Von Alexander Dugin

Alexander Dugin erörtert den Begriff “Entkopplung”, der eine grundlegende Abkehr von den universellen Normen des Westens und eine Ablehnung der vernetzten globalen Strukturen bedeutet, die nicht-westliche Gesellschaften historisch an westliche Werte, Technologien und politische Systeme gebunden haben.

In den kommenden Jahrzehnten wird das wichtigste und am häufigsten verwendete Konzept zweifellos der Begriff “Entkopplung” sein. Das englische Wort “decoupling” bedeutet wörtlich “Abkopplung eines Paares” und kann sich auf eine Vielzahl von Phänomenen beziehen – von der Physik bis zur Wirtschaft. In allen Fällen bezieht es sich auf die Unterbrechung der Verbindung zwischen zwei Systemen, insbesondere wenn beide mehr oder weniger stark voneinander abhängen. Es gibt keine exakte Entsprechung für die Übersetzung dieses Wortes ins Russische, obwohl размыкание (Lösen), расцепление (Abkopplung) und разрыв пары (Trennung von Paaren) die Bedeutung vermitteln. Es ist jedoch vorzuziehen, den englischen Begriff “decoupling” beizubehalten.

In einem weiten Sinne, auf der Ebene globaler zivilisatorischer Prozesse, bedeutet “Entkopplung” das direkte Gegenteil von “Globalisierung”. Der Begriff “Globalisierung” ist ebenfalls englisch (lateinischen Ursprungs). Globalisierung bedeutet die Vereinheitlichung aller Staaten und Kulturen nach den im Westen etablierten Regeln und Algorithmen. “Global zu sein” bedeutet, wie der zeitgenössische Westen zu sein, seine kulturellen Werte, seine wirtschaftlichen Mechanismen, seine technologischen Lösungen, seine politischen Institutionen und Protokolle, seine Informationssysteme, seine ästhetischen Standards und seine ethischen Kriterien als etwas Universelles, Totales – die einzige Option – und Verbindliches zu akzeptieren. In der Praxis bedeutet dies die “Kopplung” von nicht-westlichen Gesellschaften mit dem Westen und untereinander, aber immer so, dass westliche Regeln und Standards als Algorithmus dienen. Im Wesentlichen gab es in einer solchen unipolaren Globalisierung ein Hauptzentrum – den Westen – und alle anderen. Der Westen und der Rest, wie S. Huntington es ausdrückte. Der Rest sollte sich mit dem Westen verbinden. Diese Verbindung gewährleistete die Integration in ein einziges globales System, in das globale “Imperium” der Postmoderne mit der Metropole im Zentrum der Menschheit, d. h. im Westen.

Der Eintritt in die Globalisierung, die Anerkennung der Legitimität supranationaler Institutionen – wie der WTO, der WHO, des IWF, der Weltbank, des Internationalen Strafgerichtshofs, des EGMR bis hin zur Weltregierung, deren Prototyp die Trilaterale Kommission oder das Davos-Forum sind – war ein Akt der Systembindung, der durch den Begriff “Kopplung” ausgedrückt wird. Zwischen dem kollektiven Westen und jedem anderen Land, jeder anderen Kultur oder Zivilisation wurde ein Paar gebildet, in dem sofort eine bestimmte Hierarchie – Führer/Nachfolger – etabliert wurde. Der Westen spielte die Rolle des Meisters, der Nicht-Westen die des Sklaven. Entlang dieser Achse der “Kopplung” entstand das gesamte System der Weltpolitik, Wirtschaft, Information, Technologie, Industrie, Finanzen und Ressourcen. Der Westen war in dieser Situation die Verkörperung der Zukunft – “Fortschritt”, “Entwicklung”, “Evolution”, “Reformen”, während alle anderen sich an den Westen anschließen und ihm nach der Logik der “nachholenden Entwicklung” folgen sollten.

In den Augen der Globalisten wurde die Welt in drei Zonen eingeteilt – den “reichen Norden” (im Wesentlichen der Westen – die USA und die EU sowie Australien und Japan), die “Länder in der Halbperipherie” (vor allem die recht entwickelten BRICS-Länder) und den “armen Süden” (alle anderen).

