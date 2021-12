Es ist ein schmutziger Job, aber jemand muss ihn machen.

Einer der Nachteile, wenn man in diesem Umfeld die Wahrheit sagt, ist, dass anscheinend jeder und jeder seine Argumente in Stücke reißen will.

Ich könnte die ganze Zeit damit verbringen, all die Hetzartikel zu widerlegen, die über die von mir produzierten Inhalte geschrieben wurden. Hier ist mein Faktencheck der Faktenchecker:

Anstatt auf jeden Punkt jedes Faktenchecks einzugehen, hier eine Checkliste für Dinge, die ein gründlicher Faktenchecker beantworten können sollte, aber nicht kann oder nicht will.

Beachten Sie, dass dies eine schnelle Liste ist, die ich in etwa 30 Minuten zusammengestellt habe. Es gibt noch mehr, aber Sie haben die Idee:

Was ist meine Motivation dafür, dass ich im Alter von 65 Jahren plötzlich zum Verbreiter von Fehlinformationen und Verschwörungstheorien werde? Und warum geschah dies erst, nachdem ich von meinen Freunden gehört hatte, die durch die COVID-Impfstoffe gestorben oder behindert worden waren? Kennen Sie mich überhaupt oder haben wir uns jemals getroffen?

Dr. Toby Rogers errechnete 117 Todesfälle pro gerettetem Kind im Alter von 5 bis 11 Jahren? Stimmen Sie mit seiner Analyse überein? 20.000 Menschen haben den Artikel gelesen und konnten keine Lücke finden. Was hat er also falsch gemacht, und wie können Sie sicher sein, dass Sie richtig liegen und er falsch?

Wenn dies alles aus dem Ego von Kirsch heraus geschieht, wie kommt es dann, dass 30 andere Wissenschaftler, Statistiker und Ärzte ihm zustimmen? Warum sind all diese Leute plötzlich zu Verschwörungstheoretikern geworden? Was ist ihre Motivation für all den Betrug und die Täuschung? Und was verbindet all diese Menschen miteinander? (Eigentlich ist es ganz einfach: Wir alle haben die Korruption der Wissenschaft gesehen und wollen Leben retten. Das ist für viele Menschen schwer zu glauben.)

Wenn die Impfstoffe sicher sind, wie kommt es dann, dass Alex Berenson die Impfstoffe ebenfalls für unsicher hält? Ist er auch ein Verrückter? Ist es nicht unfair, nur Kirsch anzugreifen? Berenson und Kirsch reden kaum miteinander, kommen aber zu den gleichen Schlussfolgerungen über Impfstoffe, dass das NIH die frühe Behandlung, die Maskierung, die Mandate usw. ignoriert hat. Warum nicht auf Del Bigtree losgehen? Er hat die gleichen Dinge gefunden. Tatsächlich berechnete Bigtrees Anwalt eine VAERS URF von 50, lange bevor Kirsch dies tat. Warum also auf Kirsch herumhacken? Kirsch hat lediglich die Arbeit von Aaron Siri weitergeführt und die Zahl verfeinert. Warum nicht Siri angreifen? Und wie kommt es, dass die CDC nicht auf Siris Brief zu diesem Thema antworten konnte?

Wenn der Faktenprüfer ein Pseudonym verwendet, warum können Sie uns nicht sagen, wie Sie heißen? Werden Sie uns sagen, wer Sie finanziert hat, um den Artikel zu schreiben?

Werden Sie uns in einem aufgezeichneten Zoomgespräch Rede und Antwort stehen? Wir sind gespannt darauf zu erfahren, wie wir durch all diese Daten getäuscht wurden.

Wenn das Vax so sicher ist, warum gibt es dann dieses Jahr so viele Todesmeldungen in VAERS?

Wenn Sie der Meinung sind, dass in VAERS in diesem Jahr einfach zu viele Fälle gemeldet werden, was sind dann Ihre konkreten Beweise dafür? Alle Personen, mit denen wir gesprochen haben, melden mehr Fälle, weil es mehr Fälle gibt. Tatsächlich berichten die meisten, dass es dieses Jahr mindestens 100-mal mehr Ereignisse gibt als in den Vorjahren. Es sieht also so aus, als ob VAERS in diesem Jahr zu wenig und nicht zu viel gemeldet wird, meinen Sie nicht auch?

