wir fanden heraus, dass Faucis Labors der größte Unterstützer dieser Insel sind“, sagte Goodman.

Im Jahr 2020 gab es 3.521 Affen auf der Insel, da jährlich 750 Affen geboren wurden. Zwischen 500 und 600 Affen wurden an die NIH- und NIAID-Labors verschifft.

Dr. Fauci missbraucht seit 40 Jahren Tiere

„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Fauci nichts davon wusste, wenn man bedenkt, wie viel Geld im Spiel ist und dass diese Experimente in seinen eigenen Labors stattfinden“, sagte Goodman.

„Sie werden nicht irgendwo anders in Auftrag gegeben. Sie finden in seinem eigenen Haus statt. Wenn er Anerkennung für seine guten Taten bekommt, muss er auch für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden, das unter seiner Aufsicht geschieht. Die Verantwortung liegt bei ihm, und er ist mit Sicherheit dafür verantwortlich.“

Die Affen stammen angeblich aus einer Lieferung des Caribbean Primate Research Center aus dem Jahr 1979.

Laut PubMed.gov haben die Affen nach dem Transport vom karibischen Forschungszentrum auf die Insel ihre früheren sozialen Gruppen wiederhergestellt.

Das, was Sie in den sozialen Medien gesehen haben, kratzt kaum an der Oberfläche. Dr. Anthony Fauci missbraucht seit 40 Jahren Tiere.

Notorisch unzuverlässige Impfstoffforschung

Begründet werden die Versuche mit der Impfstoffforschung. Die Statistiken zeigen jedoch, dass trotz ihrer biologischen Ähnlichkeit mit dem Menschen neun von zehn Medikamenten, die Tierversuche bestehen, beim Menschen versagen, weil sie nicht funktionieren oder gefährlich sind, so Goodman.

„Die Forschung zeigt, dass Tiere trotz ihrer Ähnlichkeit mit uns unglaublich schlechte Prädiktoren dafür sind, wie Impfstoffe und andere Medikamente beim Menschen wirken“, so Goodman.

Sechs separate, von Fauci finanzierte Beagle-Experimente wurden von der WCWP aufgedeckt.

Bei einem der hervorgehobenen Verfahren führten Mitarbeiter des NIAID eine „Cordektomie“ durch, bei der die Stimmbänder des Hundes durchtrennt wurden, um zu verhindern, dass er während des Experiments bellt, heult oder weint.

„Der Grund, den das Department of Health and Human Services auf seiner Website für die Verwendung von Beagles angibt, ist, dass sie klein und gefügig sind, was bedeutet, dass sie leicht zu missbrauchen sind“, sagte Goodman.

„Weißmäntel“, sagte Goodman, „ist eine Anspielung auf diejenigen, die das Experiment durchführen, und ‚Verschwendung‘ ist eine Anspielung auf die schreckliche Rendite, die die Steuerzahler durch diese Art von Experimenten erhalten, von denen Agenturen wie das NIH zugeben, dass sie unglaublich ineffizient sind und selten die menschliche Gesundheit verbessern, obwohl das NIH allein weiterhin 20 Milliarden Dollar pro Jahr für Tierversuche ausgibt, wie das, was mit den Affen von Morgan Island gemacht wird.“

Dr. Stacy Lopresti-Goodman, Primatenexpertin, Psychologieprofessorin und Beraterin der WCWP, sagte: „Primatenversuche sind eine grausame und notorisch unzuverlässige Methode, um Medikamente und Behandlungen für den Menschen zu entwickeln, und sie verdienen nicht die Unterstützung der Steuerzahler.“

Dr. Tiffani Milless, Pathologin und medizinische Beraterin der WCWP, sagte: „Nichtmenschliche Primaten mit schmerzhaften und schwächenden Krankheiten zu infizieren, um Menschen zu heilen, ist nicht nur grausam, sondern auch eine unglaubliche Verschwendung.“

„Die NIH sollten aufhören, Steuergelder für verschwenderische und grausame Primatentests zu verschwenden, die Ärzte wie ich nicht nutzen können, um Menschen tatsächlich zu helfen“, sagte Milless.