China begann die Globalisierung in den frühen 1980er Jahren unter Deng Xiaoping. Russland tat dies zu Beginn der 1990er Jahre unter Jelzin unter weitaus ungünstigeren Bedingungen. Gorbatschows Reformen zielten ebenfalls auf eine “Kopplung” mit dem Westen ab (“ein gemeinsames europäisches Haus”). Später schloss sich Indien diesem Prozess aktiv an. Jedes Land “koppelte” sich an den Westen an, was bedeutete, sich in den Globalisierungsprozess zu integrieren.

Die Globalisierung war und ist ein grundlegend westlich zentriertes Phänomen, und da die USA und die globalistischen Eliten die Hauptrolle dabei spielen, ist es nur logisch, englische Begriffe zu verwenden, um sie zu beschreiben. Die Globalisierung wurde durch “Kopplung” vollzogen, und von da an folgten alle Beteiligten auf allen Ebenen – sowohl global als auch regional – ihren Regeln und Richtlinien.

Die Globalisierungsprozesse gewannen ab den späten 1980er Jahren an Schwung, bis sie in den 2000er Jahren ins Stocken gerieten und zum Stillstand kamen. Der wichtigste Faktor für diese Umkehrung des Globalisierungsvektors war die Politik Putins, der zunächst darauf abzielte, Russland in die Globalisierung zu integrieren (Beitritt zur WTO usw.), gleichzeitig aber auf seiner Souveränität bestand, was eindeutig im Widerspruch zur Hauptdirektive der Globalisten stand, nämlich der Entsouveränisierung, Entstaatlichung und der Aussicht auf die Errichtung einer Weltregierung. So distanzierte sich Putin schnell vom IWF und der Weltbank und stellte zu Recht fest, dass diese Institutionen “Koppelungen” im Interesse des Westens und oft direkt gegen die Interessen Russlands einsetzten.

Gleichzeitig stieß China, das durch seine Einbindung in die Weltwirtschaft, das Finanzsystem und insbesondere durch die Verlagerung von Industrien, die von den Globalisten aus den westlichen Ländern nach Südostasien (wo die Arbeitskosten deutlich niedriger waren) verlagert wurden, den größtmöglichen Nutzen aus der Globalisierung zog, ebenfalls an die Grenzen der positiven Ergebnisse dieser Strategie. Darüber hinaus war China zunächst darauf bedacht, in bestimmten Bereichen seine Souveränität zu wahren – es lehnte die vom Westen kontrollierte liberale Demokratie ab (Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens) und führte die vollständige nationale Kontrolle über das Internet und die digitale Sphäre ein. Besonders deutlich wurde dies unter Xi Jinping, der offen erklärte, dass China nicht auf einen westlich geprägten Globalismus, sondern auf ein eigenes, auf Multipolarität basierendes Modell der Weltpolitik setzt.

Auch Putin legte den Kurs in Richtung Multipolarität fest, und andere Länder in der Semiperipherie, insbesondere die BRICS-Staaten, lehnten sich zunehmend an dieses Modell an. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen verschlechterten sich insbesondere mit dem Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, woraufhin der Westen rasch begann, die Beziehungen zu Moskau zu kappen – auf wirtschaftlicher Ebene (Sanktionen), auf politischer Ebene (eine beispiellose Welle der Russophobie), auf der Ebene der Energieversorgung (Explosionen von Gaspipelines in der Ostsee), auf der Ebene des technologischen Austauschs (Verbot von Technologielieferungen an Russland), auf der Ebene des Sports (eine Reihe erfundener Disqualifikationen russischer Sportler und das Verbot der Teilnahme an den Olympischen Spielen) usw. Mit anderen Worten: Als Reaktion auf die BBS, d. h. auf Putins uneingeschränkte Erklärung der Souveränität Russlands, leitete der Westen die “Entkopplung” ein.

An diesem Punkt erhält der Begriff “Abkopplung” seine volle, tiefgreifende Bedeutung. Es handelt sich nicht nur um einen Abbruch der Beziehungen, sondern um eine neue Funktionsweise für zwei Systeme, die nun völlig unabhängig voneinander sein sollen. Für die USA und die EU scheint die “Abkopplung” eine Strafe für Russlands “Fehlverhalten” zu sein, d.h. für seine erzwungene Abkopplung von Entwicklungsprozessen und -instrumenten. Für Russland hingegen sieht diese erzwungene Autarkie, die durch die Aufrechterhaltung und sogar den Ausbau von Kontakten mit nicht-westlichen Ländern weitgehend abgemildert wird, wie der nächste entscheidende Schritt zur Wiederherstellung der vollen geopolitischen Souveränität aus, die seit Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre erheblich untergraben wurde und fast vollständig verloren ging. Wer genau die “Abkopplung”, d.h. die Herauslösung Russlands aus der westlich geprägten unipolaren Globalisierungsstruktur, eingeleitet hat, lässt sich heute nur schwer endgültig sagen. Formal hat Russland mit der BBS begonnen, aber im Verborgenen hat der Westen es aktiv dazu gedrängt und durch seine ukrainischen Stellvertreterinstrumente provoziert.