Es gibt 5.288 Symptome, die in den letzten 5 Jahren für KEINEN Impfstoff gemeldet wurden und die nun zum ersten Mal für diese Impfstoffe gemeldet werden. Und warum?

Warum gibt es in diesem Jahr mehr Berichte über unerwünschte Ereignisse als für alle Impfstoffe der letzten 30 Jahre zusammen?

Wenn die URF nicht 41 ist, wie hoch ist dann die tatsächliche URF, und haben Sie sie nach der von der CDC genehmigten Methodik berechnet, wie wir es getan haben? (siehe Die Meldeempfindlichkeit des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) für Anaphylaxie und das Guillain-Barré-Syndrom).

Wenn wir uns geirrt haben, dann sagen Sie es uns: Wie viele Menschen sind Ihrer Schätzung nach durch die COVID-Impfstoffe getötet worden, und woher wissen Sie das?

Wir haben die Zahl der durch den Impfstoff verursachten Todesfälle u. a. mit Hilfe eines unabhängigen Meinungsforschungsinstituts errechnet. Wie wurde das manipuliert?

Warum ist die Zahl der Sportler nach der Einführung des Impfstoffs um das 60-fache gesunken?

Wie ist der Sohn von Ernest Ramirez gestorben?

Wie erklären Sie sich die Todesursachen der 14 Fälle, die die CDC untersucht hat? 5 von ihnen starben an Herzstillstand!

Wie erklärt er die Ergebnisse von Peter Schirmacher?

Warum wurden in Taiwan mehr Todesfälle durch den Impfstoff als durch COVID gemeldet?

Warum geht die Steigung der Linie in der Harvard-Studie in die falsche Richtung?

Wie erklären Sie, dass die Biodistribution, die eine Anreicherung in den Eierstöcken zeigt, mit der hohen Zahl der VAERS-Symptome für Menstruationsprobleme korreliert, von denen viele im Vergleich zum Ausgangswert (frühere Impfstoffe) stark erhöht sind?

Warum berichten Kardiologen über eine stark erhöhte Anzahl von Fällen von Herzerkrankungen bei Kindern, nachdem der Impfstoff eingeführt wurde?

Warum ist das Kardiologielabor am UCSF jetzt mit Kindern zwischen 7 und 10 Jahren gefüllt, nur NACHDEM die Impfstoffe für diese Altersgruppe eingeführt wurden?

Warum muss eine führende Neurologin in Kalifornien in diesem Jahr 2.000 VAERS-Ereignisse melden, während sie in den letzten 11 Jahren nie ein einziges unerwünschtes Ereignis zu melden hatte?

Wie erklären wir die Familien, in denen 3 Verwandte, die alle zuvor gesund waren, innerhalb weniger Tage nach der COVID-Spritze sterben?

Wie ist es zu erklären, dass bei Gavin Newsom innerhalb weniger Tage nach seiner Auffrischungsimpfung GBS diagnostiziert wurde? Ist die Impfung nicht vollkommen sicher?

Wie kommt es, dass 2 kürzlich geimpfte Kricketspieler innerhalb von 10 Minuten auf dem Spielfeld zusammenbrechen? Pech?

Warum WEIGT sich die CDC, bei der Interpretation der Sicherheitsdaten den richtigen URF für VAERS zu berechnen und zu verwenden? Pfizer hat bewiesen, dass VAERS eine 5-fache Untererfassung für Myokarditis aufweist, und die CDC will das nicht einmal anerkennen? John Su verwendet einen URF von 1. Das ist eindeutig falsch und irreführend. Warum gehen Sie nicht gegen ihn vor? Das ist wirklich böse und korrupt. Ich bin hier nicht der Bösewicht. Dies war für die Öffentlichkeit klar ersichtlich (Pfizer rutscht mit den Optum-Daten durch (siehe meinen Artikel darüber).

