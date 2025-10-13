Enthüllt: Wie Netanyahus bezahlte Influencer die US-Regeln für ausländische Agenten umgingen

von Bob Bishop

Kritiker und Skeptiker der israelischen Handlungen im Gazastreifen, insbesondere innerhalb konservativer Kreise, sehen sich häufig dem Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt. Premierminister Netanyahu hat dieses Thema jedoch verschärft, indem er sie mit dem abwertenden Begriff des „Woke-Reichs“ brandmarkte – ein Versuch, berechtigte Kritik zu diskreditieren und zugleich ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unterdrückung einer sinnvollen Debatte aufzuwerfen. Es ist ein bizarrer Angriff auf rechte Stimmen wie Tucker Carlson und Steve Bannon. Über die Verwendung von Nazi-Metaphern hinaus betreibt Netanyahu Informationskriegsführung, indem er soziale Medien nutzt, um amerikanische Zivilisten zu manipulieren und gezielt anzusprechen.

Uses the very particular phrase “woke right” before explaining how important social media is to his country’s influence operation in the US



If this was Putin we’d be preparing the next round of sanctions pic.twitter.com/AQdUhEgSrv — Auron MacIntyre (@AuronMacintyre) September 27, 2025

Neue Einreichungen im Rahmen des Foreign Agents Registration Act (FARA) zeigen, dass Israel zunächst 900.000 US-Dollar an Havas Media Network vergibt, um strategisches Branding aufzubauen und einflussreiche Gen-Z-Persönlichkeiten anzuwerben, die pro-israelische Botschaften verbreiten sollen. Diese Initiative, „Esther Project“ genannt, ist eine diskrete Social-Media-Kampagne, die vom israelischen Außenministerium geleitet wird. Ihre Mission ist es, US-amerikanische Zielgruppen – insbesondere jüngere Generationen – zu erreichen und zu inspirieren, pro-israelische Narrative auf populären Plattformen wie Instagram, TikTok, X und YouTube zu verbreiten, um ein positives Israel-Bild zu fördern. Laut der FARA-Einreichung werden Influencer mit 7.000 US-Dollar für jeweils 25 bis 30 Social-Media-Beiträge pro Monat vergütet.

Dies verdeutlicht die umfassendere Strategie der israelischen Regierung, politische Meinungen in den USA zu beeinflussen. Durch den Einsatz täuschender Fake-Accounts in sozialen Medien und KI-generierter Inhalte soll versucht werden, demokratische Abgeordnete in Bezug auf die Gaza-Politik zu beeinflussen. Diese Konten, die sich als gewöhnliche Amerikaner ausgeben, verstoßen gegen die Richtlinien der Plattformen zu Wahleingriffen, insbesondere im Hinblick auf die US-Wahlen 2024.

Keiner der Influencer, die an Netanyahus privatem Treffen in New York teilgenommen haben, hat sich gemäß FARA als ausländischer Agent registrieren lassen, obwohl sie ausländische Gelder für ihre politische Einflussnahme erhalten haben. Dieses Fehlen der Registrierung wirft ernste Fragen zur Transparenz auf und könnte auf mögliche gesetzliche Verstöße hindeuten. Laut den Richtlinien des US-Justizministeriums können solche Versäumnisse erhebliche Konsequenzen haben – darunter Geldstrafen bis zu 250.000 US-Dollar oder bis zu fünf Jahre Gefängnis pro Verstoß.

Nachfolgend sind die bezahlten Influencer aufgeführt, mit Hyperlinks zu ihren aktiven Social-Media-Profilen:

Emily Austin

Debra Lea Schwartzben

Shay Szabo

Lizzy Savetsky

ThatZionistGirl

Destiny Albritton

Emily Talento

Isaac Woodward

Cam Higby

Hannah Faulkner

Liv Layne

Dominique Hoffman

The LatinxZionist

Luke W. Moon

Dania Avner

*

Bob Bishop ist forensischer Ermittler und ein pensionierter Wirtschaftsprüfer (CPA).