In jedem Fall bleibt die Tatsache bestehen: Russland hat den Prozess der “Abkopplung” vom Westen und dem von ihm geförderten Globalismus eingeleitet. Und das ist erst der Anfang. Die unvermeidlichen Etappen liegen noch vor uns.

Zuallererst müssen wir die Universalität westlicher Normen konsequent und grundlegend ablehnen – in Wirtschaft, Politik, Bildung, Technologie, Kultur, Kunst, Information, Ethik und so weiter. “Entkopplung” bedeutet nicht nur eine Verschlechterung oder gar einen Abbruch der Beziehungen. Sie geht viel tiefer. Es geht um eine Rückbesinnung auf die zivilisatorischen Grundhaltungen, die sich in Russland lange vor dem 20. Jahrhundert herausgebildet haben, in dem der Westen als Modell und seine historischen Entwicklungsstufen als unbestreitbare Vorlage für alle anderen Völker und Zivilisationen, einschließlich unseres Landes, angesehen wurden. In gewisser Weise waren die letzten beiden Jahrhunderte der Romanow-Herrschaft, die Sowjetzeit (mit einer Kritik des Kapitalismus) und insbesondere die Ära der liberalen Reformen von Anfang der 1990er Jahre bis Februar 2022 westlich geprägt. In den letzten Jahrhunderten war Russland mit der “Kopplung” beschäftigt, ohne die Universalität des westlichen Entwicklungsweges in Frage zu stellen. Ja, die Kommunisten glaubten, dass der Kapitalismus überwunden werden müsse, aber erst, nachdem er aufgebaut war, und zwar auf der Grundlage der “objektiven Notwendigkeit”, die Formationen zu verändern. Selbst die Aussichten auf eine Weltrevolution wurden von Trotzki und Lenin als ein Prozess der “Kopplung”, des “Internationalismus”, einer Verbindung mit dem Westen gesehen, wenn auch mit dem Ziel, ein einziges globales Proletariat zu bilden und seinen Kampf zu eskalieren. Unter Stalin wurde die Sowjetunion im Wesentlichen zu einer eigenständigen Staatszivilisation, aber nur, indem sie von der marxistischen Orthodoxie abwich und sich auf ihre eigenen Stärken und das einzigartige schöpferische Genie ihres Volkes verließ.

Als die Energie und die Praktiken des Stalinismus erschöpft waren, bewegte sich die Sowjetunion nach der Logik der “Kopplung” erneut auf den Westen zu und fiel vorhersehbar auseinander. Die liberalen Reformen der 1990er Jahre wurden zu einem neuen Sprung in Richtung “Kopplung”, daher der Atlantizismus und die pro-westliche Haltung der Eliten jener Zeit. Selbst unter Putin versuchte Russland in der Anfangsphase, die “Kopplung” um jeden Preis aufrechtzuerhalten, bis sie in direkten Widerspruch zu Putins noch festerer Entschlossenheit geriet, die Souveränität des Staates zu stärken (was bei fortgesetzter Globalisierung praktisch unmöglich gewesen wäre – sowohl in der Theorie als auch in der Praxis).