Wie kommt es, dass die Bestattungsunternehmen unmittelbar nach der Einführung der Impfstoffe einen enormen Anstieg des Geschäftsvolumens melden?

Warum bestreiten die Pflegeheime nicht die Aussage von Abrien Aguirre, dass es zehnmal so viele Todesfälle durch die Impfstoffe wie durch COVID gab?

Wie kommt es, dass die CDC in Anbetracht der Studie von Schirmacher nicht einen einzigen Todesfall auf die Impfstoffe zurückführt? Das ist doch unerklärlich, oder?

Warum gibt es so viele Impfgeschädigte, dass Facebook Gruppen von 250.000 und mehr (mehrfach) entfernen musste.

Warum bekommen die Impfgeschädigten keine Presse?

Warum hat YouTube die Aussage von Dr. Peter Doshi zensiert? UCSF-Professor Aditi Bhargava sprach ebenfalls und wurde zensiert. Warum eigentlich? Werden Sie sich dazu äußern?

Wie kommt es, dass Jessica Roses Myokarditis-Arbeit vom Verlag zurückgezogen wurde? Machen Sie hier einen Aufstand wegen der Korruption der Wissenschaft? Oder versuchen Sie nur, mich zu diskreditieren?

Was ist mit Maddie de Garay? Warum haben die FDA, die CDC oder Pfizer nie eine Untersuchung durchgeführt? Warum hat Janet Woodcock mir versichert, dass sie es tun würden und dann nichts getan? Warum haben sie nicht die Wahrheit berichtet und die Studie über die permanente Lähmung gestoppt. Ihr Ergebnis stimmt PERFEKT mit dem Wirkmechanismus des Medikaments überein? Wie können sie das Vax als Ursache ausschließen, ohne jemals mit ihr gesprochen zu haben? Sie sollen davon ausgehen, dass es das Vax ist, bis sie das Gegenteil beweisen können.

Was ist mit den 5-fachen Ausschlüssen (gegenüber der Placebo-Gruppe) in der Pfizer-Studie? Das kann kein Zufall sein, oder?

Wie kommt es, dass es in der Pfizer-Studie so wenige Todesfälle aller Art gab? Es sollte doch eine repräsentative Gruppe sein! In jeder Gruppe hätte es etwa 110 Todesfälle geben müssen, oder?

Wie kommt es, dass die 6-Monats-Studie von Pfizer mehr Todesfälle aller Art in der Behandlungsgruppe als in der Placebogruppe aufweist? Wo ist der BEWEIS, dass die Impfstoffe Leben retten? Whoops!!!! Kein einziger Beweis für ein einziges gerettetes Leben. Warum weisen Sie als Faktenchecker nicht darauf hin? Stattdessen nehmen Sie mich ins Visier. Hmmmm.

Warum gab es in der Phase-3-Studie von Pfizer (6 Monate) viermal so viele Herzstillstände in der Vax-Gruppe im Vergleich zu Placebo? Das scheint ziemlich hoch zu sein. Es war nicht nur Pech, denn wir sehen all diese Athleten in aller Öffentlichkeit fallen. Ist es also nicht wahrscheinlicher, dass es wirklich so ist?

Sind Sie nicht besorgt, dass die laufenden Studien zu wenig aussagekräftig sind, um diese Fragen zu klären?

Wurde in den Phase-3-Studien von Pfizer bei der Meldung von unerwünschten Ereignissen nicht geschummelt, so dass es für die Teilnehmer schwierig/unmöglich war, unerwünschte Ereignisse zu melden?

Sind Sie trotz der Manipulation der Berichte über unerwünschte Ereignisse nicht beunruhigt über den statistisch signifikanten Anstieg der Gesamtmorbidität in allen COVID-Impfstoffstudien (das Papier US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good… von J. Bart Classen, MD).

