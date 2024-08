Larry Johnson, ein amerikanischer Kommentator und ehemaliger Analyst bei der Central Intelligence Agency, analysiert in seinem jüngsten Beitrag den aktuellen Stand des Ukraine-Krieges und zieht Parallelen zum Zweiten Weltkrieg. Er vergleicht die Situation der Ukraine mit den letzten verzweifelten Versuchen Deutschlands und Japans, den Krieg zu gewinnen, obwohl das Ende bereits abzusehen war. Johnson argumentiert, dass die Ukraine bereits verloren habe und ihre militärischen Bemühungen zunehmend sinnlos werden.

LARRY JOHNSON:

“Es gibt eine Sendung namens ‘The World War II Diary’.

Sie behandelt jeden einzelnen Tag des Zweiten Weltkriegs, beginnend am 1. September 1939, und schildert detailliert alles, was an diesem Tag aus militärischer Sicht geschah.

Das Gleiche wird für den 2. September, den 3. September und so weiter gemacht.

Die Sendung geht bis zur Kapitulation Japans in der Bucht von Tokio im September 1945.

Wenn man den Krieg in diesen kleinen, überschaubaren Abschnitten betrachtet, gibt es Tage, an denen sie erfolgreich waren, und Tage, an denen sie Niederlagen einstecken mussten.

An einem Tag könnte es heißen: ‘Oh, großer Sieg heute für Deutschland.’

Aber wie endete es?

Deutschland verlor.

Wie endete es mit den Japanern?

Die Japaner verloren.

Die Ukraine hat verloren; sie haben nur noch nicht aufgehört zu kämpfen.

Aber ihre Fähigkeit zu kämpfen nimmt mit jedem Tag und mit jeder Niederlage ab.

Es wurde berichtet, dass ‘Oh, sie sind innerhalb von 25 Kilometern vom Kernkraftwerk entfernt,’ aber das ist immer noch eine beträchtliche Entfernung.

Sie könnten in der Lage sein, einige Artilleriegranaten abzufeuern, aber sobald sie Artilleriegeschütze aufstellen, werden russische Drohnen und andere Aufklärungsflugzeuge sie identifizieren und zerstören.

Also, was erreichen sie?

Angenommen, sie haben tatsächlich ‘durchgebrochen und Kursk erreicht.’

Nehmen wir an, sie haben Kursk ohne einen langen Häuserkampf eingenommen.

Und dann?

Okay, sie haben Kursk eingenommen.

Was kommt als Nächstes?

Haben sie genug Soldaten, um nach Moskau vorzurücken?

Das ist nicht die deutsche Wehrmacht.

Sie können kaum einige ihrer Brigaden aufstellen, die normalerweise aus etwa 2.000 Soldaten bestehen.

Einige Brigaden sind auf nur 500 Soldaten geschrumpft.

Sie nennen sie Brigaden, aber sie sind kaum noch ein Bataillon.

Die Realität ist, dass die Ukraine weder die ausgebildeten Soldaten noch die logistische Fähigkeit hat, eine militärische Offensive aufrechtzuerhalten.

Also, nennen wir Kursk ihren ‘letzten großen Atemzug’, weil sie angeblich einige ihrer besten Kräfte dafür eingesetzt haben.

Es ist wirklich eine sinnlose Mission.

Man muss zurücktreten und sich fragen: ‘Was ist mein Ziel?’

Nehmen wir an, ich habe einen großen, 1,95 Meter großen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, der in meiner Einfahrt steht.

Ich sage: ‘Okay, ich gehe raus und schlage ihn.’

Was ist mein Plan danach?

Denn wenn ich ihn schlage, wird er mich wahrscheinlich zurückschlagen oder Schlimmeres tun.

Also, was ist der Plan?

Versuche ich, ihn zu einem Kampf zu provozieren, damit er mich verfolgt und in einen Hinterhalt läuft?

Okay, das könnte ein Plan sein, aber das ist nicht der ukrainische Plan hier.

Ihr Plan scheint zu sein, Russland zu demütigen.

Sie wollen ein kleines Stück russischen Territoriums behalten, damit Russland gezwungen ist, mit ihnen zu verhandeln.

Aber Russland wird nicht mit der Ukraine verhandeln.

Diese Zeiten sind vorbei.

Das Angebot wurde auf den Tisch gelegt.

Es war klar: Hört auf zu kämpfen, zieht eure Truppen aus den vier Republiken zurück, die jetzt Teil der Russischen Föderation sind—Saporoschje, Cherson, Donezk und Lugansk.

Zieht eure Truppen ab, dann werden wir reden.

Die Ukraine sagte nein, auf keinen Fall, das machen wir nicht.

Okay, gut.

Russland sagte, in Ordnung, das nächste Angebot wird nicht so gut sein.

Das nächste Angebot wird sein: ‘Okay, zieht eure Truppen aus Odessa ab, sorgt dafür, dass alle eure Truppen wieder über den Dnipro sind, und demobilisiert eure Armee, oder wir werden sie zerstören.’

Ich meine, darauf wird es hinauslaufen.

Die Ukrainer könnten versuchen, das zu wiederholen, was die Deutschen in der letzten Schlacht um Berlin taten—sie gehen in ihrer eigenen Version von Wagners ‘Götterdämmerung’ unter.”