Heute tritt Russland bewusst, entschlossen und unumkehrbar in die “Entkopplung” ein. Jetzt wird klar, warum wir uns darauf geeinigt haben, diesen Begriff zunächst in seiner englischen Version zu verwenden. “Kopplung” bedeutet Integration mit dem Westen, Anerkennung seiner Strukturen, Werte und Technologien als universelle Modelle und der systemischen Abhängigkeit von ihnen sowie das Bestreben, Teil von ihnen zu sein, sie einzuholen, ihnen zu folgen – im schlimmsten Fall bedeutet es, das zu ersetzen, wovon der Westen uns ausschließen will. “Abkopplung” bedeutet hingegen, all diese Prinzipien abzulehnen und sich nicht nur auf unsere eigenen Stärken, sondern auch auf unsere eigenen Werte, unsere eigene Identität, unsere eigene Geschichte und unseren eigenen Geist zu stützen. Natürlich müssen wir dies erst noch in seiner ganzen Tiefe begreifen, denn die Verwestlichung in Russland, die Geschichte unserer “Abkopplung”, dauert schon mehrere Jahrhunderte an. Das Eindringen des Westens in unsere Gesellschaft ist – mit unterschiedlichem Erfolg – kontinuierlich und aufdringlich gewesen. Der Westen ist schon lange nicht mehr nur außerhalb, sondern auch innerhalb von uns. Daher wird die “Entkopplung” sehr schwierig sein. Sie beinhaltet komplexe Operationen, um “alle westlichen Einflüsse aus der Gesellschaft zu vertreiben”. Außerdem ist die Tiefe einer solchen Säuberung viel gravierender als selbst die Kritik am bürgerlichen System während der Sowjetzeit. Damals ging es um zwei konkurrierende Entwicklungslinien innerhalb einer einzigen (zwangsläufig westlichen!) Zivilisation – die kapitalistische und die sozialistische, wobei das zweite – sozialistische – Modell ebenfalls auf den Kriterien der Entwicklung der westlichen Gesellschaft, auf westlichen Lehren und Theorien, auf westlichen Berechnungs- und Bewertungsmethoden, auf der westlichen Skala der Entwicklungsniveaus und so weiter aufgebaut war. Liberale und Kommunisten sind sich einig, dass es nur eine Zivilisation geben kann, und sie sind sich auch einig, dass dies die westliche Zivilisation ist – ihre Zyklen, ihre Formationen, ihre Entwicklungsphasen.

Ein Jahrhundert zuvor gingen die russischen Slawophilen noch viel weiter und forderten eine Systemrevision, eine Ablehnung der Verwestlichung und eine Rückbesinnung auf ihre eigenen russischen Wurzeln. Dies war im Wesentlichen der Beginn unserer “Abkopplung”. Es ist bedauerlich, dass sich dieser Trend, der im 19. und frühen 20. Jahrhundert in Russland recht populär war, nicht durchgesetzt hat. Jetzt müssen wir einfach vollenden, was die Slawophilen, gefolgt von den russischen Eurasianisten, begonnen haben. Wir müssen den Anspruch des Westens auf Universalität, Globalität und Einzigartigkeit überwinden.

Man könnte meinen, dass uns die “Entkopplung” vom Westen selbst auferlegt wurde. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass wir hier das geheime Wirken der Vorsehung erkennen können. Das Beispiel der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris verdeutlicht dies. Der Westen verbot Russland die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Doch statt einer Bestrafung verwandelte sich das Ganze vor dem Hintergrund dieser ästhetisch monströsen Parade von Perversen und dem erbärmlichen Treiben der Schwimmer in den mit Schmutz und Giftmüll gefüllten Gewässern der Seine in etwas ganz anderes – eine Operation, um Russland vor Schande und Demütigung zu bewahren. Die Bilder der “Entkopplung” im Sport veranschaulichen anschaulich ihren heilenden Charakter. Indem der Westen uns von ihm abschneidet, erleichtert er im Grunde unsere Genesung, unsere Auferstehung. Russland wird nicht in das Zentrum der Degeneration und der schamlosen Sünde hineingelassen und befindet sich auf Distanz, auf Abstand. Wir erkennen dies heute als Vorsehung an. So ist es.

Wenn wir nun einen Blick auf die übrige Welt werfen, werden wir sofort feststellen, dass wir nicht allein auf dem Weg der “Entkopplung” sind. Alle Völker und Zivilisationen, die zu einer multipolaren Weltarchitektur neigen, befinden sich in demselben Prozess.

Kürzlich hörte ich in einem Gespräch mit einem großen chinesischen Oligarchen und Investor von ihm persönlich Überlegungen zur “Entkopplung”. Voller Zuversicht erklärte mein Gesprächspartner, dass die “Abkopplung” Chinas von den Vereinigten Staaten unvermeidlich ist – und bereits begonnen hat. Das Problem ist nur, dass der Westen sie zu seinen Gunsten durchführen will, während China das Gegenteil anstrebt, nämlich seinen eigenen Vorteil. Bis zuletzt hatte China erfolgreich positive Ergebnisse aus der Globalisierung gezogen, doch nun erfordert dies eine Revision und das Vertrauen in sein eigenes Modell, das China untrennbar mit dem Erfolg der Integration von Groß-Eurasien (zusammen mit Russland) und der Umsetzung des Projekts “Ein Gürtel, eine Straße” verbindet. Nach Ansicht des einflussreichen chinesischen Gesprächspartners ist es gerade die “Entkopplung”, die das Wesen der Beziehungen zwischen China und dem Westen in den kommenden Jahrzehnten ausmachen wird.

