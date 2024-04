Enthüllung: Globales Netzwerk der Online-Sicherheitsregulierer zur Koordinierung von Zensuraktivitäten

CIA REKRUTIERT VERFOLGT WELTWEITE INTERNETZENSUR ALS “E-SICHERHEITSZAR” IN AUSTRALIEN

Michael Shellenberger

Die in Amerika geborene Julie Inman Grant ist eine Schlüsselfigur des multiregierungsübergreifenden “Globalen Netzwerks der Online-Sicherheitsregulierer”, das darauf abzielt, die Redefreiheit zu zensieren, vor der Politiker und Regierungsbeamte Angst haben.

X-Besitzer Elon Musk sollte gestern von einem Senator in Australien ins Gefängnis geworfen werden, weil er sich weigert, ein Video eines kürzlichen Messerangriffs global von X zu löschen. “Was auch immer Elon Musk durchmacht”, sagte Senator Jacqui Lambie, “es ist ekelhaftes Verhalten. Ganz ehrlich, der Kerl sollte ins Gefängnis geworfen werden und der Schlüssel weggeworfen.”

Aber was wirklich ekelhaftes Verhalten ist, ist die Forderung nach der Inhaftierung von jemandem, der sich weigert, das gesamte globale Internet im Auftrag einer einzelnen Nation zu zensieren. Es ist nicht das Recht einer jeden Nation, zu entscheiden, was im Internet auf der ganzen Welt sein sollte. “Kein Präsident, Premierminister oder Richter”, antwortete Musk auf X, “hat Autorität über die ganze Erde!” Er hat recht.

Es ist wahr, dass gewalthaltige Inhalte online verstörend sein können. Ich denke, Plattformen sollten Warnhinweise darauf setzen und auf eine Weise verhindern, dass Minderjährige sie sehen. Ich denke auch, dass echte Datenschutzbedenken angegangen werden sollten.

Aber Gewalt ist nicht das Einzige, was die australische Regierung X aufgefordert hat, zu entfernen. Sie hat auch politische Äußerungen ins Visier genommen. Und nichts rechtfertigt die Zensur des gesamten globalen Internets durch die australische Regierung von Inhalten, die ihr nicht gefallen.

Viele von uns, mich eingeschlossen, haben lange vermutet, dass Regierungszensoren in Irland, Schottland und der Europäischen Union versuchen würden, das gesamte Internet zu zensieren, nicht nur in ihren eigenen Ländern. Mit Brasilien und jetzt Australien, die die Macht zur Zensur des gesamten Internets fordern, ist klar, dass unsere Befürchtungen mehr als gerechtfertigt waren.

Und jetzt hat Public erfahren, dass es ein formales Regierungs-Zensurnetzwerk namens “Globales Netzwerk der Online-Sicherheitsregulierer” gibt, das Australiens oberste Internetzensorin, Julie Inman Grant, die Amerikanerin ist, beim Weltwirtschaftsforum vorgestellt hat. Die Gruppe umfasst Zensoren aus Australien, Frankreich, Irland, Südafrika, Korea, dem Vereinigten Königreich und Fidschi.

Aber bevor wir dazu kommen, ist es zunächst wichtig zu verstehen, wie mächtig sie ist. Hier ist Julie Inman Grant, die sich ihrer außergewöhnlichen Zensurbefugnisse rühmt. “Ja, wir regulieren die Plattformen. Wir haben einen großen Stock, den wir benutzen können, wenn wir wollen… Sie werden in Weisen reguliert, die sie nicht reguliert haben wollen.”

In einem anderen Video sagte Inman Grant: “Wir haben auch einige ziemlich bedeutende ISP-Blockierungsbefugnisse. Wir haben gerade einige neue Befugnisse erhalten… zusätzlich zur Möglichkeit, diese Löschung zu erzwingen, um Täter als Abschreckung zu bestrafen, und um Inhaltsanbieter zu bestrafen, die diesen Inhalt nicht löschen, haben wir auch etwas in dieser neuen Gesetzgebung, das als grundlegende Online-Sicherheitserwartungen bezeichnet wird.”

Sie fährt fort zu sagen, dass sie bereits mit Irland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und anderen Regierungen weltweit zusammenarbeitet.

“Wir nutzen die Werkzeuge, die wir haben, und wir können effektiv sein, aber wir wissen, dass wir viel weitergehen werden, wenn wir mit anderen gleich gesinnten unabhängigen gesetzlichen Behörden weltweit zusammenarbeiten… mit dem Vereinigten Königreich. Mit Irland und mit Fidschi im November 2022 haben wir das globale Netzwerk der Online-Sicherheitsregulierer ins Leben gerufen, das jetzt auf sieben unabhängige Regulierer angewachsen ist, darunter Frankreich, Südkorea, Südafrika und eine Reihe von Ländern als Beobachter dienen.”

Auf dem Weltwirtschaftsforum sagte Inman Grant, sie habe eine globale Zensurbehörde namens “das Globale Netzwerk der Online-Sicherheitsregulierer” ins Leben gerufen, um Regierungen bei der Zensur zu vereinen “Damit wir eine Form haben, die uns hilft, zu koordinieren, Kapazitäten aufzubauen und genau das zu tun. Aber auch sicherstellen, dass wir, wenn wir Unterschiede in unseren Regulierungssystemen haben, gemeinsame Werte haben, die uns zusammenbringen.”

Diese globale Zensurbehörde gibt Regierungen außergewöhnliche Macht, in die Privatsphäre einzudringen, erklärte Inman-Grant. “Was diese Gesetzgebung uns geben wird, ist die Möglichkeit, grundlegende Geräteinformationen und Kontoinformationen zu erzwingen. Und immer mehr Social-Media-Unternehmen beginnen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu sammeln, damit unsere Ermittler zumindest einen Ort finden können, um eine Mitteilung oder eine Löschung oder eine Art Verletzungshinweis zu geben.”

Inman Grant arbeitet möglicherweise mit anderen Regierungen zusammen, um Identitätsanforderungen zu erstellen und Virtual Private Networks auszurotten, die Millionen von Menschen in China und anderen totalitären Gesellschaften nutzen, um auf das freie Internet zuzugreifen. “Sie können VPNs verwenden, Sie können Einwegtelefone verwenden”, sagte sie, “jeden Tag unterschiedliche SIM-Karten. Es wird also eine Herausforderung sein, weil das Internet global ist. Wenn es keine globale Identität gibt oder sogar ein Stück Identität, auf das sich alle einigen können, wissen Sie, sollten wir alle unseren Führerschein oder unsere Pässe teilen?”

Bei demselben Treffen des Weltwirtschaftsforums fordert eine der Top-Zensoren der Europäischen Union, Věra Jourová, Zensur, um Ereignisse wie den 6. Januar zu vermeiden und Hassrede zu bekämpfen.

“Die gleiche Reaktion am 6. Januar 2020. Also in Europa haben wir natürlich unsere Geschichte. Wir mussten gegen Hassrede vorgehen. Weil was es ist, Antisemitismus, Rassismus, LGBT, das Menü ist immer dasselbe.”

Jourva erklärt, dass die EU und Australien darauf abzielen, soziale Medienunternehmen zu drängen, eine globale Zensur umzusetzen, um die Dinge zu vereinfachen.

Wer ist Jourova? Warum ist sie die gleiche Person, die Public vor zwei Wochen dabei erwischt hat, Desinformationen über einen neuen Russiagate-Schwindel zu verbreiten.

Wer ist Inman Grant?…