Wie kommt es, dass die NIH und die WHO absolut nichts unternommen haben, als die Phase-3-Studie mit Fluvoxamin im Lancet veröffentlicht wurde? Sie haben sie nicht einmal in den Leitlinien erwähnt. Haben Sie dagegen protestiert? Warum eigentlich nicht? Es ist der 2. Dezember 2021 und die Fluvoxamin-Empfehlung wurde zuletzt aktualisiert: 23. April 2021. Über den Lancet-Artikel wurde in allen großen Medien ausführlich berichtet, aber die NIH haben nichts unternommen. Wie erklären Sie sich das? Warum widmen Sie Ihre wertvolle Zeit nicht diesem Thema?

Wie kommt es, dass niemand einen EINZIGEN RCT zitieren kann, der zeigt, dass Masken gegen COVID wirken?

Wie kommt es, dass Professor Jeffrey Morris das Thema wechselte, als wir versuchten, ihm zu zeigen, dass die Symptome in VAERS dosisabhängig sind? (Anmerkung: Dosisabhängigkeit ist einer der eindrucksvollsten Indikatoren für Kausalität, aber wir verwenden alle Bradford-Hill-Kriterien zur Beurteilung der Kausalität).

Dr. Steven A. Anderson von der FDA soll die VAERS-Daten wie ein Falke überwachen. Wir haben hochqualifizierte Mitarbeiter, die monatelang die VAERS-Daten analysiert haben. Warum weigert sich Dr. Anderson, sich mit uns zu treffen?

Wie kommt es, dass die externen Ausschussmitglieder der FDA und der CDC alle einen Forschungszuschuss in Höhe von 1 Million Dollar abgelehnt haben, nur um ein paar Stunden mit uns zu sprechen und Fragen zu beantworten? Wovor haben sie Angst?

Wenn die CDC- und FDA-Mitglieder unabhängig sind, warum hat dann einer von ihnen in einem privaten Gespräch zugegeben, dass er wie Martin Kulldorff aus dem Ausschuss geworfen werden würde, wenn er nicht so abstimmen würde, wie es die FDA/CDC wünscht?

Wenn die Impfstoffe so sicher sind, warum haben dann CDC-Insider einem Freund von mir im Januar den Tipp gegeben, sich nicht impfen zu lassen?

Wenn die überzähligen Todesfälle in VAERS nicht durch den Impfstoff verursacht wurden, was ist dann die Ursache, und warum untersucht die CDC das nicht? Diese Todesursachen waren nicht normal.

Es ist zwar amüsant, wenn Leute auf die VAERS-Studie von Mclachlan verweisen und behaupten, dass alle Todesfälle normal waren, aber das ist einfach nicht das, was die Studie aussagt. Sollen wir alle 250 Fälle der Reihe nach durchgehen? In der Studie heißt es: „Trotzdem konnte nur bei 14 % der Fälle eine Impfstoffreaktion als Todesursache ausgeschlossen werden.“ Es ist also interessant, dass einige Leute mit Sicherheit sagen können, dass der Impfstoff ihren Tod nicht verursacht hat. Sind diese Faktenprüfer bereit, mit Scott und unserem Team die Fälle einzeln durchzugehen und uns zu zeigen, wie wir uns geirrt haben?

Wenn Sie einen „Faktencheck“ finden, der auf diese 51 Fragen eingeht, wäre das großartig, denn ich habe noch weitere 130 Fragen, die ich ebenfalls gerne erklärt bekommen würde.

Entlarvung von Steve Kirschs neuesten Behauptungen über Todesfälle durch Covidimpfstoffe

Hier ist der Medium-Artikel. Wer auch immer diesen „Faktencheck“ geschrieben hat, hat offensichtlich viel Zeit damit verbracht, seinen Fall zusammenzustellen. Im Grunde genommen behauptet diese namenlose, gesichtslose Person, dass Crawford sich die Daten herausgepickt hat und dass die Daten über die Todesfälle nicht mit einem tödlichen Impfstoff übereinstimmen. Ich habe erst am 1. Dezember um 23 Uhr davon erfahren.