Auch Indien entscheidet sich zunehmend und entschlossen für Multipolarität. Während eine vollständige “Abkopplung” vom Westen noch nicht zur Debatte steht, hat Premierminister Narendra Modi kürzlich offen einen Kurs zur “Entkolonialisierung des indischen Geistes” erklärt. Das bedeutet, dass in diesem riesigen Land, einer Staatszivilisation (Bharat), zumindest im Bereich der Ideen (die von größter Bedeutung sind!) die Weichen für eine intellektuelle “Abkopplung” gestellt sind. Westliche Formen des Denkens, der Philosophie und der Kultur werden von den Indern der neuen Zeit nicht mehr als unbedingte Vorbilder akzeptiert. Zumal die Erinnerung an die Schrecken der Kolonisierung und Unterwerfung durch die Briten noch lebendig ist. Schließlich war die Kolonisierung auch eine Form der “Verkoppelung”, d.h. der “Modernisierung” und “Verwestlichung” (und wurde daher von Marx unterstützt).

Es ist offensichtlich, dass auch in der islamischen Welt eine vollwertige “Entkopplung” stattfindet. Gegen den westlichen Stellvertreter im Nahen Osten – Israel – führen die Palästinenser und schiitischen Muslime in der Region derzeit einen regelrechten Krieg. Der krasse Gegensatz zwischen den zeitgenössischen westlichen Werten und Normen und denen der islamischen Religion und Kultur ist seit langem ein Leitmotiv für die antiwestliche Politik der islamischen Gesellschaften. Die schändliche Parade von Perversen bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris hat das Feuer nur noch weiter geschürt. Die schärfste Reaktion auf die blasphemische Christusdarstellung kam von den Behörden des islamischen Iran. Der Islam ist eindeutig auf eine “Entkopplung” ausgerichtet, und diese ist unumkehrbar.

In bestimmten Bereichen zeichnen sich die gleichen Prozesse auch in anderen Zivilisationen ab – in der neuen Welle der Entkolonialisierung afrikanischer Völker und in der Politik vieler lateinamerikanischer Länder. Je mehr sie in die Prozesse der Multipolarität hineingezogen werden und je mehr sie sich dem BRICS-Block annähern, desto akuter wird die Frage der “Entkopplung” in diesen Gesellschaften.

Schließlich ist zu beobachten, dass sich der Wunsch nach Rückzug innerhalb der eigenen Grenzen zunehmend auch im Westen selbst manifestiert. Rechtspopulisten in Europa und Trump-Anhänger in den USA plädieren offen für die “Festung Europa” und die “Festung Amerika”, also für die “Abkopplung” von nicht-westlichen Gesellschaften – gegen Einwanderungsströme, Identitätsverwässerung und Entsouveränisierung. Sogar unter Biden, einem überzeugten Globalisten und entschiedenen Befürworter der Aufrechterhaltung der Unipolarität, sehen wir einige eindeutige Schritte in Richtung protektionistischer Maßnahmen. Der Westen beginnt, sich abzuschotten und den Weg der “Entkopplung” einzuschlagen.

Wir begannen also mit der Behauptung, dass das Wort “Entkopplung” der Schlüssel für die kommenden Jahrzehnte sein wird. Das ist offensichtlich, aber nur wenige sind sich bewusst, wie tiefgreifend dieser Prozess ist und welche intellektuellen, philosophischen, politischen, organisatorischen, sozialen und kulturellen Anstrengungen er der gesamten Menschheit – unseren Gesellschaften, Ländern und Völkern – abverlangen wird. In dem Maße, wie wir uns vom Globalen Westen lösen, müssen wir unsere eigenen Werte, Traditionen, Kulturen, Grundsätze, Überzeugungen, Bräuche und Grundlagen wiederherstellen, neu beleben und bekräftigen. Bislang haben wir nur die ersten Schritte in diese Richtung unternommen.