Der Autor sagt, meine Motivation sei Ego und Ruhm. Wow! Das zeigt Ihnen die Qualität seiner Arbeit. Ist der Autor bereit, mein Team in einer aufgezeichneten Debatte herauszufordern? Ich bezweifle das ernsthaft. Aber ich habe eine offene Einladung, genau das zu tun! Lassen Sie uns die Wahrheit herausfinden. Wir haben keine Angst vor einer Herausforderung. Oder doch? Wenn Sie „Das Geschenk des Feuers“ sind, dann antworten Sie bitte in den Kommentaren.

Er fragt in seinem Titel: „Was motiviert einen Tech-Millionär, gegen Covidimpfstoffe zu kämpfen?“ Ich hätte viel mehr Respekt vor ihm, wenn er in der Lage wäre, diese einfache Frage richtig zu beantworten. Aber er kann nicht einmal diese Frage richtig beantworten. Jeder, der mich kennt und mit mir zusammenarbeitet, wird Ihnen die Antwort sagen: „Herr Kirsch will nur Leben retten.“ Ich würde sagen, wenn er so etwas Einfaches nicht hinbekommt, sollten wir allem anderen, was er sagt, viel weniger Vertrauen schenken.

Unser Faktenprüfer schreibt in einem zweiten Artikel: „Bei Jungen im Teenageralter gleicht sich das Myokarditis- gegen das Covid-Risiko an, aber Covid zu bekommen ist immer noch um den Faktor 6 schlimmer.“ Wow! Das ist ein Realitätscheck. Als die Impfstoffe auf den Markt kamen, sahen die Ärzte mehr Fälle von Myokarditis, nicht weniger. Vielleicht kann unser Freund einen Kardiologen nennen, der nachweist, dass die Myokarditis-Fälle nach der Einführung der Impfstoffe deutlich zurückgegangen sind. Das nennt man einen „Realitätscheck“.

Anstatt also unsere Zeit damit zu verbringen, sein „Debunking“ zu entlarven, möchte ich unseren anonymen „Weltverbesserer“ herausfordern. Wir werden auf alle Ihre Punkte in Ihrem Artikel eingehen, wenn Sie auf alle oben genannten Punkte in einem LIVE AUFGEZEICHNETEN Zoomgespräch eingehen, in dem wir die Dinge richtig stellen können.

Wie sieht es aus?

Healthfeedback Faktencheck

Heute hat mir zum Beispiel jemand diesen Link von den „Experten“ von healthfeedback.org geschickt, die zwei Aussagen, die ich angeblich gemacht habe, auf ihre Richtigkeit überprüft haben:

Die Eierstöcke erhalten die höchste Konzentration von [Lipid-Nanopartikeln aus RNA-Impfstoffen]. Dies verwandelt die Eierstöcke in eine sehr große Produktionsstätte zur Herstellung von toxischem Spike-Protein.

FDA-Experten enthüllen, dass die Covid-19-Impfstoffe mindestens 2 Menschen für jedes 1 gerettete Leben töten

Um es kurz zu machen: Die erste Aussage war völlig aus dem Zusammenhang gerissen und bezog sich auf ein Diagramm, das sich darauf beschränkte, die Körperteile zu zeigen, bei denen wir keine Abgabe von Lipid-Nanopartikeln (LNP) erwarten. Das zweite war ein Zitat von The Expose, das ich nie behauptet habe. Das war ihr Fehler, nicht meiner.

Wenn wir uns mit dem „Kontextproblem“ des ersten und dem Fehler von The Expose im zweiten Beitrag befassen, bleibt folgendes übrig:

Wenn wir uns die Körperbereiche ansehen, in denen wir die LNPs nicht erwartet haben, ist die Anhäufung in den Eierstöcken am höchsten. Die VAERS-Daten zeigen, dass die Impfstoffe für jedes Leben, das sie retten könnten, mindestens zwei Menschen töten. Das sage nicht nur ich. Die Veröffentlichungen von Walach und Kostoff, die in medizinischen Fachzeitschriften mit Peer Review veröffentlicht wurden, sagen dasselbe.

Die Fakten, die diese beiden Aussagen stützen, sind ziemlich eindeutig.